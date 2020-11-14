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Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now

Згідно з аналізом організації Global Justice Now, потенційну вакцину від COVID-19 закуповують найбагатші країни світу.

Американська фармацевтична компанія Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від коронавірусної інфекції. Про це пише британська газета The Independent, посилаючись на аналіз некомерційної організації Global Justice Now, що базується у Великій Британії,  передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон

Згідно зі звітом, переважну більшість із 1,3 млрд доз вакцини, які Pfizer збирається виготовити у 2021 році, продали Великій Британії, Японії, США та країнам ЄС.

В організації вважають, що продаж вакцини найбагатшим країнам ставить під загрозу справедливий доступ до ліків.

Дослідження, проведене Фондом Білла та Мелінди Гейтс, свідчить, що справедливий розподіл вакцин проти COVID-19 може запобігти 61% подальших смертей, тоді як розподіл ліків між багатими країнами – лише 33%.

9 листопада Pfizer заявила, що вакцина проти COVID-19 BNT162b2, розроблена спільно із німецькою BioNTech, показала понад 90% ефективності у третій фазі клінічних випробувань. Компанія ще продовжує дослідження.

Також читайте: За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус назвав цю вакцину "дуже багатообіцяльною".
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Топ коментарі
+10
Вакцины не бывают на 100 процентов эффективны. 90 процентов это очень хороший показаьель.
Так же пандемия прекращается при вакцинировании не менее 65 процентов населения.
С нашими дебилами, которые воюют с антибиотиками и за клпейку удавятся преспективы так себе.
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14.11.2020 12:07
+7
чтобы прекратить эпидемию достаточно и 50%...
вакцина не лечит-она предупреждает заболевание,вызывает иммунитет к вирусу.
поэтому при 90% просто появляется коллективный иммунитет,и оставшиеся 10% просто не заболеют-им не от кого будет заразиться Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 1091
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14.11.2020 12:32
+6
рашка найперший розплідник війн, хвороб, особливо ментальних
їм вакцину не продавати.
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14.11.2020 12:49
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Более 90% эффективности? Остальные остаются незащищенными от ковид или умирают?)))
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14.11.2020 11:53 Відповісти
лапти приписали своей 92%
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14.11.2020 11:54 Відповісти
чтобы прекратить эпидемию достаточно и 50%...
вакцина не лечит-она предупреждает заболевание,вызывает иммунитет к вирусу.
поэтому при 90% просто появляется коллективный иммунитет,и оставшиеся 10% просто не заболеют-им не от кого будет заразиться Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 1091
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14.11.2020 12:32 Відповісти
ділюсь цікавими фактами, раджу для прочитання:Подружжя, яке винайшло вакцину проти Covid. Що про них відомо

