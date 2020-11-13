Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я розраховує за допомогою карантину вихідного дня до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. нових випадків за день.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр Степанов заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Ми плануємо до кінця листопада зберегти 11-12 тис. нових хворих за день. Ми пропонували повний локдаун вже давно, але ми виходимо з того, що не можемо дозволити собі економічно. Тому ми хочемо зберегти на рівень до 11-12 тис. за день", - сказав він.
При цьому Степанов вважає, що карантин вихідного дня дозволить "розірвати ланцюг і знизити кількість контактів між людьми".
Зі свого боку, глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький підкреслив, що "Якщо локдаун буде не більше, ніж на два дні, ми побачимо результати".
"Якщо буде уповільнення "росту захворюваності", то уряд тоді за ці два тижні розробить механізми компенсації людям, ФОПам, малому бізнесу. Не епіцентру, який вчора відзначився, а нормальному малому і середньому бізнесу", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Народ вже оскаженів від вашого ЗЕбілізму. Народ вам не вірить.
Ви як той ^пастушок^ допи.ділися. У вовків, вже ні хто не вірить, а дарма.
Але винні у зневірі народу ВИ ПЕРСОНАЛЬНО, РАЗОМ З головним ЗЕбілом та мудрими совєтнікамі.
Ukraine
@UkrainNEWS
·11 ч
Приключения Труса, Балбеса и Бывалова. Серия 18. "Симулянты".
ну ну..вы сами всех сделали с клоунадой!
где эпидемиологи?что вымерли как мамонты!
только статистика выявил... вылечился ..умер
у нас население безграмотное..поел покакал...и ..поржал
а вы боитесь..да..вирусу то похер..от него не спрячешься....
вместо того чтобы населению объяснять хоть азы какие то ..вы там сватов крутите или еще хрен знает что.
а вирусы они такие.....им плевать..да и их не видно
Её разорвёт только отделение больных от здоровых.
К инфицированным по клиническим признакам ,не требуя подтверждения тестированием,
должна по вызову ,минуя семейного врача ,выезжать мобильная бригада скорой
помощи ,провести тестирование ,оставить бесплатные лекарства.
Тяжелобольных скорая должна доставить в больницу ,об остальных уведомить
семейного врача и они должны находиться под его контролем и в изоляции.
скорая вам
ничего не должна ! вам никто ничего не должен!
знаете что мне ответили чего скорая не приехала? понимаете у них много работы они не успевают!
не успевают!мне интересна другая статистика..сколько умирают на дому не дождавшись скорой?
а у нас цирк на дроте!