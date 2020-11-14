МОЗ роз'яснило, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на карантин вихідного дня. ІНФОГРАФІКА
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Торговим закладам, в яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування, дозволено працювати під час карантину "вихідного дня".
Про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів і магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", - зазначив головний державний санітарний лікар.
За словами заступника Міністра охорони здоров'я, в положеннях постанови про карантин "вихідного дня" чітко прописані норми, за якими дозволена робота торгових закладів.
"Зараз ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного в положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин" вихідного дня "дозволена робота супермаркетів і магазинів з площею 60% і більше для харчових продуктів, без обмеження торгового асортименту закладу", - додав Віктор Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
- Предлагаю украсть бабло на дорогах и карантин
- А карантин зачем?
- Значит по первому пункту возражений нет.
Пусть закрывают.
И спички-бритвы-батарейки с касс - тоже убрать нах.
ЗЕБИЛЫ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ.
Иначе до зебилов ничего не дойдет.
В стране ведь не только зебилы живут
А если есть голова, то от власти ипанутых макак ничего хорошего не ждкшь.
А если ничего от них не ждешь, то значить, уже принял меры
Я спрашиваю по поводу вашей реплики что б все закрывали, мол это будет уроком для зелёных .
Я вас спрашиваю, что делать остальным людям, не только зелюбители проживают в стране
А вы мне какую то ахинею пишите
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Магазины Кышеня и их производные Велмарт - первый этаж продовольствие, второй - не.
Не выходит 60%
Хотя это, конечно, недочёт маркетолухов - юегали б на второй за вотткой - глядишь и прикупили бы какой ещё чепухи.
это и напиток - ее пьют
и еда - ее кушают
и лекарство - ей лечатся
и яд - от нее умирают
и даже водка-леденец! помните "нализался"?
Тобто за їхньою логікою кіно- та відеозйомка робить масові заходи безпечними