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На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років

Новини Цензор.НЕТ Події

На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років

У Запоріжжі на острові Хортиця археологи знайшли останки скіфського воєначальника, похованого близько 2,5 тис. років тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.

Поховання іменитого скіфського воїна було знайдено місцевими археологами на Хортиці поруч із автомагістраллю.

За його словами, поховання датовано 4 ст. до н.е. Завдяки особливостям грунту Хортиці, останки стародавнього воїна добре збереглися. Завдяки чому в українських вчених з'явилася унікальна можливість створити реконструкцію зовнішності скіфа, а також провести генетичну експертизу, яка дозволить дізнатися більше про походження скіфських племен, і встановити їх родинні зв'язки з сучасними українцями і іншими народами.

Також, Остапенко зазначив, що скіфські племена жили на території України близько півтисячі років - з 7-го до 2-го ст. до н.е. Одне з поселень розташовувалося на Хортиці, де контролювало стратегічну переправу через дніпровські пороги.

"Жили в поселеннях і контролювали ці переправи, які були потрібні древнім кочівникам скіфам, що переміщається від степів Алтаю до території сучасної Угорщини, а також інших племен. Південь сучасної України - від Дону до Дунаю був територією так званої Великої Скіфії", - зазначив Остапенко.

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Як розповів агентству археолог Національного заповідника "Хортиця" Дмитро Никоненко, який і виявив це поховання, скіфський воїн був богатирем для свого часу - його зріст понад 180 см, а вік - близько 40 років. Рука воїна лежить на сагайдаку, наповненому бронзовими стрілами.

Речі, виявлені поруч з його останками, а також величезні камені, якими було обкладено поховання, кажуть про те, що родичі поховали його з військовими почестями.

"Судячи з витрат на це поховання, глибина катакомби, потім камінь - його потрібно було нести сюди з берега Дніпра. А камені вагою до 200 кілограмів. Щоб побудувати таке поховання люди дуже старалися. Це говорить про те, що воїн був не рядовим", - зазначив Никоненко.

Наразі розкопки стародавнього поховання на Хортиці тривають.
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Топ коментарі
+61
А скифский гребень, что на фото, кацапы у Украины украли и в Эрмитаже им хвастают
На Хортице найдено скифское захоронение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет - Цензор.НЕТ 9350
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15.11.2020 09:14
+58
Ни чего удивительного ведь на территории Украины рождались цивилизации. Московиты, а вы в курсе, что на территории Москвы, построеной киевлянином лет 400 тому назад, из находок датируемых 1000 летием находят только скелеты макак с кусками говна во рту?
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15.11.2020 09:31
+29
Да, из говна.
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15.11.2020 09:46
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Бодун???или уже бояры принял?
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15.11.2020 09:12 Відповісти
Нашел мне историка Сашу Блока На Хортице найдено скифское захоронение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет - Цензор.НЕТ 8073. Схожесть культур еще не означает что скифы Причерноморья это те же кочевники Сибири
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15.11.2020 09:18 Відповісти
эээ, рюскэ, Чечня круто
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15.11.2020 09:19 Відповісти
Есть, современные. Возле коровников и свинарников, отвалы говна.
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15.11.2020 09:38 Відповісти
тю...в забайкалье до весны такие сталактиты намерзают На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 9836
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15.11.2020 10:31 Відповісти
А на паРаше курганы есть?
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15.11.2020 09:21 Відповісти
Да, из говна.
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15.11.2020 09:46 Відповісти
Лучше бы с золотом
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15.11.2020 09:11 Відповісти
...з банальними 100-та тонами злитків На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 6306
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15.11.2020 12:43 Відповісти
А скифский гребень, что на фото, кацапы у Украины украли и в Эрмитаже им хвастают
На Хортице найдено скифское захоронение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет - Цензор.НЕТ 9350
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15.11.2020 09:14 Відповісти
Гребень вообще то не в Запорижжи нашли а в районе Белозерского лимана возле Камянки Днепровской. У них и на гербе города он присутствует. Там была одна из столиц скифского государства. Все нижнее поднепровье Днепропетровская, Запорожская Херсонская области это когда то была Скифия.
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15.11.2020 10:34 Відповісти
Да. Ну и как это оправдывает воровство московитов?
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15.11.2020 12:24 Відповісти
Ну как кацапы везде ,, мыжебратья,, , а в мокшанских болотах что можно выкопать.....
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15.11.2020 21:02 Відповісти
Мій кінь упав, і ворог наді мною, -
Ні щит не захистить вже, ні кинджал…
То рідний брат, підкравшись стороною,
Ціну своєму слову показав.


