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Завантаженість моргів на Одещині зросла до 55% через смерті інфікованих коронавірусом, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Завантаженість моргів на Одещині зросла до 55% через смерті інфікованих коронавірусом, - ОДА

В Одеській області завантаженість моргів зросла до 55%, зокрема через смерті інфікованих коронавірусом.

Про це 13 листопада повідомила директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За її словами, протягом минулої доби не було зафіксовано жодного смертельного випадку від COVID-19.

В Одеській області зафіксовано 31 270 випадків інфікування коронавірусом. Упродовж останньої доби кількість хворих зросла на 628 осіб, повідомила Одарій-Захар'єва.

Чиновниця зазначила, що в області пацієнтами з COVID-19 заповнено 62% ліжок у медзакладах. Загалом в області готові для приймання пацієнтів із коронавірусною хворобою 1970 ліжок.

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Топ коментарі
+3
Ще вся зима попереду. Місяць осені, кілька весняних..
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14.11.2020 10:14
+3
Степанов, ты что-ль?
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14.11.2020 10:20
+3
Все делается очень просто. В городе обявляется ЧС и под морги переоборудуются холодильники рыгаловок и рэсторанов хозяева которых сейчас перекрывают дороги против введения карантина
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14.11.2020 11:26
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Ще вся зима попереду. Місяць осені, кілька весняних..
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14.11.2020 10:14 Відповісти
Можна буде жмурів на вулицях зберігати.
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14.11.2020 12:26 Відповісти
Вже з літа порібно було розпочати будувати нові морги та крематорії, щоб справитись з наслідками епідемії, але влада бездіяльна і потім будуть зберігати трупи на вулиці в рефрижераторах а закопувати в групових похованнях бульдозером без спалення.
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14.11.2020 10:15 Відповісти
Степанов, ты что-ль?
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14.11.2020 10:20 Відповісти
Степанов, Степанов... Ты видишь сколько быдла вылезло на протесты и перекрывают дороги чтобы не вводили карантин?
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14.11.2020 10:58 Відповісти
Я на месте Степанова уехал бы на Сейшелы на пол года и приехал бы только весной
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14.11.2020 11:00 Відповісти
Какие крематории?) У нас умерших от ковид выдают родственникам на стандартную процедуру погребения, разве только тело в закрытом гробу.
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14.11.2020 10:21 Відповісти
Не всі мають рідних, не всі рідні можуть зайнятись похованням, якщо сидять на карантині та самоізоляції, цвинтарі не розраховані на масові поховання, просто не витримає інфраструктура - не вистачить людей для масових поховань. А прах може зберігатись в крематорії кілька місяців, поки за ним не прийдуть рідні, або може бути утилізований без шкоди для природи без поховання.
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14.11.2020 10:36 Відповісти
Это вы мечтаете? Я написал о том что сейчас происходит. Гипотетически тела можно телепортировать на солнце, но реальность такова что их выдают родственникам в гробах.
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14.11.2020 10:42 Відповісти
Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 2369
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14.11.2020 10:19 Відповісти
Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 4126
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14.11.2020 10:19 Відповісти
Одеса смеется. Нет не ко врмени ушел из жизни Михаил Михайлович.
А тут такой праздник !
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14.11.2020 10:23 Відповісти
А де ж велике будівництво? Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 4181
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14.11.2020 10:25 Відповісти
если хотят запгать говорят про морги слобоумным но а если проинформировать подают сттистику. одесчина,морги, до 55% все это на шарлатанство смахивает.
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14.11.2020 10:29 Відповісти
деньжат заработают морги
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14.11.2020 10:36 Відповісти
Завантаженість моргів на Одещині зросла до 55% через смерті інфікованих коронавірусом, - ОДА - Цензор.НЕТ 4111
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14.11.2020 10:57 Відповісти
у работников морга, конец эпохи бедности.
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14.11.2020 10:57 Відповісти
о чём новость ??
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14.11.2020 11:25 Відповісти
Все делается очень просто. В городе обявляется ЧС и под морги переоборудуются холодильники рыгаловок и рэсторанов хозяева которых сейчас перекрывают дороги против введения карантина
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14.11.2020 11:26 Відповісти
 
 