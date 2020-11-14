Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів
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Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про 2317 загиблих у результаті військових дій в Нагірному Карабасі. При цьому мова йде тільки про тих, хто вже пройшов судово-медичну експертизу.
Про це повідомила прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"На цей момент експертизу пройшли тіла 2317 загиблих військовослужбовців, серед яких є непізнані трупи", - заявила вона.
Раніше влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки повідомила про 1383 загиблих. Азербайджан, посилаючись на цензуру воєнного часу, поки не повідомляв даних про втрати в своїх лавах.
У 1991-1994 роках у війні за Нагірний Карабах загинули близько 30 тисяч осіб.
Топ коментарі
+14 Elxan Fuad Turan
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+14 Татьяна Лайф
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+12 Макс Полиграф
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Будь ласка, зачекайте...
Ты, бред парашинский сюда не переписывай.
Своими псевдо-историями, умеренно напрягаешь.
Замечание, тебе уже делали неоднократно.
Слава Украiне! Жыве Беларусь!
применение современных высокоточных средств...
даже если по ним не работают оружием 21, но 20 века.
даже еще в советских учебниках было написано, что наступающий, который использует арту минимум втрое больше (по тоннажу выпущенных снарядов), теряет меньше обороняющегося
ага, да-да, даже по итогам вмв выяснилось, что наступающий может терять в разы меньше, чем обороняющийся! это если у него лучше арта + превосходство в воздухе + лучше солдаты
например, Вермахт летом 1941-го на 1 своего брал убитыми и пленными до 10 совков
вот так вот!
а здесь вообще все плохо - высокоточное оружие у азеров и совковый хлам у ар
но главное даже не потери, а результаты военной кампании
а они у азербайджанцев впечатляющие
армяне разгромлены, россияне - потеряли лицо
турция и азер победили маленькую Армению.
25 лет назад было наоборот.
поглядим, что будет ещё через 25.
1. тебе уже было объяснено, почему у азероов потери меньше
тупой, ботяра, не доходит?
2. победили азеры, турки там поскольку-постольку, как и наемники из Сирии
а во-вторых, ар будут нагибать еще жестче
ни одной позитивной тенденции ни для ар, ни для вас, парашников
2,3 тыс. - это те, кого доставили в Армению и там вскрыли. А сколько валяется по горам-полям... А сколько прикопано на скорую руку...
Общие потери - никак не менее 5 тыс. армянских военных!
хитрожопые ары назначили ***** тсарьком мордовии
через пару лет армяне могут наделать беспилотников и снова будет бесконечная война.
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Когда поднимается вода, рыбы едят муравьёв, когда вода уходит - муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на своё сегодняшнее превосходство. Аврелий Августин.