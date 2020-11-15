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Американці створили в Україні центр для роботи проти Білорусі, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Американці створили в Україні центр для роботи проти Білорусі, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, стверджує, що в Україні існує центр щодо розхитування ситуації в Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю іноземним телеканалам, яке транслювали в ефірі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко вважає, що ситуацію в країні намагаються розгойдати з усіх боків.

"Я кажу - Польща. А ми ж знаємо, хто в цих центрах сидить: американці, до єдиної людини. І, на жаль, створили другий центр в Україні для роботи проти Білорусі. Ми його бачимо, цей центр", - сказав Олександр Лукашенко.

Він також стверджує, що з українського боку на територію Білорусі нібито перейшли чотири людини, які підпалили кілька будівель і автомобілів.

"І ці чотири анархісти, які ховалися в Україні, перейшли до нас, і ми їх затримали. Вони підпалили у нас кілька будівель, автомобілів. Ми бачимо, хто сьогодні намагається зіграти на радикалізацію того, що відбувається в Білорусі. Справа не у внутрішній ситуації. Нас качають з усіх боків", - сказав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, 30 жовтня білоруські силовики відзвітували про затримання за 20 км від кордону з Україною групи з 4 "анархістів-диверсантів", які нібито підпалювали автомобілі та адмінбудівлі в Мозирі та Солігорську. За версією білоруських слідчих, група сформувалася в Києві і збиралася тікати в Україні.

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Топ коментарі
+40
Тварь. Стыдно в таком возрасте быть таким.
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15.11.2020 02:02
+37
да ладно, а что с Литвой и Чехией, они же по началу руководили бунтом, разве закрыли? А немцы, такую аудио разведку прокрутили , эх таракан, теряешь память, теряешь.
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15.11.2020 02:08
+37
Лука смотри аккуратно -- америкосы тебе в штаны насрали а в мозги тебе ПЫНЯ насрал Американцы создали в Украине центр для работы против Беларуси, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3534
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15.11.2020 04:24
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Чтото плохо этот центр работает раз лукавый цыган еще голос подает с менцких болот.
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15.11.2020 10:39 Відповісти
1)майор Николай Шелехов.г.Минск.
2)лейтенант Сергей Бондарь г.Бобруйск.
3)Александр Рукавишников г.Бобруйск
4)лейтенант Сергей Трофимов.г.Витебск.
5)снайпер Андрей Дюбанов.г.Заславль...
Ну и тд.
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15.11.2020 10:44 Відповісти
Під'їзди обсцикати будуть?
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15.11.2020 10:46 Відповісти
Фуйло и бульбосос обожрались бульбой и щами, и обригали нашу голубую планету Земля.
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15.11.2020 19:59 Відповісти
Их всех Крыс белорусскихможно найти при желании...но нашему СБУ это не нужно...
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15.11.2020 10:47 Відповісти
Тут ты прав.Лукаш собирал батальон бульбашей воевать против Украины...но это не афишировалось с 2014 года.дабы не навредить "добрососедским" отношениям...
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15.11.2020 10:57 Відповісти
а помните как он в 2014 предлагал ввести на Дамбас "миротворцев" из Беларуси? Украина тогда отказалась. Уже все увидели, что это за миротворцы, избивающие свой народ?
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15.11.2020 22:22 Відповісти
Кольцо врагов сжымается!
Только вступление в Расию тебя спасёт!
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15.11.2020 10:54 Відповісти
в дерьмо уже вступил... плавает в нем... нелегитимный упырь дальше вступать уже не может... все будет не легетимно.
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15.11.2020 11:00 Відповісти
Нда... когда в белоруси, праллельно с кремлем создавался центр оккупации Украины(воевало и нас убивали сотни белорусов на донбасе) мы не трубили про это с пеной у рта..в усатого таракана по Фройду - страх возмездия. боится собственых фантазий. доля чаусеску его ждет?
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15.11.2020 10:58 Відповісти
не дивно, що білоруси хочуть скинути лукаша - зовсім дід з глузду з'їхав!
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15.11.2020 11:16 Відповісти
Американці створили в Україні центр для роботи проти Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 196
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15.11.2020 11:21 Відповісти
В позе снизу под рашей , а виновата Украина ? Я не хочу обидеть народ Беларуси , но при любом варианте , вы пока будете в позе снизу под рашей .
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15.11.2020 11:38 Відповісти
Это сразу за концлагерем для жителей дамбаса, на одной улице, я видел!!!
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15.11.2020 11:49 Відповісти
Стандартная бредо-пропаганда для лаптеногих от 3% таракана.
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15.11.2020 12:01 Відповісти
А ище, Украина размистила на границе с Беларусью, контейнеры с каларадским жуком
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15.11.2020 12:03 Відповісти
В Україні давно є американський центр і посольство США, а в США є українська діаспора, тільки таких колгоспних дятлів бульбайость типу лукафуйлович не буває.
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15.11.2020 14:26 Відповісти
Если лука видит в Украине американский центр, о котором кроме него, никто не знает, значит. он ясновидящий мессия.
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15.11.2020 12:11 Відповісти
по методичке фсбшной шпарит
тем бы столкнуть, а потом миротворцами устроиться, как в шуше
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15.11.2020 23:26 Відповісти
Ох и притрушенный, мама дорогая...
Жаль, что, скорее всего, помрет спокойно и своей смертью и никто не помочится и не плюнет на его разорванный толпой труп.
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15.11.2020 12:15 Відповісти
Когда его уже инфаркт добет этого ненормального
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15.11.2020 13:14 Відповісти
Иногда кажется, что Лука, предчувствуя, что за все сделанное придется отвечать, пытается срочно наговорить на психиатрический диагноз.
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15.11.2020 13:28 Відповісти
Побольше бы в Украине было бы американских ценров, любой направленности и тогда это быдла и мразь лукашенко и *****,. даже смотреть в сторону Украины не будут !! Сцыкуны и вруны на разных ТВ каналах и в бункерах!! А как на свежий воздух так с автоматом в руках !! Трусы!!
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15.11.2020 14:07 Відповісти
Соціопат лукашенко ще і параноїк. І чи не досить нашим ЗМІ цитувати психічно хворого самозванця із сусідньої країни?
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15.11.2020 14:09 Відповісти
Если Лукашеску ещё там - значит плохо работают. Новому госдепу нужно разогнать эту шоблу дармоедов!
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15.11.2020 14:11 Відповісти
быдло ватное схавает
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15.11.2020 15:25 Відповісти
Полностью превратился в говорящую голову *****.
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15.11.2020 15:46 Відповісти
Так ось в чим справа....Лука перевалює дол Раші кокаїн!!! Та з такої посади сам хєр хто сам піде.Як американці сіли на фост - ото ж і паніка..))))
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15.11.2020 18:00 Відповісти
Больной ублюдок. Надеюсь его растерзают как Кадаффи. Одно чмо усатое портит жизнь миллионам. Американцы им всюду мерещатся, дебил.
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15.11.2020 19:13 Відповісти
Совсем свихнулся старый таракан. Это уже диагноз.
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15.11.2020 21:53 Відповісти
он не старый таракан - он хуже - старый клещ, впился в тело и кровь народа.
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15.11.2020 22:17 Відповісти
БЕССТЫДНОЕ БЫДЛО, пользовавшееся властью много лет...
ВСЕ, ПОКА - слазь с кобылы....
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15.11.2020 22:15 Відповісти
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