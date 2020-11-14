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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський звернувся до українців в ОРДЛО російською мовою: "Вы знаете, кто разделяет нас, уверен, сделаете свои выводы"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський звернувся до українців в ОРДЛО російською мовою:

Будівництво нових і сучасних КПВВ на лінії розмежування і відновлення доріг, інфраструктури Донбасу - беззастережне свідчення того, що Україна відкрита для всіх своїх громадян, зокрема тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеоблозі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ми рухаємося далі - далі на шляху до миру в нашій країні", - підкреслив він.

Зеленський нагадав, що Україна на контрольованій території відкрила всі КПВВ у Донецькій і Луганській областях. Водночас кілька днів тому на Луганщині з'явилися два нові контрольні пункти в'їзду/виїзду у Щасті та Золотому.

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"Пам’ятаєте, було дуже багато "зради" через розведення там військ. А за фактом зараз там мирно й тихо. До речі, я був там тиждень тому. Ми відкрили у Щасті новий сервісний центр, де люди тепер можуть отримувати пенсії, соцвиплати та загалом 88 адміністративних послуг. І, до речі, в цьому ж центрі є відділення банку, пошта, аптека, кімната матері та дитини. Зручно, сучасно, комфортно, безпечно", – констатував президент.

Глава держави висловив переконання, що саме з такими словами, як "зручність", "комфорт" та "безпека", у громадян, особливо в тих, які проживають на окупованих територіях, має асоціюватися Україна.

"Я вважаю, що такі центри і такий підхід мають максимально впроваджуватися. Можна сказати так: на всій території Донецької та Луганської областей має бути такий шматочок Щастя", – додав Володимир Зеленський.

Окремо президент звернувся російською мовою до громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях: "Вы видите все сами: Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете, самое главное, свои выводы. Во всех смыслах этого слова".

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Володимир Зеленський зазначив: "Україна зі свого боку робить все, щоб війна нарешті закінчилася".