Злилося все у скреготі сталевім,
До неба зойк встає на толоці.
Від жаху поховались навіть леви,
Зіщулившись до розмірів зайців.


Століття промайнули чи година? -
Не буде ні століть вже, ні годин.
Ми полягли, не ставши на коліна,
І ось іду на ворога один.


І він уже заніс холодне жало,
Та, перш ніж в серце вцілити мені,
Хай сп'є і він жаги мого кинджала,
Криваво захрипівши на коні…


За ним спішить розлючена підмога,
Мені привіт готує з-під щита.
А я один. Та ще зіниця бога.
Та ще моя священна правота.

Борис Мозолевський
Битва після переговорів
(Сцена на золотому
Солоському гребені)

з циклу "Симфонія Пекторалі - Ирій"
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15.11.2020 10:41 Відповісти
Ну все , - Русь украли , а Киевскую не Смогли и сейчас стараются.Ну теперь мокшаны скажут , что прадед Скиф и пошел осваивать Болото и сажать Березки.
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15.11.2020 09:21 Відповісти
А где фото?
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15.11.2020 09:30 Відповісти
На Хортице найдено скифское захоронение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет - Цензор.НЕТ 8950

На Хортице найдено скифское захоронение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет - Цензор.НЕТ 4495

На Хортице найдено скифское захоронение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет - Цензор.НЕТ 90
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15.11.2020 09:42 Відповісти
На Хортице найдено скифское захоронение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет - Цензор.НЕТ 8565
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15.11.2020 09:43 Відповісти
Ни чего удивительного ведь на территории Украины рождались цивилизации. Московиты, а вы в курсе, что на территории Москвы, построеной киевлянином лет 400 тому назад, из находок датируемых 1000 летием находят только скелеты макак с кусками говна во рту?
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15.11.2020 09:31 Відповісти
не хочу засмучувати, але Москву заснували і побудували ординці
казочку про руське походження Москви вигадали, щоб примазатись до історії Руси
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15.11.2020 09:47 Відповісти
А как же нам тогда быть с сынов князя киевскогт Владимира Мономаха, Юрием Владимировичем с погонялом Долгорукий (впрочем, после того, ккак он основал Москву, лучше его называть "Рукожопым")?
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15.11.2020 10:21 Відповісти
а что на территории москвы что то находили археологи старше начала 14 века ?
задним числом можно написать что там останавливался Юлий Цезарь
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15.11.2020 10:29 Відповісти
Тоько скелеты северных безхвостых макак и окаменевший навоз мамонтов которым они питались. И обратите внимание, у всех скелетов присутствует, как лишняя хромосома, так и СРУскоговорящая челюсть.
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15.11.2020 10:31 Відповісти
На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 3401
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15.11.2020 10:37 Відповісти
ну, поселение финно-угорское там было. Само слово Москва финно-угорское происхождение имеет.
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15.11.2020 10:45 Відповісти
там не было,
было в других местах, в других норах
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15.11.2020 11:33 Відповісти
його існування доводиться лише сфальсіфікованими Катькою дойче-курвою літописами
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15.11.2020 10:49 Відповісти
Я раньше тоже думал что Кутузов русская фамилия,а потом узнал,что ордынская эта фамилия
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15.11.2020 12:02 Відповісти
И, что, это помешало сыну Мономаха там село заложить? Говнюк пишущий в угоду срускому царизму разные басни и сказки о земле СРУской то же выводил свой род от ордынцы Кара-мурзы, отсюда и Карамзин.
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15.11.2020 12:11 Відповісти
Село не его а боярина Кучки На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 7794 которые кучки не парясь помножили на 0 Андрушу Боголюбского потом На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 7794
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15.11.2020 15:41 Відповісти
Стойбище моськов, с мардовского медведково, основал мардовский инязь, предводитель рода, кукча, с мардовского пузатый, надутый. Кукчевичи апженили атрейку багалюпскава на кукчевне и сделали иго зицпредседателем, а када он стал возбухать грохнули, грохнул амбал, с мардовского смотрящий, над атрейкай. На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 9176 На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 9176 На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 9176
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15.11.2020 11:41 Відповісти
Москалі не ******* про це говорити, і заснував москву якийсь Кучка, і москва так довго називалася.В них навіть пісенька є така називається Кучкудук три колодца.
