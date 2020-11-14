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здоров'я (423) Степанов Максим (2015)

Понад 200 тис. українців хворіють на діабет у важкій формі, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Понад 200 тис. українців хворіють на діабет у важкій формі, - Степанов

В Україні понад 200 000 осіб живуть з інсулінозалежною формою цукрового діабету.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Цукровий діабет - одне з найбільш поширених захворювань в світі. В Україні 211 411 пацієнтів отримують інсулінотерапію, тобто вони мають важкий цукровий діабет", - сказав глава МОЗ.

Він зазначив, що захворюваність на цукровий діабет в Україні зростає, а хвороба "молодшає".

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Степанов нагадав, що для профілактики цукрового діабету необхідно вести здоровий спосіб життя: дотримуватися здорового харчування і зменшувати кількість цукру і насичених жирів; підтримувати нормальну вагу тіла, бути фізично активним (в тиждень має бути не менше 150 хвилин регулярної фізичної активності), а також уникати паління.

14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом. Розрізняють цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) і цукровий діабет II типу (інсулінозалежний).

Діабет входить до трійки захворювань, які найчастіше викликають інвалідність і смерть. За прогнозами медиків, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті.
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Топ коментарі
+6
а от неіснулінозалежного може (бо крупи, макарони, картопля і хліб - це раціон наших пенсіонері на ту жалюгідну пенсію)......
а ще спадковість додає ризиків.
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14.11.2020 14:34
+4
Раціон харчування не провокує розвиток інсулінозалежного ц.діабету.
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14.11.2020 14:30
+4
степанов... а знаете сколько больных туберкулезом (в открытой форме при закрытых навсегда диспансерах), СПИДом, гепатитами и по мелочи корью-ветрянкой-эпидпаротитом....
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14.11.2020 14:31
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Шо от вируса мало бабосов, решили еще хапануть и на этом.
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14.11.2020 14:26 Відповісти
Значит не хватает.Вон уже брусчатку выкапывают ....хороший пример для Зели с бандой при отходе асфальт ковром скручивать с дорог.
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14.11.2020 14:45 Відповісти
Раціон харчування не провокує розвиток інсулінозалежного ц.діабету.
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14.11.2020 14:30 Відповісти
а от неіснулінозалежного може (бо крупи, макарони, картопля і хліб - це раціон наших пенсіонері на ту жалюгідну пенсію)......
а ще спадковість додає ризиків.
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14.11.2020 14:34 Відповісти
але Спєпашка цього не знає.
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14.11.2020 14:43 Відповісти
мені здається шо він просто "базікаюча голова"... бо іноді зтверджує щось примітивно-базарне, а не науково-медичне...
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14.11.2020 14:52 Відповісти
Не вводите людей в заблуждения , самым главным виновником диабета 2 типа является ЖИР - т.е ожирение !
Всё , что вы перечислили мало как повлияют на развитие диабета ( если конечно нет предрасположенности ) .
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14.11.2020 15:44 Відповісти
извините, но чем я ввел в заблуждение?
от скудного по питательности и однообразного питания разве невозможно приобрести диабет? и разве то, что допустим мама (или папа, сестра, брат) страдали от диабета не является дополнительным фактором, увеличивающим риск приобрести болячку?
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14.11.2020 17:13 Відповісти
От скудного питания быстроусвояемых углеводов может и можно преобрести диабет, НО на первом месте стоит все-таки ЖИР. В былые времена люди животную пищу ели по праздникам и были здоровее , сейчас с этим перебор поэтому диабет, инсульты, инфаркты , рак и гипертония "молодеют". 😝
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14.11.2020 17:51 Відповісти
возразить нечего !
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14.11.2020 18:12 Відповісти
"За все время пандемии в Украине
Более 200 тыс. украинцев болеют диабетом в тяжелой форме, - Степанов - Цензор.НЕТ 1222заболели - 525 176 человек;
Более 200 тыс. украинцев болеют диабетом в тяжелой форме, - Степанов - Цензор.НЕТ 1222выздоровели - 238 811 человекИсточник: https://censor.net/ru/n3231059"
От і думаємо...
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14.11.2020 14:31 Відповісти
степанов... а знаете сколько больных туберкулезом (в открытой форме при закрытых навсегда диспансерах), СПИДом, гепатитами и по мелочи корью-ветрянкой-эпидпаротитом....
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14.11.2020 14:31 Відповісти
Квашеных продуктов больше употребляйте, и не будите болеть диабетом. Сделайте спиртовую настойку 3 средних шляпки мухомора красного + растение джимнема сильвестра + растение крифея амурская на 200 грамовую чекушку водки, дозировка 10 капель утром натощак и за месяц сахар упадет с 20 до нормы здорового человека - 5. и восстановиться поджелудочная железа.
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14.11.2020 14:40 Відповісти
Ваш нік говорить, що ви московитка Малишева. Вам краще із своїми порадами на мокшанське ТВ
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14.11.2020 14:58 Відповісти
Мухоморы есть? Такой бредятины давно не читала
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14.11.2020 16:21 Відповісти
но все умирают от степановской "короны"
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14.11.2020 14:41 Відповісти
Идиот. Как он вообще диплом медика получил ?
Инсулинозависимый диабет - это врождённая поломка иммунной системы. Она не лечится ни диетой, ни образом жизни.
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14.11.2020 14:55 Відповісти
Вы не правы. Диабет первого типа можно приобрести в любом возрасте.
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14.11.2020 17:21 Відповісти
"Приобрести" его нельзя. Он может развиться в любом возрасте. Такой феномен имеет место быть; он называется LADA ( Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood). Но ! Это по-прежнему поломка в иммунной системе: она по какой-то причине вдруг начинает массово производить антитела, убивающие те самые бета-клетки (островки Лангерганса). Разница с обычным ("детским") диабетом в том он развивается медленнее.
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14.11.2020 22:19 Відповісти
Ааааа! ¡!!!
Всіх в маски і рукавиці, закрити по домах, поки пандемія діабету не закінчиться!
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14.11.2020 15:13 Відповісти
 
 