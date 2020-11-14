Завантаженість моргів на Одещині зросла до 55% через смерті інфікованих коронавірусом, - ОДА
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В Одеській області завантаженість моргів зросла до 55%, зокрема через смерті інфікованих коронавірусом.
Про це 13 листопада повідомила директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За її словами, протягом минулої доби не було зафіксовано жодного смертельного випадку від COVID-19.
В Одеській області зафіксовано 31 270 випадків інфікування коронавірусом. Упродовж останньої доби кількість хворих зросла на 628 осіб, повідомила Одарій-Захар'єва.
Чиновниця зазначила, що в області пацієнтами з COVID-19 заповнено 62% ліжок у медзакладах. Загалом в області готові для приймання пацієнтів із коронавірусною хворобою 1970 ліжок.
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