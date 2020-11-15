Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах

Повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбудеться в неділю, 15 листопада, в семи містах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, жителі міст Суми, Одеса, Херсон, Луцьк (Волинська обл.), Краматорськ (Донецька обл.), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.) і Українка (Київська обл.) повинні вибрати одного з двох кандидатів, що вийшли до другого туру.

Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

У Луцьку жителям належить зробити вибір між радником міського голови Ігорем Поліщуком (партія "За майбутнє", 18934 голосів, або 32,47%) і генеральним директором ДП "Волиньстандартметрологія", самовисуванцем Богданом Шибою (7662, або 13,14%).

У Сумах в другому турі зустрінуться чинний мер Олександр Лисенко (ВО "Батьківщина", 28877, або 44,2%) та голова Сумської районної ради Вадим Акперов ("Європейська солідарність", 9609, або 14,71%).

За крісло мера Одеси поборються чинний градоначальник Геннадій Труханов (партія "Довіряй справам", 77518, або 37,54%) і народний депутат Микола Скорик ("Опозиційна платформа - За життя", 39351, або 19,06%).

У Херсоні в повторному голосуванні візьмуть участь заступник голови парламентського комітету з аграрної та земельної політики (група "За майбутнє") Ігор Колихаєв (від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!", 22777 голосів, або 30,75%) і колишній мер Херсона (2002-2012), керівник Херсонської міської громадської асоціації будівельників та інвесторів "Будінвестсоюз" Володимир Сальдо (від партії "Блок Володимира Сальдо", 12660, або 17,09%).

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Жителі Краматорська повинні зробити вибір між директором з маркетингу і збуту ПАТ "Енергомашспецсталь", самовисуванцем Олександром Гончаренком (19390, або 48,61%) і чинним мером, самовисуванцем Андрієм Панковим (15056, або 37,75%).

На пост мера Кам'янець-Подільського претендують директор благодійного фонду "Ми - кам'янчани", самовисуванець Володимир Мельниченко (10048, або 40,47%) і глава Кам'янець-Подільської міської організації ВО "Свобода" Михайло Посітко (8803, або 35,46 %).

Повторне голосування на виборах мера відбудеться і в місті Українка (Київська обл.) в зв'язку з тим, що два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців. Так, Оксану Кирилюк (від партії "Слуга народу") і Олександра Туренка (від партії "Європейська солідарність") підтримали по 1233 виборці (по 17,4%).

За інформацією ЦВК, у повторному голосуванні на виборах міського голови, які відбудуться на 932 виборчих дільницях, зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців.

Крім того, 15 листопада в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 областях відбудеться повторне голосування на виборах депутатів місцевих рад: одного депутата міської ради, 15 депутатів - у 12 селищних рад, 37 депутатів - у 33 сільських рад.

Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

За законодавством повторне голосування на виборах міського голови призначається в громадах з кількістю виборців 75 тисяч і більше, якщо жоден кандидат не набрав 50% + 1 голос.

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Згідно з ч. 1 ст. 281 Виборчого кодексу України, повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

У кількох містах повторне голосування призначено на 22 і 29 листопада.