УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11536 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 054 3
карантин (16095) Київ (13850) Кличко (2816) статистика (2134) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу у 1 053 осіб підтвердили коронавірус, померли 12 хворих, видужали - 369.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1053 хворих на коронавірус.

Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 950 киян.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 49 699.

Захворіли:
-604 жінки, віком від 18 до 86 років;
-376 чоловіків, віком від 18 до 89 рокiв;
-36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Захворіли також 39 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 369 людей. Усього коронавірус подолали 18 702 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському — 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки", - розповів Кличко.

Також читайте: В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов

 За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко 01
За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко 02
За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
показати весь коментар
14.11.2020 11:56 Відповісти
Якщо вже Кличко взяв на себе обов"язки статиста короновірусу,то нехай заодно повідомляє,скільки померло від раку,сніду,серцевих захворювань і від ДТП...Ця справа йому подобається,це його рівень і взагалі я радий за киян,у яких самий-самий дебілуватий мер...
показати весь коментар
14.11.2020 12:35 Відповісти
Ох тварі і кошмарять баранів. Хто ж це все так організував, щоб світ перетворити в хаос, а людей в тупе залякане бидло. Ефіоп що керує чомусь ВОЗ ?! Сумніваюся. Це ж маріонетка мавпочка. То хто ж?
показати весь коментар
14.11.2020 12:37 Відповісти
 
 