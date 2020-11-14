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Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів

Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про 2317 загиблих у результаті військових дій в Нагірному Карабасі. При цьому мова йде тільки про тих, хто вже пройшов судово-медичну експертизу.

Про це повідомила прессекретар МОЗ Вірменії Аліна Нікогосян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"На цей момент експертизу пройшли тіла 2317 загиблих військовослужбовців, серед яких є непізнані трупи", - заявила вона.

Раніше влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки повідомила про 1383 загиблих. Азербайджан, посилаючись на цензуру воєнного часу, поки не повідомляв даних про втрати в своїх лавах.

У 1991-1994 роках у війні за Нагірний Карабах загинули близько 30 тисяч осіб.

Також читайте: Вірменія та Азербайджан обмінялися тілами убитих
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Топ коментарі
+14
Сколка ))))) если посмотрет ролики как Азербайджанские Байрактары уничтажает армяшек и пусскую технику все станет на сваем месте.ешо не шетая "доброволцов"из парашы,окупированного Крыма,сирие,ливие,францие и вагнерцов
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14.11.2020 15:55
+14
Если учесть, что армянское радио такое же лживое, как и рашистское, то потери в разы больше. Наверное, уже и воевать стало некому, раз пашинян подписал капитуляцию, Остались стоматологи и жарщики шашлыков, разбросанные по всему миру, которые в интернете собирались все идти на карабах, но все никак не получалось.
Одна из самых лживых наций при этом с имперскими замашками и без всякой самокритики, впереди только кацапы
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14.11.2020 16:11
+12
Смогли и противопоставили гаубицы, грады и Точки-У.
Или ты думал кацапы "передумали"? В итоге козломордое "колоссальное преимущество" рассосалось бы недели за две. Ты поинтересуйся реальными потерями кацапских войск на Донбасе, а потом придешь еще раз расскажешь за "розовые очки", чучело лишнехромосомное Армения подтвердила, что в Нагорном Карабахе погибли более 2,3 тыс. ее солдат - Цензор.НЕТ 4104
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14.11.2020 16:22
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зламаний годинник і той, два рази на добу, не бреше... ПП, і цим все сказано.
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14.11.2020 19:56 Відповісти
Ваше право соглашаться или нет. Но именно Армения голосовала всегда в унисон с россией в ООН против Украины. Им , наверное, повылазило, и они не замечали наших погибших, наших оккупированных территорий и тотальной лжи об украинцах. Названные вами люди - это исключения из правил, а не правило. Джигарханян прославился тем, что не подписал. А что он сделал кроме этого? Армения- это сателлит рассеи, в одном ряду с зимбабве. И не надо здесь мне рассказывать про ярлыки. Армяне -оккупанты, точно такие же оккупанты, как и их кремлевские хозяева. И карабах они оккупировали на том же голимое предлоге, что 'там много армян', как и рашка задвигала про крым и русских. Нарушено международное право, перекроены границы, А вы тут даже гитлера приплели, чтобы впихнуть невпихуемое.
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14.11.2020 21:33 Відповісти
Так уже вся Вірменія юя стояла в черзі і голосувала? 😊 Повторюю: німці у 1933-1945 роках більше ніж вірмени були зв'язані на підтримці біснуватого фюрера. А геббелівмька пропаганда промила їм мізки не гірше, ніж українцям "Г+Г" Коломойського. І нічого-правильна робота з населенням переможців дала результат - американці замість ворога отримали союзника. Не всякий, хто здається ворогом, є ним, так само, як не всякий, хто є ситуативним союзником, не може стати ворогом. Це підтвердив і СРСР, який через короткий час після другої світової, а фактично одразу сюперетворився на ворога своїм не давнім західним союзникам. Я впевнений, якщо забрат чинник рашки, то Азербайджан і Вірменія зможуть врегулювати в і спірні питання. Можливо, для цього буде потрібно час для життя двох поколінь, але це станеться. Бо вони сусіди. І іншої землі не буде ні в тих, ні в інших. Тому потрібно або жити в мирі на своїй міжнародно визнані території, або вести війну на самознищення.
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14.11.2020 22:59 Відповісти
УКРАИНСКИЕ ДОБРОВОЛЦЫ ,ВОЛОНТОРЫ,ШО ОСТАЛСА ОТ ВСУ И НАКОНЕЦ НАРОД УКРАИНЕ ОСТАНАВИЛА и уничтожала третего в мире армию-армию рабов,одноразывых у каторых в арсенале имеетса атомное бомба и террор
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14.11.2020 16:20 Відповісти
Чувак, а сколько осталось от ВСУ?
Ты, бред парашинский сюда не переписывай.
Своими псевдо-историями, умеренно напрягаешь.
Замечание, тебе уже делали неоднократно.
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14.11.2020 20:33 Відповісти
Надо еще не забывать о паре сотен аннигилированых в пыль (что было неоднократно снято с дронов).
Слава Украiне! Жыве Беларусь!
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14.11.2020 16:28 Відповісти
А КАК НАСЧЕТ 2000 курдов из ПКК,ПРО КОТОРЫХ НА АзТВ1 РАССКАЗЫВАЛ ПЛЕННЫЙ АРАБОХАЙ(эрМэн?-ворованное слово-турецкое название одной страны)?Он с ними в одном лагере тренировался.
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14.11.2020 16:52 Відповісти
Он их и зарплату назвал-600дол.
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14.11.2020 17:05 Відповісти
Азербайджан потери честно вряд ли раскроет.
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14.11.2020 16:54 Відповісти
они в любом случае меньше армянских
применение современных высокоточных средств...
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14.11.2020 17:05 Відповісти
это не известно. наступающие часто теряют больше.
даже если по ним не работают оружием 21, но 20 века.
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14.11.2020 20:05 Відповісти
наступающие часто теряют больше