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15.11.2020 23:06 Відповісти
Ти хочєшь сказать что россіянє за 1000 лет так і нє еволюционіровалі?
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16.11.2020 10:19 Відповісти
Какие россияне? Как могло эволюционировть за 1000 лет то, чего до 1721 года не существовали в природе, да и по сей день не существует? Россияне - искуственное название разного рода сыроядцев и жабопоклонников.
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16.11.2020 10:26 Відповісти
Ну ето да. Россіянє сущєствовалі с 1721 по 1917 год. А потом совкі поубівалі іх. І сєйчас главний враг украінского народа - ето совкі. Как тє коториє мімікріруют под расіян, так і тє коториє живя у нас голосуют за ЗаЖОПу і клоуна.
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16.11.2020 17:45 Відповісти
кацапи скажуть: ну вот, ми же ґоворілі, что ми - тисячєлєтняя Русь!
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15.11.2020 09:44 Відповісти
В статье ошибка. Столицу скифов Неаполь уничтожили в третьем веке нашей эры.
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15.11.2020 09:47 Відповісти
Это захоронение "катакомбной культуры". Не надо везде скифов за уши притягивать. Нет ни конской сбруи, ни меча-акинака. Да и кургана над могилой нет и скорее всего, никогда не было.
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15.11.2020 09:52 Відповісти
С чево вдруг решли что это скиф? Может это пересичный украинец, а то и того хуже - зебил?
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15.11.2020 09:58 Відповісти
аби не москаль
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15.11.2020 10:00 Відповісти
паприколу решили жратвы в горшках ему оставить.
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15.11.2020 10:02 Відповісти
Все ))) начнетса в кремл-тв паника ))))) или скажут что это не Скифии а создател русского мира(херня) иванушка первый ))))))))))))))
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15.11.2020 10:01 Відповісти
И ван это не погонялово, а должность, с китайского начальник коллаборантов, предателей. Это тупая мардва рышыла, шо это имя. На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 7240 На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 7240 На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 7240
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15.11.2020 11:45 Відповісти
Осетинский Аланский воин, осетины единственные прямые потомки скифов и сармат у которых созранился язык и религия скифов и сармат
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15.11.2020 10:15 Відповісти
а абхазы?арахамия шо,не при делах? На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 1167
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15.11.2020 10:34 Відповісти
нет. скифы полностью растворились и ассимиировали среди местного населения. они не мигрировали на удмуртию и мордовию.
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15.11.2020 10:46 Відповісти
абхазы - коренное население Кавказа. Они из другой оперы.
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15.11.2020 10:47 Відповісти
А развє осєтіни нє мусульманє? Осєтіни до сіх пор язичнікі?
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16.11.2020 10:23 Відповісти
В это же время, 2500 лет назад территорию современной европейской части россии населяли питекантропы.
На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 2889
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15.11.2020 10:19 Відповісти
рузкий чилавек прямо.
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15.11.2020 10:36 Відповісти
Вилітий кацап! На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 2945
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15.11.2020 10:38 Відповісти
На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 4539
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15.11.2020 10:40 Відповісти
не гони!!2 500 лет!!и вообще не занимайся ,,скрытой рекламой валуева!!" На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 5198 На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 3099
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15.11.2020 10:43 Відповісти
они и сейчас её населяют
На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 9509
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15.11.2020 11:59 Відповісти
А где его Кабаева?
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15.11.2020 13:23 Відповісти
Тіпічно російскіє чєрти ліца. Как у Андрєя Богалюбскава.
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16.11.2020 10:24 Відповісти
... историю не знают и знать не хотят - это же надо мОзги напрягать, что бы хотя бы свою историю знать...похоже это сейчас здесь "питекантропы" и собрались...
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15.11.2020 10:45 Відповісти
мокши сейчас выдадут версию про несвежего воина, а потом начнут выть, что у него в колчане со стрелами лежит и визитка Яроша, а сами стрелы подогнаны госдепом от индейцев США..
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15.11.2020 11:09 Відповісти
