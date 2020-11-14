Степанов - підприємцям про карантин: Я розумію, що ви будете втрачати кошти, але в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав представників бізнесу з розумінням поставитися до необхідності введення такого заходу як карантин вихідного дня, адже це допоможе зберегти життя людей.
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я розумію, що ви будете в ці дні втрачати кошти. Я впевнений, що мої колеги по уряду, по Міністерству економіки запропонують вам якийсь механізм, яким чином підтримати вас в такий важкий з економічної точки зору період. Подумайте, що в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини. Ця людина, вже після епідемії, буде ходити в ваш ресторан, ваше кафе", - звернувся керівник МОЗ до підприємців.
Він також навів приклад Ізраїлю, де завдяки впровадженню карантину вихідного дня не лише було зупинене зростання захворюваності на COVID-19, а й відбулося зниження його рівня.
"Якщо ми будемо зменшувати поширення (коронавірусу. - Ред.) хоча б ці два дні, ми суттєво зменшимо навантаження на медичну систему", - підкреслив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
А якщо вже приспічило перейняти досвід євреїв....
"В 17:00 в пятницу, 24 июля, в Израиле начнет действовать карантинный режим, который продлится до 05:00 воскресенья, 26 июля.
В рамках карантина не будут работать магазины, торговые центры, рынки, библиотеки, фитнесс-центры и спортивные студии, косметические салоны и парикмахерские.
В то же время останутся открытыми рестораны, дежурные аптеки, музеи, зоопарки и другие туристические достопримечательности, бассейны. Морские пляжи останутся открытыми."
проср*вшие время и опустошившие закрома давят на жалость????
Трудно поверить в то, карантином на 2 дня из 7 можно остановить рост заболевания. Тем более, что, за исключением Китая, нигде строго не придерживаются карантина. Скорее всего Степанов принял некоторое сезонное снижение заболеваемости во всём мире, в том числе и в Израиле, в конце лета за эффект от 2/7 карантина. А израильские чиновники просто не хотят признавать ошибочность и бесполезность этого метода, и рассказывают об "успехе".
Гораздо легче заметить вред от такого карантина. Если раньше бытовую технику, одежду, стройматериалы и т. п. люди выбирали в магазинах в выходные дни, то теперь вынуждены это делать в рабочие дни. А в рабочие дни загруженность транспорта выше, следовательно, больше контактов для передачи вирусов. Кроме того, при таком карантине люди сбегают в рабочие дни с работы для решения своих бытовых проблем, что сказывается на качестве работы.
віддавай свою зарплату цім підприємцям, то будешь рятувати людей разом з ними.
А ще краще - нехай твоя жінка то ж зробить. Хто там вона? Вангую - успішна бізнесвумен умедичній галузі.