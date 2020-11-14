У п'яти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 14 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в п'яти областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише в Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок в Україні становить 54,6%.

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Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах України.