ИЗДАВНА СКИФЫ ОТРЕЗАЛИ ХЙЛОВЦАМ ГОЛОВЫ )))
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15.11.2020 11:34 Відповісти
to На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 291 Igr 44... Пане , насчет скифов: около 4.5-5 тыс лет до новой эры, часть сепаратистов из наших территорий(восточных) рвонула на восток, вплоть до Минусинска. Но они, в отличии от наших предков(гаплогруппа R1a1 Z280-283), оставшихся автохтонить в наших землях, мутировали в Ср.Азии в R1a1 Z93-94. Эти то среднеазиатские мутанты и построили аркаимные города на манер трипольских. Но прожили в тех городах недолго (около200-300 лет). Бо как повествуется в Ригведах, случился катаклизм и временное похолодание с недельной ночью. Тобто дым-пепел от взорвавшихся вулканов погрузили ( в крайнем случае Ср.Азию) в ночной мрак, а значит резкое похолодание. Вот те аркаимных городов мутанты и ушли резко на юг, где тепло и персики: на территорию Вьетнама(кхмеры), на север Китая, на север Индии-Ирана. Те , кто пришел в Индию-Иран самоназвались в Ариев, но вскоре пересамоназвались по месту оседлости в ундусо-иранцев. Часть мутантов из Индии вернулись опять в аркаимные места и это было около 4 лет назад, но тут же (через пару десятков лет) вернулись в Индию(на запад) , откуда незамедлительно переселились на север Африки, где в Египте захватили власть под именем Гиксосы. Затем египтяне избавились от ига гиксосов. Им помогли киммерийцы, после чего гиксосо-скифы стали врагами в отношении киммерийцев. Недобитые гиксосы Египта ушли в Малую Азию (Ближний Восток) , потеряв имя гиксосов(царей пастухов). Помыкавшись Ближним Востоком , бывшие гиксосы Египта приблудили в Прикаспий, зализывать раны и умножиться числом, соединившись со своими братьями САКАМИ(это те мутанты аркаимных мест Z94, кто не пошел в Индию называться арьями или в Египет называться гиксосами. В класической истории упоминается приход с Прикаспия(с востока) в наши земли бывших гиксосо-саков, теперь уже под новым именем - Скифы, которые и вытеснили киммерийцев, своих врагов, хотя и кровных братьев в десятом колене. Но кацапы к этим аборигенам - никаким боком, бо во времена аркаимные, над мацквабадом плескалось море Вилайет(Каспий). Немножко Каспий не дотянул до слияния с нынешней Балтикой, затем Каспий усох, но еще на рубеже новой эры, тобто заката скифии, Каспий еще соединялся с Черным морем. И конечно же все помнят прорыв торосно-грязевой плотины большущего пресного озера (остаток ледника) над территорией европейской нарабсии и Беларуси, которое прорвалось все сметая на своем пути. Тогда у Днепра прорезалось второе русло(стало 2, пока вода из того пресноводного внутреннего моря не сошла в Черное море -это само русло Днепра и второе русло река БУГ, соединялись тогда эти две реки промытым каналом в скальных породах С востока на Запад, в районе ЗАпорожья-центральной Украины. Территории ленинградской-московской ОБЛАСТЕЙ вновь были заселены СНАЧАЛА угрофиннами, затем и славянами полабья, КАРПАТ, из Киева. И это случилось в начале новой эры... ЗЫ... татары имеют R1a1 Z94 -гаплогруппу, тобто - это потомки и бывших мутантов аркаимщины и сако-скифии. Шобы коцапы побольше возгордились своей "арийщино-аркаимщиной" , пусть съездят в Среднюю Азию и посмотрят на потомков аркаимцев , тюрков. Или на худой конец сгасают в Пенджаб, там тоже остались те потомки . И к слову, ни арийцы , ни их потомки на территорию, теперь это и каазлабад , и Украина ,не возвратились, окромя татар. Коцапы ревностно и усердно служили ордынцам-татарам на протяжении 500 лет, лизоблюдили у потомков величественных ариев.
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15.11.2020 13:26 Відповісти
казлабад!)))))
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15.11.2020 15:00 Відповісти
наполненного бронзовыми стрелам Хочу посмотреть на лук, стреляющий бронзовыми стрелами! На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 4418
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15.11.2020 16:28 Відповісти
МОЖЕ ТО РИТУАЛЬНО-ПОХОВАЛЬНI АРТЕФАКТИ ВЕЛЬМОЖНОГО ВОIНА
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16.11.2020 00:24 Відповісти
Никто не учитывает того, что русла рек 2500 лет назад были другими ! Посмотрите на русло Днепра на картах до 18 столетия , Там Днепр течёт прямо с севера на юг и соединяется с рекой Бог (Буг) , совсем не там где указано на более современных картах! На современных картах ,начиная с 18 столетия у Днепра появляется на юге "живот" и действительно пороги ! А означает это, что русла рек меняли своё течение и их русла тоже менялись с течением времен. Днепровские пороги и острова не были константой ! Достаточно поинтересоваться где была СТАРАЯ СЕЧЬ КОЗАКОВ! Что обозначает сами слова Запор- Оз- ские К- Оз- аКи ! Характерники этот символический язык Мудрецов хорошо знали ... СкиТов = ОЗкетов и называли его тарабарщиной! Скифы - это алтайские пастухи(русский мир!) ! А на территории Країни -України жили скиТы , сама буква "Ф" = фита з'явилась в нашій Українській Мові значно пізніше!
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15.11.2020 16:29 Відповісти
алтайские пастухи(русский мир!)

