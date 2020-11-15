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Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
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"Медицини немає! Це - геноцид! Президенту, Степанову треба зізнатися!" - "слуга народу" Богуцька розповіла про померлих знайомих

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Карантинні обмеження - ніщо порівняно з лікарнями.

Про це у фейсбуці написала депутатка "Слуги народу" Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що їй "багато пишуть і телефонують, щоб розповісти про нашу медицину в дії".

"Маски? Тести? Медпрепарати? Карантин? Локдаун? Дистанція? Все це - ніщо порівняно з нашими лікарнями, в які потрапляють хворі на коронавірус. Та, власне, будь-які. Всі. Не скажу, що все погано. Є і дуже навіть непогано. Але є нижче плінтуса", - повідомила Богуцька.

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Нардепка зазначила, що їй "сумно не від того, що у нас немає коштів на хороші лікарні", а "від того, що у нас є кошти на марну, безглузду, нікому не потрібну передвиборчу політичну рекламу".

"Сьогодні на сторінці свого читача (Fedir Krecy) прочитала чиєсь повідомлення про те, що Федір вчора помер. Помер в одеській лікарні. Ймовірно, від коронавірусу, бо напередодні він описував свій стан, просив купити йому сатуратор... Писав про тести, які з інтервалом у 40 хвилин показали протилежні результати... Писав, що терміново продає свою нову машину, бо гроші потрібні на лікування... І в повному розпачі написав президенту і міністру Степанову про те, що медицини в країні немає. Є геноцид", - повідомила Богуцька та додала пост підписника.

Медицини немає! Це - геноцид! Президенту, Степанову треба зізнатися! - слуга народу Богуцька розповіла про померлих знайомих 01

Вона також розповіла про відео, зняте в 5-й київській лікарні. "Імпровізоване інтерв'ю з чоловіком, який через годину після інтерв'ю помер від легеневої недостатності. Він розповідав про те, що за кілька днів до нього ніхто так і не підійшов", - пише нардепка.

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Вона таож процитувала пост Андрія Костенка, в якому йдеться про смерть матері чоловіка у 2-й міській лікарні Запоріжжя, яка "спеціалізується" на лікуванні коронавірусу.

За його словами, матері діагноз ставили "на око, оскількик експрес-аналіз щодо наявності вірусу в крові дав негативний результат. Не повірили, взяли мазки і мокроту, і знову в лабораторію".

За весь час перебування в лікарні, за словами сина, до жінки більше ніхто не підійшов. "Ліки, куплені на кілька тисяч гривень, так і залишилися в нерозпечатаному пакеті. Аналізи, взяті майже за тиждень до смерті, так і залишилися незатребуваними в лабораторії. Мама страждала, мучилася, задихалася, але, крім окриків від санітарок: "Навіщо ви крутитесь, навіщо встаєте",  - нічого так і не почула. Близьких, природно, у відділення не пускали - карантин все-таки. Але навіть тиск жодного разу не виміряли, навіть у момент смерті медсестри тримали, щоб мама сильно не билась у конвульсіях. Так і померла - без допомоги, без процедур, без уколів і крапельниць. А навіщо витрачати час і ліки на жінку з нібито коронавірусом? Однаково не можна допомогти, та й вiк не перспективний", - впевнений Костенко.

Він повідомив, що причиною смерті матері записали інсульт. Результат аналізу був негативний.

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Топ коментарі
+62
"Медицины нету! Это - геноцид! Президенту, Степанову надо признаться!", - "слуга народа" Богуцкая рассказала об умерших знакомых - Цензор.НЕТ 3299
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14.11.2020 23:34
+51
Помню в марте эта кацапская консерва утверждала, что короно-бесие - это одна из величайших афер мира.
"Медицины нету! Это - геноцид! Президенту, Степанову надо признаться!", - "слуга народа" Богуцкая рассказала об умерших знакомых - Цензор.НЕТ 5040
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14.11.2020 23:42
+50
Богуцька, так коли путч?

