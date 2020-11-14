Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ
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Кандидат в депутати Владислав Пруський пообіцяв мешканцям одного з багатоквартирних будинків побудувати у них у дворі доріжку. Його помічник привіз на подвір'я будматеріали, робітники почали будівництво, але коли Пруський програв, роботи зупинилися, а бруківку і щебінь забрали.
Про це "Суспільному" розповів один з мешканців будинку на вул. Воробкевича на ім'я Роман, інформує Цензор.НЕТ.
"Переважно його помічник тут бігав. Вони привезли ці поребрики, щебінь, бруківку", — каже чернівчанин.
Втім, за його словами, роботи ще не встигли завершити, як кандидат приїхав після виборів та наказав забрати матеріали. Аргументував тим, що за нього "проголосували лише декілька людей".
Владислав Пруський балотувався у Першому виборчому округу в Чернівцях, в який входить вулиця Воробкевича. У телефонній розмові з журналістами він заперечує, що привозив бруківку.
Заступник голови обласного комітету виборців Ігор Бабюк у коментарі Суспільному сказав, що облаштування благоустрою за гроші кандидата може розцінюватись як непрямий підкуп виборців.
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Больные на голову дебилы.
Слово «поребрик» використовували російські бойовики, які захоплювали Краматорськ, вказуючи, куди треба відійти мирним жителям міста, що своєю чергою спостерігали за захопленням будівлі відділу МВС[1][2][3].
Слово «поребрик» майже не вживається в Україні за винятком Донецької області[4], хоча і існує в українській мові (позначає архітектурний декоративний орнамент, утворений поставленими під кутом до стіни (ребром) рядами звичайної або лекальної цегли). Натомість в окремих регіонах Росії, насамперед у Санкт-Петербурзі, слово «поребрик» застосовують у значенні «бордюр» (бортовий камінь, що обмежує тротуар). ВикористанняВ Україні мем з часом також отримав нову форму - «Запорєбєрьє» чи «за порєбріком», що застосовується як глузлива назва Росії[5][6].
Просто он выиграл бусчатку через новый телефон
Правильно зробив, що забрав. Потрібно було ще і будинок завалити, щоб суки знали як за "гречку" голосувати.