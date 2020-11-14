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Міська комісія ТБНС Дніпра захворіла і не змогла ухвалити рішення про імплементацію карантину вихідного дня, - Філатов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Міська комісія ТБНС Дніпра захворіла і не змогла ухвалити рішення про імплементацію карантину вихідного дня, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив інформацію про те, що міська комісія з НС і ТЕБ "раптово захворіла" і не змогла прийняти рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Філатов зазначив: "Відповідно до статистики Дніпро і Дніпропетровська область займають друге місце знизу за захворюваністю COVID-19 в країні. За даними МОЗ, Дніпро і Дніпропетровська область увійшли до трійки регіонів України з найнижчим рівнем захворюваності COVID-19.

Ми просто зробили для цього колосально багато ... За 14 днів найнижчі середні показники захворюваності в Україні становили:

120 - у Кіровоградській області;

153,9 - в Дніпропетровській області;

199,3 - в Луганській області.

Середній показник захворюваності по Україні становить 342,5 на 100 тисяч осіб, а найвищі показники захворюваності COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Чернівецькій (643,8 випадку на 100 тис. осіб), Житомирській (587,5) та Хмельницькій (534,5) областях".

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Він продовжив: "Неофіційно. Шановні підприємці, як сьогодні заявив прем'єр-міністр: "Мери не можуть скасовувати того, що вони не запроваджували". А я нічого й не скасовую. На мітинги не ходжу, прапором не махаю, заяв не роблю. Більше люблю працювати.

Ішачити, як Папа Карло, як і всі попередні п'ять років. Тим більше, цю несусвітню дурість я не вводив. Якої, до речі, немає в жодній країні світу. Просто міська комісія з ТБНС захворіла. Ні, не коронавірусом. Просто захворіла і немає кворуму.

Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не можуть. Шановні підприємці, хороших вам вихідних.

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Сподіваюся, ми добре зрозуміли один одного після того, як ви мені дзвонили в "Зумі"? І, будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і соціальної дистанції. Самі і для своїх клієнтів. Ви ж відповідальні громадяни вільної країни".

"А всім землякам бажаю проводити більше часу на свіжому повітрі, гуляти і насолоджуватися останніми днями з гарною погодою. І не забудьте купити у підприємців хоча б сосиску або чашку кави. Всіх люблю, ваш мер", - резюмував Філатов.
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Топ коментарі
+23
Дивне фото до статті. Шановні редактори, будь ласка, поставте якесь інше. Все ж таки Філатов - це не Допкін.
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13.11.2020 22:20
+18
Прямо конкурс чей мэр красивей повертит на х.. зеленое шобло)))
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13.11.2020 22:23
+15
Классссный саботаж!!))))))))
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13.11.2020 22:19
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Классссный саботаж!!))))))))
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13.11.2020 22:19 Відповісти
Зєлю ніде ні в що не ставлять. Етаканєц. Влада переходить на місця. Скоро ніякі царські укази ніхто виконувати не буде.
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14.11.2020 11:00 Відповісти
Вчера 12 ноября, городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул находится на стационарном лечении в Институте сердца Бориса Тодурова в Киеве. Об этом сообщает "Украина24".

За последние полтора месяца это уже третий раз, когда Юрий Вилкул обращается за помощью к кардиологам. Ранее там же ему была сделана серьезная операция на сердце. Подробностей о текущем состоянии мэра Кривого Рога на текущий момент нет, сообщают Українські новини.

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Держим кулачки, что бы сепар Вилкул (старший) попал в сепарский АД..
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13.11.2020 22:20 Відповісти
Просто он позорно покидает второй тур..
На это в обмен ему дают часть пирога до самой смерти, по бюджету кривого рога..
А договорняк по его сливу замутили Ахметов и Лично Зеленский..
Так что просвета не видно.
Страна продана..
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13.11.2020 22:23 Відповісти
Дивне фото до статті. Шановні редактори, будь ласка, поставте якесь інше. Все ж таки Філатов - це не Допкін.
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13.11.2020 22:20 Відповісти
Полностью согласен.
Такое ощущение что модераторы цензор это сепары медведчука
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13.11.2020 22:24 Відповісти
"Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченые митинги, "активистов" и "общественных деятелей". Они в агонии. Единственное, на что они остались способны - бросаться зеленкой. Вы можете меня теперь только убить. Потому что я никогда не позеленею. Как бы вам этого ни хотелось", - мэр Днепра, Филатов.
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13.11.2020 22:31 Відповісти
Прямо конкурс чей мэр красивей повертит на х.. зеленое шобло)))
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13.11.2020 22:23 Відповісти
Ахахахаха.
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13.11.2020 22:26 Відповісти
Дайош каждые 14 дней коронавирус у Вилкала
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13.11.2020 22:28 Відповісти
Вирус классная замена клетчатому одеялу...)))
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13.11.2020 22:29 Відповісти
Если их будут судить то и одеяла появятся.Куда ж без них родимых
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13.11.2020 22:54 Відповісти
Надо было еще сказать что заболели коронавинусом, если тролить так на 80 лвл
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13.11.2020 22:30 Відповісти
Борисе , браво!!! Городская комиссия ТБЧС Днепра заболела и не смогла принять решение об имплементации карантина выходного дня, - Филатов - Цензор.НЕТ 4873
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13.11.2020 22:30 Відповісти
Вся страна на Зеленского клала то, чем он на рояле играл. "Чистый, бл*дь, лох".
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13.11.2020 22:35 Відповісти
Міська комісія ТБНС Дніпра захворіла і не змогла прийняти рішення про імплементацію карантину вихідного дня, - Філатов - Цензор.НЕТ 7749
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13.11.2020 23:25 Відповісти
///
Петиція на сайті президента про скасування карантину вихідного дня набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для того, щоб її розглянув глава держави.
Таку кількість голосів петиція набрала всього за чотири дні. Автором петиції виступила Катерина Єгорова.
У тексті петиції Єгорова навела витяги із законодавства, у яких йдеться про права громадян на підприємницьку діяльність, роботу, соцзахист, необхідний життєвий рівень і компенсацію з боку держави за втрати, викликані незаконними рішеннями.
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13.11.2020 22:47 Відповісти
овцы должны развлекаться в ТРЦ, парковать машины, короче кормить "общественный совет Днипра")))
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13.11.2020 22:53 Відповісти
а вот вирус не болеет!
что могилки уже не роешь?есть лекарство для тебя? кислородом запастился? так он нужен на 5 стадии..для поддержания человека чтоб его организм!справился!
а если организм не справляется..ну сам знаешь
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13.11.2020 23:50 Відповісти
У нас свій завод кисневий. Не парся.
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14.11.2020 11:02 Відповісти
 
 