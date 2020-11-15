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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Посол США в ОБСЄ Гілмор про нові пункти пропуску на Донбасі: Вони, безумовно, покращили б життя, але без російської агресії в них не було б потреби

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол США в ОБСЄ Гілмор про нові пункти пропуску на Донбасі: Вони, безумовно, покращили б життя, але без російської агресії в них не було б потреби

Місія США в ОБСЄ висловила стурбованість тим, що заплановане 10 листопада відкриття нового пункту пропуску у східній Україні не сталося через російську агресію.

Про це заявив Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор, пишет Цензор.НЕТ із  посиланням на Радіо Свобода.

"Ці нові пункти пропуску, безперечно, покращили б життя мирних громадян. Але якби не було російської агресії, не було б потреби для створення пунктів пропуску на суверенній українській території", – зазначив дипломат.

Російські військові дії в Україні він назвав "агресивними зусиллями розділити країну". Він закликав Москву вивести своїх військових та зброю зі східної України.

Посол США в ОБСЄ також закликав Росію припинити "кампанію репресій в Криму", залякування і переслідування етнічних та релігійних меншин на півострові.

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"За даними Кримської правозахисної групи, від початку окупації, проти релігійних організацій та їхніх членів було порушено 101 адміністративну справу за "незаконну місіонерську діяльність". Справа кримського мусульманського імама Аблякіма Галієва, якому 27 жовтня висунули звинувачення за проведення п’ятничної молитви, є лише останнім прикладом розправи над мусульманськими лідерами, які відмовляються підкорятися релігійному керівництву, нав’язаному окупаційною владою. 14 жовтня суд також оштрафував ялтинське відділення Російської греко-католицької церкви за "незаконну місіонерську діяльність", оскільки вони відмовилися підкоритися волі окупаційної влади", – пояснив посол Джеймс Гілмор.

Він наголосив, що російська окупаційна влада переслідує всі релігійні групи на півострові, крім Російської православної церкви.

Гілмор також зазначив, що пандемія коронавірусу ускладнила роботу Спостережної місії ОБСЄ в Україні, вичерпала їхні ресурси та посилила ризик для їхнього життя.
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Топ коментарі
+8
Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор куди точніше характеризує проблему, ніж ЗЕ; який практично ніколи не згадує "если бы не было российской агрессии...." А, якщо згадує, то лише як "та сторона".
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15.11.2020 00:51
+6
Верховный главнокомандующий, то пункты пропуска рашистов открывает. то про вольные экономические зоны для врагов Украины излагает, призывает прекратить стрелять " в ту сторону" а вот союзники Украины прямо говорят об агрессии и оккупации.
В период потерь территории и убийств украинцев, закрадываются очень нехорошие подозрения.
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15.11.2020 01:29
+5
А клован говорит,что там хороший ремонт,асфальт и фонари горят. Ватанам с лугандона понравится и они проникнутся любовью к Украине.
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15.11.2020 01:10
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мистер очевидность.
Парашины руки уже видны даже с альфы-центавра, а озабоченные все только просыпаются(
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15.11.2020 00:41 Відповісти
Золотые слова ! Зеклован ещё ни разу не назвал Россию агрессором , только « та сторона», »мир» ему мерещится в глазах ***** убившего 13 000 украинцев
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15.11.2020 05:07 Відповісти
какая очевидность и для кого очевидность?

даже со стороны посол ткнул зе-гнид носом в гавно, что не закреплять оккупированные территории за паРашей нужно, а предпринимать шаги к их освобождению...
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15.11.2020 08:42 Відповісти
Небыло бы масла -- небыло б меня... (с)
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15.11.2020 00:44 Відповісти
По быстрому новость прочёл---та со старости подумал что Ричи Гиллмор подался в послы на старости лет подработать стажу. Ну тот что с Глубокого пурпура. Но не он.
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15.11.2020 00:48 Відповісти
Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор куди точніше характеризує проблему, ніж ЗЕ; який практично ніколи не згадує "если бы не было российской агрессии...." А, якщо згадує, то лише як "та сторона".
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15.11.2020 00:51 Відповісти
God bless America
в зеленых и прочих руцких питарасов
ушатаем - у нас выбора нет - смерть ворогам !
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15.11.2020 01:03 Відповісти
А клован говорит,что там хороший ремонт,асфальт и фонари горят. Ватанам с лугандона понравится и они проникнутся любовью к Украине.
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15.11.2020 01:10 Відповісти
Верховный главнокомандующий, то пункты пропуска рашистов открывает. то про вольные экономические зоны для врагов Украины излагает, призывает прекратить стрелять " в ту сторону" а вот союзники Украины прямо говорят об агрессии и оккупации.
В период потерь территории и убийств украинцев, закрадываются очень нехорошие подозрения.
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15.11.2020 01:29 Відповісти
Вы и сами -все вокруг ,да около 😜 Зеленский 🤢🤡агент ***** , трус-уклонист ,а ещё нарик на подтанцовке каломойши и остальной укр мафии
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15.11.2020 05:16 Відповісти
вот слова не мальчика,но мужа...
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15.11.2020 08:51 Відповісти
Другими словами они сказали, что зеля занимаетя чепухой и тратит на єто их деньги.
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15.11.2020 11:45 Відповісти
 
 