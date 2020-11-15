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Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає

Новини Цензор.НЕТ Події

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає

За минулу добу, 14 листопада, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід збройні формування Російської Федерації та ії найманці три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

У районі населеного пункту Водяне в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися поруч Водяного, що на Приазов’ї. На цій ділянці, одночасно з гранатометами різних систем, стрілецькою зброєю зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером з боку тимчасово окупованої Ужівки. Для збереження життя та здоров’я українських захисників наші воїни дали адекватну відповідь, після чого режим тиші було відновлено.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку поточної доби, 15 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил втрат немає.

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає 01

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Топ коментарі
+12
шо там у вас за сводка, пока главнокакбыкомандуюющий видосиками балуется? )))
какой такой снайпер? какая такая ответка?? совсем уже? ну? и как теперь этот день счетоводуперемирия записывать в "ненарушалирежимтишины"??? совести совсем нет...
думаете как выходной у паркетных стратегов и приболезный напольён, так вам там все позволено-разрешено?даже "ответка" ??? (ага! щаз!!!)
(пардон за сарказм.)
короче - ихтамнетским снайперам косоглазия и тремора! ( а нашим - удачной охоты!)
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15.11.2020 08:53
+9
Говнокомандуючий збацає гнівний відосик, чи втреться і проковтне?
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15.11.2020 08:25
+9
Шла 1001-я ночь "перемирия" Зежерезады. Обстрелы - неприцельные, снайпера врага - косоглазые, потери ВСУ - не боевые. И каких только сказок не расскажет. эта наша киевская Зехерезада чтобы дотянуть до "рассвета"
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15.11.2020 08:51
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Говнокомандуючий збацає гнівний відосик, чи втреться і проковтне?
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15.11.2020 08:25 Відповісти
І втреться і проковтне і збацає.
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15.11.2020 08:33 Відповісти
штафанет зеленая кодла хлопцев на копейку за ответный огонь....
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15.11.2020 08:31 Відповісти
Певно, не дозвонилися ні до Генштабу, ні до Феофанії, то ризикнули на свій розсуд відповісти.
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15.11.2020 08:34 Відповісти
"на свій розсуд" воно завжди краще ніж на чійсь.
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15.11.2020 08:39 Відповісти
Снайпер-работал не прицельно,не нагнетайте. Враг за сутки три раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер: потерь нет - Цензор.НЕТ 4262
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15.11.2020 08:32 Відповісти
почему кацапскому снайперу дали работать и он все еще жив?зачем вы тогда в окопах сидите раз уж не наступаете на орков но хоть не давайте работать им
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15.11.2020 08:39 Відповісти
Не враги, а повстанці Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає - Цензор.НЕТ 8097
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15.11.2020 08:41 Відповісти
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає - Цензор.НЕТ 8919
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15.11.2020 08:45 Відповісти
all the above
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15.11.2020 08:52 Відповісти
І не раз і не п*ять, а більше.
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15.11.2020 10:06 Відповісти
Шла 1001-я ночь "перемирия" Зежерезады. Обстрелы - неприцельные, снайпера врага - косоглазые, потери ВСУ - не боевые. И каких только сказок не расскажет. эта наша киевская Зехерезада чтобы дотянуть до "рассвета"
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15.11.2020 08:51 Відповісти
шо там у вас за сводка, пока главнокакбыкомандуюющий видосиками балуется? )))
какой такой снайпер? какая такая ответка?? совсем уже? ну? и как теперь этот день счетоводуперемирия записывать в "ненарушалирежимтишины"??? совести совсем нет...
думаете как выходной у паркетных стратегов и приболезный напольён, так вам там все позволено-разрешено?даже "ответка" ??? (ага! щаз!!!)
(пардон за сарказм.)
короче - ихтамнетским снайперам косоглазия и тремора! ( а нашим - удачной охоты!)
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15.11.2020 08:53 Відповісти
Гнать командование ООС и МО поганой метлой - СОГЛАСНО ЗАКОНА - АРМИЯ ВНЕ ПОЛИТИКИ, А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ АРМИЯ ПОЛИТИКОЙ ТОЛЬКО И ЗАНИМАЕТСЯ.
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15.11.2020 08:54 Відповісти
За все эти обстрелы надо благодарить жидозеленское недоразумение, но у него там, в Феофании, обстрелов не слышно- там не стреляют.
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15.11.2020 09:12 Відповісти
Ну, якщо переїсти, то можуть бути постріли "ізвнутрі", навіть канонада.
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15.11.2020 10:01 Відповісти
Хочеться вірити, що снайпер отримав "заслужену винагороду" за роботу, вске терпіння повинно мати межі.
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15.11.2020 09:59 Відповісти
Неприцельная работа снайпера. Это оксюморон или как? Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає - Цензор.НЕТ 8681
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15.11.2020 10:25 Відповісти
Не кажіть говнокомандуючому, в його паралельній реальності там " мІр".
"Помните, было очень много "зрады" из-за разведения там войск. А по факту сейчас там мирно и тихо. Кстати, я был там неделю назад. Мы открыли в Счастье новый сервисный центр, где люди теперь могут получать пенсии, соцвыплаты и в целом 88 административных услуг. И, кстати, в этом же центре есть отделение банка, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно", - констатировал президент.Источник: https://censor.net/ru/n3231130
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15.11.2020 10:39 Відповісти
А мы и так знаем эти места - в казарменном сортире одним шприцом.
А потом еще ротой трахали Таньку.
Танька, а где делась бесплатная медицина ДЫныРЫ о которой вещали из каждого утюга?
Да и мест в больницах стало меньше, ведь из-за карантина украинцы больше не ездят к вам делать "бесплатные операции"

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер: втрат немає - Цензор.НЕТ 4447
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15.11.2020 10:57 Відповісти
 
 