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Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція до президента України Володимира Зеленського про скасування рішення про запровадження карантину вихідного дня набрала необхідну кількість голосів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Представники бізнесу та експерти ринку висловлюють категоричний протест ініціативі введення "карантину вихідного дня" і вимагають: не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати; скасувати в Києві і інших містах, центрах України заборона на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу", - сказано в електронній петиції авторства Катерини Єгорової від 10 листопада.

Станом на вечір 13 листопада петиція вже набрала понад 26 тис. голосів, за необхідних 25 тис. для її офіційного розгляду.

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Топ коментарі
+8
кому Вы пишите эти петиции президенту резиденту пустого места он только по видосикам не надоела вся эта сливная операция накала народа в унитаз через петиции то что им надо они пропустят а остальное игры уродов
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13.11.2020 23:31
+7
От же дебіли. Краще ви підпишіть петицію до Зеленського щоб відмінив пандемію коронавірусу.
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13.11.2020 23:31
+5
Він все одно не знає шо робити з цим усім бардаком. Хлопчику лише 42 рочки, йому страшно. Як то кажуть: перші сорок років у житті хлопчиків самі важкі. Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 1051
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13.11.2020 23:38
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побачете!
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13.11.2020 23:27 Відповісти
Та по фіг. Наріду може і потрібно щоб вмирали просто на східцях лікарень.
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14.11.2020 00:26 Відповісти
ДОЛБОДЯТЛЫ упоротые !!! Не дай БОГ вам заболеть --- вкусите все (ПРЕЛЕСТИ ) этой ЗАРАЗЫ.
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14.11.2020 04:26 Відповісти
Кловун скаже шо це шуткують порохоботи і кине цю петицію в смітник.
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13.11.2020 23:30 Відповісти
Так и есть.Только что на Свободе слова Шустера порошенковский Гончаренко кричал что карантина не нужно.
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13.11.2020 23:32 Відповісти
а гереги кричали что нужно.
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13.11.2020 23:34 Відповісти
Правильный карантин.
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13.11.2020 23:31 Відповісти
Чому суспільство повинно поступатися своїми інтересами заради людей ^мистецтва^.
Гідний митець і без аудіторії знайде собі на хліб.
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14.11.2020 01:44 Відповісти
От же дебіли. Краще ви підпишіть петицію до Зеленського щоб відмінив пандемію коронавірусу.
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13.11.2020 23:31 Відповісти
Будет и такая. И про требование признать землю плоской.
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13.11.2020 23:35 Відповісти
Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 2023
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13.11.2020 23:39 Відповісти
кому Вы пишите эти петиции президенту резиденту пустого места он только по видосикам не надоела вся эта сливная операция накала народа в унитаз через петиции то что им надо они пропустят а остальное игры уродов
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13.11.2020 23:31 Відповісти
Класс!!! Но закусывай.
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13.11.2020 23:36 Відповісти
Вірус прочитає і..?
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13.11.2020 23:36 Відповісти
Веришь в барановирус? Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 7017
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14.11.2020 04:09 Відповісти
Він все одно не знає шо робити з цим усім бардаком. Хлопчику лише 42 рочки, йому страшно. Як то кажуть: перші сорок років у житті хлопчиків самі важкі. Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 1051
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13.11.2020 23:38 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест....."

Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 5568
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13.11.2020 23:41 Відповісти
Помощь бизнесу.

Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 2449
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13.11.2020 23:56 Відповісти
Нє, нада більше відосиків і водичку заряджати перед екраном телебрехунця!
🤣🤣
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13.11.2020 23:41 Відповісти
"Зачем Зеленский лупит по этим людям? Не может же он относиться к ним, как к этакому коллективному Омеляну. Хотя….... Если знать нашего президента, то это не выглядит так уж абсурдно. Второе объяснение мотивов локдауна - оправдание эмиссии, запуска печатного станка под видом помощи бизнесу. Недаром прибившийся к Офису Милованов носится по эфирам и высказывает «свое личное» мнение о том, что надо печатать деньги и спасать бизнес и экономику. И тема вполне может зайти для Запада. Потому что борьба с ковидом - это священная корова. Критика её по степени ужасности и недопустимости может сравниться разве что с гомофобией и супремасизмом. Так что хорошая задумка - может прокатить. И первая гипотеза (отношение к среднему классу как к Омеляну) другую (локдаун ради эмиссии) не исключает.
Зеленскому ведь нужно откуда-то брать деньги, чтобы еще полгода да день с ночью продержаться. Только вот эти 9 миллионов - это двигатель и перспектива нации, кровь страны. Их особенность в том, что они деятельные и пассионарные. И поэтому они не будут просто сидеть и нищать. А в лучшем для Зеленского случае - поедут за рубеж. На заработки и в эмиграцию. По асфальтированным дорогам, на которых самый честный президент с партнерами заработали миллионы во время чумы. Так что очень дорогой для Украины и неуважаемый Владимир Александрович, знайте, что в истории этой страны мародером и барыгой останетесь именно вы, а не Порошенко. И даже если вы и запустите печатный станок и протянете еще чуток - перспективы у вас уже нет, «Слуга народа» идет на дно, и Украина возвращается к традиционному выбору между Востоком и Западом. Стоящий посредине рояль уже неинтересен."
Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 4037
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13.11.2020 23:45 Відповісти
ну и зачем этот дебильный пост здесь?
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14.11.2020 00:14 Відповісти
Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет защищать украинцев от коронавируса выходного дня, т.е. то, что можно с понедельника по пятницу, нельзя, например, в субботу. Действия власти по борьбе с коронавирусом - это портрет государства зеЛенина, просто потому, что кто-то был и есть - не очень умный, но очень жадный.
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14.11.2020 00:29 Відповісти


Дмитрий@dmitriypaut 48 мин

Через час суббота, и у мусоров Сабакова открывается новый бизнес!
Создание видимости карантина выходного дна.
Не дорого. Надёжность, гарантия!
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13.11.2020 23:46 Відповісти
А потом эти же будут писать петиции какая плохая власть, никак на эпидемию не реагирует, не лечит нас бесплатно, почему нет коек и кислорода, где врачи и скорые помощи, нас не лечат бо нет мест в больницах
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13.11.2020 23:54 Відповісти
Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 1131
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14.11.2020 00:03 Відповісти
ну да!топнем ножкой и вируса нет!и больных нет!
зачем здоровым больные? это проблема больных...а мы здоровые мы бестрашные..
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14.11.2020 00:10 Відповісти
Мова не про це, а про ДОЦІЛЬНІСТЬ саме такого типу карантину.

Де більше шанс заразитися: у вихідний в кафешці, де між столиками по 2 м відстань чи в будень, їдучи на роботу в переповненій маршрутці????
Де більше шанс заразитися у вихідний: в магазині одягу чи в Ашані, де всі закупляють жратву на тиждень вперед і черги на касах величезні завжди?
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14.11.2020 01:19 Відповісти
Петиция к президенту Украины Владимира Зеленского об отмене решения о введении карантина выходного дня набрала необходимое количество голосов. Источник: https://censor.net/ru/n3231047(не в обиду)но кто в здравом уме??будет писать петиции больному человеку??тем более этот чел!!публично заявил!!что он никому ничего не должен!!?? Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 1690 Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 1708
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14.11.2020 00:16 Відповісти
Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 4640
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14.11.2020 01:32 Відповісти
Правильно, а то государство хочет и рыбку съесть, и налоги сполна получить с предпринимателей. Но работать не моги́. А откуда их брать? Прибыль только уменьшается и уж точно не объявленные 5000 грн минималки и есть месяцы даже с убытком. А налог платится по- полной. Был бы полный локдаун - отменили бы и налоги и аренду. Но они уже побыли 3 месяца без налогов и больше не хотят. Говорят : экономика не выдержит. А предприниматели получается выдержат?
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14.11.2020 05:36 Відповісти
Обратил внимание на такую интересную вещь: за последние дни в коментах появилось полсотни новых аккаунтов, которые в каждой карантинной новости топят за зеленый дурантин и хвалят преЗЕрвативов за их решение. При этом вы не найдете коментов этих персонажей в других новостях, например о зашкварах зебилов. Совпадение - скажите вы?! Нет! Просто преЗЕрвативы загнали ботов на сайт для имитации народной поддержки их карантинной дурости!
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14.11.2020 06:49 Відповісти
 
 