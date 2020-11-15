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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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другий тур (38) місцеві вибори (1000) Одеса (4029) Суми (392) Херсон (2346)

Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах

Повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбудеться в неділю, 15 листопада, в семи містах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, жителі міст Суми, Одеса, Херсон, Луцьк (Волинська обл.), Краматорськ (Донецька обл.), Кам'янець-Подільський (Хмельницька обл.) і Українка (Київська обл.) повинні вибрати одного з двох кандидатів, що вийшли до другого туру.

Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

У Луцьку жителям належить зробити вибір між радником міського голови Ігорем Поліщуком (партія "За майбутнє", 18934 голосів, або 32,47%) і генеральним директором ДП "Волиньстандартметрологія", самовисуванцем Богданом Шибою (7662, або 13,14%).

У Сумах в другому турі зустрінуться чинний мер Олександр Лисенко (ВО "Батьківщина", 28877, або 44,2%) та голова Сумської районної ради Вадим Акперов ("Європейська солідарність", 9609, або 14,71%).

За крісло мера Одеси поборються чинний градоначальник Геннадій Труханов (партія "Довіряй справам", 77518, або 37,54%) і народний депутат Микола Скорик ("Опозиційна платформа - За життя", 39351, або 19,06%).

У Херсоні в повторному голосуванні візьмуть участь заступник голови парламентського комітету з аграрної та земельної політики (група "За майбутнє") Ігор Колихаєв (від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!", 22777 голосів, або 30,75%) і колишній мер Херсона (2002-2012), керівник Херсонської міської громадської асоціації будівельників та інвесторів "Будінвестсоюз" Володимир Сальдо (від партії "Блок Володимира Сальдо", 12660, або 17,09%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий тур: 15 листопада обиратимуть мера в семи містах

Жителі Краматорська повинні зробити вибір між директором з маркетингу і збуту ПАТ "Енергомашспецсталь", самовисуванцем Олександром Гончаренком (19390, або 48,61%) і чинним мером, самовисуванцем Андрієм Панковим (15056, або 37,75%).

На пост мера Кам'янець-Подільського претендують директор благодійного фонду "Ми - кам'янчани", самовисуванець Володимир Мельниченко (10048, або 40,47%) і глава Кам'янець-Подільської міської організації ВО "Свобода" Михайло Посітко (8803, або 35,46 %).

Повторне голосування на виборах мера відбудеться і в місті Українка (Київська обл.) в зв'язку з тим, що два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців. Так, Оксану Кирилюк (від партії "Слуга народу") і Олександра Туренка (від партії "Європейська солідарність") підтримали по 1233 виборці (по 17,4%).

За інформацією ЦВК, у повторному голосуванні на виборах міського голови, які відбудуться на 932 виборчих дільницях, зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців.

Крім того, 15 листопада в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 областях відбудеться повторне голосування на виборах депутатів місцевих рад: одного депутата міської ради, 15 депутатів - у 12 селищних рад, 37 депутатів - у 33 сільських рад.

Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

За законодавством повторне голосування на виборах міського голови призначається в громадах з кількістю виборців 75 тисяч і більше, якщо жоден кандидат не набрав 50% + 1 голос.

Також читайте: Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ

Згідно з ч. 1 ст. 281 Виборчого кодексу України, повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

У кількох містах повторне голосування призначено на 22 і 29 листопада.
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Топ коментарі
+5
То бишь лампочку купить в воскресенье нельзя...а голосовать можно??
Какой замечательный карантин выходного дня...
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15.11.2020 08:44
+4
Другий тур виборів мера відбудеться сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 7981
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15.11.2020 10:11
+4
А там два варианта или труха бандитская или падло прокацаплене...
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15.11.2020 10:31
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В Кам"янці мера поставила юзівська влада ще при Зекові в 2010 році. Невже знов оберуть його?
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15.11.2020 08:39 Відповісти
карэно вирис? не, не слышал Второй тур выборов мэра пройдет сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах - Цензор.НЕТ 2641 зато гэнделыки позакрывали)
Второй тур выборов мэра пройдет сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах - Цензор.НЕТ 4726
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15.11.2020 08:42 Відповісти
То бишь лампочку купить в воскресенье нельзя...а голосовать можно??
Какой замечательный карантин выходного дня...
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15.11.2020 08:44 Відповісти
Да не голосуй, кто тебя заставляет, а лампочки в продуктовых супермаркетах продают.
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15.11.2020 09:16 Відповісти
А что в продуктовом супермаркете вируса нет?? Или там шанс заразится ниже чем хозяйственном магазине??
И что касаемо лампочек и всего остального что не является продуктами но продается в продуктовых супермаркетах...так это одноразовое гавно...дешевка низкопробная..
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15.11.2020 09:22 Відповісти
Почему нельзя? В супермаркетах отделы где ты можешь купить лампочку работают.
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15.11.2020 10:30 Відповісти
Лампочка это образно...а суть в том что купить в выходной день иной раз нужно много чего..для ремонта к примеру...а это много чего в продуктовых супермаркетах не продается...а продается только в специализированных магазинах..
Но они закрыты..
И я повторяю свой вопрос...
А почему они закрыты?? В них вируса больше? Вирус более опасный? В них заразится легче??

