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дороги (1505) корупція (4072) Укравтодор (489) Уманський (64) Велике будівництво (718)

Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із "коронавірусного фонду": Країна наближається до економічного армагеддону

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із

Гроші з фонду боротьби з COVID-19, виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, які постійно виграють тендери в програмі "Великого будівництва".

Про це заявив ексміністр фінансів у Кабміні Шмигаля, експозаштатний радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Уманський, передає Цензор.НЕТ. Наводимо його текст без змін.

Закатати в асфальт". Обіцяв? Зустрічайте!

"Нам любые дОроги дорОги", або скільки українцям коштує Укравтодор. Дехто не хоче помічати, у чому проблема та у чому претензії - дороги нам точно потрібні, але чи таким коштом?!

2020 запам’ятається українцям надовго. Не тільки через пандемію та недолугу боротьбу з нею, а й через безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності. Так зване "Велике будівництво" - яскраве тому підтвердження.

За останні два роки бюджет "на дороги" зріс у 3 рази. Наступного року він перевищуватиме бюджет Міноборони, та може зрівнятися із бюджетом на всю медичну систему. Війна та пандемія скінчилися? Навіть на оборону такого карколомного зростання не було з початку бойових дій. Так де "собака порилася", яка мотивація?

Тепер "слідкуймо за руками":

1. З початку "Великого будівництва" почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин" новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці "долі", або "картель", як їх називають колеги.

Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%.

2. Якщо скласти всі тендери цієї "мерзенної шістки" та вирахувати оці "дисконти" - маємо (хтось має!) близько 36 мільярдів грн - саме таку суму отримав додатково Автодор із Ковідного Фонду на "Велике будівництво". Магія цифр, чи не так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК через рішення КС припиняє перевірки в "Укравтодорі", "Енергоатомі", АРМА та Секретаріаті омбудсмена

Тобто, без цих "шаловлилих ручок" можна було б збудувати ту саму протяжність доріг та (увага!) не чіпати "брудними ручками" Ковідний Фонд, лишаючи ресурсу хворих людей та хвору економіку. Але є факт - Ковідний Фонд штучно витратили. Кошти зникли. Але десь з’явилися?

3. "Якщо мед, то... звідусіль". Єйфорія почала захоплювати. "Стопи, повороти.." втрачено. Майже кожного місяця Уряд почав шукати, у кого ще можна відібрати та спрямувати на "благу ціль" - "ручки" тремтять від можливостей. То 2 млрд чергових додадуть, то держбанки нахилять видати чергові млрд. "Їх не зупинити" - у жерло апетиту йде все. Знімають із будівництва онкоцентру (!) більше 100 млн. - ну дрібнички для них, але не для онкохворих. Кого турбують онкохворі?!

"Дурнів" не так багато. МВФ вимагає аудит як Ковідного Фонду, так і Укравтодору. Уряду його робити лячно.

Країна наближається до економічного армагедону. Свідомо?!" - заявив Уманський.

Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із коронавірусного фонду: Країна наближається до економічного армагеддону 01
Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із коронавірусного фонду: Країна наближається до економічного армагеддону 02
Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із коронавірусного фонду: Країна наближається до економічного армагеддону 03
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Топ коментарі
+79
Не может быть! Эта власть первая которая ничего не крадёт! Так сказал сам зеленский, ещё говорил гончарук, гордон и савик шустер! Экс-министр финансов Зеленского Уманский заявил о присвоении средств на строительстве дорог: МВФ требует аудит. Кабмину его делать страшно - Цензор.НЕТ 870
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14.11.2020 11:10
+59
А все началось с "малого"...с украденных и проданных масок...радуцким и ослом..
Потом зеленое стадо вошло во вкус...и понеслось...воруют по черному...
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14.11.2020 11:12
+47
на самом деле это все очень плохо, так как любая воровская власть так просто демократично как это сделал Порох власть не отдаёт. Зеля грабит страну безбожно, и поэтому знает что когда уйдёт с поста президента ему останется только либо бежать в рашку либо его посадят за все эти разворования бюджета, развал экономики, уничтожение ФОПов как мелкого и среднего бизнеса и развал страны в целом
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14.11.2020 11:27
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Тю, а как же экономический прорыв?
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15.11.2020 18:22 Відповісти
Америка вперше отримала двопалатну українську підтримку.
З першої палати її підтримує Зеленський, а з другої Єрмак 👍🤣, а все інше , то х... рня !
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15.11.2020 18:24 Відповісти
Якщо 73% за, то чому ні?
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15.11.2020 21:23 Відповісти
Ексрадник Єрмака Уманський заявив про привласнення мільярдів із "коронавірусного фонду": Країна наближається до економічного армагеддону - Цензор.НЕТ 3382
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15.11.2020 21:25 Відповісти
А вообще тут нет логики. Или Зеленский совсем ничего не видит сам, или думает, что ничего не видят другие. Так безобразно нагло не крали ни при одном попереднике. Это видно без всяких Уманских.
Если Зеленский хочет создавать вид самого честного президента, значит надо как то умнее закатывать народные деньги в асфальт. А то, что происходит, выходит за рамки логики.
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16.11.2020 00:53 Відповісти
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