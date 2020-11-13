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Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч:

Проєкт закону про реформування Служби безпеки України, розроблений народними депутатами, пропонує скоротити штат спецслужби з нинішніх 27 тисяч співробітників до 17 тисяч, що зашкодить обороноздатності країни.

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Пропонується фронтальне скорочення до 17 тисяч осіб, тобто 10 тисяч посад за 3 роки. Вважаю, що це буде дуже шкідливим для обороноздатності країни. Адже наші сусіди - ФСБ РФ і КДБ Білорусі - мають сумарно близько 220 тисяч співробітників. Яким штатом ми будемо їм протистояти і чи буде це ефективно?".

Баканов зазначив що за такого варіанту реформи, СБУ не зможе говорити навіть про аутсорс, щоб вивести допоміжний персонал зі складу служби, як це планувалося раніше. Оскільки законопроєкт пропонує включити в загальну чисельність СБУ всі установи та організації, які залишаться в управлінні служби. Баканов вважає, що це ще один механізм прихованого скорочення, який зменшує кількість посад для оперативних співробітників.

На думку глави СБУ, обґрунтованим є поступове скорочення чисельності спецслужби до 2027 року, щоб у результаті вийти на 20 тис. особового складу (проти нинішніх 27 тис. у звичайний і 31 тис. в особливий період).

"Ця цифра ґрунтувалася на аналітиці, розрахунках, рекомендаціях Міжнародної консультативної групи та сучасних реаліях безпеки", - пояснив Баканов.

