УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5716 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
3 166 56
ВР (11736) карантин (16095) Кравчук Євгенія (362) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Рада "однозначно" збереться у вівторок попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада

Верховна Рада наступного пленарного тижня, який почнеться 17 листопада, працюватиме, попри спалах COVID-19 серед народних депутатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, в понеділок на погоджувальній раді має бути обрана модель роботи в нинішніх умовах.

"Зараз запланований повноцінний тиждень роботи Ради. Але, знову ж таки, щоб внести зміни до календарного плану, потрібно хоча б зібратись у вівторок і спільно випрацювати це рішення. В понеділок буде погоджувальна рада, будуть представники усіх фракцій, і очевидно, якийсь з тих варіантів буде обрано", - зазначила Кравчук.

За її словами, "однозначно у вівторок пленарне засідання Ради відбудеться".

"Якраз потрібно таким чином планувати порядок денний у вівторок, щоб розглянути найбільш нагальні питання, яких чекає практично вся країна. Я особисто за те, щоб Рада повноцінно працювала, але треба дивитись на кількість хворих депутатів, тих, хто перебуває на самоізоляції. Очевидно, в понеділок модель роботи буде спільно знайдена", - сказала депутатка.

Нагадаємо, 11 листопада Дмитро Разумков заявив, що захворів на COVID-19. 12 листопада Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

Наступний тиждень у парламенті є пленарним. У ситуації, коли засідання не можуть вести ні Разумков, ні Стефанчук, ці обов'язки переходять до заступниці голови ВР Олені Кондратюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7



митрий

@dmitriypaut


Началась спец операция - Спасти рядового Зеленскага. 36 ярдов украли все! Только не Зеленскай. Он ничего не знал!
показати весь коментар
15.11.2020 09:49
+5
Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5829
показати весь коментар
15.11.2020 10:06
+4
Ну если по лопате асфальта во внутрь примут...то могут и собираться...
Асфальт как известно лучшее средство от короновируса...доказано ослом лично и его зеленым стадом..
показати весь коментар
15.11.2020 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми також,не дивлячись на карантин,будемо робити,що вважаємо за потрібне.
показати весь коментар
15.11.2020 09:40 Відповісти
Карантину дотримуються боягузи і лохи.(Майстер боротьби з ковідом) Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6769
показати весь коментар
15.11.2020 09:46 Відповісти
Сам придумав "цитату" ? Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9103
показати весь коментар
15.11.2020 11:09 Відповісти
Ні, Ківа...
показати весь коментар
15.11.2020 12:03 Відповісти
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9515
показати весь коментар
15.11.2020 12:10 Відповісти
не будет радуцкой - не будет кворрума...
показати весь коментар
15.11.2020 09:43 Відповісти
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 694
показати весь коментар
15.11.2020 12:11 Відповісти
тетку из маски не выпрягать.
она в ней симпатичнее...
показати весь коментар
15.11.2020 09:47 Відповісти
Як ексклюзів для ОПЗЖ - намордники.
показати весь коментар
15.11.2020 10:12 Відповісти
у меня к маскам особое отношение по причине очкаристости - как напяливаю, стекла потеют...
но носить нада по любому - тут без вопросов.
в с лучае с мадамой богуцкой ето даже бонус....
показати весь коментар
15.11.2020 10:19 Відповісти
Попробуйте армійський спосіб для противогазів. Натерти скло сухим господарчим милом і насухо витерти, не повинні потіти.
показати весь коментар
15.11.2020 10:28 Відповісти
знаю другой выход - линзы - в них и шайбу гоняю,
но каждое утро и вечер себе пальцы в глаза тыкать?

