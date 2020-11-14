Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із "коронавірусного фонду": Країна наближається до економічного армагеддону

Гроші з фонду боротьби з COVID-19, виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, які постійно виграють тендери в програмі "Великого будівництва".

Про це заявив ексміністр фінансів у Кабміні Шмигаля, експозаштатний радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Уманський, передає Цензор.НЕТ. Наводимо його текст без змін.

Закатати в асфальт". Обіцяв? Зустрічайте!

"Нам любые дОроги дорОги", або скільки українцям коштує Укравтодор. Дехто не хоче помічати, у чому проблема та у чому претензії - дороги нам точно потрібні, але чи таким коштом?!

2020 запам’ятається українцям надовго. Не тільки через пандемію та недолугу боротьбу з нею, а й через безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності. Так зване "Велике будівництво" - яскраве тому підтвердження.

За останні два роки бюджет "на дороги" зріс у 3 рази. Наступного року він перевищуватиме бюджет Міноборони, та може зрівнятися із бюджетом на всю медичну систему. Війна та пандемія скінчилися? Навіть на оборону такого карколомного зростання не було з початку бойових дій. Так де "собака порилася", яка мотивація?

Тепер "слідкуймо за руками":

1. З початку "Великого будівництва" почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин" новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці "долі", або "картель", як їх називають колеги.

Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%.

2. Якщо скласти всі тендери цієї "мерзенної шістки" та вирахувати оці "дисконти" - маємо (хтось має!) близько 36 мільярдів грн - саме таку суму отримав додатково Автодор із Ковідного Фонду на "Велике будівництво". Магія цифр, чи не так?

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Тобто, без цих "шаловлилих ручок" можна було б збудувати ту саму протяжність доріг та (увага!) не чіпати "брудними ручками" Ковідний Фонд, лишаючи ресурсу хворих людей та хвору економіку. Але є факт - Ковідний Фонд штучно витратили. Кошти зникли. Але десь з’явилися?

3. "Якщо мед, то... звідусіль". Єйфорія почала захоплювати. "Стопи, повороти.." втрачено. Майже кожного місяця Уряд почав шукати, у кого ще можна відібрати та спрямувати на "благу ціль" - "ручки" тремтять від можливостей. То 2 млрд чергових додадуть, то держбанки нахилять видати чергові млрд. "Їх не зупинити" - у жерло апетиту йде все. Знімають із будівництва онкоцентру (!) більше 100 млн. - ну дрібнички для них, але не для онкохворих. Кого турбують онкохворі?!

"Дурнів" не так багато. МВФ вимагає аудит як Ковідного Фонду, так і Укравтодору. Уряду його робити лячно.

Країна наближається до економічного армагедону. Свідомо?!" - заявив Уманський.





