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Батькові військового медика Катерини Луцик потрібно допомогти зібрати кошти на операцію, - Найєм

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Адвокат і громадський активіст Масі Найєм звернувся до громадян з проханням допомогти батькові військового медика Катерини Луцик.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Дуже потрібна допомога. У мене є друг. Катя Луцик. Вона була медиком, коли ми воювали.

Коли були обстріли і падало по 500 мін на промзону - вона не боялася разом з Валідолом або моїм ротним сідати в таблетку і їхати за пораненими на позицію, яку жорстко обстрілювали. Тому що їх потрібно було рятувати. Детальніше про Катю тут. І ще ось:

Тепер треба рятувати її батька. У нього інфаркт і він зараз у лікарні. Йому мають ставити стенти. Це коштує приблизно 80 000 грн.

З них у Каті є близько 40000. Якщо у вас є можливість - скиньте хоч 200 грн.

Дякую.

Картка на ім'я Катерини Федорівни Луцик. № 5168 7427 2834 9436.

На фото - ми на промзоні в 2016 році".

Батькові військового медика Катерини Луцик потрібно допомогти зібрати кошти на операцію, - Найєм 01
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Топ коментарі
+9
Так у брательника попроси. Он сразу с одного аванса своего отвалить сороковник может...
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13.11.2020 21:43
+8
Уверен, Мустафа Наем и Сергей Лещенко с радостью помогут - для них эта сумма очень даже подъёмная....
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13.11.2020 22:02
+6
+. Одужання.
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13.11.2020 21:57
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Так у брательника попроси. Он сразу с одного аванса своего отвалить сороковник может...
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13.11.2020 21:43 Відповісти
Брательник и за три сразу заплатить может, после чего ещё и на хлеб с маслом останется...
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14.11.2020 09:46 Відповісти
Так я же о чем и говорю. Нужно всего 40ковник, а у брательника только аванс больше того сколько нужно. А заплатить он может не только за три, а и за тридцать три...
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14.11.2020 14:23 Відповісти
А это точно карта Екатерины Федоровны Луцик? Может снова аферисты?
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13.11.2020 21:46 Відповісти
Багатыя упрашивают бедных...
Патамушо бедных дооооофига а багатых мало...
Какатотакото...
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13.11.2020 21:47 Відповісти
Хороший препарат от Инсульта и Инфаркта. Немецкий производитель.Отцу военного медика Катерины Луцик нужно помочь собрать средства на операцию, - Найем - Цензор.НЕТ 1709
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13.11.2020 21:50 Відповісти
Отцу военного медика Катерины Луцик нужно помочь собрать средства на операцию, - Найем - Цензор.НЕТ 1801
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13.11.2020 21:50 Відповісти
помоему стенты вообще ставят бесплатно если тебя на скорой привезли.
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13.11.2020 21:52 Відповісти


Hellis@13Hellis_13 12 ****.

за эти деньги можно было вытащить из реанимаций 250 тяжелых больных ковид или вылечить за счет государства 1250 больных ковид средней тяжести. Или провести бесплатное тестирование 12 тысячам людей. Но... Новые машинки к новому году - это то, что интересует сегодняшнюю власть

Отцу военного медика Катерины Луцик нужно помочь собрать средства на операцию, - Найем - Цензор.НЕТ 5546
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13.11.2020 21:56 Відповісти
+. Одужання.
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13.11.2020 21:57 Відповісти
Уверен, Мустафа Наем и Сергей Лещенко с радостью помогут - для них эта сумма очень даже подъёмная....
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13.11.2020 22:02 Відповісти
зарплата найма 263000 в месяц...
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13.11.2020 23:18 Відповісти
пройдись по Верховной Раде .
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13.11.2020 22:04 Відповісти
отправил
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13.11.2020 22:27 Відповісти
Расшарить надо
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13.11.2020 22:33 Відповісти
Установка одного стена два года назад стоила 20 тысяч. значит надо устанавливать 4...
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13.11.2020 22:47 Відповісти
 
 