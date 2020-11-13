УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13349 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство Коронавірус і карантин
1 768 20
Івано-Франківськ (341) карантин (16095) Марцінків (93) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Міська влада юридично допоможе підприємцям, яких штрафуватимуть за порушення карантину, - мер Івано-Франківська Марцінків

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Міська влада юридично допоможе підприємцям, яких штрафуватимуть за порушення карантину, - мер Івано-Франківська Марцінків

Міська влада Івано-Франківська допомагатиме підприємцям у судах, якщо на них накладатимуть штрафи за порушення "карантину вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу повідомив мер міста Руслан Марцінків.

"Будемо допомагати бізнесу відстоювати свої права в судах, якщо будуть штрафи. Це однозначно", - зазначив Марцінків.

Він переконаний, що при ухваленні таких рішень уряду варто було порадитися з органами місцевого самоврядування, а подібні проєкти постанов оприлюднити заздалегідь, тому що до них "залишається багато питань".

"Як зрозуміти рішення уряду про роботу промислових ринків? Не можу сказати, не знаю. В постанові про це немає ні слова. Юристи читають і не можуть дати стовідсоткової відповіді", - підкреслив мер.

Читайте також: У Львові неможливий карантин вихідного дня - міськрада оголосила робочими днями суботи і неділі до 30 листопада
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Сейчас начнется самое интересное. Хочу посмотреть на чьей стороне будет полиция. С жителями своих городов или выполнять команды из покоев в Феофании.
показати весь коментар
13.11.2020 21:57
+3
Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 9138
показати весь коментар
13.11.2020 21:58
+3
Ковид это отсеивание слабых.Никакие примитивные меры защиты не спасут.На уровне государства под шумиху воруют деньги,все как обычно
показати весь коментар
13.11.2020 22:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас начнется самое интересное. Хочу посмотреть на чьей стороне будет полиция. С жителями своих городов или выполнять команды из покоев в Феофании.
показати весь коментар
13.11.2020 21:57 Відповісти
Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 9138
показати весь коментар
13.11.2020 21:58 Відповісти
Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 2066Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.
показати весь коментар
13.11.2020 22:00 Відповісти
Его придумывать не надо, китайцы его УЖЕ нашли Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 5574
показати весь коментар
13.11.2020 22:12 Відповісти
КОВИД19 отшрафуйте!а то он падлюка офонарел!
показати весь коментар
13.11.2020 22:03 Відповісти
Цветочками на могилку?
для размышления особо упоротым ковиддиссидентам.
100 ваших единоверцев которым до жути скучно дома сели на круизный лайнер ЧЕТЫРЕ раза сдав тесты вместе с экипажем - все здоровы и отчалили в круиз.
Через пару дней на борту оказалось ПЯТЬ инфицированных, теперь они всей толпой на карантинном отстое на Багамах весело проводят время..
всего лишь замкнутое пространство и длительное нахождение в нем.
Плотнее набивайтесь в ночные клубы и рестораны! Вируса ведь нет!
Мы вас не забудем!
показати весь коментар
13.11.2020 22:09 Відповісти
Слава чёрному рынку и подпольной экономике !
показати весь коментар
13.11.2020 22:13 Відповісти
Ковид это отсеивание слабых.Никакие примитивные меры защиты не спасут.На уровне государства под шумиху воруют деньги,все как обычно
показати весь коментар
13.11.2020 22:19 Відповісти
На днях умер 33-летний фитнес-тренер - от сердечного приступа как бы ... 10 дней ходил с положительным тестом и отказался от госпитализации , а точнее потребовал выписки из ликарни . Бо там тараканы и народ в корридоре , а дома покой и уют . Дали кислородный баллон и выписали . В Австралии или в Израиле его бы прявазали бы ремнями к койке , бо сам себя можешь и не спасать , но где гарантии , шо и за собой ещё десяток не возьмёшь ?!
Ну не привязали бы , так штраф бы на 50 штук баксов выписали б .
А тут коррупция (разруха) не в клозетах , а мозгах ! Больнице даже лучше - взяли откат за выписку умирающего (они-то понимали , шо шансов на летальный было где-то 70 / 30) . Потом взяли второй откат за его место для другого .
показати весь коментар
13.11.2020 22:24 Відповісти
И этот ДОЛБЕНЬ туда же
показати весь коментар
13.11.2020 22:28 Відповісти
ковиду плевать на ваш иммунитет!
кстати если бы вы почитали..то напервом месте группы риска стоит 2 группа крови
а потом уже идут сопутствующие заболевания кардиология диабет органы дыхания и т.д.
и да у китайцев 2гр крови
вирус искусственный?
показати весь коментар
13.11.2020 22:29 Відповісти
да и четвертая тоже в риске
АА..АО.. 2гр
АВ 4гр
показати весь коментар
13.11.2020 22:32 Відповісти
Закон Кахи Бендукидзе:
Больше законов - больше бандитов.

Каждый занятый на госслужбе - это минус 5 рабочих мест в частном секторе. Міська влада юридично допоможе підприємцям, яких штрафуватимуть за порушення карантину, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 4650
показати весь коментар
13.11.2020 23:37 Відповісти
Міська влада юридично допоможе підприємцям, яких штрафуватимуть за порушення карантину, - мер Івано-Франківська Марцінків - Цензор.НЕТ 7721
показати весь коментар
14.11.2020 00:12 Відповісти
 
 