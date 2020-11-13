Баканов проти скорочення СБУ на 10 тисяч: "Ми протистоїмо 220 тисячам співробітників ФСБ і КДБ"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Проєкт закону про реформування Служби безпеки України, розроблений народними депутатами, пропонує скоротити штат спецслужби з нинішніх 27 тисяч співробітників до 17 тисяч, що зашкодить обороноздатності країни.
Про це заявив глава СБУ Іван Баканов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Пропонується фронтальне скорочення до 17 тисяч осіб, тобто 10 тисяч посад за 3 роки. Вважаю, що це буде дуже шкідливим для обороноздатності країни. Адже наші сусіди - ФСБ РФ і КДБ Білорусі - мають сумарно близько 220 тисяч співробітників. Яким штатом ми будемо їм протистояти і чи буде це ефективно?".
Баканов зазначив що за такого варіанту реформи, СБУ не зможе говорити навіть про аутсорс, щоб вивести допоміжний персонал зі складу служби, як це планувалося раніше. Оскільки законопроєкт пропонує включити в загальну чисельність СБУ всі установи та організації, які залишаться в управлінні служби. Баканов вважає, що це ще один механізм прихованого скорочення, який зменшує кількість посад для оперативних співробітників.
На думку глави СБУ, обґрунтованим є поступове скорочення чисельності спецслужби до 2027 року, щоб у результаті вийти на 20 тис. особового складу (проти нинішніх 27 тис. у звичайний і 31 тис. в особливий період).
"Ця цифра ґрунтувалася на аналітиці, розрахунках, рекомендаціях Міжнародної консультативної групи та сучасних реаліях безпеки", - пояснив Баканов.
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Уявіть цього "патріота" , що клацає по клавіатурі сидячи в квартирі найшикарнішого житлового будинку Джек Хаус в Києві..
Цих мразей ще в 1991 році слід було вигнати з вовчим білетом.
Там же більшість старших офіцерів і генералів - колишні сокурсники і сослуживці ...
Helgi Sharp
SOCIS:
У президентському рейтингу найвищі показники мають Зеленський та Порошенко. У другий тур однозначно виходять вони. Після цього за Зеленського готові проголосувати 58% від тих, хто піде на вибори та визначився, за Порошенка - 42%. Порівняно з показниками 2019 року, підтримка Зе знизилась на 15%, підтримка Порошенка зросла на 18%. І ці показники продовжують системну та позитивну для нас динаміку.
Є чудовий анекдот - один з моїх улюблених:
Приходить єврей в синагогу.
- Ребе! Дай мені пораду! Живу я з чотирма дітьми, з дружиною, з тещею, все погано... Як далі жити?
Ребе спокійно каже:
- Купи козу.
Порада рабина - закон, єврей пішов і таки купив козу.
Проходить деякий час. Він знову приходить до рабина.
- Ребе, що ти наробив ?! У домі божевільня: діти на голові ходять, теща стара, хвора, та тут ще й коза стоїть - майже всю кімнату займає, бекає... Що робити?
- Продай козу.
- Ребе, я не розумію: то «купи козу», то «продай козу...»
- Слухай мене: негайно продай козу.
Проходить ще деякий час. Цей же єврей знову приходить знов.
- Дорогий ребе! Як я тобі вдячний! А я ж навіть не підозрював, що я така щаслива людина!
Збитий льотчик, кажете? Величезний антирейтинг, кажете? Все сприймається у порівнянні. Особливо у порівнянні з зеленою козою. Шануймося!)
А что тогда пилить?
Может надо не над численностью убиваться, а над эффективностью?
Самая крупный успех сбу - засекретитть декларации сбушников, до того, как дружественный суд отменил ответственность за их неподачу.
Пусть сократят аппарат ВРУ, кабмина и ОП
- кому противостоит филиал фсб?
СБУ занимается обеспечением монополии табачным магнатам и вообще - везде где можно содрать бабло.
как на 7 километре
..а на сэкономленые деньги накупим роялей...
Ну, скоротять вони Контору на 10 000. І хто по вашому піде на вулицю? Запевняю вас- ті, у кого просіли показники по медозбору. Ті, хто не виправдав покладених на нього надій керівництва.
Если за этот вражеский сброд, голосуют престарелые колхозные зомби и рагули, то об этой статистике должны знать украинцы. Об этом должны кричать все новости. Что мол, так и так, в Черниговской, Харьковской, донецкой, николаевской, одесской и т.д. всегда голосуют за пятую колонну Кремля, за этих геп, вилкулов, и рекламу этих путинских холуев гонят по медведчуковских каналах и так далее. Об этом должны говорить, в первую очередь, СБУ (если бы она была у нас), -- а содержать это ватное быдло, где на должностях "шпионов" устроены их любимые домочадцы, через которых, врагом, может вестись двойная игра, --- это нонсенс. Это за пределами понимания. Что же там можно реформировать? Там одна кадровая труха - из совкового прошлого. Такие, с рашенскими шпионами, один организм. Что, эти мрази, могут противопоставить врагу?
Ответов - нет.
В "сухом остатке" имеем 100 тыс. сотрудников ФСБ.