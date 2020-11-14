Зупинка транспорту призвела б "до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Зупиняти роботу громадського транспорту, зокрема метро, зараз в Україні не можна, бо це призведе до повного локдауну.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз багато так званих експертів почали розводити демагогію, що робити з метро, робити з транспортом в будні дні. Але транспорт і метро - це критична інфраструктура, і ми не можемо його зупинити, тому що ... це призведе до повного локдауну, якого не витримає наша країна", - сказав керівник МОЗ.
Нагадаємо, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9 508 летальних, вже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
^Містер очевідность^
Постійне несе куйню, мабуть мозок тяжко уражений вірусом ЗЕбіліму!
Симптому - незрозімілі висловлювання, постіні марення, що переходять у шизофренічний пронос.
Про звільнити місце старим людям, усі молоді в смартвонах страждають у тяжкій боротьбі за свободу на форумах!
О вредности локдауна.
Через три недели будет по 20 тыс в день если ничего не менять.
как минимум пенсионеров станет поменьше в нем
Я в принципі не проти,щоб забрати всі льготи від всіх,тільки от пільги для пенсів державі коштують найдешевше...
Выйдете на базар на час, или что там делать целый день? В толпе, среди которой процентов 60 - здоровые носители.
То, что *вредно* , называется гиперкапнией. PCO2 в артериальной крови в норме 35 - 45 mmHg. В выдыхаемом воздухе как раз содержится больше СО2. После маски его концентрация в крови увеличивается. Экзамен для определения называется гемогазанализ артериальной крови (существует и венозной,там иные критерии).
або транспорт зупиниться, і хто нікуди не їде..
набиті під вженеможу бусики є головним місцем
поширення вірусу