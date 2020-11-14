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Степанов - підприємцям про карантин: Я розумію, що ви будете втрачати кошти, але в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Степанов - підприємцям про карантин: Я розумію, що ви будете втрачати кошти, але в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав представників бізнесу з розумінням поставитися до необхідності введення такого заходу як карантин вихідного дня, адже це допоможе зберегти життя людей.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що ви будете в ці дні втрачати кошти. Я впевнений, що мої колеги по уряду, по Міністерству економіки запропонують вам якийсь механізм, яким чином підтримати вас в такий важкий з економічної точки зору період. Подумайте, що в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини. Ця людина, вже після епідемії, буде ходити в ваш ресторан, ваше кафе", - звернувся керівник МОЗ до підприємців.

Також читайте: В Україні від коронавірусу померли 258 медпрацівників, - Степанов

Він також навів приклад Ізраїлю, де завдяки впровадженню карантину вихідного дня не лише було зупинене зростання захворюваності на COVID-19, а й відбулося зниження його рівня.

"Якщо ми будемо зменшувати поширення (коронавірусу. - Ред.) хоча б ці два дні, ми суттєво зменшимо навантаження на медичну систему", - підкреслив міністр.

Також читайте: Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставки вакцини від COVID-19, - Степанов
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Топ коментарі
+28
Ну это похоже на высер, чем на объяснение
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14.11.2020 13:16
+23
Лицемерные мерзкие твари от президента Зебила до Степанова и других зеленых гнид как вы цените жизнь людей мы все увидили на сержанте разведчике Ярослава Журавля не говоря про простых смертных предприниматели продавцы консультанты по домам так как скоро будут выбирать от нехватки ивл кому жить а кому нет на деньги которые вы все закатали в асфальт разворовали с ковид фонда чем купить медикаменты апараты ивл или купить масок и раздавать бесплатно или за символичесукю плату
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14.11.2020 13:23
+19
Степанов- мозги включи - ВЫ ЖЕ НЕ ОСВОБОДИЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ( СПД) ОТ НАЛОГОВ !!!!!!
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14.11.2020 13:27
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Нельзя все время добивать малый бизнес.
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14.11.2020 13:59 Відповісти
ХЗ..
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14.11.2020 14:04 Відповісти
Степанов, хто замінить кримінальні статті двом жінкам із Санжар? Вони були першими, хто словом і ділом попереджав про загрозу коронавірусу, а їх судили
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14.11.2020 14:09 Відповісти
Убытки возмести, падла. Гнида казематная... а потом пи$ди
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14.11.2020 14:10 Відповісти
Чорти завжди мостять дорогу в пекло "благими" намірами.
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14.11.2020 14:23 Відповісти
Вирус этот все равно слабоватый какой то. Сомневаюсь я. Но руки мою и сижу дома. А бизнес хотят уничтожить малый. Сделать всех рабами бошьших сетевых компаний в т.ч. международных. Такие мысли.
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14.11.2020 14:23 Відповісти
.. МУСИМО об"єднуватися ....ШАНОВНІ і Дорогі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися . їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО .... ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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14.11.2020 14:25 Відповісти
Удивительно, что в бюджете 20 21,во время почти полного карантина, хаоса на потребрынке и аута для микро и мини, середнячков бизнеса, приобретают все, что им хочется и много : офис президента, верховна зрада, силовики, набсоветы и прочие предводители укрпочты, лично коболев, инвесторы "зелёнки" и лично ахметов, никому не нужный канал ua, много,и новый законопроект на 86 миллиардов от слуг. Степанов, а кто вам денежку в бюджет принесёт? А? Мы- net.
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14.11.2020 14:25 Відповісти
смешно, ну как и должно быть в цирке.
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14.11.2020 14:33 Відповісти
АТБ сегодня забиты под завязку, люди по головам ходят а рынки закрыли, где логика придурашный Степанов.
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14.11.2020 14:34 Відповісти
Падаждітє ! Але ж Ізраїль відмінив карантин вихідного дня,як малоефективний захід ,що не знижує суттєво рівень захворюваності й б'є по бізнесу,ще на початку серпня !!!
А якщо вже приспічило перейняти досвід євреїв....

