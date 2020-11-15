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Зеленський розкритикував мерів за відмову запроваджувати карантин вихідного дня: Вони думають не про кількість хворих, а про голоси у другому турі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський розкритикував мерів за відмову запроваджувати карантин вихідного дня: Вони думають не про кількість хворих, а про голоси у другому турі

Карантин вихідного дня - це шанс уникнути повного закриття. Завдання уряду - допомогти представникам малого та середнього бізнесу пережити ці обмежувальні заходи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеоблозі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Глава держави зауважив, що запровадження карантину вихідного дня можна підтримувати або не підтримувати, але треба розуміти, чому саме було ухвалене таке рішення.

"У нас щодня нові рекорди – більше 12 тисяч захворілих на день. Треба збити динаміку зростання захворілих. Наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм дійсно доведеться обирати, кого лікувати", – сказав Президент.

Він зазначив, що впровадження повного локдауну на весь тиждень з метою зменшення кількості хворих на COVID-19 завдасть значно більших збитків бізнесу та економіці, ніж карантин вихідного дня.

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"Карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття. І якщо у нас є такий шанс, ми маємо ним скористатися", – додав Володимир Зеленський.

Водночас Президент погоджується, що навіть такий обмежений карантин спричинить значні втрати для окремих сфер бізнесу. Тому уряд повинен надати їм програми та інструменти підтримки.

"Це головне завдання: уряд має зробити все, щоб ці три вікенди, ці шість днів, ще раз нагадую, не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу", – наголосив Глава держави.

Він також зазначив, що ефективність карантину вихідного дня залежить від взаємодії бізнесу та влади – центральної та місцевої.

"Але у деяких мерів, на жаль, і я це констатую, продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості та інколи дійсно непопулярні кроки тому, що боремося не за особисті рейтинги, а за життя українців. Коронавірус змушує нас приймати складні рішення", – нагадав Володимир Зеленський.

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Проте, за його словами, якщо громадяни, бізнес і влада на місцях реально дотримуватимуться карантину у вихідні, буде шанс уникнути повного локдауну.

Нагадаємо, з півночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня.

12 листопада уряд України опублікував на своєму сайті прийняту напередодні постанову №1100, якою внесено зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин з поділом на зони і вводячи карантин "вихідного дня".
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Топ коментарі
+28
В отличие от зели они хоть о чём-то думают.
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15.11.2020 01:16
+21
Інтуїція мені підказує, шо Янелох десь у теплих краях відпочиває після важкої президентської кампанії в Америці. Тільки уявіть, як він хотів, щоб Байден програв. Та скільки раз надзюрив в штанці, коли Байден переміг. Бо бути єдиним президентом у світі, який примусив прокуратуру завести кримінальну справу на президента Америки, це треба бути таким вже сцикуном трампістом, шо капєц.
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15.11.2020 01:44
+20
Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 1306
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15.11.2020 07:59
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В отличие от зели они хоть о чём-то думают.
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15.11.2020 01:16 Відповісти
Буба, ты всю страну вдохновил своим примером!
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15.11.2020 01:45 Відповісти
ы тут вову похєрили, вова тебе вже всі туди посилають, сходи туди вже.... будь людиною
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15.11.2020 01:20 Відповісти
Як красиво звучить - Карантин Вихідного Дня.

