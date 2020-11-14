МОЗ роз'яснило, чи мають магазини закривати непродовольчі відділи на карантин вихідного дня. ІНФОГРАФІКА

Торговим закладам, в яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування, дозволено працювати під час карантину "вихідного дня".

Про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів і магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", - зазначив головний державний санітарний лікар.

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За словами заступника Міністра охорони здоров'я, в положеннях постанови про карантин "вихідного дня" чітко прописані норми, за якими дозволена робота торгових закладів.

"Зараз ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного в положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин" вихідного дня "дозволена робота супермаркетів і магазинів з площею 60% і більше для харчових продуктів, без обмеження торгового асортименту закладу", - додав Віктор Ляшко.