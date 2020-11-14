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В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали

В Україні станом на ранок суботи, 14 листопада, зафіксовані 12 524 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України від початку пандемії. За добу померли 191 особа, видужали 4 962 особи.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"12 524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.

Також за останню добу:

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 01госпіталізовано – 1 525 осіб;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 01летальних випадків – 191;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 01одужало – 4 962 особи;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 01здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

За весь час пандемії в Україні :

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 05захворіло – 525 176 осіб;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 05одужало – 238 811 осіб;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 05летальних випадків – 9 508;

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 05проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 49 699 випадків;

Вінницька область – 13 627 випадків;

Волинська область – 18 433 випадки;

Дніпропетровська область – 20 535 випадків;

Донецька область – 16 632 випадки;

Житомирська область – 21 597 випадків;

Закарпатська область – 19 214 випадків;

Запорізька область – 17 616 випадків;

Івано-Франківська область – 27 417 випадків;

Київська область – 23 801 випадок;

Кіровоградська область – 3 572 випадки;

Луганська область – 5 080 випадків;

Львівська область – 36 561 випадок;

Миколаївська область – 11 944 випадки;

Одеська область – 32 090 випадків;

Полтавська область – 14 800 випадків;

Рівненська область – 24 579 випадків;

Сумська область – 17 437 випадків;

Тернопільська область – 23 330 випадків;

Харківська область – 46 886 випадків;

Херсонська область – 6 752 випадки;

Хмельницька область – 22 450 випадків;

Черкаська область – 12 315 випадків;

Чернівецька область – 27 511 випадків;

Чернігівська область – 11 298 випадків", - повідомив Степанов.

В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 09
В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали 10
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Топ коментарі
+19
а чому за літо Вкраїна не готувалась до карантину, чому запас ліків не зробили ?
не обладнали ліжка доступом до кисню ?
чия це злочинна недбалість ?
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14.11.2020 08:23
+17
все дуже просто
в регіонах, які відмовляються від карантину, ввести лікування хворих за рахунок мерів і особистого майна представників місцевої влади
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14.11.2020 08:19
+15
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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14.11.2020 09:03
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Не парься,подумаешь букву и пропустил между пылью и углекислым газом.....))изба Читальня.... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 281
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14.11.2020 09:24 Відповісти
А куда тебе надо вставить букву и шоб пыль перестала выдыхаться?
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14.11.2020 09:36 Відповісти
Если завтра утром Степанов скажет что число умерших 542,290,380,191,434.. или любой другой вариант типа 5+5+1..это Фейк в сумме 11...
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14.11.2020 08:47 Відповісти
Кстати Путлер играя с Лукашеску в хоккей в Москве носил свитер хоккеиста с номером 11...совпадение? не думаю..В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 9709
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14.11.2020 08:58 Відповісти
Так путлер по жизеи адын адын, совсем адын. Жена и дочки сбежали, собака сдохла... Скоро и он сам...
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14.11.2020 10:11 Відповісти
Він сказав: "Сьогодні влада - це той, хто має доступ до лікування проти COVID-19. В нас глобальна криза - 8 тисяч захворювань на добу. Невирішення проблем призводить до того, що в певну мить усі вони нападають на тебе. Ми COVID-19 просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун, коли в нас було 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили. Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції. Це взагалі про державу, не про бабки. Це механіка, це протоколи дій для лікарів".

