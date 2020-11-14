Найманці РФ за добу п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 82-мм міномети і безпілотники, бойових втрат немає, - штаб ОС

У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою українським захисниками. Наші воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, стійко стоять на захисті держави.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил за станом на 7.00 14 листопада передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби, 13 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано п’ять порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Кам’янки, застосувавши міномет калібру 82 міліметри. Неподалік Водяного противник здійснив постріли з автоматичного станкового гранатомета та ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено.

Ще на одній ділянці, в районі Шумів, російські окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було успішно подавлено.

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Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.

Від початку поточної доби, 14 листопада, порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові для негайного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться в зведенні.



