Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now

Згідно з аналізом організації Global Justice Now, потенційну вакцину від COVID-19 закуповують найбагатші країни світу.

Американська фармацевтична компанія Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від коронавірусної інфекції. Про це пише британська газета The Independent, посилаючись на аналіз некомерційної організації Global Justice Now, що базується у Великій Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Згідно зі звітом, переважну більшість із 1,3 млрд доз вакцини, які Pfizer збирається виготовити у 2021 році, продали Великій Британії, Японії, США та країнам ЄС.



В організації вважають, що продаж вакцини найбагатшим країнам ставить під загрозу справедливий доступ до ліків.



Дослідження, проведене Фондом Білла та Мелінди Гейтс, свідчить, що справедливий розподіл вакцин проти COVID-19 може запобігти 61% подальших смертей, тоді як розподіл ліків між багатими країнами – лише 33%.



9 листопада Pfizer заявила, що вакцина проти COVID-19 BNT162b2, розроблена спільно із німецькою BioNTech, показала понад 90% ефективності у третій фазі клінічних випробувань. Компанія ще продовжує дослідження.

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Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус назвав цю вакцину "дуже багатообіцяльною".