А якщо серйозно, люди починають сприймати ковід всерйоз лише після смерті тих, кого безпосередньо знали.
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14.11.2020 23:32
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Андре 2014: ваш рецепт лечения чиновника был бы приемлем неск. десятилетий назад Но увы! - неприемлем в настоящее время. Показной гуманизм всего мира встанет на защиту человеческих жизней независимо от вины осуждённых. Мы можем позволить себе настроить против Украины общественность всего цивилизованного мира? Я лично против смертной казни, но за неотвратимость и суровость наказания, за очень длительные сроки тюремного заключения. Ведь есть же случаи, когда оказывалось, что человек невиновен уже после приведения смертного приговора в исполнение.Думаю, что перспектива получить 15 и более лет тюр. заключения - страшно. Поэтому надо бороться за неотвратимость и строгость приговоров, за справедливый суд. Да, люди должны бояться наказания за преступления, должны страдать из-за своей вины. НО : страдает и раскаивается (если раскаивается) лишь ЖИВОЙ наказанный. Сроки наказания должны бы быть очень длительные, чтобы вышедшие на волю не могли ни приняться за старое, ни воспользоваться наворованным и припрятанным, т. е. в глубокой старости.
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15.11.2020 13:40 Відповісти
Андре 2014: ваш рецепт лечения чиновника был бы приемлем неск. десятилетий назад Но увы! - неприемлем в настоящее время. Показной гуманизм всего мира встанет на защиту человеческих жизней независимо от вины осуждённых. Мы можем позволить себе настроить против Украины общественность всего цивилизованного мира? Я лично против смертной казни, но за неотвратимость и суровость наказания, за очень длительные сроки тюремного заключения. Ведь есть же случаи, когда оказывалось, что человек невиновен уже после приведения смертного приговора в исполнение.Думаю, что перспектива получить 15 и более лет тюр. заключения - страшно. Поэтому надо бороться за неотвратимость и строгость приговоров, за справедливый суд. Да, люди должны бояться наказания за преступления, должны страдать из-за своей вины. НО : страдает и раскаивается (если раскаивается) лишь ЖИВОЙ наказанный. Сроки наказания должны бы быть очень длительные, чтобы вышедшие на волю не могли ни приняться за старое, ни воспользоваться наворованным и припрятанным, т. е. в глубокой старости.
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15.11.2020 13:41 Відповісти
Совершенно не возражаю. Просто первых отмазавшихся должны находить дохлыми. А потом можно вернуться к гуманизму, конфискациям и длительным срокам за особо тяжкие.
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15.11.2020 13:50 Відповісти
Що це за сітка в неї на шнобелі?
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15.11.2020 13:49 Відповісти
хоть поубивайте друг друга что Порошенко власть г...и так далее...и что во всех бедах виновата Супрун...но реформа должна проходить по этапно и в той ситуации которая в Украине., то что в конституции медицина прописана бесплатная она находила компромис ...
Но вы привели к власти великих клоунов которын деньги с медицины берут на строительство дорог и армии, не благодарите ни кого только себя
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15.11.2020 14:00 Відповісти
Наша медицина - медицина корумпованої держави. Корупція - це лікарі з купленою освітою, що прийшли до розвалених лікарень брати гроші з пацієнтів за безкоштовне лікування у той час, як чиновники від медицини дерибанять бюджетні кошти. Хоч когось покарано? І не покарають в наших корумпованих судах. Ми йдемо в Євросоюз? Казка "нелохів" для лохів.
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15.11.2020 14:01 Відповісти
Вы просто не в курсе, что средства, потраченные на платное обучение с интернатурой в медицинском вузе вернутся лет через десять - если жить на одну голую зарплату врача. Хотите попробовать? Так вот нечего трындеть про врачей - у них выхода нет. Или увеличьте ЗП раз в десять-пятнадцать, или заткнитесь.
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15.11.2020 14:27 Відповісти
Тогда не надо быть врачом . Для тех у кого есть совесть,выход всегда есть.
Переквалифицируйтесь в пивовара.
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15.11.2020 14:35 Відповісти
Вы тогда бы уже не родились. Эта медицина должна была умереть лет восемьдесят назад. Будьте довольны, что вас хотя бы так лечат за эти деньги. Еще раз повторяю - если вы не знаете нашей медицины изнутри - заткнитесь и не произносите идиотских советов.
