Офіс президента хоче зібрати на нараду мерів міст, де відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Офісі президента України планують провести нараду з мерами українських міст через порушення рішення уряду про карантин вихідного дня. Ця нарада може відбутися вже найближчими днями.
Про це з посиланням на джерело в ОП повідомляє "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Насамперед до участі в нараді хочуть залучити мерів міст, де не дотримуються карантину. За словами співрозмовника, точної дати наради наразі немає, але вона може відбутися сьогодні-завтра.
Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення, що така розмова відбудеться у форматі селекторної наради о 17:00 суботи, 14 листопада. Водночас співрозмовники "РБК-Україна" серед мерів найбільших міст сказали, що їм запрошення на бесіду з президентом ще не надходило.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
С какого хрена выбранные народом главы городов будут общаться с какими-то непонятными частными лицами, попавшими в эту самодеятельную организацию непонятно каким путём ?
До речі, цікава стаття Сергія Висоцького "Леонід Федорович Зеленський" на порталі "Букви" - як вже самому ЗЕ доходить, що він - пародія диктатора.
Правда, можно будет соврать, что совещание отменили.
Но журналисты все равно подробности выяснят...
Надо от мерий городов послать на совещание завхозов.
Шоб завхозы страны общались с завхозами мерий.
Это было бы согласно букве закона.
С какого хрена какие-то частные лица вызывают на совещание госслужащих ?
Я тоже хотел бы министров к себе в цех вызвать на совещание.
по каким-то параметрам госслужащие ( в части ограничений и надбавок), а по каким-то параметрам - это вообще отдельная каста "посадових осіб, но входящая в исполнительную власть
сценаристи кварталу 95 розказували б вбиральницям виконкомів міст про те, чим вони можуть шантажувати свої міста
(правда, тоже от Бени -- но уже не такой дурак, как избиратели Зеленского)
Поэтому, было бы логично пригласить их на заседание к Шмыгалю.
Инициатива администрации президента, не совсем понятна.
Последние настройки введут и встречайте:
Робот
ВердерКернес!
Ці мери ще вчора повинні були шконку гріти в сізо сбу
Повний розвал країни...
И на каких основаниях, какие то секретарки вызывают к себе выбранных мэров, за которых голосовали жители городов?
Ещё наверное и угрожать будут мэрам.
- организованная преступная группировка...
- офис президентских гандонов...
... и еще много слов на букву "Г" - подставьте сами
Щось подібне про блазня знайдешь то похвалишься
Что, сдулось чмо?