замените расстрелом....
показати весь коментар
15.11.2020 10:42 Відповісти
Не варто, якщо у Вас є ще сили гоняти шайбу, навіть із безвихідного становища можна найти вихід.
показати весь коментар
15.11.2020 11:06 Відповісти
не той вже Миргород, и Хорол ричка не та,,,
показати весь коментар
15.11.2020 11:10 Відповісти
тогда маску прищепкой прищемить на носу, шобы ущiльнити в районе очков... Нужно использовать маски на которых есть в верхней части металлическа гибкая пластина. Шобы придать правильную геометрию маске в районе носа, для уплотнения.
показати весь коментар
15.11.2020 15:27 Відповісти
с клапанами маски хорошо прилегают, но они опасны для вашего оппонента-спiвбесiдника. Хотя , если соблюдать дистанцию в 2 метра, то не проблема.
показати весь коментар
15.11.2020 15:30 Відповісти
от тока не рассказывайте мне про металлику - скока не жми потеют...
показати весь коментар
15.11.2020 15:34 Відповісти
я в таких случаях перехожу на распиратор.
показати весь коментар
15.11.2020 15:35 Відповісти
а пан Пистолет говеет от Металлики...
показати весь коментар
15.11.2020 15:36 Відповісти
у пана есть вкус...

https://www.youtube.com/watch?v=P-*********
показати весь коментар
15.11.2020 15:58 Відповісти
пане, одеколоном натрите(прилив крови) возвращает молодость...
показати весь коментар
15.11.2020 15:32 Відповісти
и о да, как натерли(гогошары), присесть на корточках - шобы ускорить приток крови в тазо-бедренную область... В таком случае и конский возбудитель(виагра) - за ненадобностью
показати весь коментар
15.11.2020 15:34 Відповісти
кому другому так уже бы и сгрубил...
показати весь коментар
15.11.2020 16:03 Відповісти
Не дрейф, головне, щоб хотілося і моглося, Інвалідом стає вже той, хто без пальців і язика.
показати весь коментар
15.11.2020 16:24 Відповісти



митрий

@dmitriypaut


Началась спец операция - Спасти рядового Зеленскага. 36 ярдов украли все! Только не Зеленскай. Он ничего не знал!
показати весь коментар
15.11.2020 09:49 Відповісти
Що!!! Знову - ці руки нічого не крали? Це ж плагіат! Можливий позов про захист авторських прав.
показати весь коментар
15.11.2020 10:14 Відповісти
отдайте уже маме римме сына, ну не звери же мы.
на скользкую дорогу нога его ступила...
спасем бубу!
показати весь коментар
15.11.2020 09:55 Відповісти
Для лохтората🤢🤡💩🎪🐽👿👹 сойдёт! Для чего нужен такой с Царь глухой , слепой, придурковатый????
показати весь коментар
15.11.2020 09:56 Відповісти
Маски оденьте и без обнимашек ,на Вас люди смотрят !
показати весь коментар
15.11.2020 09:59 Відповісти
Та куди ж ви так поспішаєте...? Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3619
показати весь коментар
15.11.2020 10:00 Відповісти
нехай двозначно збереться
показати весь коментар
15.11.2020 10:01 Відповісти
Ну если по лопате асфальта во внутрь примут...то могут и собираться...
Асфальт как известно лучшее средство от короновируса...доказано ослом лично и его зеленым стадом..
показати весь коментар
15.11.2020 10:04 Відповісти
Самый насущный вопрос - пусть отчитается о своей работе штаб по борьбе
с коронавирусом ,который ВР создала .
Почему не работает прямая линия и на ней автоответчик ?
Почему Степанов и Радуцкий врут на всех рейтинговых телепередачах ,к примеру
у Шустера ,как у нас всё хорошо ,когда у нас плохо ?
показати весь коментар
15.11.2020 10:06 Відповісти
і що ви хочете отримати по "автовідповідачу" ?
Статистику,чи пояснення "ЧОМУ ТАК " !? ((
показати весь коментар
15.11.2020 11:11 Відповісти
То ли Вы меня не правильно поняли ,то ли я непонятно написала.
Тимошенко на заседании ВР презентовала и ВР приняла постановление о создании
штаба по борьбе с коронавирусом ,а также программу по которой этот штаб
должен бы работать.
Цель программы разорвать цепочку между больными и здоровыми ,т.е исключить
контакт между ними.
Одним из первых пунктов программы было создать прямую

