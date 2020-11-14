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Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії

Австрія запроваджує повний локдаун, оскільки частковий не допоміг. З 20:00 до 6:00 діє комендантська година, в решту часу виходити з дому можна лише з поважних причин.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Хоча ніхто й не хоче другого локдауну, але він є єдиним засобом, який, як ми точно знаємо, є дієвим", - заявив Курц.

В Австрії закриють школи і магазини, де не продають товари першої необхідності. Крім того, в країні цілодобово діятимуть обмеження на вихід із домівки. Дозволено виходити лише на роботу, навчання, для задоволення важливих потреб, догляду за іншими людьми і для прогулянок або спортивних вправ на свіжому повітрі. Наразі комендантська година діє у країні з 20:00 до 6 години ранку.

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Приватні зустрічі дозволяються тільки з партнером або партнеркою, окремими найближчими родичами або іншими близькими людьми.

Відкритими залишаються супермаркети, магазини з товарами для дому, аптеки і кіоски. Школи переходять на дистанційне навчання. Також, де це є можливим, на підприємствах має відбутися перехід працівників на віддалений режим роботи.

Нові обмеження діятимуть в Австрії з 17 листопада і попередньо до 6 грудня включно.

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Кількість інфікувань коронавірусом в Австрії продовжує зростати попри "частковий локдаун", який уряд запровадив на початку листопада. За останню добу там підтвердили 9 586 нових випадків інфікування коронавірусом, 53 людини померли.
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Топ коментарі
+17
тут выбор простой : не хочешь учиться - не учись.

желающий выучится и онлайн, а дебилу и учитель не поможет
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14.11.2020 19:41
+9
Стадо должно быть в стойле, скоро нельзя будет окно открыть без причины
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14.11.2020 19:48
+8
система здравоохранения убита не ковидом,
она долго и планомерно уничтожалась намеренно!
скажите, что это не запланированный геноцид всего народа Украины?!
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14.11.2020 19:45
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80% оборота ноября прошлого года.
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14.11.2020 20:50 Відповісти
В общем я поняла что у нас нарид тупой....
Знаете когда мой ребенок ходил в садик.... Одна неадекватная привела свою личинку(уж извините) больного ветрянкой(она знала! Чтоб увидел деда мороза!!! То что дети заболели.. Воспитатель нет( она переболела в детстве) а вот ее муж заболел т.. К онкретно! В детстве не болел ветрянкой.. Тяжело перенес..
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14.11.2020 20:08 Відповісти
А куда люди ещё ходят кроме как на работу, в магазин и на прогулки ?
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14.11.2020 20:10 Відповісти
На бл@дки...
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14.11.2020 20:20 Відповісти
Ключевой термин "на работу". В Австрии закроют школы и магазины, в которых не продают товары первой необходимости. Вот и весь локдаун по-австрийски. не так у нас - закрыть все и всех по домам
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14.11.2020 20:12 Відповісти
Надо что-то делать, подумал Румата. Только что? Сбить его с лошади? Нет. Всадник начал медленно отводить копье для удара. Ах, да!.. Румата вяло поднял левую руку и оттянул на ней рукав, открывая железный браслет, который ему дали при выходе из дворца. Всадник присмотрелся, поднял копье и проехал мимо. "Во имя господа", - глухо сказал он со странным акцентом. "Именем его", - пробормотал Румата и пошел дальше мимо другого всадника, который старался достать копьем искусно вырезанную деревянную фигурку веселого чертика, торчащую под карнизом крыши.
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14.11.2020 20:13 Відповісти
для все остальных, только боль Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії - Цензор.НЕТ 6609
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14.11.2020 20:15 Відповісти
Однако маразм крепчает.
Сказочные талбо€бы расплодились и у гансов.
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14.11.2020 20:23 Відповісти
Кончіта Вурст показала,що ганси вже не ті...)
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14.11.2020 20:28 Відповісти
у гансів давним давно при владі невігласи. Подивіться хто є міністр здоров'я Німеччини. І всі питання відпадуть. Такі самі фрукти працюють міністрами у більшості європейських країн. Без освіти без досвіду реальноїроботи. Лише ті що вміють натрусити на вуха люмпнам про майбутні ніштяки.
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14.11.2020 21:46 Відповісти
мечты австрийца гитлера сбылись.всемирный концлагерь.кто бы мог подумать.
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14.11.2020 20:32 Відповісти
это временно
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15.11.2020 17:55 Відповісти
границ у росии нет.всем душегубку можно и без маски.
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14.11.2020 20:41 Відповісти
Да всё там хорошо, я работаю там... Но сейчас завидуют немцам в плане заражений.
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14.11.2020 20:42 Відповісти
испанский грипп 100 лет назад был покруче.сейчас смертность 0,7%,тогда было 9 %.степанов догонит.он крутой математик.
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14.11.2020 20:49 Відповісти
Кто тут с Корра?
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14.11.2020 20:51 Відповісти
А зачем вам ? ))
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14.11.2020 20:55 Відповісти
..ПРокацапський *зливний бачок * ! Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії - Цензор.НЕТ 5899
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14.11.2020 21:03 Відповісти
Я. 10 лет назад сюда свалил с Корра. С тех пор, как его купил Клименко и Корр стал рыговским.
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14.11.2020 23:15 Відповісти
время интровертов )))
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14.11.2020 20:57 Відповісти
Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії - Цензор.НЕТ 323 Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії - Цензор.НЕТ 8972
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14.11.2020 21:04 Відповісти
///
У министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили коронавирус.
Глава министерства пошел на самоизоляцию после подтверждения диагноза.
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14.11.2020 21:20 Відповісти
Сделают из степашки стешапку, бо самоизоляцией он не отделается.
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14.11.2020 21:53 Відповісти
А если и это не поможет? Что дальше?
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14.11.2020 21:40 Відповісти
В общем, запретили шляться по публичным домам, а остальное разрешено.
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14.11.2020 21:45 Відповісти
а зачем еще выходят с дому?
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15.11.2020 11:32 Відповісти
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