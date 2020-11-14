Понад 200 тис. українців хворіють на діабет у важкій формі, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні понад 200 000 осіб живуть з інсулінозалежною формою цукрового діабету.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Цукровий діабет - одне з найбільш поширених захворювань в світі. В Україні 211 411 пацієнтів отримують інсулінотерапію, тобто вони мають важкий цукровий діабет", - сказав глава МОЗ.
Він зазначив, що захворюваність на цукровий діабет в Україні зростає, а хвороба "молодшає".
Степанов нагадав, що для профілактики цукрового діабету необхідно вести здоровий спосіб життя: дотримуватися здорового харчування і зменшувати кількість цукру і насичених жирів; підтримувати нормальну вагу тіла, бути фізично активним (в тиждень має бути не менше 150 хвилин регулярної фізичної активності), а також уникати паління.
14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом. Розрізняють цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) і цукровий діабет II типу (інсулінозалежний).
Діабет входить до трійки захворювань, які найчастіше викликають інвалідність і смерть. За прогнозами медиків, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті.
Будь ласка, зачекайте...
а ще спадковість додає ризиків.
Всё , что вы перечислили мало как повлияют на развитие диабета ( если конечно нет предрасположенности ) .
от скудного по питательности и однообразного питания разве невозможно приобрести диабет? и разве то, что допустим мама (или папа, сестра, брат) страдали от диабета не является дополнительным фактором, увеличивающим риск приобрести болячку?
заболели - 525 176 человек;
выздоровели - 238 811 человекИсточник: https://censor.net/ru/n3231059"
От і думаємо...
Инсулинозависимый диабет - это врождённая поломка иммунной системы. Она не лечится ни диетой, ни образом жизни.
Всіх в маски і рукавиці, закрити по домах, поки пандемія діабету не закінчиться!