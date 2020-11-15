Американці створили в Україні центр для роботи проти Білорусі, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, стверджує, що в Україні існує центр щодо розхитування ситуації в Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю іноземним телеканалам, яке транслювали в ефірі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко вважає, що ситуацію в країні намагаються розгойдати з усіх боків.

"Я кажу - Польща. А ми ж знаємо, хто в цих центрах сидить: американці, до єдиної людини. І, на жаль, створили другий центр в Україні для роботи проти Білорусі. Ми його бачимо, цей центр", - сказав Олександр Лукашенко.

Він також стверджує, що з українського боку на територію Білорусі нібито перейшли чотири людини, які підпалили кілька будівель і автомобілів.

"І ці чотири анархісти, які ховалися в Україні, перейшли до нас, і ми їх затримали. Вони підпалили у нас кілька будівель, автомобілів. Ми бачимо, хто сьогодні намагається зіграти на радикалізацію того, що відбувається в Білорусі. Справа не у внутрішній ситуації. Нас качають з усіх боків", - сказав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, 30 жовтня білоруські силовики відзвітували про затримання за 20 км від кордону з Україною групи з 4 "анархістів-диверсантів", які нібито підпалювали автомобілі та адмінбудівлі в Мозирі та Солігорську. За версією білоруських слідчих, група сформувалася в Києві і збиралася тікати в Україні.