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На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє скоротити бюрократичну процедуру, щоб можна було швидше дозволити вакцину від коронавірусу в Україні, як тільки її зареєструють у світі. Також у бюджеті закладено на вакцини 2,6 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький сказав в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера".

За його словами, як тільки вакцина з'явиться в продажу, Україна матиме кількість доз, розраховану на 20% населення. Перша партія становитиме кількість на 3% населення.

Також Радуцький заявляв, що поки рано говорити про українську вакцину від коронавірусі. Поки є тільки український кандидат у вакцини.

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Топ коментарі
+11
Запишіть і мене. Зеля презерватив.
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13.11.2020 23:57
+6
Та не, Радуцкий по старой схеме, выкупит закупленную государством вакцину и продаст с надбавкой куда нибудь в Нигерию или х.й его знает куда, опыт с масками у него есть. А потом мы опять купим за наши деньги вакцину.
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13.11.2020 23:46
+5
Андрій Смолій

11 ч. ·

Два світи.

Новомосковськ та Феофанія.

Звичайні люди та Зеленський з Єрмаком.

У лікарні в районному центрі немає електрики, а лікарі ставлять крапельниці присвічуючи ліхтариками.

По всій країні не вистачає ліків, кисню, ШВЛів та ліжкомісць.
В цей час Зеленський хизується віп-палатами, які в березні обіцяв ліквідувати.

Країна вже занурилась в тотальну катастрофу і далі буде лише гірше...

Ось що означає, коли при владі люди, яким байдуже Україна, які не розуміють елементарних речей і які по шию в корупції та зловживаннях.На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький - Цензор.НЕТ 7395
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13.11.2020 23:49
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На закупку вакцины от коронавируса в бюджет заложено 2,6 млрд грн, Радуцкий - Цензор.НЕТ 5384
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13.11.2020 23:37 Відповісти
А дорог сколько не сделано. Ужас!
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13.11.2020 23:37 Відповісти
Пусть этот зекрадуцкий за забарыженные маски из спецрезерва ответит! Клован грозился « до увичного»
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13.11.2020 23:47 Відповісти
Х...й вам в ж...у, а потрачено будет на нее 2,6 миллиона На закупку вакцины от коронавируса в бюджет заложено 2,6 млрд грн, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 2954
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13.11.2020 23:42 Відповісти
Та не, Радуцкий по старой схеме, выкупит закупленную государством вакцину и продаст с надбавкой куда нибудь в Нигерию или х.й его знает куда, опыт с масками у него есть. А потом мы опять купим за наши деньги вакцину.
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13.11.2020 23:46 Відповісти
И опять Зе будет встречать мрию с вакциной для Эпицентра и т.д.
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13.11.2020 23:47 Відповісти
Ви такі праві, у ковід фонді гроші залилишилися тільки на асфальт катати(
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14.11.2020 01:04 Відповісти
Итить... это ж примерно 650 грн на рыло
А ели лечить будут х... в ж... то прийдется самому в аптеке брать
Подозреваю,она там будет в районе 2-3 штук
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14.11.2020 00:04 Відповісти
Ыліта зачекалася..
Пересчнім-гіперрлуппа..
🤣🤣
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13.11.2020 23:46 Відповісти
Гіперрлуппа в даному випадку - це вакцина. А 3%, щоб створити ажиотаж з мордобоями.
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13.11.2020 23:49 Відповісти
Ту мериканську вакцину яку вони зібрались закупити потрібно тримати при температурі мінус 70. У вас є такі холодильники? Знов все через зелену сраку.
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13.11.2020 23:48 Відповісти
Булькнути в рідкий нітроген, і норм 🥶🥶🥶
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13.11.2020 23:53 Відповісти
У нього температура мінус 195 Цельсія.
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14.11.2020 00:13 Відповісти
Некоторые страны уже начали подготавливать для этой вакцины оборудование, помещения... А у нас, вряд ли этим будут заниматься.
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14.11.2020 00:01 Відповісти
Там еще одна американская от Moderna на подходе. Она на той же стадии, что и вакцина от Pfiser. Для нее минус 20 достаточно. Для США и Европы нормально. А вот что с ней будет у нас - не знаю.
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14.11.2020 00:41 Відповісти
хм.. я поражен этим "белым шумом" по поводу вакцины, и почему все молчат о лекарстве от Ковида ведь оно есть !!! С Короновирусом врачи знакомы уже как 10 лет (да, он немного доработан кацапами как боевое оружие - увеличили заражаемость и летальность, и плюс вирус сам мутировал уже около 40 раз). Но лекарство которое блокирует вирус ЕСТЬ !!! , но маньяки которые поглощены т.з. "Новым мировым порядком" блокируют его использование !! И еще один вопрос - Кто проводит вакцинацию в период эпидемии !?
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13.11.2020 23:48 Відповісти
Мля! Ну, раз ты знаеш, давай сделаем бизнес!!!
Купим, переклеем этикетки и будем продавать как вакцину!
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14.11.2020 00:07 Відповісти
... вот вам смешно, а между прочим, не от хорошей жизни дрочим !
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14.11.2020 00:11 Відповісти
Менше читайте жовтих новин.
А то дійдете до урінотерапії від ниркових хвороб.
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14.11.2020 01:07 Відповісти
дядя ты дурак или просто стандартный ковидиот?!
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14.11.2020 01:36 Відповісти
З вашої точки зору я можу бути ким завгодно)
Ви краще поцікавтеся ким ви є з точки зору інших)

