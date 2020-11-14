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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міськради Харкова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міськради Харкова

Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської міської ТВК про результати виборів депутатів до міської ради та зобов’язав продовжити дії щодо встановлення результатів виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Спершу кандидат у депутати міської ради від "Слуги народу" Олексій Вац звернувся до Харківського окружного адмінсуду з позовом до Харківської міської ТВК. Там він просив визнати протиправним та скасувати протокол Харківської міської ТВК "Про визнання 84 кандидатів обраними депутатами Харківської міської ради VIII скликання" та зобов’язати виборчу комісію визнати вибори такими, що не відбулись та призначити повторні.

Кандидат обґрунтовував це тим, що ТВК прийняла понад 100 протоколів від дільничних комісій, які були не прошиті, містили неправильні цифри, виправлення коректором тощо. Через це їх відправляли на доопрацювання.

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Проте окружний суд відмовив у задоволенні позову. Після чого Вац подав апеляцію, стверджуючи що суд прийняв рішення на підставі неналежних і недостовірних доказів, які надали в ТВК.

Надаючи оцінку діям ТВК, апеляційний суд згадав про вже ухваленні рішення щодо перерахунку голосів на окремих дільницях за позовом партії "Опозиційна платформа – За життя".

У підсумку суд постановив задовольнити апеляційну скаргу частково, скасувавши попереднє рішення окружного суду.

Таким чином, Другий апеляційний суд скасував лише протокол, але відмовився зобов’язувати територіальну комісію визнавати вибори такими, що не відбулись та призначати повторні. Водночас суд вирішив, що ТВК має "продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради".

Оскарженню ця постанова не підлягає.

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Таким чином визнані обраними кандидати в депутати вже такими не є, а коли збереться нова міська рада залежить від того, як саме та скільки часу буде "встановлювати результати" ТВК.
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Топ коментарі
+7
Господи, да когда ж вы уже прозреете, зелень? Опзж и сн - одно и то же кубло , особенно в Харькове.
Что ещё должны сотворить клоун и его партия, чтобы вы очнулись?
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14.11.2020 09:32
+2
Для Гепи пора вже мавзолей будувати, а вони граються у вибори трупа. Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в горсовет Харькова - Цензор.НЕТ 663
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14.11.2020 08:43
+2
Труну на кальосіках.
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14.11.2020 08:54
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Для Гепи пора вже мавзолей будувати, а вони граються у вибори трупа. Суд отменил протокол ТИК о результатах выборов в горсовет Харькова - Цензор.НЕТ 663
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14.11.2020 08:43 Відповісти
Труну на кальосіках.
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14.11.2020 08:54 Відповісти
молодець пози вач
ось так кандидати від "Слуга народу" роблять що можуть у боротьбі проти опзж у ватних регіонах
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14.11.2020 09:03 Відповісти
Господи, да когда ж вы уже прозреете, зелень? Опзж и сн - одно и то же кубло , особенно в Харькове.
Что ещё должны сотворить клоун и его партия, чтобы вы очнулись?
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14.11.2020 09:32 Відповісти
Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міськради Харкова - Цензор.НЕТ 4416
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14.11.2020 09:32 Відповісти
Дави колхоз! Совсем ох..ли со своими подтасовками. Люди фотографировали, кто в коммунальных службах. С этими кабинками никогда честных выборов не будет
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14.11.2020 09:06 Відповісти
ні, з такою ватою не досягнути чесних виборів. Хоча закон про вибори по відкритих списках дає можливість провести чесні вибори якщо не мера, то депутатів.
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14.11.2020 10:26 Відповісти
Так що, Гепу вже можна "дубасити"? Просто так, для приколу.
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14.11.2020 09:19 Відповісти
Зеленская вата дает с помощью ватных судов рыговской вате быдлохарькова время долечиться.
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14.11.2020 10:08 Відповісти
Який черговий удар для Гепи! Може не дотягнути до коронації.
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14.11.2020 10:44 Відповісти
Він вже коронован ковід 19, з нього цього вистачить Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міськради Харкова - Цензор.НЕТ 5931
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14.11.2020 18:16 Відповісти
Щурі дуже живучі.
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14.11.2020 19:25 Відповісти
Клоун це судьба

Суд скасував протокол ТВК про результати виборів до міськради Харкова - Цензор.НЕТ 6525
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14.11.2020 18:15 Відповісти
 
 