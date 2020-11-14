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У п'яти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У п'яти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 14 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в п'яти областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише в Кіровоградській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок в Україні становить 54,6%.

Також читайте: Двоє військовослужбовців померли від COVID-19 за останню добу, вірус виявили ще у 179 осіб, - командування Медсил

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх регіонах України.

У пяти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ 01
У пяти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ 02
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Топ коментарі
+7
єто такая "борьба с ковидом" - публикация, нахер никому не нужной, статистики. К тому же лживой.
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14.11.2020 12:24
+7
Это когда на сто коек Феофании лежат Зеля и Ермак, а рядом в инфекционке на сто коек сто больных то загрузка коек 51% вот как то так
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14.11.2020 12:30
+5
Где центр этой брехливой статистики чтоб каждый мог в своем городе проверить что там малюють в Киеве. Приват банк знает сколько копеек у каждого на счету. Но степаше легче лапшу вешать .
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14.11.2020 12:32
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МОЗ продовжує вираховувати середнь температуру по палаті, яка нічого не показує! Яка кількість лікарень в областях досягнула повної загрузки або загрузки 90% по коронавірусним хворим та по іншим хворим? Степанова та Радуцького потрібно знімати!
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14.11.2020 12:19 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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14.11.2020 12:33 Відповісти
Что даст замена Степанова? Степанов не может всех лично поймать и маски натянуть. Тестирование увеличивается, лекарства закупаются. Вы больше хотели? Тогда нужно было об этом думать 30 лет независимости. Платить налоги, а не не платить.
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14.11.2020 13:46 Відповісти
Они хвалятся или жалуются?
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14.11.2020 12:19 Відповісти
єто такая "борьба с ковидом" - публикация, нахер никому не нужной, статистики. К тому же лживой.
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14.11.2020 12:24 Відповісти
всё по-зебильному, одна ложь и пиар:
количество заболевших растет, а показатель загруженнести коек - уменьшается.
Эдак при 100 000 заболевших ежедневно - получим 0% загрузки коек))
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14.11.2020 13:35 Відповісти
Они п...здЯт! В больницах нет мест!
У п'яти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3137
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14.11.2020 13:48 Відповісти
Пусть бы этот степка попробовал в Сумах попасть с коронавирусом на стационар.Ждать надо день-два.
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14.11.2020 16:20 Відповісти
Расскажите внятно людям что такое эта загруженость коек?Ведь возле януковсских пеньков свободных коек наюлюдается 0.00% а за шлагбаумом територии 102%
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14.11.2020 12:24 Відповісти
Это когда на сто коек Феофании лежат Зеля и Ермак, а рядом в инфекционке на сто коек сто больных то загрузка коек 51% вот как то так
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14.11.2020 12:30 Відповісти
Меня интересует только один фактор,как заболевают наши правительственные мужи.Ведь они то не ездят на общественном транспорте как мы,они не жрут по столовках как мы а ,,болеют,,.
Так почему эти ,,элитнобольные,,указывают народу как предохранятся от пандемии если сами чумные?
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14.11.2020 13:06 Відповісти
Тусовки,дорогой друг,тусовки,элитные ночные клубы и кабаки с випзалами но единой системой вентиляции. Достаточно одного официанта носителя заразы😁
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14.11.2020 13:12 Відповісти
Да ведь если посмотреть по ихних декларациях ихние тещи,жены,родные и близкие трудятся по 25 часов в сутки а они ,,заболевшие,, законодатели даже в предоставленый державой унитаз за несколько десятков миллионов в год не имеют счастья попасть из-за заботы об Украине.
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14.11.2020 13:20 Відповісти
Скорее таким наплюют в тарелки...
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14.11.2020 17:02 Відповісти
Это как средняя зарплата по Украине.
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14.11.2020 13:09 Відповісти
В областях...*****,а как там со средней температурой по стране, все нормально?
Ну и слава богу, эпидемия закончилась....
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14.11.2020 12:26 Відповісти
Столько коек зря простаивает !
Яркий пример бесхозяйственности . И это в то время , когда вся страна борется за высокое членство в семье ЕС !
Хоть бы мини-отель какой организовали ...
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14.11.2020 12:27 Відповісти
Где центр этой брехливой статистики чтоб каждый мог в своем городе проверить что там малюють в Киеве. Приват банк знает сколько копеек у каждого на счету. Но степаше легче лапшу вешать .
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14.11.2020 12:32 Відповісти
Тому що лікарні відмовляють хворим - подихайте вдома, щоб не псувати статистику Степанову.
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14.11.2020 12:33 Відповісти
Та за які 60% завантаженості йдеться? В нас - все, жодна лікарня не приймає: нема місць, позавчора стало забито на всі 100%!!!
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14.11.2020 12:34 Відповісти
Скільки померлих від ковіду і скільки померлих від сердцевих хвороб? Від серцевих хвороб померлих в 100 разів більше. Але чомусь ніхто карантину не вводить. Може час ввести карантин від хитродупих політиків?
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14.11.2020 12:36 Відповісти
Так почему эти области должны отдуваться за Киев, где депутаты разъезжают по Египтам и Турциям и привозят заразу? Пусть мэры решают
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14.11.2020 12:40 Відповісти
И снова байка про 50%... исходя из этого, про какой возможный коллапс торочит Степанов и Радуцкий??? одни говорят что мест нет даже в коридорах, больных не принимают - нет мест, другие с оптимизмом зубоскалят про 50% - Зеленая власть вообще с ума сошла? или у нее ума вообще не наблюдалось?
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14.11.2020 13:10 Відповісти
ану бегом мне адрес в Сумах где 50 процентов коек свободных,у брата температура 39.7 позвонили в скорую.там прилежно собрали информацию:кто ,где .от куда и сказали через семейного врвча вопросы решайте,пошел после обеда в часную клинику сделали кт восполение легких,прописали уколы и таблетки.уколы буду брату похоже делать я
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14.11.2020 18:49 Відповісти
 
 