Читайте також: Запропонована у законопроєкті заборона співробітникам СБУ мати родичів у РФ має дискримінаційний характер, - Баканов
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Топ коментарі
+28
Сократите 10000 сотрудников ФСБ в СБУ и наберите реальных спецов и патриотов, а не любителей кацапского мира.
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13.11.2020 22:09
+21
Таких как Семочки и Демчины в СБУ пруд-пруди. И вся эта камарилья никакой ФСБ никогда не противостояла. Им некогда этим заниматься. Личное обогащение превыше всего.
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13.11.2020 22:09
+20
Пану Баканову та його підлеглим треба перестати кошмарити бізнес і зайнятися своєю основною роботою - контррозвідкою, тобто боротьбою із діяльностю іноземних спецслужб проти України. Отоді сил та засобів вистачатиме цілком...
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13.11.2020 22:30
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Что он принимает?
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13.11.2020 22:06 Відповісти
Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 3500
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13.11.2020 22:17 Відповісти
Пану Баканову та його підлеглим треба перестати кошмарити бізнес і зайнятися своєю основною роботою - контррозвідкою, тобто боротьбою із діяльностю іноземних спецслужб проти України. Отоді сил та засобів вистачатиме цілком...
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13.11.2020 22:30 Відповісти
Особисто пану Баканову треба йти під три чорти, або навіть далі.
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13.11.2020 22:34 Відповісти
Ще пан Баканов невміло збрехали, оскільки проти України із названих ним 220 тисяч співробітників спецслужб РФ та РБ реально працює не більше 7-10 тис., зважаючи на протяжність кордонів та наявність інших країн-сусідів Брехло... Непрофесійне брехло...
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13.11.2020 22:43 Відповісти
Баканов - відвертий дурник. Він в "220 тисяч" скопом порахував в тому числі і прикордонні війська РФ і Білорусі. Вірніше йому порахували....
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14.11.2020 00:01 Відповісти
Єто те что опг или корупционерьі?
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14.11.2020 00:20 Відповісти
Ти що, бджілки проти меду!?!?!?!
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14.11.2020 10:36 Відповісти
все он правильно принимает и понимает Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 7978а шо,хуйлу не нравится?
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13.11.2020 22:22 Відповісти
Бакланов -- пошел в сраку !!! Контора под твоим руководством (РЫЦАРИ БАБЛА И ОБНАЛА ) превратилась в ********** коммерческую организацию которая занимаеться хер знает чем Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 259
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14.11.2020 04:22 Відповісти
А точно при владі українська влада ??? шо це за скорочення ЗСУ та СБУ ? Що забули Януковича ? знову на граблі перед повномасштабною війною ? скількі можна ?!
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15.11.2020 00:06 Відповісти
Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 4409
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13.11.2020 22:08 Відповісти
А підкурював чим ?
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13.11.2020 22:37 Відповісти
🤣
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13.11.2020 23:41 Відповісти
Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 9536 Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 3932 Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 9807
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14.11.2020 19:57 Відповісти
Сократите 10000 сотрудников ФСБ в СБУ и наберите реальных спецов и патриотов, а не любителей кацапского мира.
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13.11.2020 22:09 Відповісти
Вы не поняли. Страной правят шуты, но не дураки. У них патриоты сидят по тюрьмам
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13.11.2020 22:13 Відповісти
Ну так депутат наверное это и имел ввиду Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 4861
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13.11.2020 22:17 Відповісти
Депутат походу хочет вообще упразднить СБУ, такие массовые сокращения, это к каким то заказам. Я понимаю, что чем больше людей, тем быстрее информация утекают (падлюки есть везде), но надо же ловить не перевозчиков незаконной курятины из Одессы в Николаев, а шпионами и предателяе, наращивать спецназ и разведку и т.д., отбирать на работу не как обычно "по знакомству пристроить", а по реальным отборочным жестким показателям и т.д., тогда, возможно, можно и увеличить их состав на время войны.
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13.11.2020 23:06 Відповісти
Якщо скоротити генеральські посади і одного півторарічного лейтенанта, то буде вееелика користь,недивлячись на війну з рашкою.
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13.11.2020 22:45 Відповісти
НА Цензорі повно нелюстрованої "гебні" сидить.
Уявіть цього "патріота" , що клацає по клавіатурі сидячи в квартирі найшикарнішого житлового будинку Джек Хаус в Києві..
Цих мразей ще в 1991 році слід було вигнати з вовчим білетом.
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14.11.2020 09:57 Відповісти
Таких как Семочки и Демчины в СБУ пруд-пруди. И вся эта камарилья никакой ФСБ никогда не противостояла. Им некогда этим заниматься. Личное обогащение превыше всего.
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13.11.2020 22:09 Відповісти
Як же КДБ(У) може протистояти КДБ(РФ) ...?
Там же більшість старших офіцерів і генералів - колишні сокурсники і сослуживці ...
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13.11.2020 22:12 Відповісти
а шо с семочкой не так?раз на него вызверились зелень с сепарами-начинаю подозревать,шо он патриот и специалист,который им мешает
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13.11.2020 22:25 Відповісти
Что собой представляют шоколадные семечки, ты спроси у программы "Схемы" и "Наші гроші" Бигуса..
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13.11.2020 22:42 Відповісти
а чего их спрашивать?они испражняются согласно заданной программе Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 7930.как и ты
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13.11.2020 22:45 Відповісти

Helgi Sharp

SOCIS:

У президентському рейтингу найвищі показники мають Зеленський та Порошенко. У другий тур однозначно виходять вони. Після цього за Зеленського готові проголосувати 58% від тих, хто піде на вибори та визначився, за Порошенка - 42%. Порівняно з показниками 2019 року, підтримка Зе знизилась на 15%, підтримка Порошенка зросла на 18%. І ці показники продовжують системну та позитивну для нас динаміку.

Є чудовий анекдот - один з моїх улюблених:

Приходить єврей в синагогу.
- Ребе! Дай мені пораду! Живу я з чотирма дітьми, з дружиною, з тещею, все погано... Як далі жити?
Ребе спокійно каже:
- Купи козу.
Порада рабина - закон, єврей пішов і таки купив козу.

Проходить деякий час. Він знову приходить до рабина.

- Ребе, що ти наробив ?! У домі божевільня: діти на голові ходять, теща стара, хвора, та тут ще й коза стоїть - майже всю кімнату займає, бекає... Що робити?