"В 17:00 в пятницу, 24 июля, в Израиле начнет действовать карантинный режим, который продлится до 05:00 воскресенья, 26 июля.
В рамках карантина не будут работать магазины, торговые центры, рынки, библиотеки, фитнесс-центры и спортивные студии, косметические салоны и парикмахерские.
В то же время останутся открытыми рестораны, дежурные аптеки, музеи, зоопарки и другие туристические достопримечательности, бассейны. Морские пляжи останутся открытыми."
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14.11.2020 14:34 Відповісти
ворующие миллионами из государственных бюджетов-резервов-фондов призывают спасти жизни хоть одного человека за счет вывернутых пустых карманов малого бизнеса????
проср*вшие время и опустошившие закрома давят на жалость????
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14.11.2020 14:39 Відповісти
"Степанов также привел пример Израиля, где благодаря внедрению карантина выходного дня не только был остановлен рост заболеваемости COVID-19..."

Трудно поверить в то, карантином на 2 дня из 7 можно остановить рост заболевания. Тем более, что, за исключением Китая, нигде строго не придерживаются карантина. Скорее всего Степанов принял некоторое сезонное снижение заболеваемости во всём мире, в том числе и в Израиле, в конце лета за эффект от 2/7 карантина. А израильские чиновники просто не хотят признавать ошибочность и бесполезность этого метода, и рассказывают об "успехе".
Гораздо легче заметить вред от такого карантина. Если раньше бытовую технику, одежду, стройматериалы и т. п. люди выбирали в магазинах в выходные дни, то теперь вынуждены это делать в рабочие дни. А в рабочие дни загруженность транспорта выше, следовательно, больше контактов для передачи вирусов. Кроме того, при таком карантине люди сбегают в рабочие дни с работы для решения своих бытовых проблем, что сказывается на качестве работы.
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14.11.2020 15:02 Відповісти
Степанов - підприємцям про карантин: Я розумію, що ви будете втрачати кошти, але в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини - Цензор.НЕТ 8954 Степанов - підприємцям про карантин: Я розумію, що ви будете втрачати кошти, але в кінцевому результаті ви збережете життя хоча б однієї людини - Цензор.НЕТ 8707
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14.11.2020 15:13 Відповісти
Нема такого злочину,на який не піде капіталіст заради трьохсотвідсоткового прибутку,казав колись старий жидяра Маркс...
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14.11.2020 15:25 Відповісти
Su ka зелена , ви коли закатували гроші , виділені на боротьбу з Ковід в асфальт , ви думали про "людське життя"??? Зневажаю ліцемірів та брехунів, а також тих дебілів, Які обрали це дурне сміття!
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14.11.2020 16:01 Відповісти
Потом скажут,как с парками и лесами...мы специально пугали биомассу
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14.11.2020 16:37 Відповісти
Это не люди виноваты,которых вы обвиняете,что не придерживаются правил карантина,а ВЫ,жадные,ненасытные свиньи,когда надеясь заработать на беде,тоннами продавали маски за рубеж.Это не люди виноваты,когда даже на обычную аскорбинку на 50% выросла цена в аптеках. Это не люди виноваты,что вы рапортовали о полном обеспечении медучреждений тестами,которые все почему то стали платными,а у семейных врачей,первыми контактирующих с больными людьми вообще отсутствуют.Вы до такой степени уверены,что народ Украины быдло,что ему можно скормить любую ложь. Но мы прекрасно видим,куда пошли деньги из фонда для борьбы с коронавирусом, и кто на этом зарабатывает.Достаточно сравнить стоимость ремонта или строительства километра дороги при предыдущей власти и при вас, и можете дальше не рассказывать о своих "успехах"
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14.11.2020 16:47 Відповісти
Там уже принудительная ликвидация экономики идет. Пора зеленым упырям секи башка.
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14.11.2020 16:50 Відповісти
І той хотя би адін чєловьєк - треба розуміти - Зєлєньській? Його на усі ресторани-кафе-шаурмятні може не вистачити.
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14.11.2020 18:48 Відповісти
А ещё в более конечном итоге обогатите жизнь не одного человека)
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14.11.2020 20:40 Відповісти
Степанов,
віддавай свою зарплату цім підприємцям, то будешь рятувати людей разом з ними.
А ще краще - нехай твоя жінка то ж зробить. Хто там вона? Вангую - успішна бізнесвумен умедичній галузі.
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14.11.2020 21:23 Відповісти
Ага, а жена и дети пускай подыхают с голоду. Гениально. При этом еще и налоги надо продолжать платить.
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15.11.2020 16:31 Відповісти
А отменить хотя бы часть налогов на время эпидемии нашему гениальному правительству в голову не пришло.
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16.11.2020 11:31 Відповісти
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