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Мер Краматорська Панков передумав і все-таки ввів у місті карантин вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мер Краматорська Панков передумав і все-таки ввів у місті карантин вихідного дня

У суботу та неділю в Краматорську Донецької області все-таки буде діяти карантин вихідного дня. Раніше в мерії запевняли, що міська комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій не буде вводити карантин вихідного дня.

"Постанова № 1100 Кабінету Міністрів говорить про безальтернативне  введення карантину вихідного дня на всій території нашої держави", - заявив мер Андрій Панков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Панков нагадав, що на вихідні можуть працювати тільки підприємства критичної інфраструктури, медичні установи, аптеки та ветеринарні установи, продуктові магазини, автозаправні комплекси та автомайстерні.

За дотриманням заходів буде стежити Національна поліція і Держспоживслужба. І вони мають "усю повноту влади", щоб застосовувати відносно порушників штрафні санкції.

Водночас Панков додав, що не підтримує жорсткість карантинних заходів на вихідних. Він також направив лист до Кабміну з проханням про індивідуальне ухвалення рішень щодо послаблення карантину, "враховуючи особливий статус Донецької області та Краматорська".

"У нашому місті понад 48 тисяч переселенців, переважна частина яких працює у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення", — пояснив він.

Напередодні мер говорив, що Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня, а міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації не буде приймати таке рішення.
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Борьба с ковидом в местных условиях борьба с ковидом приобретает стойкие признаки самоудовлетворения
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14.11.2020 15:50 Відповісти
тільки недруги України та замаскований люмпен може бути проти карантину
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14.11.2020 16:31 Відповісти
Видать меру панков, эти самые панки посоветовали не сильно петушиться и клюв прикрыть.
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14.11.2020 15:56 Відповісти
Мер Краматорська Панков передумав і все-таки ввів у місті карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3669
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14.11.2020 16:33 Відповісти
Мер Краматорська був проти карантина, а мер Панків - за.
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14.11.2020 17:50 Відповісти
молодец
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14.11.2020 16:06 Відповісти
молодець! Не піддався зговору інших "мерів"
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14.11.2020 16:32 Відповісти
из COVID-больницы в Харькове: "Третий за сегодня. Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника"
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14.11.2020 16:35 Відповісти
 
 