- Продай козу.

- Ребе, я не розумію: то «купи козу», то «продай козу...»
- Слухай мене: негайно продай козу.
Проходить ще деякий час. Цей же єврей знову приходить знов.
- Дорогий ребе! Як я тобі вдячний! А я ж навіть не підозрював, що я така щаслива людина!

Збитий льотчик, кажете? Величезний антирейтинг, кажете? Все сприймається у порівнянні. Особливо у порівнянні з зеленою козою. Шануймося!)
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13.11.2020 23:09 Відповісти
Недавно смотрел фильм американский "Большая игра".Там один сенатор говорит журналисту: "Вы слышали пр исчезновение денег выделеных на борьбу с ураганом "Катрин"?Так вот это капля в море,по сравнению с тем скоко сколько пропадает денег выделеных на борьбу з терроризмом.Этим ребятам(законодателям)выгодна"борьба з тероризмом",они от своей кормушки так просто не откажутся...."
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14.11.2020 05:19 Відповісти
При Семочко спецоперации, готовившиеся больше года, так тупо не сливали.
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14.11.2020 11:28 Відповісти
Сокращать не надою И почистить СБУ от тех же агентов ФСБ, вымогателей и проф. непригодных просто необходимо. И начинать надо с лейтенант продюсера Бакланова
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13.11.2020 22:11 Відповісти
В первую очередь отобрать возможность "расследовать" економические преступения. Только безопасность и контршпионаж. И все. Уйдет грандиозная кормушка уйдут и баклановы)
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13.11.2020 22:28 Відповісти
так это 80% если не больше сбушников уволить надо
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13.11.2020 22:43 Відповісти
Якщо вишвирнути з СБУ п'яту колону, то робота СБУ набагато покращиться.
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13.11.2020 22:12 Відповісти
Из-за бабла обеспокоился, размер которого могут уменьшить на ведомство.
А что тогда пилить? Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 5677
Может надо не над численностью убиваться, а над эффективностью?
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13.11.2020 22:13 Відповісти
Да срали они на эти деньги что на ведомство выделяют. Пистолет дали и крутись.
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13.11.2020 22:18 Відповісти
...что-то этого летёхи сегодня дофига на Цензоре... Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 6191 Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 6569
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13.11.2020 22:13 Відповісти
Якщо прибрати звідти фсбшників і кгбшників, то сбушників якраз і лишиться ті 17тис. Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 5879
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13.11.2020 22:15 Відповісти
на лексусах и инфинити СБУ каждый божий день бореться с фысыбы
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13.11.2020 22:17 Відповісти
а жыгуля нельзя...аппарат врага и супостата Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 4281 Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 4281
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13.11.2020 22:26 Відповісти
Обязательно надо сокращать этих дармоедов за наши налоги, а то раздувают штаты, для своего-же блага, а толку-то от этого, как с козла молока.
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13.11.2020 22:18 Відповісти
В начале событий на Донбассе банда Гиркина насчитывала 52 боевика. Штат СБУ на то время 30 000 тел. Т.е. по 576 на одного сепара. За время АТО процент погибших сбушников примерно равен проценту погибших мобилизированных пожарников и учителей.
Самая крупный успех сбу - засекретитть декларации сбушников, до того, как дружественный суд отменил ответственность за их неподачу.
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13.11.2020 22:19 Відповісти
Правильно , Баканов
Пусть сократят аппарат ВРУ, кабмина и ОП
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13.11.2020 22:20 Відповісти
та ладно, что толку от этих 10 ? Никакого! По вашей логике их должно быть 221 минимум, что бы противостоять! Какая чушь! И почему управленцы такие дауны!!!!
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13.11.2020 22:20 Відповісти
