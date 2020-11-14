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Найманці РФ за добу п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 82-мм міномети і безпілотники, бойових втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найманці РФ за добу п'ять разів порушили режим

У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою українським захисниками. Наші воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, стійко стоять на захисті держави.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил за станом на 7.00 14 листопада  передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби, 13 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано п’ять порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Кам’янки, застосувавши міномет калібру 82 міліметри. Неподалік Водяного противник здійснив постріли з автоматичного станкового гранатомета та ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено.

Ще на одній ділянці, в районі Шумів, російські окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було успішно подавлено.

Також читайте: Німеччина і Франція підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ, - ОП

Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.

Від початку поточної доби, 14 листопада, порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові для негайного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться в зведенні.

Найманці РФ за добу пять разів порушили режим тиші на Донбасі: застосовували 82-мм міномети і безпілотники, бойових втрат немає, - штаб ОС 01
Найманці РФ за добу пять разів порушили режим тиші на Донбасі: застосовували 82-мм міномети і безпілотники, бойових втрат немає, - штаб ОС 02
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Топ коментарі
+9
Хоть пять раз, но все равно режим тишины. Зеленые , когда вы уже маструбировать с ОРДЛО закончите?
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14.11.2020 08:14
+7
Так пишуть цікаво - бойвих втрат немає.
Отже втрати є. Але їх веліли записувати в небойові.
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14.11.2020 08:10
+6
"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками."
Це абсолютна неправда. Ситуація в зоні бойових дій може контролюватися виключно вогнем. А вогонь відкривати заборонено. Тому навіть не уявляю, чим і як контролюють ситуацію наші військові
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14.11.2020 09:12
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Вы так еще сто лет операцию по возращению земель проводить будете. Учитесь у азеров.
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14.11.2020 07:55 Відповісти
Азера с кацапней воевали? Вот это новость.
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14.11.2020 07:58 Відповісти
Азера воевали с арами,нехилыми союзниками россияк.А что мешает ВСУ поагрессивнее относится к сепарам и хотя бы отвоевывать нашу территорию "по-порошенковски"-просачиванием,малыми долями с установлением контроля над "серыми"зонами..
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14.11.2020 14:25 Відповісти
Да увидели уже как эти "нехилые" союзники слили армян. А ВСУ мешают сцыкло и уклонист клован и кацапский шпион д'ерьмак.
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14.11.2020 14:38 Відповісти
Приезжай, мы дадим тебе парабеллум.
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14.11.2020 08:27 Відповісти
Наемники РФ за сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 82-мм минометы и беспилотники, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1458 Наемники РФ за сутки пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 82-мм минометы и беспилотники, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7192
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14.11.2020 08:01 Відповісти
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.
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14.11.2020 08:09 Відповісти
Так пишуть цікаво - бойвих втрат немає.
Отже втрати є. Але їх веліли записувати в небойові.
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14.11.2020 08:10 Відповісти
Хоть пять раз, но все равно режим тишины. Зеленые , когда вы уже маструбировать с ОРДЛО закончите?
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14.11.2020 08:14 Відповісти
Все нормально. Это несистемные минометы и применялись они несистемно. Так что перемирие продолжается.
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14.11.2020 08:15 Відповісти
Якщо перемир'я продовжується, то навіщо відступати ще на чотирьох ділянках фронту?
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14.11.2020 08:58 Відповісти
"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками."
Це абсолютна неправда. Ситуація в зоні бойових дій може контролюватися виключно вогнем. А вогонь відкривати заборонено. Тому навіть не уявляю, чим і як контролюють ситуацію наші військові
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14.11.2020 09:12 Відповісти
На сколько сантиметров продвинулись сепары и войска раши к украинским позициям?
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14.11.2020 09:32 Відповісти
Сантиметрів? Вони знімають позиції наших військових і викладають в інтернет. То може ви підкажете, на скільки?
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14.11.2020 09:46 Відповісти
Це ви жартуєте? Чи живете у вакуумі? Раджу вам прокинутися і відірвати очі від телевізора, який наповнений пропагандою.
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14.11.2020 10:52 Відповісти
Кацапи за один день порушили всі умови перемир'я .
Та й стара повія зеленського, кравчук, в постійному пошуку, як втюхти ордло Україні, не звертає увагу на таку хер.ю, як постійні обстри українських військових.
Українці вогню не відкривали і навіть не відповідали на вогонь "повстанців", не засилали квадрокоптери, а це значить , що "сепарське перемир'я вазеленського" продовжується.
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14.11.2020 09:55 Відповісти
Для порівняння
Втрати ЗСУ в 2019:
Бойові - 97
Інші - 77

Втрати ЗСУ з березня по жовтень 2020:
Бойові - 21
Небойові - 979
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14.11.2020 10:21 Відповісти
Навіть якщо втрату не визнавати бойовою, вона е перестанеш бути втратою. От лише компенсація буде іншою.
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14.11.2020 10:53 Відповісти
Виходить загальні втрати в 2019 році = 174. А в 2020 р. за 7 місяців = 1000 !!! За 7 місяців цього року втрати майже в 7 разів більше, ніж за 2019 рік. То може з метою уникнення втрат це дуже хитре, гниле перемир'я варто зупинити і перейти до активних бойових дій.
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14.11.2020 11:05 Відповісти
зато у некоторых ублюдков генералов жЫлплощадь шаволится ....
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14.11.2020 10:57 Відповісти
Ну слава Богу!
Слава Зеленскому-миротворцу!
Только благодаря ему у нас стабильный мир! Даже если будет 1000 обстрелов в час!
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14.11.2020 12:50 Відповісти
Получается у Домбабве есть беспилотники. А где же дивизионы беспилотников Украины? Видать все деньги спустили на погоны и значки. Как всегда полный бардак и хаос.
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14.11.2020 15:26 Відповісти
 
 