Мер Краматорська Панков передумав і все-таки ввів у місті карантин вихідного дня

У суботу та неділю в Краматорську Донецької області все-таки буде діяти карантин вихідного дня. Раніше в мерії запевняли, що міська комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій не буде вводити карантин вихідного дня.

"Постанова № 1100 Кабінету Міністрів говорить про безальтернативне введення карантину вихідного дня на всій території нашої держави", - заявив мер Андрій Панков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Панков нагадав, що на вихідні можуть працювати тільки підприємства критичної інфраструктури, медичні установи, аптеки та ветеринарні установи, продуктові магазини, автозаправні комплекси та автомайстерні.

За дотриманням заходів буде стежити Національна поліція і Держспоживслужба. І вони мають "усю повноту влади", щоб застосовувати відносно порушників штрафні санкції.

Водночас Панков додав, що не підтримує жорсткість карантинних заходів на вихідних. Він також направив лист до Кабміну з проханням про індивідуальне ухвалення рішень щодо послаблення карантину, "враховуючи особливий статус Донецької області та Краматорська".

"У нашому місті понад 48 тисяч переселенців, переважна частина яких працює у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення", — пояснив він.

Напередодні мер говорив, що Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня, а міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації не буде приймати таке рішення.