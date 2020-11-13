На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє скоротити бюрократичну процедуру, щоб можна було швидше дозволити вакцину від коронавірусу в Україні, як тільки її зареєструють у світі. Також у бюджеті закладено на вакцини 2,6 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький сказав в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера".

За його словами, як тільки вакцина з'явиться в продажу, Україна матиме кількість доз, розраховану на 20% населення. Перша партія становитиме кількість на 3% населення.

Також Радуцький заявляв, що поки рано говорити про українську вакцину від коронавірусі. Поки є тільки український кандидат у вакцини.

Читайте також: Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз