У п'яти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 14 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в п'яти областях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише в Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.
Завантаженість ліжок в Україні становить 54,6%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах України.
Топ коментарі
+7 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар14.11.2020 12:24
+7 Стопор
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+5 юра Лонг
показати весь коментар14.11.2020 12:32
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Будь ласка, зачекайте...
количество заболевших растет, а показатель загруженнести коек - уменьшается.
Эдак при 100 000 заболевших ежедневно - получим 0% загрузки коек))
Так почему эти ,,элитнобольные,,указывают народу как предохранятся от пандемии если сами чумные?
Ну и слава богу, эпидемия закончилась....
Яркий пример бесхозяйственности . И это в то время , когда вся страна борется за высокое членство в семье ЕС !
Хоть бы мини-отель какой организовали ...