Менше гарячих новин, більше наукових і ви прозрієте (тільки не від МОЗ та ВОЗ, особливо від ОБС)!
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14.11.2020 01:53 Відповісти
я повторю для особо одаренных и умных - вакцины еще НЕТ !!! а вот лекарство - ЕСТЬ !!! но эти питоры блокируют всю инфу о нем(вспомни Китай - сейчас там ковида НЕТ!!! и вакцинации не было и просто пропал он... хотя китайцы ездят по всему миру (с очагов вируса - и не привозят и не болеют)... со временем узнаешь сам что я был прав..
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14.11.2020 02:07 Відповісти
Талановита та обізнана людина, тобі ціни не має.
Ліки від вірусу!
Максимум, чого досягла ******* медицина, це часткове блокування розмноження ДЕКОТРИХ вірусів. Навіть вакцини виготовляються не дляивсіх вірусів, ліки разів у надцять тяжче розробити.
Менше жуй жовтий папір і ти відчуєш полегшення у голові.

Одаренный ты наш)
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14.11.2020 02:35 Відповісти
Андрій Смолій

11 ч. ·

Два світи.

Новомосковськ та Феофанія.

Звичайні люди та Зеленський з Єрмаком.

У лікарні в районному центрі немає електрики, а лікарі ставлять крапельниці присвічуючи ліхтариками.

По всій країні не вистачає ліків, кисню, ШВЛів та ліжкомісць.
В цей час Зеленський хизується віп-палатами, які в березні обіцяв ліквідувати.

Країна вже занурилась в тотальну катастрофу і далі буде лише гірше...

