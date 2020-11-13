Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ"

Проєкт закону про реформування Служби безпеки України, розроблений народними депутатами, пропонує скоротити штат спецслужби з нинішніх 27 тисяч співробітників до 17 тисяч, що зашкодить обороноздатності країни.

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Пропонується фронтальне скорочення до 17 тисяч осіб, тобто 10 тисяч посад за 3 роки. Вважаю, що це буде дуже шкідливим для обороноздатності країни. Адже наші сусіди - ФСБ РФ і КДБ Білорусі - мають сумарно близько 220 тисяч співробітників. Яким штатом ми будемо їм протистояти і чи буде це ефективно?".

Баканов зазначив що за такого варіанту реформи, СБУ не зможе говорити навіть про аутсорс, щоб вивести допоміжний персонал зі складу служби, як це планувалося раніше. Оскільки законопроєкт пропонує включити в загальну чисельність СБУ всі установи та організації, які залишаться в управлінні служби. Баканов вважає, що це ще один механізм прихованого скорочення, який зменшує кількість посад для оперативних співробітників.

На думку глави СБУ, обґрунтованим є поступове скорочення чисельності спецслужби до 2027 року, щоб у результаті вийти на 20 тис. особового складу (проти нинішніх 27 тис. у звичайний і 31 тис. в особливий період).

"Ця цифра ґрунтувалася на аналітиці, розрахунках, рекомендаціях Міжнародної консультативної групи та сучасних реаліях безпеки", - пояснив Баканов.

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