Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає
Новини Цензор.НЕТ Події
За минулу добу, 14 листопада, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід збройні формування Російської Федерації та ії найманці три рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.
Від початку поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.
Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає.
Будь ласка, зачекайте...
какой такой снайпер? какая такая ответка?? совсем уже? ну? и как теперь этот день счетоводуперемирия записывать в "ненарушалирежимтишины"??? совести совсем нет...
думаете как выходной у паркетных стратегов и приболезный напольён, так вам там все позволено-разрешено?даже "ответка" ??? (ага! щаз!!!)
(пардон за сарказм.)
короче - ихтамнетским снайперам косоглазия и тремора! ( а нашим - удачной охоты!)
"Помните, было очень много "зрады" из-за разведения там войск. А по факту сейчас там мирно и тихо. Кстати, я был там неделю назад. Мы открыли в Счастье новый сервисный центр, где люди теперь могут получать пенсии, соцвыплаты и в целом 88 административных услуг. И, кстати, в этом же центре есть отделение банка, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно", - констатировал президент.Источник: https://censor.net/ru/n3231130
А потом еще ротой трахали Таньку.
Танька, а где делась бесплатная медицина ДЫныРЫ о которой вещали из каждого утюга?
Да и мест в больницах стало меньше, ведь из-за карантина украинцы больше не ездят к вам делать "бесплатные операции"