Если просто сократить отдел К то у вас останутся только патриоты)
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13.11.2020 22:21 Відповісти
Да, мы все увидели как 1800 рыл, или сколько их там было, Крымского управления СБУ боролись с фсб-гру Рашки, а также управления в Донецке и Луганске, которые растворились в пространстве. В остальных уверен ненамного лучше обстановка. Ну а звёзды балета типа Семочко и Демчины вообще вишенка на торте и сколько ещё там такого мусора тихонько сидит Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" - Цензор.НЕТ 5696
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13.11.2020 22:21 Відповісти
Добавьте "кротов" в СБУ та ВР итд...😎
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13.11.2020 22:22 Відповісти
я ест непонимать! пить водка
- кому противостоит филиал фсб?
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13.11.2020 22:24 Відповісти
Лучше бы написал,что в таком составе СБУ сможет доить бизнес только на 80%.КПД упадет.
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13.11.2020 22:25 Відповісти
А у нас склалось враження. Що ви з ними співпрацюєте.
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13.11.2020 22:26 Відповісти
Давайте лучше судей и депутатов сократим
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13.11.2020 22:27 Відповісти
"Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ" (с) Ви їх доповнюєте! Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 4204
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13.11.2020 22:28 Відповісти
я смотрю форумные сепары готовы вместе с грязной водой выплеснуть и ребенка...аж венрещат,как хотят Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 7215
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13.11.2020 22:28 Відповісти
И еще Баклан! Думаю ты не знал об этом, зачем же тебе знать такое при твоей должности ! Своей кадровой политикой «Моссад» существенно отличается от аналогичных спецслужб других стран. В организации всего около 1200 штатных сотрудников, включая технический персонал. Для сравнения: число сотрудников КГБ в начале 1990-х годов составляло 250 тысяч. Так может дело не в количестве а в их качестве! ИМ начинать нужно именно с тебя Баканов! Трутни на шее Украины!
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13.11.2020 22:28 Відповісти
НА НАШИ НАЛОГИ СОДЕРЖИТСЯ Інститут СБУ ЩО "не знайшов у цих висловлюваннях ознак сепаратизму і справа була закрита. Медведчук сказав, що він прийде в парламент і вимагатиме того, щоб на Донбасі був свій уряд і свій парламент."
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13.11.2020 22:33 Відповісти
И мусоров на 50.000 можно смело сокращать! Пусть идут в народное хозяйство работать или предпринимателями..
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13.11.2020 22:34 Відповісти
А ведь как было бы классно, если бы руководство СБУ само определяло свою численность и свои задачи! Само бы назначало себя на службу, определяло бы денежное обеспечение и прочее. Это кто ж в здравом уме захочет добровольно сократиться? Конечно они все нужны, как один.
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13.11.2020 22:40 Відповісти
Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 9097
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13.11.2020 22:44 Відповісти
Как можно сокращать СБУ ? Ведь суммарное количество рыночных торговцев, мелких и средних предпринимателей и фермеров таково, что ну никак не получится им противостоять таким урезанным штатом. Нет, сокращать СБУ ну никак нельзя !
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13.11.2020 22:46 Відповісти
сократите "силовую" часть сбу - финчасть, хозчасть, медчасть, уберите функцию гнобления экономики (сколько сразу можно убрать), "борьбу" с коррупцией, которую сами же и порождаете, и займитесь контрразведкой и государственностью... тогда не 10 тысяч можно сократить, а 25 тысяч... и тогда каждому областному управлению и центральным не нужно будет иметь по 2 тысячи человек-бездельников...
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13.11.2020 22:46 Відповісти
Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 3694 ну гонит шнырь медведчуковский...

