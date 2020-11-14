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Новини Суспільство Місцеві вибори-2020
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Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кандидат в депутати Владислав Пруський пообіцяв мешканцям одного з багатоквартирних будинків побудувати у них у дворі доріжку. Його помічник привіз на подвір'я будматеріали, робітники почали будівництво, але коли Пруський програв, роботи зупинилися, а бруківку і щебінь забрали.

Про це "Суспільному" розповів один з мешканців будинку на вул. Воробкевича на ім'я Роман, інформує Цензор.НЕТ.

"Переважно його помічник тут бігав. Вони привезли ці поребрики, щебінь, бруківку", — каже чернівчанин.

Втім, за його словами, роботи ще не встигли завершити, як кандидат приїхав після виборів та наказав забрати матеріали. Аргументував тим, що за нього "проголосували лише декілька людей".

Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ 01

Владислав Пруський балотувався у Першому виборчому округу в Чернівцях, в який входить вулиця Воробкевича. У телефонній розмові з журналістами він заперечує, що привозив бруківку.

Також дивіться: Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Заступник голови обласного комітету виборців Ігор Бабюк у коментарі Суспільному сказав, що облаштування благоустрою за гроші кандидата може розцінюватись як непрямий підкуп виборців.
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Топ коментарі
+34
Эт о все нутро зеленого помоечного отребья.
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14.11.2020 12:15
+30
Глупости.
Мужик поступил совершенно правильно!

Дело в том, что лохторат привык к "бесплатным подаркам" перед выборами: гречке, 200 грн. пенсу, дорожке, песку в песочницах, асфальту...
Так вот - лохторат надо от этого отучать.
Лохторату нужно вбивать (желательно коваными сапогами): подарков нет и не бывает.
Даром никто ничего не дает.
Дают "даром" гречку? - та с тебя последние трусы потом сдерут за ту гречку.
Насыпал Котлета песок в песочницы? - да ты жрать потом тот песок будешь.
И т.п.

У лохтората должно отложиться: если перед выборами что-то дают "бесплатно" - будет больно.
Потому мужик сделал великое дело.
Он начал лохторат воспитывать.
Респект.
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14.11.2020 12:34
+28
просто "слуга народа"
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14.11.2020 12:20
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Пардон, всё же не продались, а плюнули в морду кандидату.
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14.11.2020 13:08 Відповісти
Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2606 Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8151
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14.11.2020 14:15 Відповісти
Половина постов о "поребрике". Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5626
Больные на голову дебилы.
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14.11.2020 12:55 Відповісти
Что поделаешь,если этот термин навечно будет ассоциироваться с "ихтамнетами".
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14.11.2020 13:06 Відповісти
Иногда ассоциации являются признаками психологического заболевания.
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14.11.2020 13:08 Відповісти
Не спорю. Вам лучше знать.
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14.11.2020 13:30 Відповісти
Ключевой вопрос - на чьи деньги покупалась брусчатка.
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14.11.2020 13:07 Відповісти
На будущие украденные бюджетные...он просто городу как бы дал в долг..)) но --- увы! Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9963
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14.11.2020 14:18 Відповісти
Так отож! Мені після виборів бруківку мостили то власник фіми жалівся, що трьом кандидатам в депутати в борг робив передвиборами.
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14.11.2020 20:02 Відповісти
А чого робив? Бо гроші очі застили... Чого ж тепер жалітися? Як в приказці "сам дурак" Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5829
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15.11.2020 13:48 Відповісти
А может в том дворе все за него проголосовали?🙂
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14.11.2020 13:07 Відповісти
Тогда --- так им и надо!! А не голосуй за гречку! Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2509
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14.11.2020 14:20 Відповісти
Сказав же, лише кілька чоловік🙂
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14.11.2020 14:52 Відповісти
Новость не читала, честно.🙂
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14.11.2020 15:24 Відповісти
Поребрик - мем, який з'явився в українській мові у 2014 році з початком російської військової агресії проти України на Донбасі. Етимологія
Слово «поребрик» використовували російські бойовики, які захоплювали Краматорськ, вказуючи, куди треба відійти мирним жителям міста, що своєю чергою спостерігали за захопленням будівлі відділу МВС[1][2][3].
Слово «поребрик» майже не вживається в Україні за винятком Донецької області[4], хоча і існує в українській мові (позначає архітектурний декоративний орнамент, утворений поставленими під кутом до стіни (ребром) рядами звичайної або лекальної цегли). Натомість в окремих регіонах Росії, насамперед у Санкт-Петербурзі, слово «поребрик» застосовують у значенні «бордюр» (бортовий камінь, що обмежує тротуар). ВикористанняВ Україні мем з часом також отримав нову форму - «Запорєбєрьє» чи «за порєбріком», що застосовується як глузлива назва Росії[5][6].
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14.11.2020 13:15 Відповісти
Бачила назву поребрик в магазинах, ще до Майдану. Бордюр то груба бровка, край тротуару, а поребрик - тоненька, в дворах бруківку відгороджують.
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14.11.2020 14:57 Відповісти
Бордюри на дорогах, а поребрики на тротуарах.
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15.11.2020 00:13 Відповісти
Зеленый чмырь сам признался про взятку перед выборами - можно заводить уголовное дело. а вообще, Зеленые ничтожества в основном все такие...
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14.11.2020 13:15 Відповісти
Гниды🤢🤡не желают полечиться за свой счёт , д' Ермак , какого черта в Феофанию залёг ?
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14.11.2020 13:29 Відповісти
"Дед мороз" прошелся по ранее одаренным и забрал подарки.
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14.11.2020 13:34 Відповісти
Так ему подменным в ЕС...
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14.11.2020 13:58 Відповісти
Позорище.
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14.11.2020 14:03 Відповісти
Да, уж...
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14.11.2020 15:08 Відповісти
Який нарід такі і слуги, для зрівняння в америці 47% дебілів тобто меншість, у нас же 73%, влада довб***бів.
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14.11.2020 14:09 Відповісти
В америці в 2016 була більшість.
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14.11.2020 15:00 Відповісти
Как это расценивать: щебенка, брусчатка - предвыборная дача взятки электорату? Ну и конечно, зечерт - хозяин своего слова, захотел -дал обещание, захотел - забрал обратно.
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14.11.2020 14:31 Відповісти
Обидэлса значит пруськин?
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14.11.2020 14:32 Відповісти
Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6166

