Зупинка транспорту призвела б "до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - Степанов

Зупиняти роботу громадського транспорту, зокрема метро, зараз в Україні не можна, бо це призведе до повного локдауну.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз багато так званих експертів почали розводити демагогію, що робити з метро, ​​робити з транспортом в будні дні. Але транспорт і метро - це критична інфраструктура, і ми не можемо його зупинити, тому що ... це призведе до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - сказав керівник МОЗ.

Нагадаємо, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9 508 летальних, вже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.

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