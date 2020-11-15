В Україні виявлено 10 681 новий випадок COVID-19: померло 95 осіб, 2 633 - одужали
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В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 10 681 новий випадок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужали - 2 633 людини, померло 95 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник. Також за останню добу госпіталізовано – 1 227 особи, летальних випадків – 95, одужало – 2 633 особи.
На день раніше зафіксовано рекордні 12 524 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, 13 листопада за добу коронавірус підтвердився у 11 787 осіб, 12 листопада зафіксовано 11 057 випадків інфікування; 11 листопада було 10 611 нових випадків, 10 листопада повідомлялося про 10 842 хворих.
За весь час пандемії в Україні :
-захворіло – 535 857 осіб;
-одужало – 241 444 особи;
-летальних випадків – 9 603;
-проведено ПЛР-тестувань – 3 912 966.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Заест пластинку без конца,
Одно и тоже повторяет
Пока не стукнешь, подлеца...
попутний вітер всі вітрила
шука пригод Дмитро
...і "зедебілів"
Скачки как по мне не естественные , ведь заболеваемость распространяется шахматным порядком .
В Польше сегодняшний показатель 500 трупов а у нас 95 ?
Не верю
чому Європа(не лише Польща ) знову "весняні показники",незрозуміло...
можливо тому,що вірус краще переживає холодну температуру ?
Польша 546
Украина 202
Вопросы?
Когда Зеленский говорил что будет конец эпохи бедности тоже верили просто так на слова ?
В последнее время произошел сдвиг пика недельных показателей, и теперь максимальные значения выпадают не на четверг (данные по среде), как это было раньше, а на субботу когда становятся известны результаты за полные сутки от нуля до нуля часов по Гринвичу.
Итак, при общем количестве зараженных в 54 млн человек, только что были установлены ряд абсолютных рекордов. Никогда за сутки не было прироста инфицированных 643 тыс человек. Такими темпами, через неделю-две мир будет давать плюс миллион просто за сутки. В пятницу же был поставлен и абсолютный рекорд смертности - 10 161 человек. То есть, за 24 часа вымирает небольшой городок.
Ну а среди стран безусловным рекордсменом является США, где Трамп несколько раз победил КОВИД и несколько раз, по его утверждениям, КОВИД рассеивался и исчезал. А вообще, Штаты стремительно отрываются от Индии и там уже более 11 миллионов лиц, у которых зафиксирован КОВИД, таким образом, Штаты стремительно приближаются к 5% всего населения, пострадавшего от вируса.
https://defence-line.org/2020/11/subbotnij-chetverg-chast-1/
Вторым моментом, который вынудил сделать довесок к этой недельной теме, стал отказ ряда крупных городов Украины перейти в режим локдауна выходного дня. На самом деле, вопрос этот интересный, хотя многие решили его сразу и категорично, в зависимости от собственного отношения к короне и того, как они себе представляют эту проблему. Но мы предлагаем копнуть ситуацию глубже и раздать в обе стороны.
В общем, читая опусы Садового или Филатова, складывается впечатления о том, что ребята живут даже не на другой планете, а в параллельной реальности, и не в курсе того, что происходит в больницах их городов. Также удивительно читать петиции церковных деятелей, спортклубов и рестораторов о том, что локдаун для них невыносим.
С другой стороны, мы имеем исповеди мелких предпринимателей, рассказывающих о том, почему они будут работать даже подпольно. Дело тут не только в том, что за что-то надо жить и так далее. Локдаун никак не отражается на их обязательствах перед государством. То есть, государство не дает им зарабатывать, но попробуй не заплати налоги, попадешь в такие пени и штрафы, что мир в овчинку свернется.
Но ведь все уже видят, что эпидемия перешла порог проблемы и стала катастрофой, и все чаще вопрос уже становится не работать или не работать, а жить или не жить.----------
Сегодня мы получили порцию информацию от врача, который работает в клинике с ковидными больными. Постараюсь изложить кратко и без эпитетов. Медперсонал, который сейчас в строю, почти полностью состоит из тех, кто уже переболел короной и у которых пока держится иммунитет (2-3 месяца). Остальной персонал - на изоляции с короной. Редкие случаи легкого течения - переносят на ногах и работают здесь же. На минуточку, ковидные врачи и медсестры работают и переносят болезнь на ногах.