Просто он выиграл бусчатку через новый телефон Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5478
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14.11.2020 14:34 Відповісти
Жах! Уявляю що буде в Україні через три роки з асфальтом ...
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14.11.2020 15:11 Відповісти
В деяких місцях асфальт вже "поплив". Краще спитати що буде весною.
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14.11.2020 19:31 Відповісти
ВжеКандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8853
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15.11.2020 00:18 Відповісти
молодец, всё правильно, неча батраков кормить, коли не отрабатывают.
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14.11.2020 16:35 Відповісти
"...но когда Пруський проиграл, работы остановились, а брусчатку и щебень забрали..."

Правильно зробив, що забрав. Потрібно було ще і будинок завалити, щоб суки знали як за "гречку" голосувати.
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14.11.2020 16:39 Відповісти
Ви на COVID-19 вже перехворіли, чи все ще під дією KLOUN-95?
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14.11.2020 18:27 Відповісти
Ти з тих, що за "гречку" голосують?
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14.11.2020 18:56 Відповісти
14.11.2020 20:45
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14.11.2020 20:46 Відповісти
Сразу видно ,что широкой души человек. Избирателям - лайк, что рассмотрели в кандидате гнильцу ( ну, или унюхали).
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14.11.2020 20:32 Відповісти
Не смішно. Вашого СН Пґуського люди прокатили, як і всю СН банду пройдисвітів, по всій Україні, не тільки в Чернівцях. І ваші хохми від KLOUN-95, хоч кладіть асфальт, хоч його знімайте, хоч бийтесь об асфальт членом, вже нікого не цікавлять. Лише викликають в людей огиду.
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14.11.2020 20:45 Відповісти
Пример любви к народу "Слуг Канабиса" и Зеленского.
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14.11.2020 21:46 Відповісти
Пример любви к народу "Слуг Канабиса" и Зеленского.
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14.11.2020 21:47 Відповісти
Еще один пиар для СН.... Вот кого представляет эта партия... Там порядочные и патриотичные люди есть?
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15.11.2020 13:39 Відповісти
В ОПЗЖ ВСЕ РАВНО ЧЕРТИ ХУЖЕ !)
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15.11.2020 15:30 Відповісти
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