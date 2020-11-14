Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now
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Згідно з аналізом організації Global Justice Now, потенційну вакцину від COVID-19 закуповують найбагатші країни світу.
Американська фармацевтична компанія Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від коронавірусної інфекції. Про це пише британська газета The Independent, посилаючись на аналіз некомерційної організації Global Justice Now, що базується у Великій Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Згідно зі звітом, переважну більшість із 1,3 млрд доз вакцини, які Pfizer збирається виготовити у 2021 році, продали Великій Британії, Японії, США та країнам ЄС.
В організації вважають, що продаж вакцини найбагатшим країнам ставить під загрозу справедливий доступ до ліків.
Дослідження, проведене Фондом Білла та Мелінди Гейтс, свідчить, що справедливий розподіл вакцин проти COVID-19 може запобігти 61% подальших смертей, тоді як розподіл ліків між багатими країнами – лише 33%.
9 листопада Pfizer заявила, що вакцина проти COVID-19 BNT162b2, розроблена спільно із німецькою BioNTech, показала понад 90% ефективності у третій фазі клінічних випробувань. Компанія ще продовжує дослідження.
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус назвав цю вакцину "дуже багатообіцяльною".
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вакцина не лечит-она предупреждает заболевание,вызывает иммунитет к вирусу.
поэтому при 90% просто появляется коллективный иммунитет,и оставшиеся 10% просто не заболеют-им не от кого будет заразиться
Угур Шахін, який народився в Туреччині, є керівником німецької компанії BioNTech.
Її він заснував разом зі своєю дружиною Озлем Тюреджі, а також своїм колишнім викладачем, австрійським експертом з раку Крістофом Губером.
BioNTech разом зі своїм американським партнером Pfizer оголосили, що їхня вакцина може захистити понад 90% людей від зараження Covid-19 - про це свідчать попередні результати третьої фази випробувань.
Так же пандемия прекращается при вакцинировании не менее 65 процентов населения.
С нашими дебилами, которые воюют с антибиотиками и за клпейку удавятся преспективы так себе.
Просто хотел им напомнить, что
в раиссе нету производственных мощностей для выпуска вакцины
Зато регистрируют их множество
Главное - прокукарекать. А солнце потом может и не всходить
Где ее делать будут,в подвале на коленке?
Или ты думаеш его плешейшество зря уговаривает Макрона начать производство на французских мощностях?
Хотя тебе точно об этом не рассказывают
Доложи старшему смены,что ты обосрался
Вообщето,я хотел сказать, что если у тебя есть трехнедельный запас сухарей - то ты не по средствам живешь
У меня это прописано вторым пунктом
а ты о каких то войсках со стрельбой в нарушителей
это же просто неразрешимая задача. Кто эти люди (?) если к концу 2021 Украина будет иметь возможность вакцинировать лишь 20% населения.
Эсли этот мужик думает, что этим займется зеленая власть - этого не произойдет никогда. Если у него цена будет до 200грн - я сам с удовольствием такое куплю.
А в ином случае статья ниочем
1) Проданано 85% вакцины, которая еще не прошла все испытания. Рисуют >90%. Впрочем, как и русская рисует 92%.
2) Покупатели - богатые страны запада. А бедные, где? Гусары молчать!!
3) Украина к концу 2021 -го получит достаточно для 20% населения, но со скидкой. Это по справедливости.
їм вакцину не продавати.
Некоторые пепси-колу покупают, чтом унитазы мыть
Кто бы мог подумать, ужас какой!
Накажи презренных фармацептом своим рублем!