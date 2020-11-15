На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років
Новини Цензор.НЕТ Події
У Запоріжжі на острові Хортиця археологи знайшли останки скіфського воєначальника, похованого близько 2,5 тис. років тому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.
Поховання іменитого скіфського воїна було знайдено місцевими археологами на Хортиці поруч із автомагістраллю.
За його словами, поховання датовано 4 ст. до н.е. Завдяки особливостям грунту Хортиці, останки стародавнього воїна добре збереглися. Завдяки чому в українських вчених з'явилася унікальна можливість створити реконструкцію зовнішності скіфа, а також провести генетичну експертизу, яка дозволить дізнатися більше про походження скіфських племен, і встановити їх родинні зв'язки з сучасними українцями і іншими народами.
Також, Остапенко зазначив, що скіфські племена жили на території України близько півтисячі років - з 7-го до 2-го ст. до н.е. Одне з поселень розташовувалося на Хортиці, де контролювало стратегічну переправу через дніпровські пороги.
"Жили в поселеннях і контролювали ці переправи, які були потрібні древнім кочівникам скіфам, що переміщається від степів Алтаю до території сучасної Угорщини, а також інших племен. Південь сучасної України - від Дону до Дунаю був територією так званої Великої Скіфії", - зазначив Остапенко.
Як розповів агентству археолог Національного заповідника "Хортиця" Дмитро Никоненко, який і виявив це поховання, скіфський воїн був богатирем для свого часу - його зріст понад 180 см, а вік - близько 40 років. Рука воїна лежить на сагайдаку, наповненому бронзовими стрілами.
Речі, виявлені поруч з його останками, а також величезні камені, якими було обкладено поховання, кажуть про те, що родичі поховали його з військовими почестями.
"Судячи з витрат на це поховання, глибина катакомби, потім камінь - його потрібно було нести сюди з берега Дніпра. А камені вагою до 200 кілограмів. Щоб побудувати таке поховання люди дуже старалися. Це говорить про те, що воїн був не рядовим", - зазначив Никоненко.
Наразі розкопки стародавнього поховання на Хортиці тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Ні щит не захистить вже, ні кинджал…
То рідний брат, підкравшись стороною,
Ціну своєму слову показав.
Злилося все у скреготі сталевім,
До неба зойк встає на толоці.
Від жаху поховались навіть леви,
Зіщулившись до розмірів зайців.
Століття промайнули чи година? -
Не буде ні століть вже, ні годин.
Ми полягли, не ставши на коліна,
І ось іду на ворога один.
І він уже заніс холодне жало,
Та, перш ніж в серце вцілити мені,
Хай сп'є і він жаги мого кинджала,
Криваво захрипівши на коні…
За ним спішить розлючена підмога,
Мені привіт готує з-під щита.
А я один. Та ще зіниця бога.
Та ще моя священна правота.
Борис Мозолевський
Битва після переговорів
(Сцена на золотому
Солоському гребені)
з циклу "Симфонія Пекторалі - Ирій"
казочку про руське походження Москви вигадали, щоб примазатись до історії Руси
задним числом можно написать что там останавливался Юлий Цезарь
было в других местах, в других норах
********
Вот ана чьо, Міхаличь, - оказуєЦЦя, тіпічьний рузкей, - олтайскій шаман.
Чьота у рузкаво тіко лапті якісь нєскрєпні...