Нацполіція отримала понад 16 тис. заяв про порушення на виборах

Від початку виборчої кампанії в органи Національної поліції України надійшло 16 203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"У період із 5 вересня по 14 листопада 2020 року загалом до територіальних органів Національної поліції надійшло 16203 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Усього органами поліції складено 2397 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1093 кримінальних проваджень: 687 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 406 – пов’язаних з виборчим процесом.

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Нагадаємо, 15 листопада відбудеться другий тур виборів депутатів і голів сільських, селищних і міських рад у 21 регіоні України.

Повторне голосування на виборах міського голови відбудеться в семи містах: Суми, Одеса, Херсон, Луцьк (Волинська обл.), Краматорськ (Донецька обл.), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.) і Українка (Київська обл.)

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