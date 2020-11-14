Першу партію катерів Mark VI від США українські ВМС отримають до 2022 року

Завершається робота з узгодження всіх деталей контракту на передачу від США до складу ВМС України патрульних катерів Mark VI.

Про це повідомив начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України Василь Радчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Передбачається, що першу партію американських катерів український флот отримає безкоштовно до 2022 року. Тривають домовленості про передачу наступних катерів цього проєкту.

Американці передадуть катери Mark VI абсолютно новими, побудованими на власних суднобудівних підприємствах. Катери надійдуть в Україну вже з комплектом американського озброєння і технічних засобів, підкреслили в ВМС.

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