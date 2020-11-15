85 порушень карантину вихідного дня виявлено на Київщині в суботу, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Київської області за першу добу карантину вихідного дня задокументували 85 порушень карантину.

Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"На території області працювало 55 рейдових груп. Під час перевірки дотримання карантинних заходів працівники поліції задокументували 85 правопорушень.

Зокрема, найбільше порушень зафіксовано серед роботи великих мережевих магазинів – 11 фактів.

10 порушень виявлено серед власників закладів харчування, кав’ярень та ресторанів, які знехтували рішенням КМУ і не припинили свою діяльність, приймали відвідувачів.

8 фактів порушень карантину виявлено серед пасажирських перевезень. Тут були порушення щодо надмірної кількості пасажирів у громадському транспорті та недотримання масочного режиму.

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Не припинили свою діяльність власники салонів краси та перукарень. Упродовж дня таких порушень працівники поліції задокументували 5 випадків.

За всіма виявленими фактами порушення карантинних заходів працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Стаття передбачає накладення штрафу від 17000 до 34000 гривень для фізичних осіб і від 34000 до 170000 гривень — для посадовців.

Усі адмінматеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Нагадуємо, що за порушення протиепідемічних правил передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність".

















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