Угур Шахін, який народився в Туреччині, є керівником німецької компанії BioNTech.
Її він заснував разом зі своєю дружиною Озлем Тюреджі, а також своїм колишнім викладачем, австрійським експертом з раку Крістофом Губером.
BioNTech разом зі своїм американським партнером Pfizer оголосили, що їхня вакцина може захистити понад 90% людей від зараження Covid-19 - про це свідчать попередні результати третьої фази випробувань.
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14.11.2020 14:25 Відповісти
Украина первая в очереди
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14.11.2020 11:53 Відповісти
Украина получит вакцину не ранее конца второго квартала 2021 года...
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14.11.2020 11:57 Відповісти
ну так и распродается то,что еще только будет выработано в 2021
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14.11.2020 12:33 Відповісти
И то для своих, как сейчас и вакцины от гриппа. Кто-то видел этой осенью вакцины от гриппа? То же самое будет и с этой вакциной.
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14.11.2020 12:36 Відповісти
Так даже лучше, здоровее будем. Украина увидит последствия применения вакцины, состряпанной на скорую руку.
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14.11.2020 13:38 Відповісти
Від грипу не має де купити, а про ковід то мрії
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14.11.2020 16:44 Відповісти
Тоесть вакцины мало того что нет в природе а она еще и не 100% ефективна а ее уже продали?
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14.11.2020 11:58 Відповісти
Вакцины не бывают на 100 процентов эффективны. 90 процентов это очень хороший показаьель.
Так же пандемия прекращается при вакцинировании не менее 65 процентов населения.
С нашими дебилами, которые воюют с антибиотиками и за клпейку удавятся преспективы так себе.
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14.11.2020 12:07 Відповісти
100%,,союз" вакцинируйся и не истери на форуме. Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 6572 Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 5691
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14.11.2020 12:35 Відповісти
Послушай, ты просто не знаешь. Такие серьезные компании как (Pfizer, Inc. ([ˈfaɪzər]), «Пфайзер» - американская фармацевтическая (из ВИКИ) тратят огромные деньги что бы создать серьезное эффективное лекарство. Миллиарды. У меня товарищ оказался в Нью-Йорке, когда стало туго с деньгами он пошел в фарм.компанию и стал тестером, ему заплатили хорошие деньги, что помогало жить. Это тебе не Спутник, который проверяет свое вынаход на безмолвных послушных рабов за так, а потом объявляют 98% успеха... Там тысяча глаз и фонарей направлены на фармацевтов. Говорит, чистота там идеальная, за ними постоянно следят вся пресса. Это не как у нас, когда все журналисты бояться что то сказать против и только одна какая то пищит о коррупции, другие делают только вид, говорят в общемне о чем, или вообще критикуют власть вообще.
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14.11.2020 17:21 Відповісти
Удивлен,что тут нету любителей мацкальского спутника пять.
Просто хотел им напомнить, что
в раиссе нету производственных мощностей для выпуска вакцины
Зато регистрируют их множество
Главное - прокукарекать. А солнце потом может и не всходить
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14.11.2020 11:59 Відповісти
Криворукие рукожопы из Моржовии могут и просто физиологический раствор продавать вместо вакцины ,но это еще не худший вариант, а то они *бог знает чего туда могут плеснуть* ...
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14.11.2020 12:06 Відповісти
вот израильтяне дураки, купили 1,5 млн. доз кацапской вакцины. И венгры. И Индия, Мексика.
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14.11.2020 15:13 Відповісти
Коцапчег,купить то они купили, а пользуют?
Где ее делать будут,в подвале на коленке?
Или ты думаеш его плешейшество зря уговаривает Макрона начать производство на французских мощностях?
Хотя тебе точно об этом не рассказывают
Доложи старшему смены,что ты обосрался
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14.11.2020 15:18 Відповісти
Обосрался ты. Израиль зарегистрировал раша-вакцину в Министерстве здоровья. А Венгрия ведет переговоры с Рашей чтобы начать производство на их мощностях.
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15.11.2020 11:03 Відповісти
Кацаппотварь, да ты хоть говна поеш. А потом найди иудея,привитого кацапскими ссаками
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15.11.2020 11:11 Відповісти
Скажите, а не проще ввести карантин на 2-3 недели и солдат на улицы чтобы стреляли каждого кто высунет морду из своего дома? И вирус исчезнет сам по себе не имея возможности размножаться.
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14.11.2020 12:00 Відповісти
У тебя дома есть запас сухарей на три недели?
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14.11.2020 12:01 Відповісти
На пару недель можно и затарить сухарей. В крайнем случае по улицам пустить спецмашины с продуктами первой необходимости. Китайцы кстати так и побороли епидемию, перекрыв дороги военными. Вспомните как перекрывают дороги и вырезают всех свиней в округе если хоть одна свинья заболеет свиным грипом или чумкой. И никто почему то не визжит и не прорывается с криками что мы хотим кушать. Только я все время ловлю себя на мысли что человеческую епидемию специально разпространяют потому как кто то очень хорошо на етом зарабатывает. Или просто уменьшают количество населения на Земле.
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14.11.2020 12:07 Відповісти
Насчет уменьшают популяцию - это нифейхоа, смертность 2-3 процента это ниочем.Экономические потери значительны. А дебилоидные мантры о демократии выше здравого смысла.
Вообщето,я хотел сказать, что если у тебя есть трехнедельный запас сухарей - то ты не по средствам живешь Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 5458
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14.11.2020 12:11 Відповісти
А за лечение вывалить 40тыс.+ грн, а потом еще получить последствия или инвалидность, ето по средствам будет?
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14.11.2020 12:14 Відповісти
Ты невнимательно читал
У меня это прописано вторым пунктом
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14.11.2020 12:18 Відповісти
Судя по усердию, с которым зеля свозил в Украину всех больных, действительно хотят уменьшить. А если учесть, что большинство умерших пенсионеры, то эта х-ня вообще для многих манна небесная.
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14.11.2020 12:25 Відповісти
зеленая плесень не может даже чрезвычайное положение ввести,шоб хотя бы легальными были меры по существующим ограничениям Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 8868.уже руководство ВР срочно заболело,шоб не заставили утверждать решения бубочки.
а ты о каких то войсках со стрельбой в нарушителей Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 396
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14.11.2020 12:40 Відповісти
"Уменьшают количество.." не получается, потому что те страны, которые аккуратно и серьезно относятся к этому лиху не болеют, например на весь Токио за день обнаруживают 25 случая ковида, представь всего 25, единицы, а я слышал в Австралии вроде вообще за день ни у кого не нашли этот клятый ковид. В том же Китае мало, у ни уже выработался опыт.
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14.11.2020 17:29 Відповісти
У него есть обрез, сразу пойдет мародерить
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14.11.2020 12:08 Відповісти
он будет выжидать когда 2-3 недели кончатся
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14.11.2020 12:02 Відповісти
Спокуха. Наш министр по отмыванию бабла , выделенного на медицину, четка сказал, шо с пацанами из пфайзер все порешал... Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 390
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14.11.2020 12:00 Відповісти
Там же скозали и отэта :14.11.2020 11:57
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14.11.2020 12:03 Відповісти
ну так сказано же - богатейшие страны! В Украине 1,5 миллиона человек живут и обеспечены на несколько поколений вперед, в Украине - самые большие продажи Porshe, в Украине самые шикарные особняки в пригородах! и угадайте сколько будет закуплено доз и на кого их хватит?
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14.11.2020 12:06 Відповісти
Ну, жжешь просто, Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 6431