На ответ типа купи все в пятницу...отвечаю сразу...купи продукты в пятницу...
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15.11.2020 10:46 Відповісти
АтвЄчаю, закриті того шо без рЄмонта прожити можна, а без їжі ні. Те що можна закрити закривають. Працюють тільки заклади першої необхідності.
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15.11.2020 10:55 Відповісти
Какие продукты первой необходимости ты не мог купить ранее??
Кто или что мешает купить продукты в течении недели?
Закрыто должно быть или все кроме аптек...или ничего...
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15.11.2020 11:47 Відповісти
А кто тебе мешает купить обои или мешок сатенгипса среди недели?
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15.11.2020 13:15 Відповісти
постійний запой з понеділка до п"ятниці декому не дозволяє до суботи згадати,що з понеділка варто взяти шпалери та мішок штукатурки... Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 4102
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15.11.2020 18:49 Відповісти
Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 8488 Ну нік же ж в нього бачите який, Привет Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 2786
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15.11.2020 18:59 Відповісти
В неї
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15.11.2020 19:59 Відповісти
А по чому це видно?
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15.11.2020 20:55 Відповісти
Здається колись вона себе назвала в жіночому роді(щось зробиЛА).
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16.11.2020 19:13 Відповісти
Не знаю, взагалі не слідкую за персонами. Немає на це часу та і не цікаво.
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16.11.2020 20:07 Відповісти
В совєцкі часи продуктові магазини в неділю не робили, в Чехії і зараз не роблять.
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15.11.2020 19:57 Відповісти
Другий тур виборів мера відбудеться сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 9665

... Другий тур виборів мера відбудеться сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 3001
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15.11.2020 09:09 Відповісти
Другий тур виборів мера відбудеться сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 2149
Выберут...
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15.11.2020 09:52 Відповісти
А там два варианта или труха бандитская или падло прокацаплене...
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15.11.2020 10:31 Відповісти
То ли от романтики врождённой, или что молодость и работа проходила в том великолепном городе---но казалось тогда в 90гг что Одесса станет Гонконгом нашей страны! А оказалось что Симбирском или хрен с ним Ульяновском! Ну значит где то треснуло окончательно там.
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15.11.2020 13:48 Відповісти
А шо таке гасло не є порушенням законодавства? , На мій погляд ,це теж саме , як йти на вибори з гаслом , приєднуємося до страшного братика Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 4468 Бо з таким виборчим законом Україні світить місце лише у мордорі.
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15.11.2020 13:54 Відповісти
Другий тур виборів мера відбудеться сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 7981
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15.11.2020 10:11 Відповісти
Нда...

Выбор между хлопковой ватой и ватой минеральной!

"За кресло мэра Одессы поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77 518, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - За жизнь", 39 351, или 19,06%)"
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15.11.2020 11:16 Відповісти
У нас в Одессе все печально... скорик - это не просто ватное животное. Все на много хуже.
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15.11.2020 11:44 Відповісти
Не сознательные у нас надо сказать. В семи городах и повторно. Ну есть же пример Харькова---столицы семи морей! Выбрали мумию недозасохшую---а бабло что на выборы поделили. Правда не на всех. Ото и всё.
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15.11.2020 13:42 Відповісти
Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 3035
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15.11.2020 18:44 Відповісти
Оксану Кирилюк (від партії "Слуга народу") активно "промує" Дубинський... Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 4156
тому "вишукує блохи" у процесі Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 4156

Dubinsky.pro, [15.11.20 16:13]

Українка 320773 ще один підробний бюлетень в урні.
Dubinsky.pro, [15.11.20 16:29]
[ Відео ]
Українка 320773, виборці кажуть, що, можливо, це був зразок, який по місту клали в поштові скриньки.
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15.11.2020 18:53 Відповісти
У другий тур виборів мера Ужгорода вийшли Андріїв та ЩадейДругий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 1334
Суттєві розбіжності в результатах екзит-полу, що його ппроводила студія Савіка Шустера, і даних ТВК фахівці одностайно пояснюють підкупом виборців на користь Богдана Андріїва, який не може бути зафіксований опитуванням на виході з дільниць./

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Прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Ужгородського міського голови.

Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 2338

У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій міського голови міста Ужгорода із місцевого бюджету незаконно, як оплату за невиконані роботи та невикористані будівельні матеріали, перераховано більше 6,5 млн грн, виділених на реконструкцію пам'ятки архітектури національного значення «Амбар та винний льох XVII століття» (відома як «Совине гніздо»).
Так, для перерахування підрядній організації грошових коштів міським головою підписано та завірено печаткою Ужгородської міської ради акти виконаних робіт, до яких підрядником внесені неправдиві відомості із завищенням їх вартості. Тобто, фактично ці кошти розтрачено.
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15.11.2020 19:12 Відповісти
Кандидат на посаду міського голови Ужгорода Віктор Щадей балотуватиметься від партії "Слуга народу". Його представили у Києві на партійному з'їзді, де затвердили усіх кандидатів у мери обласних центрів України на місцевих виборах.
Віктор Щадей - чинний депутат міськради від фракції "Батьківщина". Другий тур виборів мера відбувається сьогодні в Одесі, Херсоні та ще 5 містах - Цензор.НЕТ 8532 У минулому він працював журналістом.
У 2005 р. став наймолодшим депутатом Закарпатської обласної ради (від мажоритарного округу №4). Входив до комісії з питань екології. Під час Помаранчевої революції був регіональним координатором громадянської кампанії "Пора!" на Закарпатті. Під час Революції Гідності став координатором "Закарпатського намету" на Майдані.
Впродовж лютого-листопада 2014 року обіймав посаду виконувача обов'язків міського голови Ужгорода.
На парламентських виборах 2014 р. Віктор Щадей балотувався самовисуванцем від Ужгородського округу. Програв на 4,6 % представнику партії "Блок Петра Порошенка" Роберту Горвату.
На Віктора Щадея декілька разів вчиняли напади, а також пошкоджували майно, зокрема востаннє - облили фарбою автомобіль
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15.11.2020 19:15 Відповісти
 
 