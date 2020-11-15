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85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейські Київської області за першу добу карантину вихідного дня задокументували 85 порушень карантину.

Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"На території області працювало 55 рейдових груп. Під час перевірки дотримання карантинних заходів працівники поліції задокументували 85 правопорушень.

Зокрема, найбільше порушень зафіксовано серед роботи великих мережевих магазинів – 11 фактів.

10 порушень виявлено серед власників закладів харчування, кав’ярень та ресторанів, які знехтували рішенням КМУ і не припинили свою діяльність, приймали відвідувачів.

8 фактів порушень карантину виявлено серед пасажирських перевезень. Тут були порушення щодо надмірної кількості пасажирів у громадському транспорті та недотримання масочного режиму.

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Не припинили свою діяльність власники салонів краси та перукарень. Упродовж дня таких порушень працівники поліції задокументували 5 випадків.

За всіма виявленими фактами порушення карантинних заходів працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Стаття передбачає накладення штрафу від 17000 до 34000 гривень для фізичних осіб і від 34000 до 170000 гривень — для посадовців.

Усі адмінматеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Нагадуємо, що за порушення протиепідемічних правил передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність".

85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 01
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 02
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 03
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 04
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 05
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 06
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 07
85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 08

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85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція 09
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Топ коментарі
+13
Тілом Вовік у ВІП-палаті в Феофанії, але впевнений- душею з народом, - в коридорах лікарень і без кисню.
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 2825
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15.11.2020 09:29
+13
Простых людей малый средний бизнес решили доконать выставили их преступниками а "народно избранным" можно миллиарды разворовывать из того ж ковинд фонда во время когда не хватает апаратов это настолько циничнои мерзко а они ловят парукарни мелкие видно на фото что это не мегаприбыль по виду, продавцов детской обуви
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15.11.2020 09:35
+11
І не кажи... 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 1183
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 6906
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15.11.2020 09:58
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На ком? На людях? А если люди не понесут деньги?
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15.11.2020 09:22 Відповісти
А про спортклуб Пети почему не написали?
В Киеве полицейские закрыли спорткомплекс "5 элемент" за нарушения карантина

