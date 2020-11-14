Найманці РФ за добу п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 82-мм міномети і безпілотники, бойових втрат немає, - штаб ОС
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У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою українським захисниками. Наші воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, стійко стоять на захисті держави.
Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил за станом на 7.00 14 листопада передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж минулої доби, 13 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано п’ять порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Кам’янки, застосувавши міномет калібру 82 міліметри. Неподалік Водяного противник здійснив постріли з автоматичного станкового гранатомета та ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено.
Ще на одній ділянці, в районі Шумів, російські окупанти застосували БПЛА, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було успішно подавлено.
Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було.
Від початку поточної доби, 14 листопада, порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.
Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові для негайного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - йдеться в зведенні.
Будь ласка, зачекайте...
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.
Отже втрати є. Але їх веліли записувати в небойові.
Це абсолютна неправда. Ситуація в зоні бойових дій може контролюватися виключно вогнем. А вогонь відкривати заборонено. Тому навіть не уявляю, чим і як контролюють ситуацію наші військові
Та й стара повія зеленського, кравчук, в постійному пошуку, як втюхти ордло Україні, не звертає увагу на таку хер.ю, як постійні обстри українських військових.
Українці вогню не відкривали і навіть не відповідали на вогонь "повстанців", не засилали квадрокоптери, а це значить , що "сепарське перемир'я вазеленського" продовжується.
Втрати ЗСУ в 2019:
Бойові - 97
Інші - 77
Втрати ЗСУ з березня по жовтень 2020:
Бойові - 21
Небойові - 979
Ну слава Богу!
Слава Зеленскому-миротворцу!
Только благодаря ему у нас стабильный мир! Даже если будет 1000 обстрелов в час!