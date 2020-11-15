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ВР (8859) Зеленський (11160) КС (1002)

Верховна Рада має ухвалити рішення щодо Конституційного Суду до кінця року, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада має ухвалити рішення щодо Конституційного Суду до кінця року, - Зеленський

Верховна Рада України до кінця року має прийняти рішення щодо Конституційного Суду і закон про державний бюджет на 2021 рік, тому жодні віруси не повинні перешкодити роботі парламенту.

У своєму відеоблозі президент Володимир Зеленський зазначив, що багато народних депутатів захворіли на COVID-19, зокрема спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Їм бажаю здоров’я. І всім депутатам, незалежно від партії, бажаю здоров’я", – сказав президент.

Водночас він зазначив, що цього року в парламенту ще багато роботи.

"Це і вирішення проблеми з Конституційним Судом, і прийняття бюджету у другому читанні. І можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, вам це зробити", – наголосив Володимир Зеленський.

Також дивіться: Зеленський про конституційну кризу: Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "шкідників у мантіях". ВIДЕО

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Топ коментарі
+10
Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1988
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15.11.2020 00:02
+6
Что там за шум из "Феофании"?
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15.11.2020 00:07
+6
Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9467
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15.11.2020 00:33
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Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1988
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15.11.2020 00:02 Відповісти
Давай безвиз до побачення ?
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15.11.2020 00:04 Відповісти
Что там за шум из "Феофании"?
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15.11.2020 00:07 Відповісти
воно відосіки створює, від слова ТВАРЮКА
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15.11.2020 00:10 Відповісти
Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9467
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15.11.2020 00:33 Відповісти
Жизнь гения,гораздо страшнее чем строение Вселенной... Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 528 Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 528
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15.11.2020 00:07 Відповісти
*****, тут рахунок іде на години!
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15.11.2020 00:09 Відповісти
Где то там во Вселенной,Архимед,Пифагор и даже Леонардо да Винчи завидуют Зеле Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6117
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15.11.2020 00:10 Відповісти
9 лет расстрела три раза в день. Утром в обед и вечером. Расстреливать обязательно на голодный желудок
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15.11.2020 00:12 Відповісти
Слабоумне створіння))
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15.11.2020 00:13 Відповісти
Як казала Ольга Скабеева,все кто угодно,только не Порошенко...73 % болванов послушались... Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7505
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15.11.2020 00:13 Відповісти
Рада тобі нічого нє далжна
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15.11.2020 00:13 Відповісти
А он тупой , он не в курсе. Ему ж в сценарии никто не объяснил, что у нас - разделение властей
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15.11.2020 00:36 Відповісти
Кловун вже став відеоблохером. Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7887
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15.11.2020 00:14 Відповісти
не ну не поц !? сам затеял этот движ с КС , а сейчас условия оно ВР ставит из Феофании видеоблогер хренов !!! .... не ну разве не пдр !? Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 674
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15.11.2020 00:21 Відповісти
Как он быстро решил, да, зебилы?
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15.11.2020 00:22 Відповісти
это выглядит как - блоха говорит собаке, что она должна делать.
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15.11.2020 00:24 Відповісти
Молодой журналист Ві Ві Сі в 1945 году после отставки Уинстона Черчилля спросил,..как же так, Сєр Уинстон,вы же громили Гитлера со 2 сентября 1939 года и по 8 мая 1945 года..., а выборы проиграли...,Сэр Уинстон ответил гениально...,это демократия сынок,в ней много чего юмористического... Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4403
Вышло так, что Черчилль прав был по прошествии стольких лет... Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5503
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15.11.2020 00:27 Відповісти
не спится кловану... за день отоспался за гос счет...
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15.11.2020 00:29 Відповісти
У нас парламентско-президентская республика.
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15.11.2020 00:29 Відповісти
Ну якщо по Закону, то треба передивитись статки, ввести НС і розстрілять. По закону військового часу. Але всіх статки. І як національні багатства, надра, ресурси опинились в руках купки нуворішів.
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15.11.2020 00:29 Відповісти
дивна річ, про це майже не говорять, а серйозно не говорять взагалі.
звідси простий висновок - нувориші повністю контролюють ситуацію і владу в країні а через свої ЗМІ(незалежних ЗМІ в країні практично нема) засипають лохторат локшиною і покласти цьому край абсолютно нікому, що в свою чергу означає - так буде ще довго бо як показали події останніх 15 років, зрештою і події останніх 500 років, українці не здатні дати собі ради у самостійний спосіб, що і не є дивним при такому кончаному сусідові зі сходу.
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15.11.2020 09:40 Відповісти
Спочатку створіть нефуфлижну комісію по відбору членів Конституційного Суду. Бо, якщо створите таку ручну, як по відбору директора НАБУ і керівника САП - безвіз таки точно заберуть.

Ну, а інша справа - прийняти реалістичний бюджет, і отримати позику МВФ. Скоріш за все - нереально.
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15.11.2020 00:29 Відповісти
Зелень докерувалась до ручки.
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15.11.2020 00:41 Відповісти
Ви праві, це всерівно, що побороти корупцію.
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15.11.2020 09:10 Відповісти
Надо собрать всех президентов Украины и пусть дерутся по второму кругу, за кресло следующего гаранта....,думаю что победит Леонид Данилыч,батько украінської корупціі та ворупціі Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2438і Олігархату...
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15.11.2020 00:36 Відповісти
до конца года, - Зеленский
То есть -- денех нет и неизвестно...
Эй, -- Украинцы -- в следующем году будете жить при Коммунизме -- без денег.
Щас вам Переворотик Беня организует... ...а рамках карантина выходного пособия...
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15.11.2020 00:54 Відповісти
маячня повна, бені краще ще не жилося як при зеленій шмарклі.
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15.11.2020 09:43 Відповісти
Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5257
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15.11.2020 01:12 Відповісти
Чітка і коротка характеристика випадкових "царів".
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15.11.2020 09:15 Відповісти
Зеля топнул ножкой. Выполнять всем!
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15.11.2020 01:23 Відповісти
феофанское обращение - самое неудачное из всех, что я видел: неверное по напыщенно-понтоватой стилистике, по несмешному юморению вокруг очень важных тем, даже по темпоритму - и то не сложилось. И вообще, оттуда полезло что-то такое хамовато-жлобливое и совсем несимпатичное. При этом реальной актуальной информации от первого лица страны - ноль.

Соответственно, несколько неутешительных выводов:

1. Зеленский считает, что он освоил работу президента, и особых сложностей в этой работе он не видит.

2. Главным в президентской деятельности ВАЗ по-прежнему считает видосики во всевозможной форме: красиво сказать, а не хорошо сделать.

3. Зеленскому уже откровенно нравится быть президентом: его греет, что столько много «больших людей» его о чем-то униженно просят, что его окружение раболебствует перед ним, а все его криктики - это исключительно враги или врагами нанятые клеветники (в этом точная копия Петра Порошенко).

Александр Кочетков
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15.11.2020 03:48 Відповісти
1000%
дуже точний аналіз.
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15.11.2020 10:36 Відповісти
а чем еще будет заниматься верховная зРада у течение целых 45 дней? готовить копию закона про ношение масок и перчаток? стерилизацию депутатов?
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15.11.2020 06:37 Відповісти
Повірте, там будуть вирішувати більш важливі питання, - де і як і з ким зустріти і провести новорічні свята.
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15.11.2020 09:20 Відповісти
 
 