Завантаженість моргів на Одещині зросла до 55% через смерті інфікованих коронавірусом, - ОДА

В Одеській області завантаженість моргів зросла до 55%, зокрема через смерті інфікованих коронавірусом.

Про це 13 листопада повідомила директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



За її словами, протягом минулої доби не було зафіксовано жодного смертельного випадку від COVID-19.



В Одеській області зафіксовано 31 270 випадків інфікування коронавірусом. Упродовж останньої доби кількість хворих зросла на 628 осіб, повідомила Одарій-Захар'єва.



Чиновниця зазначила, що в області пацієнтами з COVID-19 заповнено 62% ліжок у медзакладах. Загалом в області готові для приймання пацієнтів із коронавірусною хворобою 1970 ліжок.

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