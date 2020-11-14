Кадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів". ВIДЕО
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Медики кажуть, що люди починаються вірити в існування загрози лише після того, як самі зіткнуться із вірусом.
Про це йдеться у короткому ролику "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.
"З машини швидкої допомоги в приймальне відділення більшість пацієнтів обласної інфекційної лікарні перевозять на візках - тепер лікарня приймає переважно людей у важкому стані. У дворі медустанови гуркочуть колеса каталки - в чорних мішках перевозять померлих", - описує видання те, що відбувається в харківській COVID-лікарні .
Попри підвищену загрозу інфікування, медикам доводиться перевозити хворих на візках.
Крім того, збільшилась кількість летальних випадків: лікарі змушені перевозити тіла померлих через двір лікарні в морг на візках і в чорних мішках.
"Третій за сьогодні", - коментує кількість померлих працівник лікарні. Чоловік зауважує, що в існування вірусу люди починають вірити тільки тоді, коли самі з ним стикаються.
"Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів. Доки не переконаються самі в цьому, то не повірять. Я дідуся поховав свого. Хлопців попросив - вони вивезли, бо родичі не можуть вивозити. Скажіть людям, нехай бережуться, щоб такого не було", - порадив медик.
Будь ласка, зачекайте...
За добу в Італії виявили близько 20 тис. нових хворих(на сьогодні це вже 40 000)
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що в країні знову запроваджують нові карантинні обмеження після того, як за добу було виявлено близько 20 тисяч хворих. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Згідно з новими обмеженнями, з 26 жовтня і до 24 листопада будуть зачинені кінотеатри, театри, тренажерні зали та басейни. Також ресторанам та барам можна працювати лише до 16:00.
16:07, 4 листопада712Читать новость на русском
В Італії вводять жорсткий карантин / Ілюстративне фото / Getty images
В Італії знову посилюють карантин через зростання кількості хворих на коронавірус. Так, з 4 листопада у країні щонайменше на місяць вводять нові обмеження. Серед них - нічна комендантська година та карантин вихідного дня, коли не працюватимуть жодні ТРЦ.
Провінції і регіони країни будуть поділені на три зони ризику - низького, середнього і високого. Про це інформує ANSA.
Так, у регіонах з високим і середнім рівнем ризику діятимуть додаткові обмеження, зокрема, - на пересування між ними.
Які обмеження починають діяти в Італії з 4 листопада
Введена нічна комендантська година: жителям країни слід буде перебувати у своїх будинках з 22 години вечора по 5 ранку.
Закриті заклади культури, зокрема, - музеї та виставки.
Учнів старших класів шкіл перевели на дистанційне навчання.
Торгові центри не будуть працювати щовихідного.
небыдлочень много? Ведь ты же не быдло, правда? Ты горохоботкак я понял
В общем, САМ решу, что лучше.
А что такое "
горохобот"?
От би поліції зірвити куш на штрафах цих безсмертних зебілів...
Маємо клопіт, але не 30 і не 10 помирають за день, гинуть літні люди і з підірваним здоров'ям (сахарний діабет і інш.)
Паніка це поганий порадник.
Трохи гумору: як що Адольфовіч здохне то не буде велике горе навіть для Харкова )
"щоб далі кошмарити тупих приматів" - это ты про себя?
а от троє моїх знайомих, та родичка, так не вважають. І навіть радіють. А деякі ще радіють що з сьомого разу нарешті вдалось дізватись швидку, яка нарешті і відвезла у лікарню.
Дивні ви люди.. Я ж кажу, поки таких як ти біда не торкнеться особисто, будете рогопільствувати до всрачки.
працюй далі.. тут на форумі.
Ты не за гепотварь голосовала? Больницы - это финансирование из бюджета города, который вырос в разы, и миллиардв из которого закапывают в зоопарк, сад Шевченко, парк Сладкого (горького), Саржин яр, велодорожки в Лесопарке, никому не нужные...
А все ликарни и даже подъезды к ним в жутком состоянии...
Лучше подумайте кто настойчиво и почему вам в уши льёт говно, что вы в итоге презрительно пишите "медрехворма"!
Я конкретно указал поликлинику, можете зайти на её сайт и посмотреть онлайн запись к специалистам без всякого участкового. Это реальная реальность, а не моя.
І дуже багатьом потрібні пігулки, щоб перестати приймати бажане за дійсне, і перестати волати ,що "Україна це Європа".))
2 недели назад впендюрили усиление карантина -- пошло на спад малёхо...
...хотя, ни патрулей, ни конной полиции, как весной и летом, нету.
Немцы -- красавы!
Но 20 000 заболевших в день имеем.
-- в ночь с пятницы на субботу, автобан Мюнхен -- Берлин был пустой... ...полгода такого не видел.
Беларусы активно ездят -- фуры и бочки тягают -- все новые, как с завода...
Австрія - в локдаун, а в нас дистанційку відмінили!!!(((
Зебілов меншає, а справа їх живе
Но какое право имеет мер города, получающий зарплату как раз за то, чтоб в его городе был порядок и с здравоохранением в том числе, лечиться за границей?!