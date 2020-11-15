85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція. ФОТОрепортаж
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Поліцейські Київської області за першу добу карантину вихідного дня задокументували 85 порушень карантину.
Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
"На території області працювало 55 рейдових груп. Під час перевірки дотримання карантинних заходів працівники поліції задокументували 85 правопорушень.
Зокрема, найбільше порушень зафіксовано серед роботи великих мережевих магазинів – 11 фактів.
10 порушень виявлено серед власників закладів харчування, кав’ярень та ресторанів, які знехтували рішенням КМУ і не припинили свою діяльність, приймали відвідувачів.
8 фактів порушень карантину виявлено серед пасажирських перевезень. Тут були порушення щодо надмірної кількості пасажирів у громадському транспорті та недотримання масочного режиму.
Не припинили свою діяльність власники салонів краси та перукарень. Упродовж дня таких порушень працівники поліції задокументували 5 випадків.
За всіма виявленими фактами порушення карантинних заходів працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Стаття передбачає накладення штрафу від 17000 до 34000 гривень для фізичних осіб і від 34000 до 170000 гривень — для посадовців.
Усі адмінматеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення.
Нагадуємо, що за порушення протиепідемічних правил передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність".
Будь ласка, зачекайте...
В Киеве полицейские закрыли спорткомплекс "5 элемент" за нарушения карантина
https://www.unn.com.ua/ru/news/1902742-u-kiyevi-politseyski-zachinili-sportkompleks-5-element-cherez-porushennya-karantinu
Все животные равны. Но некоторые животные равны более, чем другие.
Вот тупо интересно есть ли ХОТЬ ОДИН руководитель ЛЮБОЙ страны в мире, который лечится в районных больницах?
Если владеете такой информацией поделитесь со всеми.
«У нас не совок»: Зеленський заявив, що жодних VIP-палат не буде, пригрозивши санкціями
https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2493917430858618/
Из доступного в сети http://finance.bigmir.net/business/48721-Chem-vladeet-Poroshenko--polnyj-spisok
На схеме структуры самый нижний правый квадратик.
Тем самым занимается поваленням конституционного строя и узурпациеей власти. Все кто потворствует этому приступники с правовой точки зрения. Ну а людям свое робить. Или быть людьми или в стойло.
Чи ти вважаєшь що можеш пи*дити що завгодно, а я повинен це перевіряти?
https://www.youtube.com/watch?v=5VweEIAR1dA
https://www.youtube.com/watch?v=y0KYoXq4OpM
https://www.youtube.com/watch?v=D_3XGDcSNxE
https://wz.lviv.ua/news/421736-v-ukraini-pochaly-vyhotovliaty-vysokoiakisni-zakhysni-kostiumy-dlia-medykiv-*******-zamovnyk-fond-poroshenka
https://www.5.ua/suspilstvo/suttieva-dopomoha-fond-poroshenka-peredav-chotyrom-likarniam-vinnychchyny-zakhysni-kostiumy-ta-pulsoksymetry-216072.html
А тепер покажи що зробив Зеленський.
И не сомневался! Тогда Порох должен снова стать президентом, ну что-бы хоть все совпало. А-то президенствует зеля а во всем виноват опять Порох...😉😉😉