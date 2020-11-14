УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11473 відвідувача онлайн
Новини ПодіїЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 058 12
карантин (16095) смерть (6558) ЗСУ (5729) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Два військовослужбовці померли від COVID-19 за останню добу, вірус виявили ще у 179 осіб, - командування Медсил

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Два військовослужбовці померли від COVID-19 за останню добу, вірус виявили ще у 179 осіб, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 179 випадків зараження коронавірусною інфекцією, зафіксовані ще два летальних випадки від COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 10.00 14 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2494 особи", - сказано в повідомленні.

За останню добу двоє людей в ЗСУ померли від коронавірусу. Померли військовослужбовець із Житомирської області та працівник ЗС України зі Львівщини. Обидва, за наявною інформацією, мали хронічні супутні захворювання.

"Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now

Із 179 нових випадків захворювання COVID-19 в установи охорони здоров'я госпіталізовані 27 осіб. Також вдома під наглядом медичної служби перебуває 152 особи:

"Стан здоров'я пацієнтів задовільний", - сказано в повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Это просто позор для нашего президента!
Пока народ умирает в недофинансированных больницах без отопления и кислорода, президент отдыхает на своей VIP даче в Феофвании

Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 3738
показати весь коментар
14.11.2020 12:06
+3
Швидкого одужання нашим захисникам.
показати весь коментар
14.11.2020 12:09
+2
Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 6340
показати весь коментар
14.11.2020 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скончались в Феофании?
показати весь коментар
14.11.2020 12:03 Відповісти
Это просто позор для нашего президента!
Пока народ умирает в недофинансированных больницах без отопления и кислорода, президент отдыхает на своей VIP даче в Феофвании

Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 3738
показати весь коментар
14.11.2020 12:06 Відповісти
Совершенно верно! Немедленно силой перевести Зеленского из Феофании в любую "недофинансированную" больничку! Правда, в эту больничку, как я понимаю, нужно будет срочно провести правительственную связь и обеспечить эту связь средствами, защищающими её от прослушки. Хотя... Если остальные пациенты такой больнички будут громко кричать из-за недостатка кислорода, то лучшей "заглушки" и не придумать.
показати весь коментар
14.11.2020 12:42 Відповісти
Двое военнослужащих скончались от COVID-19 за последние сутки, вирус обнаружили еще у 179 человек, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 6340
показати весь коментар
14.11.2020 12:08 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
показати весь коментар
14.11.2020 12:09 Відповісти
Или у нас в армии служат 90-летние старики или нужно просто п****ть тех кто рассказывает что вирус ето обычный насморк и он опасен только для престарелых людей.
показати весь коментар
14.11.2020 12:12 Відповісти
второе
показати весь коментар
14.11.2020 14:20 Відповісти
Бутусов напомнил президенту его слова, сказанные в конце марта текущего года.
Тогда Зеленский заявил, что поставил главе правительства задачу решить вопрос с ВИП-палатами в украинских больницах, и отменить все соответствующие нормативные акты.
Глава государства подчеркивал, что у чиновников и бизнесменов не будет в больницах лучших условий, чему простых украинцев.

 Сейчас Зеленского госпитализировали с температурой 37,5 в «Феофанию».
Наверное, он думает, что и остальные украинцы лечатся в таких же условиях.
В этой связи Бутусов настоятельно рекомендует президенту посмотреть, в каких условиях лечат Владимира Остапенко, разместив соответствующее фото.
Журналист отметил, что это явно не «Феофания», и возникает вопрос - почему украинского военнослужащего лечат не там, а в убитой казарме.
https://replyua.net/politika/232491-prezident-dolzhen-izvinitsya-pered-serzhantom-ostapenko-za-svoe-vrane-butusov-zayavil-chto-zelenskiy-obyazan-obespechit-nashim-*******-dostoynye-usloviya-lecheniya.html
показати весь коментар
14.11.2020 12:43 Відповісти
Дід Піхто, ти статистику по світу бачиш? А феофанія була при всіх президентах, на жаль, одна. і лікувалося в ній далеко не наше воїнство. Це до того, щоб у твоїй проплаченій голові, не "возникал вопрос" .
показати весь коментар
14.11.2020 13:35 Відповісти
Почему ИЗ Житомирской области, а не СО Житомирщины?!
показати весь коментар
14.11.2020 12:50 Відповісти
а ведь в армии служат относительно здоровые люди... Двоє військовослужбовців померли від COVID-19 за останню добу, вірус виявили ще у 179 осіб, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 1754
показати весь коментар
14.11.2020 14:21 Відповісти
Проверить все 200тыс ВСУ на ковид и обеспечить лечение было бы в разы эффективней но походу просто решили добивать армию всеми способами.
показати весь коментар
14.11.2020 21:23 Відповісти
 
 