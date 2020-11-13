Батькові військового медика Катерини Луцик потрібно допомогти зібрати кошти на операцію, - Найєм
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Адвокат і громадський активіст Масі Найєм звернувся до громадян з проханням допомогти батькові військового медика Катерини Луцик.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Дуже потрібна допомога. У мене є друг. Катя Луцик. Вона була медиком, коли ми воювали.
Коли були обстріли і падало по 500 мін на промзону - вона не боялася разом з Валідолом або моїм ротним сідати в таблетку і їхати за пораненими на позицію, яку жорстко обстрілювали. Тому що їх потрібно було рятувати. Детальніше про Катю тут. І ще ось:
Тепер треба рятувати її батька. У нього інфаркт і він зараз у лікарні. Йому мають ставити стенти. Це коштує приблизно 80 000 грн.
З них у Каті є близько 40000. Якщо у вас є можливість - скиньте хоч 200 грн.
Дякую.
Картка на ім'я Катерини Федорівни Луцик. № 5168 7427 2834 9436.
На фото - ми на промзоні в 2016 році".
Будь ласка, зачекайте...
Патамушо бедных дооооофига а багатых мало...
Какатотакото...
Hellis@13Hellis_13 12 ****.
за эти деньги можно было вытащить из реанимаций 250 тяжелых больных ковид или вылечить за счет государства 1250 больных ковид средней тяжести. Или провести бесплатное тестирование 12 тысячам людей. Но... Новые машинки к новому году - это то, что интересует сегодняшнюю власть