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15.11.2020 14:44 Відповісти
Это не совет. Это требование ,если вы продаёте совесть - то на выход из медицины и оправдания тут нет.
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15.11.2020 14:52 Відповісти
Авиценна сказал: " Мысли о хлебе насущном не должны отвлекать врача от забот о здоровье его пациентов". Систему надо лечить по-другому, иначе совсем без медиков останетесь.
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15.11.2020 15:16 Відповісти
Совести хватит максимум на месяц. До момента голодной смерти.
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15.11.2020 14:45 Відповісти
Зебилье - а где же ваше большинство, президент, прокуроры, министры ))))
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15.11.2020 14:09 Відповісти
очнулась! каждые сутки по 200 человек умирает и ничего все привыкли просто статистика. еще и на концертики ходят, да детишек классами в киношку водят.
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15.11.2020 14:10 Відповісти
«МЕДИЧНА РЕФОРМА» - реформа смертності
https://youtu.be/t8Jd-nQtVRM
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15.11.2020 14:48 Відповісти
Валєра Ананьєв правий.
Супрун не дозволили зробити те, що вона напланувала.
Зараз би в нас не було такого бардаку.
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15.11.2020 15:34 Відповісти
Там щє промайнув дурнуватий квартал 95 з пародією на Уляну.
Ржали дибіли...
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15.11.2020 15:35 Відповісти
так мало того що їй не дали зробити реформу ватні зебіли на неї ще й хочуть повісити гріхи за два роки управління Зеленського.
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15.11.2020 15:50 Відповісти
Иди на протесты беларус - нечего тебе здесь делать. Или ты к сильным не относишься?
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15.11.2020 14:50 Відповісти
Не знаю, хто така Богуцька, до СН ставлюсь негативно, але сказано вірно.
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15.11.2020 15:00 Відповісти
це крикуха, за вдяки якій народ обрав клована.
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15.11.2020 15:36 Відповісти
С Луны свалились?
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15.11.2020 19:25 Відповісти
Лізка частина цієї піар влади.
Тобто вона несе пряму відповідальність за весь коронавірусний безлад.
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15.11.2020 15:21 Відповісти
аха і фото доречне підібрали,на цензорі тролі ще ті)
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15.11.2020 15:37 Відповісти
Лизочка Богуцкая проснулась? А не она ли лизала Зелю во все отверстия и говорила какой он классный и какой у них с Ермаком рабочий тандем? А теперь, что у Лизы глазки открылись?
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15.11.2020 15:43 Відповісти
там у пості знову поносять Супрун яка не займалася реформою другого рівня,навіщо Цензор розміщує таке?
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15.11.2020 15:47 Відповісти
Я так розумію, що якщо людина бажає жити, то у лікарню не треба їхати, бо шанс вижити у лікарні = 10 %. О - то, купляти ліки і вдома під наглядом близьких = є шанс одужати. Лікарня = смерть майже у 80 %. "Медицини немає! Це - геноцид! Президенту, Степанову треба зізнатися!" - "слуга народу" Богуцька розповіла про померлих знайомих - Цензор.НЕТ 7657 "Медицини немає! Це - геноцид! Президенту, Степанову треба зізнатися!" - "слуга народу" Богуцька розповіла про померлих знайомих - Цензор.НЕТ 7657
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15.11.2020 15:47 Відповісти
Глупость. Откуда люди берут эту бредовую информацию? Таких паникеров в военное время к стенке ставили
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15.11.2020 16:33 Відповісти
Та я сама військова. Не треба мене до стінки )))))))))))
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15.11.2020 18:48 Відповісти
P.S. По-моему Богуцкая задумала путч. Ждем, попкорн скоро завезут.
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15.11.2020 16:00 Відповісти
А не пішла б ти гнида в паРашу!
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15.11.2020 16:40 Відповісти
интересная подборка по медицине в разных странах...правда с точки зрания кацапов-но все равно познавательно.

