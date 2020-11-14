Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ

Кандидат в депутати Владислав Пруський пообіцяв мешканцям одного з багатоквартирних будинків побудувати у них у дворі доріжку. Його помічник привіз на подвір'я будматеріали, робітники почали будівництво, але коли Пруський програв, роботи зупинилися, а бруківку і щебінь забрали.

Про це "Суспільному" розповів один з мешканців будинку на вул. Воробкевича на ім'я Роман, інформує Цензор.НЕТ.

"Переважно його помічник тут бігав. Вони привезли ці поребрики, щебінь, бруківку", — каже чернівчанин.

Втім, за його словами, роботи ще не встигли завершити, як кандидат приїхав після виборів та наказав забрати матеріали. Аргументував тим, що за нього "проголосували лише декілька людей".

Владислав Пруський балотувався у Першому виборчому округу в Чернівцях, в який входить вулиця Воробкевича. У телефонній розмові з журналістами він заперечує, що привозив бруківку.

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Заступник голови обласного комітету виборців Ігор Бабюк у коментарі Суспільному сказав, що облаштування благоустрою за гроші кандидата може розцінюватись як непрямий підкуп виборців.