это же просто неразрешимая задача. Кто эти люди (?) если к концу 2021 Украина будет иметь возможность вакцинировать лишь 20% населения. Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 8958
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14.11.2020 12:29 Відповісти
все так офигительно, но маску носят тока 300 человек...
Эсли этот мужик думает, что этим займется зеленая власть - этого не произойдет никогда. Если у него цена будет до 200грн - я сам с удовольствием такое куплю.
А в ином случае статья ниочем
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14.11.2020 12:37 Відповісти
Эээ вы что, там Шмигаль уже почти контракт заключил, нельзя же так))))
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14.11.2020 12:04 Відповісти
вакцина только потенциальная, т.е. по факту ее нет, но она уже продана.
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14.11.2020 12:08 Відповісти
так покупают новые Iphone и PS5, так что ничего удивительного, могут еще заранее у кредит взять. конечно, умные так не делают, они ждут пока цена упадет при снижении спроса или покупают уже б/у)
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14.11.2020 12:21 Відповісти
То виходить що Україна дуже розумна і купує по знижці вакцину.
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14.11.2020 17:34 Відповісти
Тише, не порть праздник любителям запада. Никто не должен знать, что:
1) Проданано 85% вакцины, которая еще не прошла все испытания. Рисуют >90%. Впрочем, как и русская рисует 92%.
2) Покупатели - богатые страны запада. А бедные, где? Гусары молчать!!
3) Украина к концу 2021 -го получит достаточно для 20% населения, но со скидкой. Это по справедливости.
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14.11.2020 12:39 Відповісти
14.11.2020 14:25 (щоб не дублювати).
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14.11.2020 14:31 Відповісти
Вылечившись от ковида все теперь побегут за виагрой)
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14.11.2020 12:34 Відповісти
А чем бедные страны заслужили вакцину. Это паразиты на теле многострадальной Земли. Бесконечные войны, болезни, революции, голод.
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14.11.2020 12:39 Відповісти
рашка найперший розплідник війн, хвороб, особливо ментальних
їм вакцину не продавати.
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14.11.2020 12:49 Відповісти
Рашка,заодно,и самый большой паразит!
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14.11.2020 13:44 Відповісти
Израиль купил 1,5 млн.доз раша-вакцины. Ещи и зарегистрировали ее в их Минздраве.
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14.11.2020 15:15 Відповісти
Покажи данные о вакцинации израильтян этой вакциной, лахтинский
Некоторые пепси-колу покупают, чтом унитазы мыть
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14.11.2020 15:22 Відповісти
Ну конечно, израиль купил ее чтобы унитазы мыть Успокойтесь, больной, и пройдите на уколы.
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15.11.2020 11:05 Відповісти
Кацапотварь,более брехливых мразей чем козломордые животные - не существует в природе. Так что успокаивайся сосанием шняг любимой конюшни дарагога саатечиствинника какдырова
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15.11.2020 11:13 Відповісти
так уважаемая израильская газета Jerusalem Post врет? ссылка
Кто бы мог подумать, ужас какой!
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15.11.2020 11:26 Відповісти
Засунь себе ее в очко, козломордое
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15.11.2020 11:29 Відповісти
Очень хитро: 10% риска. Т.е. всех заболевших будут списывать на 10 % риска. А на самом деле мы никогда не будем знать 10% или все 100%. Мировому фармацевтическому гиганту главное бабло!
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14.11.2020 14:06 Відповісти
Не вакцинируйся. Это ж пока не есть обязательным
Накажи презренных фармацептом своим рублем!
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14.11.2020 15:24 Відповісти
А потом будет покупка обязательной электронной медицинской карточки, с отметкой дескать обладатель сего чипа вакцинирован. Два в одном: и фармкорпорации довольны работой Ральфа Барика, и Билл Гейтс доволен потенциальной возможность получения прибыли. Все при деле.
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14.11.2020 15:31 Відповісти
Около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни, сообщили в ВОЗ.
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14.11.2020 17:35 Відповісти
По мнению многих исследователей, для снижения темпов распространения коронавируса нет нужды вводить строгий карантин. Стоит лишь ограничивать заполняемость самых опасных локаций и придерживаться социальной дистанции.
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14.11.2020 17:38 Відповісти
Вот пусть на европейских колонизаторах эксперименты и ставят. А то все на неграх да украинцах.
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16.11.2020 11:33 Відповісти
 
 