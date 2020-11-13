Петиція Зеленському про скасування карантину вихідного дня набрала необхідні 25 тис. голосів
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Петиція до президента України Володимира Зеленського про скасування рішення про запровадження карантину вихідного дня набрала необхідну кількість голосів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Представники бізнесу та експерти ринку висловлюють категоричний протест ініціативі введення "карантину вихідного дня" і вимагають: не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати; скасувати в Києві і інших містах, центрах України заборона на здійснення підприємницької діяльності як в цілому, так і з обмеженням часу", - сказано в електронній петиції авторства Катерини Єгорової від 10 листопада.
Станом на вечір 13 листопада петиція вже набрала понад 26 тис. голосів, за необхідних 25 тис. для її офіційного розгляду.
Будь ласка, зачекайте...
побачете!
Я не изолировался от работы и продолжаю выполнять свои обязанности,
Гідний митець і без аудіторії знайде собі на хліб.
🤣🤣
Зеленскому ведь нужно откуда-то брать деньги, чтобы еще полгода да день с ночью продержаться. Только вот эти 9 миллионов - это двигатель и перспектива нации, кровь страны. Их особенность в том, что они деятельные и пассионарные. И поэтому они не будут просто сидеть и нищать. А в лучшем для Зеленского случае - поедут за рубеж. На заработки и в эмиграцию. По асфальтированным дорогам, на которых самый честный президент с партнерами заработали миллионы во время чумы. Так что очень дорогой для Украины и неуважаемый Владимир Александрович, знайте, что в истории этой страны мародером и барыгой останетесь именно вы, а не Порошенко. И даже если вы и запустите печатный станок и протянете еще чуток - перспективы у вас уже нет, «Слуга народа» идет на дно, и Украина возвращается к традиционному выбору между Востоком и Западом. Стоящий посредине рояль уже неинтересен."
Дмитрий@dmitriypaut 48 мин
Через час суббота, и у мусоров Сабакова открывается новый бизнес!
Создание видимости карантина выходного дна.
Не дорого. Надёжность, гарантия!
зачем здоровым больные? это проблема больных...а мы здоровые мы бестрашные..
Де більше шанс заразитися: у вихідний в кафешці, де між столиками по 2 м відстань чи в будень, їдучи на роботу в переповненій маршрутці????
Де більше шанс заразитися у вихідний: в магазині одягу чи в Ашані, де всі закупляють жратву на тиждень вперед і черги на касах величезні завжди?