Практично як - КожВенДиспансер. Колись про це пісні напишуть...(с) Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 9220
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15.11.2020 01:21 Відповісти
А я от думаю про кількість перетнувших з дамбвабве потенційно хворих на пунктах пропуску, які не перекрили а ще й відкривають.
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15.11.2020 01:22 Відповісти
Так політик і має думати про голоси виборців- інакше він не політик, а диктатор.
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15.11.2020 01:22 Відповісти
Який ще політик? Мер невеликого міста - це господарник перш за все, а не політик. Тому і думає за середній та малий бізнес. Вода не тече - мер винуватий, вода тече, де нетреба - теж він, собака дохла на дорозі більше години лежить - знову він! Навіть мера столиці за господарчі справи ******, а не за політику.
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15.11.2020 05:20 Відповісти
Тобто значення терміну "політика" ви не знаєте.
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15.11.2020 05:53 Відповісти
Захворів на ковід. Нарешті маю час посидіти вдома. Кличу всіх в гості - ніхто не йде.. Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 6996 - Зеленый
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15.11.2020 01:26 Відповісти
Вы о другом задумайтесь: будет пару-тройку дней без Зели! -- и надо успеть -- "с врагами сразиться и песню допеть".
Порох в Презики с лёту не заскочит -- Смута будет -- надо будет кого-то более оперативного найти, если сам не найдётся... -- в рамках Конституции, кстати!
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15.11.2020 01:35 Відповісти
...в рамках Конституции... Фантазер ты.
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15.11.2020 08:19 Відповісти
"Как написал один чувак, когда они закрыли больницы для плановых операций - никто не отреагировал, а когда они закрыли рестораны на выходные - все. Все, что вы должны знать о наших приоритетах. К сожалению, наши политики разучили страну жевать « твёрдую пищу»- приучили к поверхностному мышлению, к «легким решениям». Государство не занимается регулированием социальных процессов, и в этом беда ".. «Просто если через месяц будет 30.000 в день - многие и сами уже не зайдут в ресторан...»
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15.11.2020 01:43 Відповісти
Вова-клоун-дурачьок
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15.11.2020 01:43 Відповісти
Паяц больше подходит



Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит.
Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.
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15.11.2020 12:14 Відповісти
Інтуїція мені підказує, шо Янелох десь у теплих краях відпочиває після важкої президентської кампанії в Америці. Тільки уявіть, як він хотів, щоб Байден програв. Та скільки раз надзюрив в штанці, коли Байден переміг. Бо бути єдиним президентом у світі, який примусив прокуратуру завести кримінальну справу на президента Америки, це треба бути таким вже сцикуном трампістом, шо капєц.
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15.11.2020 01:44 Відповісти
а видосики можно было и заранее записать
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15.11.2020 08:40 Відповісти
В Омане?
Кстати, что он делал в Омане до сих пор так и не рассказал
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15.11.2020 12:16 Відповісти
Це військова таємниця і він забере її з собою у могилу. Зеленський розкритикував мерів за відмову вводити "карантин вихідного дня": Вони думають не про кількість хворих, а про голоси у другому турі - Цензор.НЕТ 378
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15.11.2020 12:42 Відповісти
ти так називаемий президент , сиди молча в больнице и небелькочи на екран ,на рвоти тянет,,,,
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15.11.2020 02:07 Відповісти
Ну уж нет.
Пусть катает гундосики и дальше, дабы дурь его видна была
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15.11.2020 12:17 Відповісти
Управляемый хаос - это ваше фсьо, да Зе?
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15.11.2020 02:16 Відповісти
Сейчас я согласен с Зеленским,тут он прав
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15.11.2020 03:07 Відповісти
А, как же быть с опросом "Пять вопросов от президента" в разгар пандемии? Тут играем х..м на рояле, а тут не играем, тут селедку заворачивали?
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15.11.2020 05:18 Відповісти
В чем это недомерок 🤢🤡прав ? Ему обидно ,что «слуги» пролетели , как он не пиарился и не задавал свои дурацкие вопросики 😜 На тот момент эпидемия уже свирепствовала
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15.11.2020 04:58 Відповісти
Цитируя некоего подонка из Беларуссии, замечу, - чья бы корова мычала, а ЗЕленая свинья лучше бы молчала.
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15.11.2020 05:15 Відповісти
" ... а ЗЕленая свинья лучше бы молчала. не рохкала (хрюкала) ... )
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15.11.2020 07:58 Відповісти
По себе,тварь зеленая,судишь?)))
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15.11.2020 06:17 Відповісти
стоит два финна и вдруг мимо них на большой скорости проскочила машину...
один спрашивает другого - "ктто этто?"
второй, выдержав какое-то время, отвечает - "Микки Хакконнен, позор нации"...
(на время сочинения этой версии анекдота - 2004 год - Финляндии был уплачен штраф за превышение скорости в размере 170 тысяч евро, 27-летний Юсси Салонойа, один из самых богатых людей Финляндии был оштрафован дорожной полицией за банальное превышение скорости. Это рекордный размер штрафа за всю историю северной страны, в которой размер административного наказания за нарушение правил дорожного движения рассчитывается исходя из суммы доходов нарушителя. )
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15.11.2020 06:34 Відповісти
Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 1784 Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 5447
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15.11.2020 06:43 Відповісти
Сократ говорил, - Заговори, чтоб я тебя увидел. А, если оторопь берет от увиденного? Похоже, что мы в ней продолжаем находится, не приходя в себя. Такой себе гоп-стоп.
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15.11.2020 07:27 Відповісти
Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре - Цензор.НЕТ 1306
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15.11.2020 07:59 Відповісти
Глибокий та застарілий комплекс відчуження від влади - це дуже дошкульна українська хвороба.
Зеленський допоміг багатьом українцям це відчуження здолати.
Так, ненадовго. Так, ілюзорно.
Але головне, що це було зроблено саме в той традиційний та примітивний спосіб, в який українці століттями локально, кожен собі, час від часу долали своє відчуження від влади.
Саме тому ця технологія так добре "зайшла" на виборах.
А способів таких українці мають два.
Перший: представника влади можна підкупити. Але це дорого.
Другий і кращий спосіб: прилаштувати у владу "свою людину".
Ну тобто реально свою. З найближчого соціального кола. Кума. Свата. Свояка.
Когось із тих, з ким бачишся кожен день. Щоб потім, якщо що, можна було через нього "порішать".
А "Зеленський з телевізора" - він же свій в доску! Щовечора з нами. Практично член родини.
От всім миром його і проштовхнули.
Щоб він нам все швиденько "порішав". Кому війну, кому корупцію, кому зниження податків (ага).
При тому, що сама базова ідея - "порішати через свого" - носить глибоко корупційний характер.
Але цей урок наше суспільство досі не вивчило.
Тож для початку хоча б назвімо речі своїми іменами. - О. Панич
https://gazeta.ua/blog/54180/*********-dosi-ne-vivchili-urok-scho-porishati-cherez-svogo-ce-korupciya
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15.11.2020 10:56 Відповісти
У тебе якісь застарілі дані. У Києві, результат тесту треба чекати... 10 днів.
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15.11.2020 09:42 Відповісти
Зеленський, ти неадекватна людина. Треба вводити загальний карантин для шкіл, для освіти, а не карантин вихідного дня,який нічого не дасть.
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15.11.2020 08:09 Відповісти
Надо бы мэрам посчитать количество пострадавших предпринимателей от выходного дня и выставить счёт янелоху. Пусть оплатит ущерб
