Виходити з дому, окрім як на роботу, в магазин і на прогулянку, заборонили в Австрії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Австрія запроваджує повний локдаун, оскільки частковий не допоміг. З 20:00 до 6:00 діє комендантська година, в решту часу виходити з дому можна лише з поважних причин.
Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Хоча ніхто й не хоче другого локдауну, але він є єдиним засобом, який, як ми точно знаємо, є дієвим", - заявив Курц.
В Австрії закриють школи і магазини, де не продають товари першої необхідності. Крім того, в країні цілодобово діятимуть обмеження на вихід із домівки. Дозволено виходити лише на роботу, навчання, для задоволення важливих потреб, догляду за іншими людьми і для прогулянок або спортивних вправ на свіжому повітрі. Наразі комендантська година діє у країні з 20:00 до 6 години ранку.
Приватні зустрічі дозволяються тільки з партнером або партнеркою, окремими найближчими родичами або іншими близькими людьми.
Відкритими залишаються супермаркети, магазини з товарами для дому, аптеки і кіоски. Школи переходять на дистанційне навчання. Також, де це є можливим, на підприємствах має відбутися перехід працівників на віддалений режим роботи.
Нові обмеження діятимуть в Австрії з 17 листопада і попередньо до 6 грудня включно.
Кількість інфікувань коронавірусом в Австрії продовжує зростати попри "частковий локдаун", який уряд запровадив на початку листопада. За останню добу там підтвердили 9 586 нових випадків інфікування коронавірусом, 53 людини померли.
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