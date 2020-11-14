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Зупинка транспорту призвела б "до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зупинка транспорту призвела б

Зупиняти роботу громадського транспорту, зокрема метро, зараз в Україні не можна, бо це призведе до повного локдауну.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз багато так званих експертів почали розводити демагогію, що робити з метро, ​​робити з транспортом в будні дні. Але транспорт і метро - це критична інфраструктура, і ми не можемо його зупинити, тому що ... це призведе до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - сказав керівник МОЗ.

Нагадаємо, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9 508 летальних, вже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.

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Топ коментарі
+5
в 2018 от Орви умерло в Украине более 13 тысяч,от пневмонии более 6 тысяч из них 5900 от неизвестных причин которые вызвали пневмонию и так каждый год....все в рамках статистики и сейчас и тогда,,,эта болезнь уже давно среди нас....читайте статистику по годам
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14.11.2020 16:34
+4
Наша страна не выдерживает клоунов у власти .
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14.11.2020 16:14
+4
все врачи пишут что в них вредно дышать долго
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14.11.2020 16:37
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Це тупориле колись закоиє пельку?
^Містер очевідность^
Постійне несе куйню, мабуть мозок тяжко уражений вірусом ЗЕбіліму!
Симптому - незрозімілі висловлювання, постіні марення, що переходять у шизофренічний пронос.
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14.11.2020 15:07 Відповісти
І ні одна тварюка не проплатила старим за проїзд, отак і живемо.
Про звільнити місце старим людям, усі молоді в смартвонах страждають у тяжкій боротьбі за свободу на форумах!
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14.11.2020 15:13 Відповісти
До вас, ні яких претезій. Подібне бачив на свої очі. Коли я, вже пенс, звільнив місце у Львіському трамваї старенькій жінці, то в неї очі були, як в діачаток з японських мультіків. Відвикли львівьскі (і не тільки львівські) пенси від будь якої поваги.
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14.11.2020 16:32 Відповісти
І іхали вони купувати піввареника на двох.
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14.11.2020 16:11 Відповісти
Усе на вялосипеды!
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14.11.2020 15:08 Відповісти
Остановка транспорта привела бы "к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - Степанов - Цензор.НЕТ 8238
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14.11.2020 15:14 Відповісти
Известно даже дауну
О вредности локдауна.
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14.11.2020 15:14 Відповісти
Остановка транспорта привела бы "к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - Степанов - Цензор.НЕТ 2028 Остановка транспорта привела бы "к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - Степанов - Цензор.НЕТ 829
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14.11.2020 15:16 Відповісти
Сам ты "так называемый эксперт" и главный рассадник демагогии.
Через три недели будет по 20 тыс в день если ничего не менять.
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14.11.2020 15:36 Відповісти
если не менять что? Степанова?
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14.11.2020 16:46 Відповісти
Полный локдаун чаще всего бывает из-за даунов
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14.11.2020 15:39 Відповісти
для начала убрать все льготы по проезду в транспорте
как минимум пенсионеров станет поменьше в нем
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14.11.2020 15:46 Відповісти
"Для начала убрать всі льготи для пенсіонерів,а для конца убрати і самих пенсіонерів"...Доповнив я трохи вашу цитату,яка по суті трохи мені надує вождів третього рейху...Тільки перед пенсіонерами Гітлер прибирав психічно хворих,євреїв і неповноцінних расово...Не боїтесь попасти в їх число?..
Я в принципі не проти,щоб забрати всі льготи від всіх,тільки от пільги для пенсів державі коштують найдешевше...
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14.11.2020 17:08 Відповісти
тут вопрос не в их стоимости, тут вопрос в том что они часто едут просто что бы себя занять чем то.... И если убрать льготы то загруженность транспорта уменшиться, а убрать пенсионеров так ковид это сделает, их же первыми начнут не класть в больницы как...
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14.11.2020 20:35 Відповісти
В этой истории присутствует странный момент: в Украине необязательное ношение масок на улице! В Европе с 1-го октября стало обязательным. И все носят.
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14.11.2020 15:59 Відповісти
все врачи пишут что в них вредно дышать долго
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14.11.2020 16:37 Відповісти
Есл носить, как в Италии врачи в госпидале ковид, две - FFP2 и сверху хирургическую, то трудно часами, да. Поэтому в отделениях ковид запрещено находиться в палатах более часу за раз.
Выйдете на базар на час, или что там делать целый день? В толпе, среди которой процентов 60 - здоровые носители.
То, что *вредно* , называется гиперкапнией. PCO2 в артериальной крови в норме 35 - 45 mmHg. В выдыхаемом воздухе как раз содержится больше СО2. После маски его концентрация в крови увеличивается. Экзамен для определения называется гемогазанализ артериальной крови (существует и венозной,там иные критерии).
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14.11.2020 19:52 Відповісти
Ичо, помогает? (посмотрел графики) Чота не
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14.11.2020 16:45 Відповісти
После выборов все пошло вверх.
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14.11.2020 17:17 Відповісти
Одна хир. маска предохраняет на 30 - 40 %. Если оба встречающихся носят маски, в рез. - 60% минимум. Маска FFP2 предупреждает уже на 90%. Но и слизистая глаз (конъюнтива) легко воспринимает вирус.
Зупинка транспорту призвела б "до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - Степанов - Цензор.НЕТ 8450
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14.11.2020 19:59 Відповісти
Наша страна не выдерживает клоунов у власти .
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14.11.2020 16:14 Відповісти
Тонны масок продали за копейки за границу. Страна это выдержала.
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14.11.2020 17:16 Відповісти
******* у власти как в квартале
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14.11.2020 16:30 Відповісти
в 2018 от Орви умерло в Украине более 13 тысяч,от пневмонии более 6 тысяч из них 5900 от неизвестных причин которые вызвали пневмонию и так каждый год....все в рамках статистики и сейчас и тогда,,,эта болезнь уже давно среди нас....читайте статистику по годам
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14.11.2020 16:34 Відповісти
Зупинка транспорту призвела б "до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - Степанов - Цензор.НЕТ 9357
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14.11.2020 16:35 Відповісти
Значит транспорт жалко, а предпринимателей не жалко! Пусть дохнут. Страна выдержит?
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14.11.2020 17:14 Відповісти
Клиническое обследование Зеленского в "Феофании" выявило нарушение обоняния у пациента. Встревоженность врачей можно понять, нарушение обоняния один из симптомов неврологических нарушений регистрируемых при COVID-19. Спешим всех успокоить (или огорчить) нарушение обоняния появлялось у пациента задолго до того как он получил право лежать в персональной палате "Феоaании". Слизистую носа посмотрите.
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14.11.2020 18:08 Відповісти
або в транспорті будуть всі на 100% у масках по самі очі,
або транспорт зупиниться, і хто нікуди не їде..

набиті під вженеможу бусики є головним місцем
поширення вірусу
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14.11.2020 22:46 Відповісти
А ЧТО ЗНАЧИТ НЕ ВЫДЕРЖИТ !!!??? ИСПАРИТСЯ !?)
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15.11.2020 12:13 Відповісти
УКРАИНЕ ПОРА ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ ПОЙТИ И С ВРАГОВ НАРОДА ШКУРЫ ЖИВЬЕМ СДИРАТЬ !!!
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15.11.2020 12:14 Відповісти
 
 