Колишній соратник Зеленського також заявив, що гроші для ковідного фонду давали міжнародні партнери.
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
І додає: "Люди багаті закупляють цей кисень, тримають у підвалах. У нас кожен тиждень росте захворювання, в нас катастрофічне питання захисту. Люди ходять всюди без масок. Я в Туреччині був, якщо ти без маски, до тебе одразу підходить поліцейський, якщо ти її миттєво не вдягаєш, вони штраф тобі луплять. По всій Європі так працює. Ви не розумієте, якого рівня буде проблема".
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14.11.2020 09:03 Відповісти
Три раза за неделю 191 это перебор чуваки...Спалился Степанов
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14.11.2020 09:05 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 8549 В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 5110
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14.11.2020 09:10 Відповісти
Переводьте школи та виші на дистанційну освіту бо до грудня буде 15000, а до нг дійде за 25 тисяч. Діти легко заражаються в тісних класах, а потім заражають рідних. Важко хворіють та помирають вчителі, більшість яких уигрупі ризику 50-65 років. Хто потім буде вчити ваших дітей?
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14.11.2020 09:11 Відповісти
Локдаун введуть якщо: хворих буде 9 000.., 12 000.., 15 000.., 20 000.., якщо почнеться "сортування", якщо задіють мобільні морги, якщо Бубочка заради експерименту задумає померти, так само як збирався весною заразитись...
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14.11.2020 09:20 Відповісти
Їм пофіґ, хто буде вчити їхніх дітей. Нарід більше турбують питання за що вчителям платять зарплатню; чому моя дитина не Енштейн, я ж купила їй класний телефон; вчителі нічого не виробляють, а у них така величезна зарплатня (то нічого, що півтори ставки менше за середню). Я працюю (часто вдома в телевізорі, або Книзі Рил), а ці кляті вчителі щось вимагають і ніхера не роблять. І що вони там роблять. От я б їм, учням і вчителям показав би як...
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14.11.2020 10:37 Відповісти
Тим часом ковід-дисиденти втратили останній козир.
12.11.20 13:02 Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете
https://censor.net/ru/news/3230650/shvetsiya_priznala_oshibkoyi_otkaz_ot_karantina_vesnoyi_i_prognoz_o_kollektivnom_immunitete
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14.11.2020 09:11 Відповісти
Магия цифр В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 9855 ,Таблица Пифагора...Первая Мировая война 1914,Вторая Мировая 1941 год...
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14.11.2020 09:15 Відповісти
Вторая Мировая в 1939
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14.11.2020 09:21 Відповісти
На РАБссии не было 2 Мировой..у них уродов Атечистааенная...в 1941 г В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 2041
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14.11.2020 09:26 Відповісти
год 2020,2+2=4...число 4 означает Смерть..
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14.11.2020 09:17 Відповісти
Я на вашем месте. комментарии 14/11 не писал бы, о-о-очень нехорошее число для стучания по клавиатуре компа, это любая Глоба подтвердит... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 580
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14.11.2020 09:24 Відповісти
Глоба и его жена Депилы В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 4812
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14.11.2020 09:28 Відповісти
О хорошем на сегодня.Сегодня всемирный День Доброты...14 ноября... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 9041Зі Святом Панове... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 8207
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14.11.2020 09:20 Відповісти
Це вже катастрофа! По тисячі за день... Основна причина - це школи та інші навчальні заклади. Діти дуже активні, близько спілкуються один з одним, але легко переносять, а потім несуть ковід домашнім. Зараження у класах де 30-35 учнів відбувається миттєво - тому ми і бачимо спалах вірусу після літніх канікул. Була невелика павза після осінніх канікул, але зараз ковід знову набирає оберти. Всі країни-сусіди перевели школи на дистанційну освіту: Польша, Румунія, Чехія, а в них медицина куди краще нашої. У нас буде колапс та народні бунти, коли люди будуть помирати під дверима лікарень. Мовчу вже про те, що лікування середніх форм обходиться у 20-40 тисяч гривень. А про важкі - страшно й казати...
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14.11.2020 09:25 Відповісти
Беда в том, что не только не были подготовлены больницы, лекарства и врачи. Но и школы не подготовили к дистанционке. Я дочку перевела в частную дистанционую школу. Вынуждена платить деньги из-за того что наше государство так наплевательски относится к нам. А я ведь еще плачу налоги и не малые.
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14.11.2020 10:21 Відповісти
беда главная в том, что у народа мозги не подготовлены или их вообще нет
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14.11.2020 10:36 Відповісти
В Группе риска люди старше 65 лет...,остальные китайско-РАбссиянские сопли вылечат простым способом Лук или Нафтизин... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 7342
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14.11.2020 09:30 Відповісти
Кто летает самолетами советую летать только 2 числа и 11... В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 2664
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14.11.2020 09:32 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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14.11.2020 09:41 Відповісти
выборы В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 7027 2 тур будит 20 В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 5959
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14.11.2020 09:44 Відповісти
" Ну найшла моя жінка час коли горілку підмінити ! Налив ,махнув стопарь -
ні запаху ,ні смаку . Чуть не посивів ! "
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14.11.2020 10:11 Відповісти
дети это разоблачение ковидной мафии они не могу обьсянить почему дети не болеют ковидом. Потому их надо закрыть . Где диспуты эпидемиологов 3 за 3 против. Где консилиум. Только продажных шавок подсовывают. А может все просто есть орви но эпидемии ковида нет. Что там у беларусов и шведов, там нет мафии ковидной и нет истерии.
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14.11.2020 10:14 Відповісти
опять ковида нет? Я думал, что этот апрельский тезис уже давно почил в бозе. Ан нет, есть ещё отдельные иксперды.
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14.11.2020 10:55 Відповісти
Читаю це все..даа..Тотальна неосвідченість,паніка,ілюзії..Калапс в медицині всерівно буде,вже ні один карантин в нас не зупитить поширення ковіду.Втратили час,дивіться і аналізуйте реально,з того що бачите самі щодня,а не то що вам вішають на вуха.І да я і мої всі домашні перехворіли в вересні,знайомо що таке ковід.Вилікувалися без сторонньої допомоги,після двох місяців є антитіла.
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14.11.2020 10:28 Відповісти
Ви виконували вимоги самоізоляції ? Коли так ,то яким чином Вам це вдалося ?
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14.11.2020 10:47 Відповісти
Знаю дві сім'ї, де хворіли в легкій формі всі, а аналізи робила тільки одна людина. Можно сміливо помножувати кількість захворівших на три. Думаю, що в кожного є знайомі, що перехворіли в легкій формі і не звертались до лікарів. І не сиділи на жорсткій самоізоляції. Епідемію в Україні вже не спинити нічим.
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14.11.2020 11:20 Відповісти
Дааааа! Отличные новости. Мало, надо больше.
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14.11.2020 13:30 Відповісти
сепарня заразная прет каждый день без всяких проверок.
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14.11.2020 19:48 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали - Цензор.НЕТ 3801
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14.11.2020 20:41 Відповісти
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