Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів

Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про 2317 загиблих у результаті військових дій в Нагірному Карабасі. При цьому мова йде тільки про тих, хто вже пройшов судово-медичну експертизу.

Про це повідомила прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"На цей момент експертизу пройшли тіла 2317 загиблих військовослужбовців, серед яких є непізнані трупи", - заявила вона.

Раніше влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки повідомила про 1383 загиблих. Азербайджан, посилаючись на цензуру воєнного часу, поки не повідомляв даних про втрати в своїх лавах.

У 1991-1994 роках у війні за Нагірний Карабах загинули близько 30 тисяч осіб.

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