СБУ занимается обеспечением монополии табачным магнатам и вообще - везде где можно содрать бабло.
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13.11.2020 22:46 Відповісти
Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 5885
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13.11.2020 22:47 Відповісти
закусывал ? Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 8388
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13.11.2020 22:50 Відповісти
Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 5608
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13.11.2020 22:50 Відповісти
Вот только чтобы обеспечить всем необходимым работу такой службы, нужно чтобы этак с пару миллионов граждан скинулись налогами. А еще на полицию, таможенников, пограничников, служащих НБУ, счетной палаты (интересно, что они там считают, если у них под носом миллиардами воруют) и прочих и прочих "государственных деятелей", число которых неимоверно. И у каждого есть зарплата, ему необходимо жилье, хороший отдых, дорогое лечение. А эффективность их работы под большим вопросом. Что общество получает взамен? Коррумпированные суды? Полицию, прессующую бабушек и на хороших машинах сопровождающую кортежи первых лиц? Бывает, что эти службы самих же себя и обслуживают, поскольку спроси любого гражданина, он и не скажет, а чем они, в основном, занимаются. Все засекречено. Чтобы никто ничего не понял. Вот дорожная полиция видна. Охрана первых лиц тоже. А больше я и не назову ничего. Каждый гражданин сам за себя, коснись чего.
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13.11.2020 22:52 Відповісти
из этого баклана противостоятель русне как из гавна шыкаладная плитка.
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13.11.2020 23:05 Відповісти
баканову нужны эти 10 тысячь чтобы доить торговцев на базарах
как на 7 километре
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13.11.2020 23:06 Відповісти
Треба прибрати всіх, хто захищає Україну. Хіба не для цього вас спонсорували фуйло з коломойським?
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13.11.2020 23:08 Відповісти
головне якість,а не кількість.візьміть любого говоруна з телеканалу зік- і от вам готовий пацієнт для кримінальної справи за зраду.то де ті справи?
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13.11.2020 23:19 Відповісти
"..вы на руки его посмотрите, из него эсбэушник как из "Промокашки" скрипач..." Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ" - Цензор.НЕТ 3608
..а на сэкономленые деньги накупим роялей...
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13.11.2020 23:19 Відповісти
Останутся те , которые делают деньги и кошмарять бизнес, а так же , кто эти деньги Считает , бухгалтера и кассиры, -Вот и переживают , что некому будит работать и СБУ перестанет иметь свое истинное назначение.
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13.11.2020 23:32 Відповісти
10000 ***** це майже три дивізії всіх нахер на фронт
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13.11.2020 23:35 Відповісти
Думаю, идею сокращения СБУ Баканову подсказали расейские родственники, никак не связанные с ФСБ и ГРУ....
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13.11.2020 23:38 Відповісти
"вагнеровцы" и пленные донецкой тюрьмы могут подтвердить ,что сбу совместно с расейским фсб и бацьки кгб борютси,,,
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13.11.2020 23:39 Відповісти
Как там говорил Суворов, воюют не числом, а умением.
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13.11.2020 23:42 Відповісти
Чому не можна забороняти СБУ займатися економічними питаннями? Бо, тоді стане зрозуміло що, нічим іншим займатися вони не годні. Це, все рівно що, розігнати Контору. Ну, якими шпигунами могли займатися люди, котрим більшу частину часу було заборонено слідкувати за західними партнерами, за партнерами з дружніх країн Близького Сходу, не кажучи вже про ерефію з Китаєм. Особливо ці проблеми загострювалися діяльними керівникам, які ні більмеса не тямили в діяльності. Вся їх уява про спецслужби була сформована "Джеймсом Бондом" та "Місія нездійсненна" А звіти про виконану роботу здавати потрібно регулярно. Ось конторські і поєднували безпечне з прибутковим.
Ну, скоротять вони Контору на 10 000. І хто по вашому піде на вулицю? Запевняю вас- ті, у кого просіли показники по медозбору. Ті, хто не виправдав покладених на нього надій керівництва.
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13.11.2020 23:50 Відповісти
А лично Баканов даже выезжал противостоять роисской агентуре в Куршавель
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14.11.2020 00:49 Відповісти
