В Україні виявлено рекордні 12 524 нові випадки COVID-19: померла 191 людина, 4 962 одужали
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В Україні станом на ранок суботи, 14 листопада, зафіксовані 12 524 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України від початку пандемії. За добу померли 191 особа, видужали 4 962 особи.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"12 524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.
Також за останню добу:
госпіталізовано – 1 525 осіб;
летальних випадків – 191;
одужало – 4 962 особи;
здійснено тестувань за добу – 78 179 (зокрема методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).
За весь час пандемії в Україні :
захворіло – 525 176 осіб;
одужало – 238 811 осіб;
летальних випадків – 9 508;
проведено ПЛР-тестувань – 3 876 966.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 49 699 випадків;
Вінницька область – 13 627 випадків;
Волинська область – 18 433 випадки;
Дніпропетровська область – 20 535 випадків;
Донецька область – 16 632 випадки;
Житомирська область – 21 597 випадків;
Закарпатська область – 19 214 випадків;
Запорізька область – 17 616 випадків;
Івано-Франківська область – 27 417 випадків;
Київська область – 23 801 випадок;
Кіровоградська область – 3 572 випадки;
Луганська область – 5 080 випадків;
Львівська область – 36 561 випадок;
Миколаївська область – 11 944 випадки;
Одеська область – 32 090 випадків;
Полтавська область – 14 800 випадків;
Рівненська область – 24 579 випадків;
Сумська область – 17 437 випадків;
Тернопільська область – 23 330 випадків;
Харківська область – 46 886 випадків;
Херсонська область – 6 752 випадки;
Хмельницька область – 22 450 випадків;
Черкаська область – 12 315 випадків;
Чернівецька область – 27 511 випадків;
Чернігівська область – 11 298 випадків", - повідомив Степанов.
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Колишній соратник Зеленського також заявив, що гроші для ковідного фонду давали міжнародні партнери.
"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на тисячу якихось проблем. А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", - каже Богдан.
І додає: "Люди багаті закупляють цей кисень, тримають у підвалах. У нас кожен тиждень росте захворювання, в нас катастрофічне питання захисту. Люди ходять всюди без масок. Я в Туреччині був, якщо ти без маски, до тебе одразу підходить поліцейський, якщо ти її миттєво не вдягаєш, вони штраф тобі луплять. По всій Європі так працює. Ви не розумієте, якого рівня буде проблема".
12.11.20 13:02 Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете
https://censor.net/ru/news/3230650/shvetsiya_priznala_oshibkoyi_otkaz_ot_karantina_vesnoyi_i_prognoz_o_kollektivnom_immunitete
ні запаху ,ні смаку . Чуть не посивів ! "