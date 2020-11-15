Зеленський розкритикував мерів за відмову запроваджувати карантин вихідного дня: Вони думають не про кількість хворих, а про голоси у другому турі
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Карантин вихідного дня - це шанс уникнути повного закриття. Завдання уряду - допомогти представникам малого та середнього бізнесу пережити ці обмежувальні заходи.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеоблозі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Глава держави зауважив, що запровадження карантину вихідного дня можна підтримувати або не підтримувати, але треба розуміти, чому саме було ухвалене таке рішення.
"У нас щодня нові рекорди – більше 12 тисяч захворілих на день. Треба збити динаміку зростання захворілих. Наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм дійсно доведеться обирати, кого лікувати", – сказав Президент.
Він зазначив, що впровадження повного локдауну на весь тиждень з метою зменшення кількості хворих на COVID-19 завдасть значно більших збитків бізнесу та економіці, ніж карантин вихідного дня.
"Карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття. І якщо у нас є такий шанс, ми маємо ним скористатися", – додав Володимир Зеленський.
Водночас Президент погоджується, що навіть такий обмежений карантин спричинить значні втрати для окремих сфер бізнесу. Тому уряд повинен надати їм програми та інструменти підтримки.
"Це головне завдання: уряд має зробити все, щоб ці три вікенди, ці шість днів, ще раз нагадую, не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу", – наголосив Глава держави.
Він також зазначив, що ефективність карантину вихідного дня залежить від взаємодії бізнесу та влади – центральної та місцевої.
"Але у деяких мерів, на жаль, і я це констатую, продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості та інколи дійсно непопулярні кроки тому, що боремося не за особисті рейтинги, а за життя українців. Коронавірус змушує нас приймати складні рішення", – нагадав Володимир Зеленський.
Проте, за його словами, якщо громадяни, бізнес і влада на місцях реально дотримуватимуться карантину у вихідні, буде шанс уникнути повного локдауну.
Нагадаємо, з півночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня.
12 листопада уряд України опублікував на своєму сайті прийняту напередодні постанову №1100, якою внесено зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин з поділом на зони і вводячи карантин "вихідного дня".
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Практично як - КожВенДиспансер. Колись про це пісні напишуть...(с)
Порох в Презики с лёту не заскочит -- Смута будет -- надо будет кого-то более оперативного найти, если сам не найдётся... -- в рамках Конституции, кстати!
Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит.
Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.
Кстати, что он делал в Омане до сих пор так и не рассказал
Пусть катает гундосики и дальше, дабы дурь его видна была
молчала.не рохкала (хрюкала) ... )
один спрашивает другого - "ктто этто?"
второй, выдержав какое-то время, отвечает - "Микки Хакконнен, позор нации"...
(на время сочинения этой версии анекдота - 2004 год - Финляндии был уплачен штраф за превышение скорости в размере 170 тысяч евро, 27-летний Юсси Салонойа, один из самых богатых людей Финляндии был оштрафован дорожной полицией за банальное превышение скорости. Это рекордный размер штрафа за всю историю северной страны, в которой размер административного наказания за нарушение правил дорожного движения рассчитывается исходя из суммы доходов нарушителя. )
Зеленський допоміг багатьом українцям це відчуження здолати.
Так, ненадовго. Так, ілюзорно.
Але головне, що це було зроблено саме в той традиційний та примітивний спосіб, в який українці століттями локально, кожен собі, час від часу долали своє відчуження від влади.
Саме тому ця технологія так добре "зайшла" на виборах.
А способів таких українці мають два.
Перший: представника влади можна підкупити. Але це дорого.
Другий і кращий спосіб: прилаштувати у владу "свою людину".
Ну тобто реально свою. З найближчого соціального кола. Кума. Свата. Свояка.
Когось із тих, з ким бачишся кожен день. Щоб потім, якщо що, можна було через нього "порішать".
А "Зеленський з телевізора" - він же свій в доску! Щовечора з нами. Практично член родини.
От всім миром його і проштовхнули.
Щоб він нам все швиденько "порішав". Кому війну, кому корупцію, кому зниження податків (ага).
При тому, що сама базова ідея - "порішати через свого" - носить глибоко корупційний характер.
Але цей урок наше суспільство досі не вивчило.
Тож для початку хоча б назвімо речі своїми іменами. - О. Панич
https://gazeta.ua/blog/54180/*********-dosi-ne-vivchili-urok-scho-porishati-cherez-svogo-ce-korupciya
Від закликів-заяв Садового розміри штрафів підприємцям не зміняться.Більш того,своїми закликами Садовий підставив власників бізнесу.
Да здорово вы напрягли мозги ,когда допустили наглый ,беспрецедентный
грабёж резервного фонда , приняли решение об урезании фонда по борьбе
с коронавирусом а его остатки даже умудрились не использовать эффективно.
А как же реальная забота о украинцах? А она,забота и помощь, закатывается в асфальт 😡😡😡
За деньги, которые закатали в асфальт можно было уже построить не один госпиталь, как в Китае.
ну раскрали половину, а когда не крали?
«Во второй половине дня Зеленский почувствовал себя тяжелее обычного. Немедленно созванный консилиум врачей на основании собранных анализов и проведённых аппаратных исследований установил причину утяжеления состояния больного - мэры городов Украины одновременно положили на Зеленского большие и толстые. Следует уточнить, что мэры, не обладавшие большими и толстыми в составе собственных организмов, делигировали вместо себя студентов из африканских стран.»