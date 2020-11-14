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МОЗ роз'яснило, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на карантин вихідного дня. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ роз'яснило, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на карантин вихідного дня. ІНФОГРАФІКА

Торговим закладам, в яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування, дозволено працювати під час карантину "вихідного дня".

Про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів і магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", - зазначив головний державний санітарний лікар.

Також дивіться: У п'яти областях України завантаження ліжок менше 50%, в двох - понад 70%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За словами заступника Міністра охорони здоров'я, в положеннях постанови про карантин "вихідного дня" чітко прописані норми, за якими дозволена робота торгових закладів.

"Зараз ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного в положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин" вихідного дня "дозволена робота супермаркетів і магазинів з площею 60% і більше для харчових продуктів, без обмеження торгового асортименту закладу", - додав Віктор Ляшко.

МОЗ розяснило, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на карантин вихідного дня 01
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Топ коментарі
+9
Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7781
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14.11.2020 12:38
+6
Можете роз'ясняти все що завгодно. Майже ніхто виконувати не збирається. Повний крах ЗЕвлади. Пусте місце.
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14.11.2020 12:37
+6
ну и бестолково...если жуют на улице,пусть даже и сидя-это уже торговля на вынос,к тому же в хорошо проветриваемом месте. Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 6296
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14.11.2020 12:44
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Можете роз'ясняти все що завгодно. Майже ніхто виконувати не збирається. Повний крах ЗЕвлади. Пусте місце.
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14.11.2020 12:37 Відповісти
Харків, макдональдс у центрі
Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7898

Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 8297

Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 8339
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14.11.2020 12:41 Відповісти
ну и бестолково...если жуют на улице,пусть даже и сидя-это уже торговля на вынос,к тому же в хорошо проветриваемом месте. Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 6296
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14.11.2020 12:44 Відповісти
Я вже пожував морозива на лавочці в парку, отримав незабутні враження.
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14.11.2020 12:55 Відповісти
Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7140
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14.11.2020 12:57 Відповісти
Тепер хвіст стоїть, як у вовка на морозі
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14.11.2020 13:00 Відповісти
Это была "виагра" или "йохамбе".
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14.11.2020 13:18 Відповісти
Зачем же есть продукцию с просроченным сроком хранения.
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14.11.2020 13:17 Відповісти
НУТУПЫЕ! То ж америкоси. Вони законопослушні.
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14.11.2020 12:48 Відповісти
какие америкосы нах? мак просто франшиза - вывеска и стандарты еды но никак не правила поведения
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14.11.2020 12:57 Відповісти
Вам видніше. Я по гадюшниках всяких принципово не ходжу.
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14.11.2020 13:01 Відповісти
зато задорнова смотришь в записи
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14.11.2020 13:02 Відповісти
Ні. Просто з 50-років пам'ятаю. Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 1354
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14.11.2020 13:06 Відповісти
Первое выступление Михаила Задорнова по телевидению состоялось в 1982 году с монологом «Письмо студента домой», но настоящая известность пришла два года спустя благодаря рассказу «Девятый вагон», посвященному неразберихе в железнодорожной отрасли.
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14.11.2020 13:14 Відповісти
Ви шуток юмора не розумієте? МОЗ роз'яснило, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 165 Я добре знаю цього поца.
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14.11.2020 13:22 Відповісти
В Украине МакДональдс сам ведет бизнес. Это не франшиза.
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14.11.2020 13:03 Відповісти
мак нигде не ведет сам свой бизнес. даже в штатах. это давным давно франшиза
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14.11.2020 13:12 Відповісти
В Украине весь бизнес ведёт сам Мак https://franchising.ua/franshiza/11/mcdonalds/
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14.11.2020 13:20 Відповісти
например в моем городе владелец местного МАКа - владелец близлежащего ТРЦ.
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14.11.2020 13:13 Відповісти
все это потуги Минздрава и власти напоминают анекдот про то как вокруг психушки покрасили забор в зеленый цвет -а психи его в этот раз не грызли... а стали ждать когда забор "созреет"...
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14.11.2020 12:53 Відповісти
не тут другой анекдот:
- Предлагаю украсть бабло на дорогах и карантин
- А карантин зачем?
- Значит по первому пункту возражений нет.
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14.11.2020 13:00 Відповісти
а нормально постановы писать не умеете? ну так чтобы при "буквальном трактовании" не возникало проблем
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14.11.2020 12:37 Відповісти
Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7781
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14.11.2020 12:38 Відповісти
А наприкінці казочки - вот така муйня, малята.
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14.11.2020 13:21 Відповісти
Нихера.
Пусть закрывают.
И спички-бритвы-батарейки с касс - тоже убрать нах.