Ось що означає, коли при владі люди, яким байдуже Україна, які не розуміють елементарних речей і які по шию в корупції та зловживаннях.На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький - Цензор.НЕТ 7395
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13.11.2020 23:49 Відповісти
На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6645
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13.11.2020 23:50 Відповісти
Запишіть і мене. Зеля презерватив.
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13.11.2020 23:57 Відповісти
Приєднуюсь.
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14.11.2020 00:05 Відповісти
Раньше за врагами народа по ночам на "воронках" ездили, теперь будут на этом
На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький - Цензор.НЕТ 9947
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14.11.2020 00:05 Відповісти
Угу.И вся опергруппа будет с клоунскими носами. На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький - Цензор.НЕТ 2761
На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5624
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14.11.2020 09:47 Відповісти
И самое смешное что зеленский обещал, помнится, отмены "вип-палат"... Но как мы помним, "я вам ничего не должен".
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14.11.2020 00:03 Відповісти
Б#я "нєпалітєсь" янєлохМінє42 взнає почне асфальт класти на ліво й на право. Ццццц...
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13.11.2020 23:59 Відповісти
А сколько из тех денег уйдёт опять на дороги и по карманам, одному только Богу известно.
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14.11.2020 00:03 Відповісти
Самашечі гроши! А може ну її нафік, ту вакцину? Бо дуже ж дорого. Нехай лохи самі купують, як тести та маски з ліками.
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14.11.2020 00:04 Відповісти
П'ять кг цукєру та півкіло дріжжів-найкраща вакцина!!
Нюю, ще й перегонний аппаратус..
😁
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14.11.2020 00:16 Відповісти
Наскільки я розумію ця вакцина дієва від усіх вірусів та пройшла повне тестуванння? На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький - Цензор.НЕТ 2270
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14.11.2020 00:33 Відповісти
Вірус п'яненкий і не працює..
Вживати треба з сальцем, часником та борщем з сметанкою.
Огіочоки та маслючочки
І щоб Вас боялися близько підходти...
)))
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14.11.2020 00:45 Відповісти
От навіщо таке робити! Я знов на кето дієту сіла, а ви таку смакоту підсовуєте. На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8450
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14.11.2020 01:08 Відповісти
Я гонку ще раз переганяю для чистоти ефекту,жодного шансу вірусам.
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14.11.2020 01:09 Відповісти
Меняю асфальт на "вакцинку"!!
Толька снятийо с дороги и самовывоз!!
🤣🤣
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14.11.2020 00:12 Відповісти
Нам навызали в повестку дня этот ковид исключительно политики специалмсты по вызову.
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14.11.2020 05:36 Відповісти
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет сократить бюрократическую процедуру, чтобы можно было быстрее разрешить вакцину от коронавируса в Украине, как только ее зарегистрируют в мире. Также в бюджете заложено на вакцины 2,6 млрд гривен.Источник: https://censor.net/ru/n3231048

О планах закупить вакцину Pfizer заявили в Еврокомиссии, Великобритании и Испании.

Зеленский попросил Меркель помочь Украине в получении вакцины от COVID-19

просьба соблюдать очередь и ждите своей очереди! Договор гарантия.и Украина одна из первых

Генеральный директор министерства здравоохранения - профессор Хези Леви будет контролировать процесс доставки в Израиль и распределения вакцины от коронавируса фирмы Pfizer, договор на закупку которой был подписан 13 ноября

"Великий день": Израиль подписал договор о закупке 8 миллионов доз вакцины
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14.11.2020 05:47 Відповісти
Уже на тесты от короны заложили, только все за свои делают, с вами упырями нам не то что пфайзеровская несветит нам мокшанская вакцина на ягеле и чаге завареная несветит, ваши два миллиарда аккурат на вас упырей и ваших ублюдков хватит, может теще тупицкого перепадет мне то точно несветит так что иди в пешее эротическое
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14.11.2020 06:45 Відповісти
Вот это преЗЕрвативы прибарахлятся на вакцинах и вакцинации! Праправнукам хватит точно!
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14.11.2020 06:51 Відповісти
запомните это!
в бюджет заложено, но людям бесплатно хрена дадут! все будут покупать!
а эти бюджетные деньги зеленский с ермаком в свои офшоры!
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14.11.2020 11:08 Відповісти
За цю суму можна буде придбати з півтора мільойони доз, і то "у кращому разі".
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14.11.2020 16:16 Відповісти
Очередной распил бюджетного бабла.
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14.11.2020 18:32 Відповісти
 
 