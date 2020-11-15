Верховна Рада має ухвалити рішення щодо Конституційного Суду до кінця року, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада України до кінця року має прийняти рішення щодо Конституційного Суду і закон про державний бюджет на 2021 рік, тому жодні віруси не повинні перешкодити роботі парламенту.
У своєму відеоблозі президент Володимир Зеленський зазначив, що багато народних депутатів захворіли на COVID-19, зокрема спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Їм бажаю здоров’я. І всім депутатам, незалежно від партії, бажаю здоров’я", – сказав президент.
Водночас він зазначив, що цього року в парламенту ще багато роботи.
"Це і вирішення проблеми з Конституційним Судом, і прийняття бюджету у другому читанні. І можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, вам це зробити", – наголосив Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Вышло так, что Черчилль прав был по прошествии стольких лет...
звідси простий висновок - нувориші повністю контролюють ситуацію і владу в країні а через свої ЗМІ(незалежних ЗМІ в країні практично нема) засипають лохторат локшиною і покласти цьому край абсолютно нікому, що в свою чергу означає - так буде ще довго бо як показали події останніх 15 років, зрештою і події останніх 500 років, українці не здатні дати собі ради у самостійний спосіб, що і не є дивним при такому кончаному сусідові зі сходу.
Ну, а інша справа - прийняти реалістичний бюджет, і отримати позику МВФ. Скоріш за все - нереально.
То есть -- денех нет и неизвестно...
Эй, -- Украинцы -- в следующем году будете жить при Коммунизме -- без денег.
Щас вам Переворотик Беня организует... ...а рамках карантина выходного пособия...
Соответственно, несколько неутешительных выводов:
1. Зеленский считает, что он освоил работу президента, и особых сложностей в этой работе он не видит.
2. Главным в президентской деятельности ВАЗ по-прежнему считает видосики во всевозможной форме: красиво сказать, а не хорошо сделать.
3. Зеленскому уже откровенно нравится быть президентом: его греет, что столько много «больших людей» его о чем-то униженно просят, что его окружение раболебствует перед ним, а все его криктики - это исключительно враги или врагами нанятые клеветники (в этом точная копия Петра Порошенко).
Александр Кочетков
дуже точний аналіз.