https://www.unn.com.ua/ru/news/1902742-u-kiyevi-politseyski-zachinili-sportkompleks-5-element-cherez-porushennya-karantinu
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15.11.2020 09:19 Відповісти
То є зедебільна перемога? 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 7700
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15.11.2020 09:21 Відповісти
По мнению свинофермы
Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие.
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15.11.2020 09:48 Відповісти
І не кажи... 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 1183
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 6906
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15.11.2020 09:58 Відповісти
Кто о чем, а вшивый о бане.
Вот тупо интересно есть ли ХОТЬ ОДИН руководитель ЛЮБОЙ страны в мире, который лечится в районных больницах?
Если владеете такой информацией поделитесь со всеми.
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15.11.2020 10:02 Відповісти
Ми мали бути першою країною. Але щось пішло не так. 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 373
«У нас не совок»: Зеленський заявив, що жодних VIP-палат не буде, пригрозивши санкціями
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15.11.2020 10:06 Відповісти
А поконкретнее КТО все-таки из руководителей стран мира лечится в районных больницах?
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15.11.2020 10:10 Відповісти
Хіба з моєї відповіді не зрозуміло що ніхто? Ми мали бути першою, за твердженням найвеличнішого. Але... 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 7108 Та сам подивись. Прикольно. 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 7108 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 7108 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 7108
https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2493917430858618/
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 6733
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15.11.2020 10:19 Відповісти
Ага и за казенный счет! 😁👍
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15.11.2020 10:55 Відповісти
а ему надо лечиться в больнице? у него же легкая форма
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15.11.2020 10:58 Відповісти
Почти аналогия - "Благочестивая жена, душею Богу предана, а грешной плотию - архимандриту Фотию".
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15.11.2020 10:35 Відповісти
Скріни документів на право власності викладеш?
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15.11.2020 09:30 Відповісти
Я тебе что Порошенко, чтобы ТАКИЕ документы выкладывать?
Из доступного в сети http://finance.bigmir.net/business/48721-Chem-vladeet-Poroshenko--polnyj-spisok
На схеме структуры самый нижний правый квадратик.
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15.11.2020 09:54 Відповісти
А ще він брата в Молдові вбив. 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 6361
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15.11.2020 10:01 Відповісти
Мо-ло-дец го за Рошенкой, заработала.
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15.11.2020 10:03 Відповісти
Та й ти тримай.
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 707
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15.11.2020 10:08 Відповісти
Дупа злипнеться
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15.11.2020 10:09 Відповісти
Не злипнеться, це все росіянська пропаганда, щоб такі як ти баярку глушили. 85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція - Цензор.НЕТ 616
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15.11.2020 10:32 Відповісти
А якщо і злипнеться, то бояркою можна і клізму зробити.
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15.11.2020 10:37 Відповісти
Оце так злочинці...
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15.11.2020 09:20 Відповісти
Я також уєю. Вказують. що вчинили злочини, а притягують до адміністративної відповідальності. Мабуть також в тій службі проходили трускавецькі курси по правознавству.
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15.11.2020 10:40 Відповісти
Запретить людям жрать, болеть, хозяйство вести, а маршрутки вообще не пускать! Иш, чего вздумали, цивилизованно жить захотели!
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15.11.2020 10:58 Відповісти
полиция нарушила 19 ст 42,43,64 статьи конституции защищая степашин подзаконный акт.
Тем самым занимается поваленням конституционного строя и узурпациеей власти. Все кто потворствует этому приступники с правовой точки зрения. Ну а людям свое робить. Или быть людьми или в стойло.
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15.11.2020 09:27 Відповісти
Тілом Вовік у ВІП-палаті в Феофанії, але впевнений- душею з народом, - в коридорах лікарень і без кисню.
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 2825
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15.11.2020 09:29 Відповісти
А в том коридоре Петя ТОЖЕ лежал?
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15.11.2020 09:56 Відповісти
Ні. Він лежав у палаті в приватній клініці і за власні гроші. Ти б погуглив скільки Порошенко роздав костюмів лікарям і відремонтував апаратів ШВЛ.
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15.11.2020 10:00 Відповісти
Скріни документів будь ласка.
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15.11.2020 10:04 Відповісти
Гугли. Чи ти Яндексом користуєшся?
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15.11.2020 10:10 Відповісти
Ні-ні-ні ти сам запропонував такий обмін інформацією.
Чи ти вважаєшь що можеш пи*дити що завгодно, а я повинен це перевіряти?
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15.11.2020 10:13 Відповісти
П'ятий Анал, ну дуже авторітетно (у дужках ні), а де скріни документів?
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15.11.2020 10:43 Відповісти
пэпа уже давно не президент. пусть лежит где хочет.
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15.11.2020 10:43 Відповісти
А що може показати в відповідь? Хіба що штани спустити, як "останній аргумент". Просто заїзджена платинка " а хдє фаші доказатєльства".
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15.11.2020 10:46 Відповісти
О! Порох тут тоже вироват? 😁😁😁😁😁
И не сомневался! Тогда Порох должен снова стать президентом, ну что-бы хоть все совпало. А-то президенствует зеля а во всем виноват опять Порох...😉😉😉
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15.11.2020 12:10 Відповісти
Это лежат те приддурки, что орали "нахрен нужен карантин!!!", пусть еще штук 1000 в корридорах поставят (или вообще в подвалах, там морг близко) для тех кто сейчас недоволен закрытием кафешек. ДБ
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15.11.2020 11:55 Відповісти
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в "моей" наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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15.11.2020 13:36 Відповісти
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 695 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 9199
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15.11.2020 09:29 Відповісти
А я бы забрал деньги у ментов и направил их на больницы. А менты пусть идут работать.
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15.11.2020 09:33 Відповісти
отак сразу на святое? - креста на вас нет.
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15.11.2020 09:39 Відповісти
Куди?! Вони ж нічого більш не вміють окрім "хватать, дєржать і нє пущать". Ще в банди підуть.
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15.11.2020 10:49 Відповісти
В армию по нарядам ходить, это у них точно получиться.
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15.11.2020 12:11 Відповісти
Просто злочинці,на каторгу їх!
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15.11.2020 09:33 Відповісти
Простых людей малый средний бизнес решили доконать выставили их преступниками а "народно избранным" можно миллиарды разворовывать из того ж ковинд фонда во время когда не хватает апаратов это настолько циничнои мерзко а они ловят парукарни мелкие видно на фото что это не мегаприбыль по виду, продавцов детской обуви
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15.11.2020 09:35 Відповісти
А я вообще за полный локдаун 7\24, уроды что при карантине идут обувь покупать или стричься, умственно неполноценны. Хотя я бы их не трогал, пускай подыхают в стоматологиях и магазинчиках. Так сказать зарабатывают Премию Дарвина.
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15.11.2020 11:52 Відповісти
чихаем исключително с понеделъника по пятницу - так победим.
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15.11.2020 09:37 Відповісти
Якщо конституційний суд звільнив від кримінальної відповідальності корупціонерів і хабарників то треба саджать хоть за порушення карантину і бажано з конфіскацією бо у рестораторів і таксистів є ознаки наживи. 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 5506
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15.11.2020 09:51 Відповісти
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 4440
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15.11.2020 10:14 Відповісти
Можна і самозакопатися поки земля ще не мерзла.
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15.11.2020 10:56 Відповісти
Их уже всех расстреляли?
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15.11.2020 10:15 Відповісти
Всіх без винятку - патронами із кислого молока.
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15.11.2020 10:51 Відповісти
Во гад! Коли ж у нього "шоколад" закінчиться гадити іншим в штани!
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15.11.2020 10:52 Відповісти
Вас послушаешь, так в нього уже и сфинктеры отказали. Советь имейте - *гетьмана * принижувати! Ганьба!
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15.11.2020 10:55 Відповісти
Схоже на реакцію "зелених" можливо і так.
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15.11.2020 10:58 Відповісти
Раньше были *белые* и *красные*, теперь - *щикаладные* и *зелёные*. Мир такой смешной у вас!
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15.11.2020 11:12 Відповісти
Разработан план борьбы с короновирусом: здоровым предлагают самоизолироваться, больным самоизлечиться, учащимися самообучиться, безработным самообеспечиться, голодным самонасытиться, мертвым самозакопаться ну а недовольным предлагается самозаткнуться!
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15.11.2020 11:06 Відповісти
Спочатку перестати сплачувати податки вихідного дня.Це буде справедливо до рішення дебільної влади. Приклад Раїси Горбачової, що гроші та лікаря нічого не рішають мабуть, не до всіх доходить.
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15.11.2020 12:26 Відповісти
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в "моей" наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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15.11.2020 13:33 Відповісти
типа кто то будет выполнять требования власти клоунов незаконной выявляйте что хотите всем пох и на ваши протоколы это детский сад никто не будет вам платить штрафы так как вы фейк и корона фейк..у нас нет ковида например..
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15.11.2020 15:54 Відповісти
...стало окончательно ясно, кому Зеля Безродная сказала: "Ідіть у сраку"
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15.11.2020 16:09 Відповісти
 
 