Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розраховує за допомогою карантину вихідного дня до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. нових випадків за день.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр Степанов заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми плануємо до кінця листопада зберегти 11-12 тис. нових хворих за день. Ми пропонували повний локдаун вже давно, але ми виходимо з того, що не можемо дозволити собі економічно. Тому ми хочемо зберегти на рівень до 11-12 тис. за день", - сказав він.

При цьому Степанов вважає, що карантин вихідного дня дозволить "розірвати ланцюг і знизити кількість контактів між людьми".

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Зі свого боку, глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький підкреслив, що "Якщо локдаун буде не більше, ніж на два дні, ми побачимо результати".

"Якщо буде уповільнення "росту захворюваності", то уряд тоді за ці два тижні розробить механізми компенсації людям, ФОПам, малому бізнесу. Не епіцентру, який вчора відзначився, а нормальному малому і середньому бізнесу", - сказав він.

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