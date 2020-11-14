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Лукашенко про проведення зустрічей ТКГ у Мінську: "Баба з воза - коню легше"

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Лукашенко про проведення зустрічей ТКГ у Мінську:

Олександр Лукашенко пропонує продовжити проведення в Мінську зустрічей Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ Білорусі та ближнього зарубіжжя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Лукашенко вважає, що Мінськ був і залишається "зручним у багатьох сенсах майданчиком для проведення переговорів ТКГ".

"А де ви знайдете кращий майданчик? У Нур-Султан полетите? Це далеко. Незрозуміло, навіщо. Напевно, не дуже зручно. А тут - трикутник Київ - Москва - Мінськ. Година - і ви тут, переговорили, розлетілися", - сказав він.

Крім того, Лукашенко переконаний, що в Мінську можливе обговорення "не лише українського порядку, але також і актуальних питань тристоронніх взаємовідносин Білорусі, України й Росії".

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Разом з тим він не виключає також варіанту відмови від мінського майданчика.

"Ми вас усім необхідним забезпечуємо - тільки домовляйтеся. Але якщо не хочете - не треба. Баба з воза - коню легше. Не хочете - не приїжджайте", - підсумував Лукашенко.
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Топ коментарі
+51
Придурок.
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14.11.2020 08:54
+30
Толк был в начале,пока армия ВСУ была не дееспособна...оттянуть время,получить передышку,закрепиться на позициях и усилить армию.Теперь уже пустое.
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14.11.2020 09:12
+26
Давно пора ! Азербайджан 30 лет по пустыне водили !
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14.11.2020 08:56
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судя по одной вчерашней оговорке может оказатся, что отказал в поддержке.
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14.11.2020 22:55 Відповісти
Меня насторожило то, что на похоронах Панина не было ни отца ни матери...а это о многом говоррит..дали подписку о неразглашении главной тайны РАБссии...
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14.11.2020 10:59 Відповісти
Тарган - ти спочатку за вбивство твоїм злочинним угруповуванням Бондаренко отвєтку понеси. Миротворець бульбашний.
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14.11.2020 11:01 Відповісти
Не воспринимать заявления мелкого воришки по фамилии лукашенко .
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14.11.2020 11:03 Відповісти
На РАБссии паника,...Порошенко поставил своего друга Байдена Смотрящим за Мавзолейными Хмырями...Байденизация РАБссии начнется с 20 января... Лукашенко про проведення зустрічей ТКГ у Мінську: "Баба з воза - коню легше" - Цензор.НЕТ 6049 Лукашенко про проведення зустрічей ТКГ у Мінську: "Баба з воза - коню легше" - Цензор.НЕТ 6049
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14.11.2020 11:06 Відповісти
Беларусь ватный заповедник совка😂
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14.11.2020 11:44 Відповісти
Когда тебя уже сковырнут, убогое?
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14.11.2020 12:03 Відповісти
Тогда уж лучше площадка в Турции или Айзербайджане!! На хрена нам эти пророссиские жопализы и придурки назарбаев лии Лукашенко!!
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14.11.2020 12:06 Відповісти
Такая площадка уже давно есть -ЖЕНЕВА! Какой придурок решил заседать в Минске ? Или х.йло опять несогласное было ? Только в тайожном саюзе собираться нужно было ? Так они там типа договариваться собирались или принимать капитуляцию ? Если не капитуляцию то тогда ТОЛЬКО! Женева . Есть еще приемлемые варианты : Хельсинки или Стокгольм
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14.11.2020 12:33 Відповісти
Засідати можна і в кнайпі Маньки з Клєпарова...Головне - результат...
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14.11.2020 13:03 Відповісти
Кобыле легче. Это важно. Сексист какой-то.
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14.11.2020 13:26 Відповісти
За чем постить фюрера? Лишний раз убедиться, что его уровень главы колхоза?
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14.11.2020 14:00 Відповісти
а кого лукашенко имел в виду - баба? Путина?
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14.11.2020 14:14 Відповісти
С катошки шелуху обрезали,пюре лучше.А шелуха всë изображает изсебя ************.
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14.11.2020 14:40 Відповісти
Баба з возу - Лаврову легше, сказанув якійсь-то Лукашенко.
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14.11.2020 15:29 Відповісти
Та пішов ти на хрін зі своїм Мінськом. І це ще дуже м*яко сказано...
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14.11.2020 15:58 Відповісти
Сегодня и Минском и ТКГ можно вытереть зад.
Россия упорно не признает себя агрессором, Запад упорно не видит Россию агрессором, и даже Украина не может открыто и громко признать Россию агрессором. Зачем нам Минск и ТКГ???????
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14.11.2020 16:24 Відповісти
Ушлепок усатый на нервах)))
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14.11.2020 18:18 Відповісти
кто это?? какой то нелегетимный таракан усатый Лукашенко, кровавый диктатор пошел нах..со своим сходняком в минске. Толку все равно ноль...Рашке плевать на минск
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14.11.2020 18:27 Відповісти
Одного не пойму - нах.ра он нам сдался , этот живоглот усатый?
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14.11.2020 20:35 Відповісти
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