Когда в парламенте (высшем законодательном органе ) страны заседает целая куча (фракция) откровенных врагов - "опзж" - во главе с одиозным деятелем медведчуком, - откровенным коллаборантом, шпионом, агентом влияния, имеющим дело с вражеской пропагандой в Украине, напрямую связанным с правителем враждебного государства, - о чем знают украинцы, кроме т.н. "контрразведчиков" из сбу/фсб???, кроме баканова?, --- то какой смысл содержать все это устроенное кодло? Кого они собираются разоблачать, когда баканов гуляет с ними дни рождения? С кем тогда вести борьбу? Зачем здесь нужны такие бакановы? Место занимать?
Если за этот вражеский сброд, голосуют престарелые колхозные зомби и рагули, то об этой статистике должны знать украинцы. Об этом должны кричать все новости. Что мол, так и так, в Черниговской, Харьковской, донецкой, николаевской, одесской и т.д. всегда голосуют за пятую колонну Кремля, за этих геп, вилкулов, и рекламу этих путинских холуев гонят по медведчуковских каналах и так далее. Об этом должны говорить, в первую очередь, СБУ (если бы она была у нас), -- а содержать это ватное быдло, где на должностях "шпионов" устроены их любимые домочадцы, через которых, врагом, может вестись двойная игра, --- это нонсенс. Это за пределами понимания. Что же там можно реформировать? Там одна кадровая труха - из совкового прошлого. Такие, с рашенскими шпионами, один организм. Что, эти мрази, могут противопоставить врагу?
Ответов - нет.
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14.11.2020 03:54 Відповісти
...вони можуть тільки торгувати інтересами держави, хоча і цього не можуть бо зараз інтереси держави вже здаються ОП різними дєрмаками та клоуном.
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14.11.2020 07:25 Відповісти
Такой молодой (каких-то 45 годков), а уже лейтенант Бакланов уверенной поступью шёл по зданию Службы безопасности Украины. Все детали оперативного гардероба были безупречны - и будёновка на голове, и красная рубаха-косоворотка, и скрипящие лыком лапти, и гармонь-тальянка в руках, невольно играющая «Камаринскую», - ничто не могло его выдать, абсолютно всё внушало несокрушимую уверенность - Бакланов шёл руководить украинской спецслужбой.
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14.11.2020 05:29 Відповісти
КГБ только в Белоруссии и остался или в Украине тоже есть ?
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14.11.2020 07:07 Відповісти
а що воно кудись у нас зникало???
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14.11.2020 18:29 Відповісти
...так цей квартальний мєнєджор першим ділом скоротить дієвих сбушників і залишить тільки агентуру фсб.
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14.11.2020 07:20 Відповісти
Я так понял, что бывшим работникам Коломойского и Ахметова в СБУ ничего не угрожает.
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14.11.2020 07:41 Відповісти
Вообще-то во время войны, такие службы не сокращают. Но так как эта служба легла полностью под шмарклю и обслуживает его интересы, то какая разница сколько их будет, толку от них никакого.
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14.11.2020 07:59 Відповісти
Боюся що скоротять патріотів, а тих хто на зарплаті в гру та фсб залишать.
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14.11.2020 10:35 Відповісти
Они противостоят ФСБ в основном на рынках и новостроях. При этом достигают офигительных успехов по улучшению своего личного благосостояния.
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14.11.2020 11:14 Відповісти
уроды. вы свое продажное рыло сунете везде где фигурируют деньги, а на безопасность Украины вы положили.
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14.11.2020 11:41 Відповісти
не лишайте Бакланова носильщиков хабарей...
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14.11.2020 11:42 Відповісти
Нужно паралельно создавать новую спец службу. А фсбу уменьшать постепенно до нуля. Самая бестолковая спец служба в мире
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14.11.2020 12:15 Відповісти
Та по моему вы не противостоите а слились воедино, не все конечно.
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14.11.2020 13:13 Відповісти
Баканов или врет, или дурак - в Раше пограничные войска входят в ФСБ, а это 100 тысяч примерно. К чему суммировать Беларусь? Отнимаем еще 20 тыс. КГБ Беларуси.
В "сухом остатке" имеем 100 тыс. сотрудников ФСБ.
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14.11.2020 15:02 Відповісти
Вы грабите бизнес и служите ФСБ.
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14.11.2020 19:47 Відповісти
 
 