"Медицини немає! Це - геноцид! Президенту, Степанову треба зізнатися!" - "слуга народу" Богуцька розповіла про померлих знайомих

Карантинні обмеження - ніщо порівняно з лікарнями.

Про це у фейсбуці написала депутатка "Слуги народу" Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що їй "багато пишуть і телефонують, щоб розповісти про нашу медицину в дії".

"Маски? Тести? Медпрепарати? Карантин? Локдаун? Дистанція? Все це - ніщо порівняно з нашими лікарнями, в які потрапляють хворі на коронавірус. Та, власне, будь-які. Всі. Не скажу, що все погано. Є і дуже навіть непогано. Але є нижче плінтуса", - повідомила Богуцька.

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Нардепка зазначила, що їй "сумно не від того, що у нас немає коштів на хороші лікарні", а "від того, що у нас є кошти на марну, безглузду, нікому не потрібну передвиборчу політичну рекламу".

"Сьогодні на сторінці свого читача (Fedir Krecy) прочитала чиєсь повідомлення про те, що Федір вчора помер. Помер в одеській лікарні. Ймовірно, від коронавірусу, бо напередодні він описував свій стан, просив купити йому сатуратор... Писав про тести, які з інтервалом у 40 хвилин показали протилежні результати... Писав, що терміново продає свою нову машину, бо гроші потрібні на лікування... І в повному розпачі написав президенту і міністру Степанову про те, що медицини в країні немає. Є геноцид", - повідомила Богуцька та додала пост підписника.

Вона також розповіла про відео, зняте в 5-й київській лікарні. "Імпровізоване інтерв'ю з чоловіком, який через годину після інтерв'ю помер від легеневої недостатності. Він розповідав про те, що за кілька днів до нього ніхто так і не підійшов", - пише нардепка.

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Вона таож процитувала пост Андрія Костенка, в якому йдеться про смерть матері чоловіка у 2-й міській лікарні Запоріжжя, яка "спеціалізується" на лікуванні коронавірусу.

За його словами, матері діагноз ставили "на око, оскількик експрес-аналіз щодо наявності вірусу в крові дав негативний результат. Не повірили, взяли мазки і мокроту, і знову в лабораторію".

За весь час перебування в лікарні, за словами сина, до жінки більше ніхто не підійшов. "Ліки, куплені на кілька тисяч гривень, так і залишилися в нерозпечатаному пакеті. Аналізи, взяті майже за тиждень до смерті, так і залишилися незатребуваними в лабораторії. Мама страждала, мучилася, задихалася, але, крім окриків від санітарок: "Навіщо ви крутитесь, навіщо встаєте", - нічого так і не почула. Близьких, природно, у відділення не пускали - карантин все-таки. Але навіть тиск жодного разу не виміряли, навіть у момент смерті медсестри тримали, щоб мама сильно не билась у конвульсіях. Так і померла - без допомоги, без процедур, без уколів і крапельниць. А навіщо витрачати час і ліки на жінку з нібито коронавірусом? Однаково не можна допомогти, та й вiк не перспективний", - впевнений Костенко.

Він повідомив, що причиною смерті матері записали інсульт. Результат аналізу був негативний.

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