Міська влада юридично допоможе підприємцям, яких штрафуватимуть за порушення карантину, - мер Івано-Франківська Марцінків
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Міська влада Івано-Франківська допомагатиме підприємцям у судах, якщо на них накладатимуть штрафи за порушення "карантину вихідного дня".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу повідомив мер міста Руслан Марцінків.
"Будемо допомагати бізнесу відстоювати свої права в судах, якщо будуть штрафи. Це однозначно", - зазначив Марцінків.
Він переконаний, що при ухваленні таких рішень уряду варто було порадитися з органами місцевого самоврядування, а подібні проєкти постанов оприлюднити заздалегідь, тому що до них "залишається багато питань".
"Як зрозуміти рішення уряду про роботу промислових ринків? Не можу сказати, не знаю. В постанові про це немає ні слова. Юристи читають і не можуть дати стовідсоткової відповіді", - підкреслив мер.
Будь ласка, зачекайте...
для размышления особо упоротым ковиддиссидентам.
100 ваших единоверцев которым до жути скучно дома сели на круизный лайнер ЧЕТЫРЕ раза сдав тесты вместе с экипажем - все здоровы и отчалили в круиз.
Через пару дней на борту оказалось ПЯТЬ инфицированных, теперь они всей толпой на карантинном отстое на Багамах весело проводят время..
всего лишь замкнутое пространство и длительное нахождение в нем.
Плотнее набивайтесь в ночные клубы и рестораны! Вируса ведь нет!
Мы вас не забудем!
Ну не привязали бы , так штраф бы на 50 штук баксов выписали б .
А тут коррупция (разруха) не в клозетах , а мозгах ! Больнице даже лучше - взяли откат за выписку умирающего (они-то понимали , шо шансов на летальный было где-то 70 / 30) . Потом взяли второй откат за его место для другого .
кстати если бы вы почитали..то напервом месте группы риска стоит 2 группа крови
а потом уже идут сопутствующие заболевания кардиология диабет органы дыхания и т.д.
и да у китайцев 2гр крови
вирус искусственный?
АА..АО.. 2гр
АВ 4гр
Больше законов - больше бандитов.
Каждый занятый на госслужбе - это минус 5 рабочих мест в частном секторе.