даже еще в советских учебниках было написано, что наступающий, который использует арту минимум втрое больше (по тоннажу выпущенных снарядов), теряет меньше обороняющегося
ага, да-да, даже по итогам вмв выяснилось, что наступающий может терять в разы меньше, чем обороняющийся! это если у него лучше арта + превосходство в воздухе + лучше солдаты
например, Вермахт летом 1941-го на 1 своего брал убитыми и пленными до 10 совков
вот так вот!

а здесь вообще все плохо - высокоточное оружие у азеров и совковый хлам у ар
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15.11.2020 14:33 Відповісти
они окажутся меньше армянских, это практически 100%

но главное даже не потери, а результаты военной кампании
а они у азербайджанцев впечатляющие
армяне разгромлены, россияне - потеряли лицо
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26.11.2020 09:54 Відповісти
пока не объявлены - то они больше армянских, это практически 100%.
турция и азер победили маленькую Армению.
25 лет назад было наоборот.
поглядим, что будет ещё через 25.
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26.11.2020 10:38 Відповісти
чо, опять ты выдал набор бреда и идиотничанья?

1. тебе уже было объяснено, почему у азероов потери меньше
тупой, ботяра, не доходит?
2. победили азеры, турки там поскольку-постольку, как и наемники из Сирии
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26.11.2020 21:19 Відповісти
через 25 лет не будет твоей Рахи, это во-первых
а во-вторых, ар будут нагибать еще жестче

ни одной позитивной тенденции ни для ар, ни для вас, парашников
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26.11.2020 21:20 Відповісти
Та сколько армян распылило, ни тапок ни протезов. Как их посчитать?
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14.11.2020 16:57 Відповісти
А мне интересно - почему Армения как и Украина с первого дня опубликовывала потери, а Азербайджан засекретила до последнего?
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15.11.2020 00:30 Відповісти
На самом деле намного больше.
2,3 тыс. - это те, кого доставили в Армению и там вскрыли. А сколько валяется по горам-полям... А сколько прикопано на скорую руку...
Общие потери - никак не менее 5 тыс. армянских военных!
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14.11.2020 16:59 Відповісти
ачуметь у нас за 5 лет а уних за месяц.... Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів - Цензор.НЕТ 5509
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14.11.2020 17:00 Відповісти
у них была короткая, но очень жёсткая война. куда жёстче, чем у нас.
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14.11.2020 17:13 Відповісти
Это когда на тебя нападут 30 хорошо вооружённых человек, а руки у тебя будут завязаны.
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15.11.2020 00:03 Відповісти
Вот такую картину застали на дорогах российские "миротворцы"!

Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів - Цензор.НЕТ 8669
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14.11.2020 17:00 Відповісти
Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів - Цензор.НЕТ 9297
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14.11.2020 17:01 Відповісти
Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів - Цензор.НЕТ 3532
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14.11.2020 17:01 Відповісти
и вот такого в окрестных горах валом

Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів - Цензор.НЕТ 7797
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14.11.2020 17:02 Відповісти
То это только на дорогах, а что делается на боевых позициях и местах сосредоточения. Кстати, когда армяне будут убирать поля вокруг Гадрута буквально устеленные телами своих воинов, количество которых и посчитать тяжело, при этом часть тел отсутствуют и фрагментов тел тоже валом /видео более чем достаточно/ ?
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14.11.2020 17:16 Відповісти
Це добре. Така картина розбитих окупантів дуже позитивно вплине на кацапських "миротворців".
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14.11.2020 19:35 Відповісти
Путин симпатизирует Алиеву. Алиев безальтернативный, все как надо...
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14.11.2020 17:10 Відповісти
кровосися, прячься в подмасковных лесах тщательнее! как поймают - порежут на ленточки Вірменія підтвердила, що в Нагірному Карабасі загинули понад 2,3 тис. її солдатів - Цензор.НЕТ 1118
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14.11.2020 17:33 Відповісти
Путин подставной двойник-его жена не узнает.И как он может симпотизировать ЕСЛИ КРЕМЛЬ НА НАШИХ ЗЕМЛЯХ ХОЧЕТ ЕЩЕ ОДНО(после нашего Иреванского ханства) АРАБОХАЙСКОЕ государство создать??? Но мы -ИндоПэриджан(ГрекоРим)-Родина Янан(Юнона)Аты=Горящего Отца(АТАМА)=страна Огней Одэрбэйджан МОЖЕМ ВСЕМУ МИРУ ОТВЕТИТЬ.И в следующем году все почуствуют это.
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14.11.2020 17:50 Відповісти
А как же в древности вас раздербанили, если такие крутые были? Без издёвок, просто интересна Ваша версия истории.
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14.11.2020 18:15 Відповісти
Мы всем мешаем.Греция и гора Кипр на Кавказе,Герб Баку=гербу Рима- 3 ОГНЯ.Омур Ага(Жизни господин)=Америка и открыл ее из Пэриджана(а не Португалия какаята) Колумб=ГалаЯнБэя-Скала горящего бека,а не человек.Скала с людьми приплыла.Слово Гееральные Штаты Америки=ГанЭрУлу ШадАта ОмурАга=Кровь мужа древнего Торжественный Отец Жизни Господин и т.д. Нулевой ОмурАтаЯн(Жизни отец горящий=Мередиан) и главная паралель(старузи парки) на Кавказе,где языком межнац.общения был одэри)по Лермонтову.Аталия(Индия) и Персия(Греция.) +Бактрия(Багдадия на Кавказе) Так в Крыму г.Перикоп=пер.Пэри Гапы-Дверь в Персию и т.д.На Персию Кавказскую напали РОссия и Англия и разделили ее,создав другую в Иране.Тогда и стали первую партию арабохаев( а не эрМэн) на Кавказ переселять.И тд..
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14.11.2020 18:30 Відповісти
А грузины какую-то роль играли? За вас были или против?
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14.11.2020 18:34 Відповісти
Вначале нет-пустили оружие от сербов(главная улица Баку -БалКанская-Бала Гана(Хана)= Дете Крови.Ведь Бизанта половина Одэрбэйджана. А мы им еще бесплатно дороги строили) и Иордании -БРАТЬЯ арабохаев(эр мэн?-ворованное).Но потом Грузия как будто закрыла дорогу в Иреванское ханство.И в Иране одэры,которые вот -вот границу перешлибы раздолбали российские военные машины.Короче откуда оружие шло не знаем.Наверное запасы 102 базы,а может как-то по водуху,напугав правитльство какой то страны.Тем более точные попадания в шуолы и магазины в МирБашЭре( а не Тертер) и УшБарде(Спарте)-это от военных России наверное.Две бригады уничтоженны прямо в Ирев.ханстве.
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14.11.2020 18:51 Відповісти
Понятно, но я про древнюю Грузию спрашивал.
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14.11.2020 18:54 Відповісти
николка. да ты удмурт.
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14.11.2020 18:10 Відповісти
тут интересный кандибобер образовался.
хитрожопые ары назначили ***** тсарьком мордовии
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14.11.2020 18:50 Відповісти
Грузины любимый нами народ.Они даже в 1920г.были наши союзники были в борьбе с Красной армией.Очень порядочный кавказский народ.Кстати и у них была резьня с арабохаями.К нам больше переселили непонятных,чем к ним.У них недавно арабохаи отжали церковь с одэрским названием.Еслиб они нам сказали,то мыбы помогли им.Мы всегда их уважаем и любим.
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14.11.2020 19:01 Відповісти
Уважаемый, объясни по-простому, почему Алиев приказал не добивать армян, а остановился на пороге вашей полной победы? Я не понимаю.
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14.11.2020 20:50 Відповісти
Я не знаю.Наверное Байден приступил и весь мир нам чем то пригрозил.Мировое правительство+Россия,США,Франция,Германия,Италия,Испания-почти вся Европа,а в 1-й карабахской и Китай на их стороне были.Гитлер любил Индию Кавказскую и дружил с главой АДР(до 1938г.воевали в горах против нерусского Кремля),а эта Германия за арабов и негров.Уже в Хызы- пригород Баха(Баку) ракета прилетела.Пока не знаем,только предположения.
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15.11.2020 10:52 Відповісти
Пушечное мясо ))
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14.11.2020 21:35 Відповісти
война закончится только если нормально договорятся и разделятся.

через пару лет армяне могут наделать беспилотников и снова будет бесконечная война.

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Когда поднимается вода, рыбы едят муравьёв, когда вода уходит - муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на своё сегодняшнее превосходство. Аврелий Августин.
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14.11.2020 23:21 Відповісти
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