********
Вот ана чьо, Міхаличь, - оказуєЦЦя, тіпічьний рузкей, - олтайскій шаман. На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 5488
Чьота у рузкаво тіко лапті якісь нєскрєпні...

На Хортиці знайдено скіфське поховання із воїном, віком близько 2,5 тис. років - Цензор.НЕТ 6489
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15.11.2020 18:05 Відповісти
Бг-ггг... теперь верю, шо кокцапы - предки "ариев" АРКАИМНЫХ МЕСТ...ХЕХ...
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16.11.2020 00:25 Відповісти
Настаящій рассіянін.
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16.11.2020 10:28 Відповісти
Для начала . Нужно уяснить , шо между руслом Днепра и руслом Буга - скальная возвышенность, которую реки пробить не в состоянии. Да, были эти реки соединены на рубеже эр, но под воздействием внешних сил, когда пробило естественную(природную, бо ледник ее соорудил) плотину и талая ледниковая вода из огромнейшего внутреннего пресноводного моря хлынула к Черному морю, вот тот поток воды и пробил проход между Днепром и Бугом. Тогда , по-моему, дельта Днепра, одна из ветвей дельты Днепра , находилась и в Крыму. Но вода сошла и русло-перемычка осталась на возвышенности. Так шо особо не истерим ... Бо недай бог, еще раз соединись Днепр с Бугом , это будет фактом большого потопа на значительной части территории Украины. Но в этой то ситуации маацквабад может оказаться полностью под водой. Ведь это ознаменует , шо регрессия каспия отступила и Каспий набрался водой аж до балтики. Кстати. Как раз в то время, когда Буг еще был соединен с Днепром( в преддверии новой эры) Каспий соединялся с Черным морем и , вы же любительница посмотреть на карту , был намного полноводней , а значит занимал большую площадь.. Вот почему каазлабад позже то был заселен (европейская его часть) славянами , чем по сути Украинские территории.
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16.11.2020 00:02 Відповісти
...ЗЫ... мабуть, слышали коцапприбаутки о Рипейских горах, хотя это название греки приписывают скифии а не нарапсеи, бо в то время на месте московской области те горы и располагались. Даже обозначены на картах тех времен. Но те горы оказались ледяными глыбами от прохождения в те времена атлантических циклонов с интенсивными осадками, в направлении от Польши и до Урала. Климат был попрохладней, атлантические осадки наморозились аж до самого неба , не успевая стаивать. Но вот климат стал более теплым и Рипейские горы над территорией будущего мацквабада исчезли из древних карт, они попросту растаяли. ОТ РИФЕЙСКИХ ГОР ОСТАЛИСЬ ТОКА МОКШИНСКИЕ БОЛОТА с царевной-лягушкой
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16.11.2020 00:13 Відповісти
ОТ РИФЕЙСКИХ ГОР ОСТАЛИСЬ ТОКА МОКШИНСКИЕ БОЛОТА... ЗЫ... Мы хорошо помним , шо лишняя вода прорвала природную плотину, после таянья Рифейских гор и слилась через днепро-бугский канал в Черное море...
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16.11.2020 00:30 Відповісти
 
 