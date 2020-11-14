Два військовослужбовці померли від COVID-19 за останню добу, вірус виявили ще у 179 осіб, - командування Медсил
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У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 179 випадків зараження коронавірусною інфекцією, зафіксовані ще два летальних випадки від COVID-19.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 10.00 14 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2494 особи", - сказано в повідомленні.
За останню добу двоє людей в ЗСУ померли від коронавірусу. Померли військовослужбовець із Житомирської області та працівник ЗС України зі Львівщини. Обидва, за наявною інформацією, мали хронічні супутні захворювання.
"Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - йдеться в повідомленні.
Із 179 нових випадків захворювання COVID-19 в установи охорони здоров'я госпіталізовані 27 осіб. Також вдома під наглядом медичної служби перебуває 152 особи:
"Стан здоров'я пацієнтів задовільний", - сказано в повідомленні.
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Пока народ умирает в недофинансированных больницах без отопления и кислорода, президент отдыхает на своей VIP даче в Феофвании
Тогда Зеленский заявил, что поставил главе правительства задачу решить вопрос с ВИП-палатами в украинских больницах, и отменить все соответствующие нормативные акты.
Глава государства подчеркивал, что у чиновников и бизнесменов не будет в больницах лучших условий, чему простых украинцев.
Сейчас Зеленского госпитализировали с температурой 37,5 в «Феофанию».
Наверное, он думает, что и остальные украинцы лечатся в таких же условиях.
В этой связи Бутусов настоятельно рекомендует президенту посмотреть, в каких условиях лечат Владимира Остапенко, разместив соответствующее фото.
Журналист отметил, что это явно не «Феофания», и возникает вопрос - почему украинского военнослужащего лечат не там, а в убитой казарме.
https://replyua.net/politika/232491-prezident-dolzhen-izvinitsya-pered-serzhantom-ostapenko-za-svoe-vrane-butusov-zayavil-chto-zelenskiy-obyazan-obespechit-nashim-*******-dostoynye-usloviya-lecheniya.html