"Я точно знаю, що ця війна закінчиться і жодні КПВВ нам будуть не потрібні", - резюмував глава держави.
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Топ коментарі
+56
.ука.. когда ты уже закроешь свою гнусавую пасть???
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14.11.2020 22:34
+56
Зеленский обратился к украинцам в ОРДЛО на русском языке: Вы знаете, кто разделяет нас, уверен, сделаете свои выводы - Цензор.НЕТ 7003
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14.11.2020 22:37
+53
І знову інша сторона...
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14.11.2020 22:34
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Зеля повністю **#нувся.
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15.11.2020 01:21 Відповісти
https://youtu.be/ui5TuDPvj3c
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15.11.2020 01:21 Відповісти
А он что даунбасян за дибилов держит? Думает что на Донбасе люди не понимают украинский язык?
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15.11.2020 01:27 Відповісти
так он же читает, что на Донбассе запрещали говорить на русском языке, вот они и "восстали"
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15.11.2020 08:32 Відповісти
Там не хотят слышать "бандеровский "язык.У них есть русский.Если Украина "хочет их"-то пусть живет по их законам,а если нет-у них есть Росиия.Так рассуждают более половины.Есть и нормальные,но их мало.
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15.11.2020 08:39 Відповісти
Только они России нужны, как зайцу триппер.
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15.11.2020 09:11 Відповісти
Если их родина Россия, тогда пусть едут на свою родину.
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15.11.2020 10:12 Відповісти
выводы во всех смыслах слова - шедеврально... ЗЫ... в такому разi кволому розумом краще б помовчати. До сорока ума не набрался, после - не жди положительного результа
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15.11.2020 01:38 Відповісти
Кто бы мог подумать... Такой типаж, такой типаж...
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15.11.2020 01:42 Відповісти
шо-та мне сдается , шо чел вдупляет , шо он тупень, просто ему по тяге - чмырить своей тупостью.
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15.11.2020 01:44 Відповісти
Зе-чмо.
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15.11.2020 02:03 Відповісти
Вова, закрой рот и не отсвечивай. Остатки вменяемых людей в Лугандоне тебя увидят, послушают и им перехочется в твою Украину
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15.11.2020 02:12 Відповісти
Молодец, всё верно сказал.
Ну и, конечно, зрада и ненавижу-ненавижу.
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15.11.2020 03:13 Відповісти
Дайте йому Мендель!
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15.11.2020 03:45 Відповісти
как человек державный (каким зеленский не стал) он должен понимать - Украина - это страна с территорией и населением... территория - вещь стабильная, имеет границы, население может мигрировать, меняться, уменьшаться, увеличиваться... вопрос к не ставшему державником - зачем бороться за мозги предавших Украину, забывая о гражданах, проживающих в свободной Украине? дай им 2 недели... всем... кто хочет - пусть уйдет, кто хочет остаться - только через глубочайшее и очень длительное трудовое покаяние...если 6 лет они живут под оккупацией и никто даже не подумал о том, чтобы поднять восстание и изгнать оккупантов вместе коллаборантами... (не)господин президент, а к ОСТАЛЬНОМУ НАСЕЛЕНИЮ УКРАИНЫ вам не хочется обратиться? или оно вам не нужно? ну если не нужно, то и вы станете ему скоро не нужным...
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15.11.2020 06:22 Відповісти
Вы ситуации не знаете.Безоружные люди не могут поднять восстание против вооруженного отпетого быдла.В 14м многие проукраинские прошли через подвалы и пытки,кого то нашли с вспоротым животом,кого то вообще не нашли,остальные сбежали,кто то остался,но сидит тихо.С вооруженными бандитами права качать не получиться.Был шанс,до того как наши позволили зайти Гиркину в Донецк с бандой-после этого уже все....
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15.11.2020 08:52 Відповісти
Разделяет всех нас Украина в том числе! Ты, президент, людей с Донбасса не уважаешь, они тебе не нужны! И что мне не говорите, но это так! Я хорошо это прочувствовал, находясь "там", когда Украина не пропускала меня к себе при наличии уважительных причин, забирая к себе всех из Европы, Азии и Антарктики, а нас не пуская !!! И таких фактов-валом!
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15.11.2020 06:44 Відповісти
И правильно делают.Предателей бояться.Их не хотят. Я понимаю,что не все такие-я тоже прошла через это прошла-и на работу не брали и квартиру не хотели сдавать с донецкой пропиской.Обидно было.Но когда приезжаешь туда к стареньким родителям, и видишь пророссийское быдло,а видишь его не только там,но и здесь, в Украине-хочеться отгородиться оооогромным забором и забыть.
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15.11.2020 08:44 Відповісти
Якщо ти, вовік, не складеш повноваження негайно, то будеш заздрити долі януковіча.
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15.11.2020 07:13 Відповісти
Такое впечатление, что когда не могут осчастливить ближних, берутся "осчастливливать" дальних. При этом чувствуют себя такими хорошими, что под лопатками чешется - то ангельские крылья режутся.
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15.11.2020 07:41 Відповісти
Недоартист, недомерок, недоумок, недюрист, недокомик, недопрезидент и многие прочие НЕ. Не слишком ли много для одного , пусть и " талантливого", недочеловека?
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15.11.2020 08:14 Відповісти
Мені страшно уявити реакцію на слова "удобство і комфорт" тих хворих, які лежать в коридорах переповнених лікарень, та і тих, які стоять в довгих чергах на прийом до лікаря.
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15.11.2020 08:46 Відповісти
для того что бы там понели нужно электрику и воду давать по 2 часа в сутки а иногда вообще
не давать ремонтируем мол.......
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15.11.2020 09:08 Відповісти
у зелоха на генетическом уровне унижать Украину и все украинское.Это обращение тому подтверждение.
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15.11.2020 09:17 Відповісти
Відключіть Віслюку інтернет, бо йому тепер не куй робити, а Мендель вже порчена, то Воно від скуки зараз такої херні позаписує, що потім будем роками розгрібати.
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15.11.2020 09:45 Відповісти
Ой мудак....
Да все эти "отделение банка, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно" они разжуют, выплюнут и скажут "вы, фашисты, ещё не все репарации нам выплатили за своё нападение!"
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15.11.2020 11:45 Відповісти
зєРідкісна зєгніда...
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15.11.2020 12:06 Відповісти
З якого це дива президент України звертається до українців на окупованій території мовою окупанта? Видно, коронавірус дав ускладнення на мозок.
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15.11.2020 13:27 Відповісти
Ты сначала сделай такие сервисные центры везде по всей Украине, а потом делай показуху для этих недобитых предателей с ОРДЛО!! Всё равно они, эти предатели с ОРДЛО, добровольно никогда не вернутся в состав Украины!! НИКОГДА!!.... Хочешь выиграть ДАУНБАС ?Борись как АЛИЕВ!! А не будь на коленях перед ******!!
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15.11.2020 14:17 Відповісти
С какого перепуга на русском? Зеленський звернувся до українців в ОРДЛО російською мовою: "Вы знаете, кто разделяет нас, уверен, сделаете свои выводы" - Цензор.НЕТ 564
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15.11.2020 16:29 Відповісти
Українська мова не розділяє країну. А об'єднати, на відміну від російської, може. Так само як і українська церква, на відміну від РПЦвУ.
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15.11.2020 23:16 Відповісти
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