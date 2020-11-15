На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років

У Запоріжжі на острові Хортиця археологи знайшли останки скіфського воєначальника, похованого близько 2,5 тис. років тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.

Поховання іменитого скіфського воїна було знайдено місцевими археологами на Хортиці поруч із автомагістраллю.

За його словами, поховання датовано 4 ст. до н.е. Завдяки особливостям грунту Хортиці, останки стародавнього воїна добре збереглися. Завдяки чому в українських вчених з'явилася унікальна можливість створити реконструкцію зовнішності скіфа, а також провести генетичну експертизу, яка дозволить дізнатися більше про походження скіфських племен, і встановити їх родинні зв'язки з сучасними українцями і іншими народами.

Також, Остапенко зазначив, що скіфські племена жили на території України близько півтисячі років - з 7-го до 2-го ст. до н.е. Одне з поселень розташовувалося на Хортиці, де контролювало стратегічну переправу через дніпровські пороги.

"Жили в поселеннях і контролювали ці переправи, які були потрібні древнім кочівникам скіфам, що переміщається від степів Алтаю до території сучасної Угорщини, а також інших племен. Південь сучасної України - від Дону до Дунаю був територією так званої Великої Скіфії", - зазначив Остапенко.

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Як розповів агентству археолог Національного заповідника "Хортиця" Дмитро Никоненко, який і виявив це поховання, скіфський воїн був богатирем для свого часу - його зріст понад 180 см, а вік - близько 40 років. Рука воїна лежить на сагайдаку, наповненому бронзовими стрілами.

Речі, виявлені поруч з його останками, а також величезні камені, якими було обкладено поховання, кажуть про те, що родичі поховали його з військовими почестями.

"Судячи з витрат на це поховання, глибина катакомби, потім камінь - його потрібно було нести сюди з берега Дніпра. А камені вагою до 200 кілограмів. Щоб побудувати таке поховання люди дуже старалися. Це говорить про те, що воїн був не рядовим", - зазначив Никоненко.

Наразі розкопки стародавнього поховання на Хортиці тривають.