телефонную линию для людей с КЛИНИЧЕСКИМИ симптомами коронавируса .
МИНУЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ,человек звонит по этому телефону и к нему тут же
выезжает мобильная бригада скорой помощи с комплектом бесплатных лекарств.
Эта же бригада ,если тяжёлый случай ,отвозит больного в больницу ,если нет ,
то оставляет лекарства и сообщает о больном семейному врачу.
Но эта линия так и не работает. Вызова не принимаются.
Отвечает автоответчик.
ВР постановление приняла ,а ровным счётом ничего по этой программе не делается.
показати весь коментар
15.11.2020 13:44 Відповісти
Боже, какое самопожертвование от "слуг"! Они будут "работать" (или имитировать работу), невзирая на CORONA-virus! А потом будут месяц балдеть в Феофании за наш счет!
показати весь коментар
15.11.2020 10:06 Відповісти
Там ключове слово "однозначно". Це відповідь вам .
показати весь коментар
15.11.2020 10:18 Відповісти
А где ара? На химии?!
показати весь коментар
15.11.2020 10:06 Відповісти
Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5829
показати весь коментар
15.11.2020 10:06 Відповісти
Добре, що не "повторення Будинку профсоюзів". Інстинкт самозбереження спрацював.
показати весь коментар
15.11.2020 10:22 Відповісти
У нас поряд 2 бігборди кандидатів... З абсолютно популістськими беззмістовними гаслами...
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3396
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1830
показати весь коментар
15.11.2020 11:15 Відповісти
Они собираются отменить подзакнный степашин акт не существующего закона за кторрый штрафуют бизнес и нрушающий Конституцию ст19,42, 43, 64 . Эти статьи конституции прямого действия и не требуют подтверждения, сылок и не могу быть оспорены кроме как КС а КС дал свое решение по карантину. Если что нужно в нарушение прав то только через ЧП и то только в правовых рамках. Или Рада степашины слуги . Вы уж там решайте, а то и без вас слуг обойдутся.
показати весь коментар
15.11.2020 10:12 Відповісти
Рада "однозначно" соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19/ И депутаты узнают что: "Коронавирус - это сымитированная богатеями болезнь.Здесь замешана "большая семерка", - нардеп Шахов.И как эту болезнь лечить: Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины : Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. Секретарь знает что говорит: он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка.
показати весь коментар
15.11.2020 10:14 Відповісти
Ну раз депутат Шахов таке сказав..... Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 672
показати весь коментар
15.11.2020 11:08 Відповісти
ложь и фарс, что будут "работать"!
имитировать бурную деятельность возможно и будут, а вот работать- нет.
у них нет ни мозгов, ни опыта, ни четких планов, нет понимания ситуации...
как могут работать дебилы?
имитировать могут, но на выходе будут дебильные решения...
показати весь коментар
15.11.2020 10:16 Відповісти
Теперь можно и заменять ахметовскую банду на нормальных людей.

Шмыгаль, Степанов - на выход, клопы вонючие.
показати весь коментар
15.11.2020 10:22 Відповісти
а шо..шото нада срочно украсть чи предать..а може внеочередная роздача конвертов с баблом....
показати весь коментар
15.11.2020 10:23 Відповісти
Власть меняется
показати весь коментар
15.11.2020 10:31 Відповісти
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8289
показати весь коментар
15.11.2020 10:52 Відповісти
М
Они обязаны пахать без выходрых
В стране катастрофа.. Она пришла уже давно.. Когда Дебилы поХерили образование медицину.. Этот коллапс должен был случиться..
показати весь коментар
15.11.2020 11:43 Відповісти
Наоборот, они должны сидеть дома без зарплаты на карантине и в масках.
показати весь коментар
15.11.2020 13:29 Відповісти
Закрийте цей розсадник коронавірусу. Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8139
показати весь коментар
15.11.2020 12:32 Відповісти
Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4787
показати весь коментар
15.11.2020 12:37 Відповісти
А штраф им 17000 грн за то, что вышли на работу , как предпринимателям. И за свой счет простой, как предпринимателям. Но чтобы налоги заплатили по полной как-будто получили и зарплату и премию. Как у предпринимателей. И к тому же налоги заплатить вперед на месяц, авансом. Как у предпринимателей.
показати весь коментар
15.11.2020 13:27 Відповісти
Рада "однозначно" збереться у вівторок попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 743
показати весь коментар
15.11.2020 23:48 Відповісти
 
 