у нас средней паршивости медицина,если сравнивать с приведенными "Медицини немає! Це - геноцид! Президенту, Степанову треба зізнатися!" - "слуга народу" Богуцька розповіла про померлих знайомих - Цензор.НЕТ 5324
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15.11.2020 17:39 Відповісти
Так, чи не тобі, курці, казали - носи маску і знайомих привчай. Давайте вводьте карантин. Мало того, що медицина фіг знає де. Так і хвороба така, що фіг знаєшь, що з нею робити і чим лікувати. НЕВІДОМО. Особливо, коли ти проктолог, уролог або окуліст.
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15.11.2020 18:38 Відповісти
Я худею с этого мурогонарита, виноВата Супрун ,которая 2 года назад даже не была полноценным министром( ИО),а не зеленая банда турборежимных воров и неучей ,начавших с распродажи за рубеж масок,разворовавших при нецелевом использовании ковидный фонд и незакупившие ни одного аппарата ИВЛ, по прежнему выплачивающие врачам ,лечащим ковидных больных ,жалкие копейки.
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15.11.2020 18:59 Відповісти
У этих клоунов у власти до сих пор во всех бедах виноват Порошенко, порохоботы, Супрун...и т.д. по списку. Ау...недоноски....и та же Лизка в маске с дырками....вы уже у власти полтора года...где деньги ковидного фонда ? до сих пор не могу поверить в 73% тупых...извините,мозг выносит...и это после стольки погибших на Майдане ребят..радуйтесь теперь...вы же этого хотели....чего сопли распускаем? Даже то положительное, что успела сделать , несмотря на обливание ее дерьмом из всех щелей, Супрун, вы, хреновы " слуги" непонятно кого, сумели испоганить и вернуть в эру яныка. Вы хоть что-то положительное можете сделать для народа? Или вашему цинизму конца так и не будет?
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15.11.2020 23:03 Відповісти
ну Супрун допустим медицину недореформировала, а только начала, больнички остались а-ля совок..., в посте целый букет манипуляций, передергиваний и нагнетания эмоций..., скорее всего так оно и есть, только Супрун здесь абсолютно ни при чем...
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15.11.2020 20:35 Відповісти
во всех безобразиях запорожской медицины виновата конечно Супрун. Почему раньше медицина Богатыревой не занималась реформами или хотя бы элементарным наведением порядка- чем занимались главврачи, управленцы из Мнистерств. - бесконечные нарады и ЦУ - этого разве не было? только за последние 4 года стало из рук вон плохо? Всё спихивать на Супрун за последние 30 лет! А забыли как по вине Богатыревой и ее сына, закупившего бракованную вакцину от кори умерло несколько детей в Донецкой области?И ничего ей не было - удрала в Россию. Помню, как она в 2010-2013 г. открыла салон красоты в Министерстве МОЗ , где любовалось своей помолодевшей мордой. Я думаю и сейчас она плетет свои сети - вернулась в Киев и не слышно ее, чем она занимается?
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15.11.2020 22:07 Відповісти
Зелёный геноцид будет предметом расследования в Гааге.
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15.11.2020 20:38 Відповісти
По ходу зебилы поняли , что Ослу Оманскому хана и как порядочные крысы решили драпать с Зеленого Титаника пока не поздно. Но только крысе Лизе тривиальное бегство с тонущего корабля это уже не поможет , ей бы путч в декабре 2019 года помог , но увы он был только в ее больной голове.
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15.11.2020 20:46 Відповісти
Більше доріг, широкий і гарних...
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15.11.2020 21:46 Відповісти
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