Клиника давно перегружена и по протоколам, в больницу принимают только совсем тяжелых, поскольку нет мест. Некоторые больные, которые чувствуют стремительное ухудшение состояния, не дожидаясь госпитализации, приходят в больницу и отказываются уходить. Готовы лежать в коридоре на полу.
По совокупности симптомов и анализов, врачи уже почти точно определяют, кто не жилец. Люди мрут конвейером. Недавно столкнулись с тем, что кончились мешки для трупов. С кислородом - беда. Люди задыхаются, плачут, просят спасти - нечем. Кто-то вычухивается, кто-то нет. У врачей волосы дыбом стоят постоянно. После новостей о том, что собираются Палац Спорта отдать под временный госпиталь удивляются, кто там будет работать.
Медперсонала катастрофически не хватает. Несмотря на такую ситуацию, больницу не докомплектуют кислородом и с наступлением холодов возникает проблема с подачей даже имеющегося кислорода. Кто может, как-то достают себе кислородные аппараты, которые могут стоить до 50 тыс грн. В общем, если ты - тяжелый и у тебя нет денег, ну сами понимаете.
Кстати, врачи не понимают, что делает янелох с корешами на больничных койках, если они легкие. Протокол этого не позволяет. Только тяжелые случаи. Так что комики заняли чьи-то койки. Ну и последнее, врачи ожидают пик в январе. По их мнению, то, что мы видим сейчас - не пик.
У меня родственник переболел, так ему никто теста не делал и делать не собирался, и без теста ушло тысяч 15 000.
В Европе, в день, делают 300 тестов 100 тысяч населения, в Украине в три раза меньше!
Лубный, это твой ник - я теперь тебя только так буду величать. Транскрипт, сэрррр...
Коли хворі не будуть стояти в чергах на тестування та КТ ,а до них будуть
виїздити мобільні бригади швидкої допомоги з оксиметрами ,ліками і визначати
хто може пройти лікування дома а кого терміново треба відправити у лікарню.
заболеваемости ,но хоть бы кто объяснил ,уже в который раз спрашиваю ,
как они этого достигли .
захворівших від всього населення по кожній області.
попутний вітер всі вітрила
шука пригод Дмитро "на власну сраку"
..й "зедебілів"
Правда статистика, это такое делооо...?
Совпадение? Не думаю
20 декабря 2019
Сотрудники СБУ пришли в фитнес-клуб "5 элемент", который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко.
Об этом у себя в Facebook сообщил бизнесмен, совладелец ТРЦ Dream Town Григорий Корогодский.
Бизнесмен как раз был в клубе к моменту прихода силовиков. "Сорвали мне тренировку, ну да и ладно с ней", - пишет он.
Цікаво... Спортклуб "патріота" Порошенко користується попклярністю у жлобів і відвертих українофобів,таких як власник ресторану "Старгород" у Львові Корогодский..
Короли стройки: составлен рейтинг самых состоятельных украинцев в сфере недвижимости
16.Гарик Корогодский (ТРЦ Dream Town) - $65 млн.
Похоже отпустили ситуацию, но молчат ,что бы не было паники!!!!
СМОТРИМ!!!!
Но я могу просто гадать. А они знают!!!
Наблюдаем !!!
Компания Moderna объявила, что ждет получения первых данных об эффективности вакцины против коронавируса в конце этого месяца.
Об этом сообщило издание Reuters.
По данным издания, Moderna может получить разрешение на использование уже в декабре. Центр знаний и информации при Министерстве здравоохранения Израиля уже сообщил, что, если результаты испытаний этой компании на третьем этапе будут аналогичны тем, что получила Pfizer, может быть Израиль получит две вакцины.
"Это жизненно важная информация для усилий по сдерживанию и сокращению масштабов пандемии", - сказано в заявлении.
Биня Нетаниягу ранее заявил, что Израиль ведет переговоры с Pfizer по поводу приобретения вакцины от COVID
"В России обновился абсолютный максимум выявленных за сутки случаев коронавируса: прирост составил 22 702 заболевших в 85 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Умер за сутки 391 человек."
"В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 2 633 человека, умерло 95 пациентов"
1. Украина - 37 млн.
2. Россия - 146 млн.
Соотношение по заболевшим не в пользу Украины.
Правда может это следствие плотности населения....
https://www.dailymail.co.uk/video/italy/video-2291240/Video-inside-look-Naples-Covid-ward-corpse-bathroom-floor.html