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15.11.2020 08:22 Відповісти
Ты бы скот деньги с ковидного фонда не в асфальт закатывал...а по назначению использовал...тогда бы и карантин выходного дня вводить не пришлось бы..
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15.11.2020 08:28 Відповісти
А як відносно того щоби "взяти під особистий контроль"? Чи це не працює? Простіше критикувати, то КС, то мерів і так далі. Влаштували "гризню" замість згуртованої цілеспрямованої роботи по боротьбі з пандемією.
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15.11.2020 08:31 Відповісти
"У нас каждый день новые "рекорды" - более 12 тысяч заболевших в день. Нужно сбить динамику роста заболевших. "корона"сбила рекордсмена ежедневных рекордов -степановА. Некому обявлять о "вирусных" рекордах, которым завидуют В ЕС ,так през лично решил занятся оглашением рекордных вирусных данных
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15.11.2020 08:39 Відповісти
Зеленський, а коли ти, на порозі епідемії коронавірусу, дозволив продать захисні засоби зі стратегічного запасу і витрачать гроші на будівництво доріг, замість розвертання клінік та випуск кисневого обладнання для них, ти ПРО ЩО думав? Думаю, не про людей, а про перемогу на місцевих виборах...
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15.11.2020 08:57 Відповісти
За кожним голосом жива людина, ось чого зелені ніяк не зрозуміють.
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15.11.2020 09:26 Відповісти
Бубочка, ты не с Омана вещаешь? Ржете там по приколу с Ермаком и плядями.
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15.11.2020 09:37 Відповісти
Местные выборы показали, что преЗЕрватив и его говнопартия - уже никто в этой стране, поскольку едва ли найдется даже пятерка крупных городов, где зелесрань взяла кресло мэра и получила первое место по депутатам. Поэтому местные чиновники, избранные местными жителями, вправе посылать криворогульное шапито преЗЕка куда подальше. К тому же вазелин со своими чучелами разворовал короновирусный фонд, и финасирование лечения коронобольных сейчас упало на местные бюджеты.
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15.11.2020 09:39 Відповісти
Дайте Клоуну хтось заспокійливе, бо поки Воно на самоізоляції, вже вспіло весь інтернет засрати своїми вумними мислями.
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15.11.2020 09:47 Відповісти
А от тут Зєля правий. Мери справді піаряться.
Від закликів-заяв Садового розміри штрафів підприємцям не зміняться.Більш того,своїми закликами Садовий підставив власників бізнесу.
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15.11.2020 09:53 Відповісти
" ...коронавирус заставляет нас принимать сложные решения ."
Да здорово вы напрягли мозги ,когда допустили наглый ,беспрецедентный
грабёж резервного фонда , приняли решение об урезании фонда по борьбе
с коронавирусом а его остатки даже умудрились не использовать эффективно.
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15.11.2020 10:19 Відповісти
Чия б корова мичала, а твоя б мовчала.
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15.11.2020 10:29 Відповісти
Айяай, как Зеленский беспокоится о Народе, сидя в ВИП палате в Феовании в окружении медперсонала, медаппаратуры и нянечек с тарелочками бульончика.
А как же реальная забота о украинцах? А она,забота и помощь, закатывается в асфальт 😡😡😡Зеленський розкритикував мерів за відмову вводити "карантин вихідного дня": Вони думають не про кількість хворих, а про голоси у другому турі - Цензор.НЕТ 1059
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15.11.2020 10:43 Відповісти
Зеля, а где обещанный госпиталь в Дворце спорта, уже развернули? Или арену бережёшь для выступления своих ЗЕклоунов 95СVартале ?
За деньги, которые закатали в асфальт можно было уже построить не один госпиталь, как в Китае. Зеленський розкритикував мерів за відмову вводити "карантин вихідного дня": Вони думають не про кількість хворих, а про голоси у другому турі - Цензор.НЕТ 6969
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15.11.2020 11:03 Відповісти
А ты о чем думаешь? По ком звонит колокол?
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15.11.2020 12:16 Відповісти
То не критикувати потрібно а діяти! Двовладдя в країні недопустимо! Не виконуєш в ТЮРАГУ!
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15.11.2020 13:56 Відповісти
Можно подумать , что жидяра зеленский думает о народе!! Если бы думал о народе не заасфальтировал бы в дороги 60 млрд грн!!
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15.11.2020 14:11 Відповісти
а шо, по дорогам народ не поедет?
ну раскрали половину, а когда не крали?
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15.11.2020 17:35 Відповісти
Місцевим царькам застить очі бабло вихідного дня.
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15.11.2020 14:13 Відповісти
Если б ты боролся за жизнь людей, то тогда бы не закатывал в асфальт деньги, которые были выделены на борьбу с коронавирусом. Так-что, не надо лишний раз вешать лапшу на уши людям.
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15.11.2020 17:49 Відповісти
Из источников, приближённых к Феофании, но не так, шоб очень:
«Во второй половине дня Зеленский почувствовал себя тяжелее обычного. Немедленно созванный консилиум врачей на основании собранных анализов и проведённых аппаратных исследований установил причину утяжеления состояния больного - мэры городов Украины одновременно положили на Зеленского большие и толстые. Следует уточнить, что мэры, не обладавшие большими и толстыми в составе собственных организмов, делигировали вместо себя студентов из африканских стран.»
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15.11.2020 18:00 Відповісти
От чья бы корова мычала. А зеленого молчала. Хаха
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15.11.2020 19:14 Відповісти
 
 