Зеленський звернувся до українців в ОРДЛО російською мовою: "Вы знаете, кто разделяет нас, уверен, сделаете свои выводы"

Будівництво нових і сучасних КПВВ на лінії розмежування і відновлення доріг, інфраструктури Донбасу - беззастережне свідчення того, що Україна відкрита для всіх своїх громадян, зокрема тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеоблозі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми рухаємося далі - далі на шляху до миру в нашій країні", - підкреслив він.

Зеленський нагадав, що Україна на контрольованій території відкрила всі КПВВ у Донецькій і Луганській областях. Водночас кілька днів тому на Луганщині з'явилися два нові контрольні пункти в'їзду/виїзду у Щасті та Золотому.

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"Пам’ятаєте, було дуже багато "зради" через розведення там військ. А за фактом зараз там мирно й тихо. До речі, я був там тиждень тому. Ми відкрили у Щасті новий сервісний центр, де люди тепер можуть отримувати пенсії, соцвиплати та загалом 88 адміністративних послуг. І, до речі, в цьому ж центрі є відділення банку, пошта, аптека, кімната матері та дитини. Зручно, сучасно, комфортно, безпечно", – констатував президент.

Глава держави висловив переконання, що саме з такими словами, як "зручність", "комфорт" та "безпека", у громадян, особливо в тих, які проживають на окупованих територіях, має асоціюватися Україна.

"Я вважаю, що такі центри і такий підхід мають максимально впроваджуватися. Можна сказати так: на всій території Донецької та Луганської областей має бути такий шматочок Щастя", – додав Володимир Зеленський.

Окремо президент звернувся російською мовою до громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях: "Вы видите все сами: Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете, самое главное, свои выводы. Во всех смыслах этого слова".

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Володимир Зеленський зазначив: "Україна зі свого боку робить все, щоб війна нарешті закінчилася".

"Я точно знаю, що ця війна закінчиться і жодні КПВВ нам будуть не потрібні", - резюмував глава держави.