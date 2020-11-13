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Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розраховує за допомогою карантину вихідного дня до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. нових випадків за день.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр Степанов заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми плануємо до кінця листопада зберегти 11-12 тис. нових хворих за день. Ми пропонували повний локдаун вже давно, але ми виходимо з того, що не можемо дозволити собі економічно. Тому ми хочемо зберегти на рівень до 11-12 тис. за день", - сказав він.

При цьому Степанов вважає, що карантин вихідного дня дозволить "розірвати ланцюг і знизити кількість контактів між людьми".

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Зі свого боку, глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький підкреслив, що "Якщо локдаун буде не більше, ніж на два дні, ми побачимо результати".

"Якщо буде уповільнення "росту захворюваності", то уряд тоді за ці два тижні розробить механізми компенсації людям, ФОПам, малому бізнесу. Не епіцентру, який вчора відзначився, а нормальному малому і середньому бізнесу", - сказав він.

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Топ коментарі
+13
Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4058
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13.11.2020 22:57
+9
Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1066
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13.11.2020 22:54
+5
Зверніть: не зменшити, а зберегти кількість захворівших. Він вже не вперше меле те, що на думці. Ця людина, якщо його можна так назвати, звикла бездумно виконувати інструкції. Чиї інструкції він виконує зараз - питання.
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13.11.2020 23:02
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Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1066
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13.11.2020 22:54 Відповісти
Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4058
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13.11.2020 22:57 Відповісти
колдун *** Мы рассчитываем, что карантин выходного дня поможет до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 937
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13.11.2020 22:55 Відповісти
формулировка - агонь! ) значит если заболеваемость будет падать, то её будут поднимать, чтобы она сохранялась на заданном уровне ))
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13.11.2020 22:58 Відповісти
он про то что такая заболеваемость как сейчас за счастье будет, но ты наверное и сам понял
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13.11.2020 22:59 Відповісти
сохранить заболеваемость и не допустить превышения определённого предела, это совершенно разные весчи )) а не про шо он там ))
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13.11.2020 23:07 Відповісти
Зверніть: не зменшити, а зберегти кількість захворівших. Він вже не вперше меле те, що на думці. Ця людина, якщо його можна так назвати, звикла бездумно виконувати інструкції. Чиї інструкції він виконує зараз - питання.
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13.11.2020 23:02 Відповісти
Ідіоте, використовувати крайні заходи, треба було не навесні! А ПОТИХЕНЬКУ починати зпраз.
Народ вже оскаженів від вашого ЗЕбілізму. Народ вам не вірить.
Ви як той ^пастушок^ допи.ділися. У вовків, вже ні хто не вірить, а дарма.
Але винні у зневірі народу ВИ ПЕРСОНАЛЬНО, РАЗОМ З головним ЗЕбілом та мудрими совєтнікамі.
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13.11.2020 23:02 Відповісти
Это еще не крайние методы.
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13.11.2020 23:32 Відповісти
А если нет, застрелишься?
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13.11.2020 23:03 Відповісти
усы сбреет Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 2339
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13.11.2020 23:14 Відповісти
В кого?
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13.11.2020 23:17 Відповісти
у сени Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7795
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13.11.2020 23:26 Відповісти



Ukraine

@UkrainNEWS

·11 ч

Приключения Труса, Балбеса и Бывалова. Серия 18. "Симулянты".

Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7875
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13.11.2020 23:03 Відповісти
Дегенерат. Все понимают, что суточных больных надо множить на два. Надеюсь, много зебилов оценят вашу "работу". Через полгода за вас будут топить только шизофреники и ваши родственники.
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13.11.2020 23:05 Відповісти
Какие там два.В основном в статистику попадают тяжёлые и среднетяжелые больные,которые прошли тестирование при обращении к врачу.Причем результаты тестирования приходят в среднем через неделю.Поскольку процентов восемьдесят людей переносят легко или безсимптомно коронавирус,они не тестируются и в статистику обычно не попадают.Так что по факту заражённых в три-четыре раза больше,чем в отчетах.
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14.11.2020 08:49 Відповісти
Не один крупный город не собирается выполнять судорожных и непродуманных требований центральной власти и ничего они сделать не смогут, поскольку сами больны организационным бессилием и бледной немочью.
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13.11.2020 23:08 Відповісти
Илон Маск сделал четыре теста - два положительных, два отрицательных. Задыхается... от возмущения.
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13.11.2020 23:11 Відповісти
Від сміху.
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13.11.2020 23:12 Відповісти
Вполне может быть. Он не понимает как так может быть. Говорит одинаковые тесты, одна клиника, даже одна медсестра, а результат какой пожелаешь )))
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13.11.2020 23:21 Відповісти
Думала, це анекдот.
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13.11.2020 23:25 Відповісти
там всё просто. в психологии и квантовой механике, присутствие наблюдателя влияет на результат )) за парами тестов наблюдатели были разные )))
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13.11.2020 23:29 Відповісти
В Украине це називаеця пороблено, без усякой механики.
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13.11.2020 23:39 Відповісти
Хм.. предложение - Чтобы снизить количество суточных заражений Ковидом - нужно простА перестать тестировать на вирусняк !!! Как говорил ваш главпоц - "НунА простА перестать тестировать"!!! Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 8976
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13.11.2020 23:12 Відповісти
Це можна було зрозуміти ще навесні чи влітку.
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13.11.2020 23:14 Відповісти
В тему, что же Нам делать !? - "Есть лишь один рецепт борьбы с фашизмом в России и Беларуси и т.д.. Нужно - Травить, резать, жечь, стрелять, взрывать и вешать. Ничего экстремистского и ничего нового. Все это уже делали в ХХ веке и не один раз.." - А. Сотник
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13.11.2020 23:23 Відповісти
Главное - отчитаться об успехах и содрать побольше штрафов..))
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13.11.2020 23:17 Відповісти
отчитаться об успехах мона будет только теоретически. в реале всё будет только расти. от тутачки, после 2 недель ограничений, при довольно послушных и исполнительных бюргерах, заболеваемость не уменьшилась, а даже выросла на 2 тыщи. собираются завтра, вроде бы, по этому поводу обьявить новые меры,- ужесточить карантин и прикрыть непродовольственные магазины до 8 декабря. при том шо грядёт рождество с его рождественнскими базарами, судьба которых даже не понятна. а в Украине, при такой послушности народа и второтуровом пиаре действующих мэрсов, о улучшении ситуации, мона говорить или как о чуде, или как о подтасовке статистики ((
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13.11.2020 23:27 Відповісти
Если будет замедление "роста заболеваемости", то правительство тогда за эти две недели разработает механизмы компенсации людям, ФОПам, малому бизнесу. - То есть, если замедления не будет, то никаких компенсаций тоже не будет?) Офигенная логика власти... И ведь полно зебилов которые еще проголосовали за них на местных выборах.
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13.11.2020 23:19 Відповісти
Ми розраховуємо, що карантин вихідного дня допоможе до кінця листопада зберегти захворюваність на COVID-19 на рівні 11-12 тис. за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7284
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13.11.2020 23:25 Відповісти
медицина с самообслуживанием сегодня уже тоже становиться реальностью )))
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13.11.2020 23:33 Відповісти
Вообще, не очень понимаю истерики и митингов по поводу этого карантина выходного дня, при всей нелюбви к зебилам. Неужели кто то серьезно рассчитывает что люди в твердой памяти, массово побегут в рестораны, кафешки и ТРЦ на выходных?
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13.11.2020 23:30 Відповісти
с беспечным населением которым плевать на окружающих?
ну ну..вы сами всех сделали с клоунадой!
где эпидемиологи?что вымерли как мамонты!
только статистика выявил... вылечился ..умер
у нас население безграмотное..поел покакал...и ..поржал
а вы боитесь..да..вирусу то похер..от него не спрячешься....
вместо того чтобы населению объяснять хоть азы какие то ..вы там сватов крутите или еще хрен знает что.
а вирусы они такие.....им плевать..да и их не видно
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13.11.2020 23:37 Відповісти
Карантин на выходные не разорвёт цепочку инфицирования.
Её разорвёт только отделение больных от здоровых.
К инфицированным по клиническим признакам ,не требуя подтверждения тестированием,
должна по вызову ,минуя семейного врача ,выезжать мобильная бригада скорой
помощи ,провести тестирование ,оставить бесплатные лекарства.
Тяжелобольных скорая должна доставить в больницу ,об остальных уведомить
семейного врача и они должны находиться под его контролем и в изоляции.
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13.11.2020 23:59 Відповісти
где вы живете?такое ощущение что вы инопланетянин!
скорая вам
ничего не должна ! вам никто ничего не должен!
знаете что мне ответили чего скорая не приехала? понимаете у них много работы они не успевают!
не успевают!мне интересна другая статистика..сколько умирают на дому не дождавшись скорой?
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14.11.2020 00:05 Відповісти
кстати в германии так и организовано!и лекарства и изоляция и все остальное!
а у нас цирк на дроте!
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14.11.2020 00:07 Відповісти
Не знаю кто такие "мы" - фамилии в студию. Но если это те же "мы", которые в марте заявили, что коронавирус не сможет попасть в Украину из-за супермер на границе и те же,у которых все чемпионские пояса по борьбе с коронавирусом и завидующая Европа в ногах - то идите на йух
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14.11.2020 01:07 Відповісти
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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14.11.2020 08:15 Відповісти
А что потом ??? сейчас немедленно надо вводить жесточайший карантин на три недели . ЖЕСТОЧАЙШИЙ !!!!!!!! бизнесу платить компенсацию.Вы спросите откуда ? Вам назвать зарплаты разжиревших опухших бездельников ! 14 000 и более долларов на рыло в месяц они получают Урежте в десять раз - вот вам и миллиард.Не обеднеют за месяц когда государство в опастности.И у каждого по пол лимона баксов и золота не на одну пандемию.Но ...............
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14.11.2020 10:45 Відповісти
А если не поможет (а оно и не поможет)? То шта? Ктото деньжишками не желает ответить?
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14.11.2020 11:10 Відповісти
 
 