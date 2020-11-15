Рада "однозначно" збереться у вівторок попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада наступного пленарного тижня, який почнеться 17 листопада, працюватиме, попри спалах COVID-19 серед народних депутатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, в понеділок на погоджувальній раді має бути обрана модель роботи в нинішніх умовах.

"Зараз запланований повноцінний тиждень роботи Ради. Але, знову ж таки, щоб внести зміни до календарного плану, потрібно хоча б зібратись у вівторок і спільно випрацювати це рішення. В понеділок буде погоджувальна рада, будуть представники усіх фракцій, і очевидно, якийсь з тих варіантів буде обрано", - зазначила Кравчук.

За її словами, "однозначно у вівторок пленарне засідання Ради відбудеться".

"Якраз потрібно таким чином планувати порядок денний у вівторок, щоб розглянути найбільш нагальні питання, яких чекає практично вся країна. Я особисто за те, щоб Рада повноцінно працювала, але треба дивитись на кількість хворих депутатів, тих, хто перебуває на самоізоляції. Очевидно, в понеділок модель роботи буде спільно знайдена", - сказала депутатка.

Нагадаємо, 11 листопада Дмитро Разумков заявив, що захворів на COVID-19. 12 листопада Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

Наступний тиждень у парламенті є пленарним. У ситуації, коли засідання не можуть вести ні Разумков, ні Стефанчук, ці обов'язки переходять до заступниці голови ВР Олені Кондратюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук