Міська комісія ТБНС Дніпра захворіла і не змогла ухвалити рішення про імплементацію карантину вихідного дня, - Філатов
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Мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив інформацію про те, що міська комісія з НС і ТЕБ "раптово захворіла" і не змогла прийняти рішення про запровадження карантину вихідного дня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Філатов зазначив: "Відповідно до статистики Дніпро і Дніпропетровська область займають друге місце знизу за захворюваністю COVID-19 в країні. За даними МОЗ, Дніпро і Дніпропетровська область увійшли до трійки регіонів України з найнижчим рівнем захворюваності COVID-19.
Ми просто зробили для цього колосально багато ... За 14 днів найнижчі середні показники захворюваності в Україні становили:
120 - у Кіровоградській області;
153,9 - в Дніпропетровській області;
199,3 - в Луганській області.
Середній показник захворюваності по Україні становить 342,5 на 100 тисяч осіб, а найвищі показники захворюваності COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Чернівецькій (643,8 випадку на 100 тис. осіб), Житомирській (587,5) та Хмельницькій (534,5) областях".
Він продовжив: "Неофіційно. Шановні підприємці, як сьогодні заявив прем'єр-міністр: "Мери не можуть скасовувати того, що вони не запроваджували". А я нічого й не скасовую. На мітинги не ходжу, прапором не махаю, заяв не роблю. Більше люблю працювати.
Ішачити, як Папа Карло, як і всі попередні п'ять років. Тим більше, цю несусвітню дурість я не вводив. Якої, до речі, немає в жодній країні світу. Просто міська комісія з ТБНС захворіла. Ні, не коронавірусом. Просто захворіла і немає кворуму.
Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не можуть. Шановні підприємці, хороших вам вихідних.
Сподіваюся, ми добре зрозуміли один одного після того, як ви мені дзвонили в "Зумі"? І, будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і соціальної дистанції. Самі і для своїх клієнтів. Ви ж відповідальні громадяни вільної країни".
"А всім землякам бажаю проводити більше часу на свіжому повітрі, гуляти і насолоджуватися останніми днями з гарною погодою. І не забудьте купити у підприємців хоча б сосиску або чашку кави. Всіх люблю, ваш мер", - резюмував Філатов.
Будь ласка, зачекайте...
За последние полтора месяца это уже третий раз, когда Юрий Вилкул обращается за помощью к кардиологам. Ранее там же ему была сделана серьезная операция на сердце. Подробностей о текущем состоянии мэра Кривого Рога на текущий момент нет, сообщают Українські новини.
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Держим кулачки, что бы сепар Вилкул (старший) попал в сепарский АД..
На это в обмен ему дают часть пирога до самой смерти, по бюджету кривого рога..
А договорняк по его сливу замутили Ахметов и Лично Зеленский..
Так что просвета не видно.
Страна продана..
Такое ощущение что модераторы цензор это сепары медведчука
Петиція на сайті президента про скасування карантину вихідного дня набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для того, щоб її розглянув глава держави.
Таку кількість голосів петиція набрала всього за чотири дні. Автором петиції виступила Катерина Єгорова.
У тексті петиції Єгорова навела витяги із законодавства, у яких йдеться про права громадян на підприємницьку діяльність, роботу, соцзахист, необхідний життєвий рівень і компенсацію з боку держави за втрати, викликані незаконними рішеннями.
что могилки уже не роешь?есть лекарство для тебя? кислородом запастился? так он нужен на 5 стадии..для поддержания человека чтоб его организм!справился!
а если организм не справляется..ну сам знаешь