За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко
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У Києві за минулу добу у 1 053 осіб підтвердили коронавірус, померли 12 хворих, видужали - 369.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1053 хворих на коронавірус.
Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 950 киян.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 49 699.
Захворіли:
-604 жінки, віком від 18 до 86 років;
-376 чоловіків, віком від 18 до 89 рокiв;
-36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Захворіли також 39 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 369 людей. Усього коронавірус подолали 18 702 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки", - розповів Кличко.
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