ЗЕБИЛЫ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ.
Иначе до зебилов ничего не дойдет.
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14.11.2020 12:38 Відповісти
А другие люди ?
В стране ведь не только зебилы живут
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14.11.2020 12:41 Відповісти
Для других открыть отдельно отдел.
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14.11.2020 13:03 Відповісти
если не зебил, то значить, есть голова на плечах.
А если есть голова, то от власти ипанутых макак ничего хорошего не ждкшь.
А если ничего от них не ждешь, то значить, уже принял меры Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 9808
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14.11.2020 13:05 Відповісти
Вы не ответили на вопрос
Я спрашиваю по поводу вашей реплики что б все закрывали, мол это будет уроком для зелёных .
Я вас спрашиваю, что делать остальным людям, не только зелюбители проживают в стране
А вы мне какую то ахинею пишите
Ответьте на вопрос
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14.11.2020 13:13 Відповісти
Гыгыгы
Магазины Кышеня и их производные Велмарт - первый этаж продовольствие, второй - не.

Не выходит 60% Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 1832
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14.11.2020 12:42 Відповісти
Второй там полэтажа бухло так что выходит 75% все Ок
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14.11.2020 12:46 Відповісти
Не, бухло на первом.

Хотя это, конечно, недочёт маркетолухов - юегали б на второй за вотткой - глядишь и прикупили бы какой ещё чепухи.
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14.11.2020 13:19 Відповісти
это смотря кто мерять будет площадя Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 1259.если заставить пустыми шкафами,не на продажу-вполне нормально можно соблюсти пропорцию
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14.11.2020 12:46 Відповісти
Метро тоже не выходит, и водка это не пищевой продукт! А лекарство!
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14.11.2020 12:53 Відповісти
так аптекам можно работать 😁
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14.11.2020 12:55 Відповісти
водка многогранна
это и напиток - ее пьют
и еда - ее кушают
и лекарство - ей лечатся
и яд - от нее умирают
и даже водка-леденец! помните "нализался"?
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14.11.2020 12:59 Відповісти
кацапка,то с тебя ржут...от размещения больных на лестничных пролетах

Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7015
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14.11.2020 12:48 Відповісти
Під стіною ще два запасних ліжка, на випадок переповнення лікарні Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 3181
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14.11.2020 13:04 Відповісти
Та гиг з тобою! Боюсь, що така картина може повторитися і у нас.
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14.11.2020 13:25 Відповісти
В нас все працює.
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14.11.2020 12:52 Відповісти
Предлагаю на все магазины повесить табличку -" АХТУНГ! Зебилам вход воспрещен!". А те хто не голосовал за Осла - пусть проходят в супермаркеты.
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14.11.2020 13:05 Відповісти
"Забороняється проведення масових заходів (крім заходів, пов'язаних із здійсненням кіно- та відеозйомки"

Тобто за їхньою логікою кіно- та відеозйомка робить масові заходи безпечними Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 3238
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14.11.2020 13:10 Відповісти
Відосики, - це святе!
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14.11.2020 13:22 Відповісти
Идея подержать людей дома в выходные дни абсурдна. Потому, что, если раньше бытовую технику, одежду, стройматериалы и т. п. я выбирал в магазинах в выходные дни, то теперь я вынужден это делать в рабочие дни. А в рабочие дни загруженность транспорта выше, следовательно, больше контактов для передачи вирусов. Кроме того, при карантине выходного дня люди сбегают в рабочие дни с работы для решения бытовых проблем, что сказывается на качестве работы.
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14.11.2020 13:59 Відповісти
ищите напротив Велюра оператора с какого-нибудь Г+Г )))
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14.11.2020 14:52 Відповісти
Действительно, хуже дурака может быть только исполнительный дурак.
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14.11.2020 14:57 Відповісти
 
 