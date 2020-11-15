Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах
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Повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбудеться в неділю, 15 листопада, в семи містах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, жителі міст Суми, Одеса, Херсон, Луцьк (Волинська обл.), Краматорськ (Донецька обл.), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.) і Українка (Київська обл.) повинні вибрати одного з двох кандидатів, що вийшли до другого туру.
Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.
У Луцьку жителям належить зробити вибір між радником міського голови Ігорем Поліщуком (партія "За майбутнє", 18934 голосів, або 32,47%) і генеральним директором ДП "Волиньстандартметрологія", самовисуванцем Богданом Шибою (7662, або 13,14%).
У Сумах в другому турі зустрінуться чинний мер Олександр Лисенко (ВО "Батьківщина", 28877, або 44,2%) та голова Сумської районної ради Вадим Акперов ("Європейська солідарність", 9609, або 14,71%).
За крісло мера Одеси поборються чинний градоначальник Геннадій Труханов (партія "Довіряй справам", 77518, або 37,54%) і народний депутат Микола Скорик ("Опозиційна платформа - За життя", 39351, або 19,06%).
У Херсоні в повторному голосуванні візьмуть участь заступник голови парламентського комітету з аграрної та земельної політики (група "За майбутнє") Ігор Колихаєв (від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!", 22777 голосів, або 30,75%) і колишній мер Херсона (2002-2012), керівник Херсонської міської громадської асоціації будівельників та інвесторів "Будінвестсоюз" Володимир Сальдо (від партії "Блок Володимира Сальдо", 12660, або 17,09%).
Жителі Краматорська повинні зробити вибір між директором з маркетингу і збуту ПАТ "Енергомашспецсталь", самовисуванцем Олександром Гончаренком (19390, або 48,61%) і чинним мером, самовисуванцем Андрієм Панковим (15056, або 37,75%).
На пост мера Кам'янець-Подільського претендують директор благодійного фонду "Ми - кам'янчани", самовисуванець Володимир Мельниченко (10048, або 40,47%) і глава Кам'янець-Подільської міської організації ВО "Свобода" Михайло Посітко (8803, або 35,46 %).
Повторне голосування на виборах мера відбудеться і в місті Українка (Київська обл.) в зв'язку з тим, що два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців. Так, Оксану Кирилюк (від партії "Слуга народу") і Олександра Туренка (від партії "Європейська солідарність") підтримали по 1233 виборці (по 17,4%).
За інформацією ЦВК, у повторному голосуванні на виборах міського голови, які відбудуться на 932 виборчих дільницях, зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців.
Крім того, 15 листопада в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 областях відбудеться повторне голосування на виборах депутатів місцевих рад: одного депутата міської ради, 15 депутатів - у 12 селищних рад, 37 депутатів - у 33 сільських рад.
Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.
За законодавством повторне голосування на виборах міського голови призначається в громадах з кількістю виборців 75 тисяч і більше, якщо жоден кандидат не набрав 50% + 1 голос.
Згідно з ч. 1 ст. 281 Виборчого кодексу України, повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування.
Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.
У кількох містах повторне голосування призначено на 22 і 29 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Какой замечательный карантин выходного дня...
И что касаемо лампочек и всего остального что не является продуктами но продается в продуктовых супермаркетах...так это одноразовое гавно...дешевка низкопробная..
Но они закрыты..
И я повторяю свой вопрос...
А почему они закрыты?? В них вируса больше? Вирус более опасный? В них заразится легче??
На ответ типа купи все в пятницу...отвечаю сразу...купи продукты в пятницу...
Кто или что мешает купить продукты в течении недели?
Закрыто должно быть или все кроме аптек...или ничего...
...
Выберут...
Выбор между хлопковой ватой и ватой минеральной!
"За кресло мэра Одессы поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77 518, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - За жизнь", 39 351, или 19,06%)"
тому "вишукує блохи" у процесі
Dubinsky.pro, [15.11.20 16:13]
Українка 320773 ще один підробний бюлетень в урні.
Dubinsky.pro, [15.11.20 16:29]
[ Відео ]
Українка 320773, виборці кажуть, що, можливо, це був зразок, який по місту клали в поштові скриньки.
Суттєві розбіжності в результатах екзит-полу, що його ппроводила студія Савіка Шустера, і даних ТВК фахівці одностайно пояснюють підкупом виборців на користь Богдана Андріїва, який не може бути зафіксований опитуванням на виході з дільниць./
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Прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Ужгородського міського голови.
У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій міського голови міста Ужгорода із місцевого бюджету незаконно, як оплату за невиконані роботи та невикористані будівельні матеріали, перераховано більше 6,5 млн грн, виділених на реконструкцію пам'ятки архітектури національного значення «Амбар та винний льох XVII століття» (відома як «Совине гніздо»).
Так, для перерахування підрядній організації грошових коштів міським головою підписано та завірено печаткою Ужгородської міської ради акти виконаних робіт, до яких підрядником внесені неправдиві відомості із завищенням їх вартості. Тобто, фактично ці кошти розтрачено.
Віктор Щадей - чинний депутат міськради від фракції "Батьківщина". У минулому він працював журналістом.
У 2005 р. став наймолодшим депутатом Закарпатської обласної ради (від мажоритарного округу №4). Входив до комісії з питань екології. Під час Помаранчевої революції був регіональним координатором громадянської кампанії "Пора!" на Закарпатті. Під час Революції Гідності став координатором "Закарпатського намету" на Майдані.
Впродовж лютого-листопада 2014 року обіймав посаду виконувача обов'язків міського голови Ужгорода.
На парламентських виборах 2014 р. Віктор Щадей балотувався самовисуванцем від Ужгородського округу. Програв на 4,6 % представнику партії "Блок Петра Порошенка" Роберту Горвату.
На Віктора Щадея декілька разів вчиняли напади, а також пошкоджували майно, зокрема востаннє - облили фарбою автомобіль