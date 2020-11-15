Рада "однозначно" збереться у вівторок попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада наступного пленарного тижня, який почнеться 17 листопада, працюватиме, попри спалах COVID-19 серед народних депутатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, в понеділок на погоджувальній раді має бути обрана модель роботи в нинішніх умовах.
"Зараз запланований повноцінний тиждень роботи Ради. Але, знову ж таки, щоб внести зміни до календарного плану, потрібно хоча б зібратись у вівторок і спільно випрацювати це рішення. В понеділок буде погоджувальна рада, будуть представники усіх фракцій, і очевидно, якийсь з тих варіантів буде обрано", - зазначила Кравчук.
За її словами, "однозначно у вівторок пленарне засідання Ради відбудеться".
"Якраз потрібно таким чином планувати порядок денний у вівторок, щоб розглянути найбільш нагальні питання, яких чекає практично вся країна. Я особисто за те, щоб Рада повноцінно працювала, але треба дивитись на кількість хворих депутатів, тих, хто перебуває на самоізоляції. Очевидно, в понеділок модель роботи буде спільно знайдена", - сказала депутатка.
Нагадаємо, 11 листопада Дмитро Разумков заявив, що захворів на COVID-19. 12 листопада Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.
Наступний тиждень у парламенті є пленарним. У ситуації, коли засідання не можуть вести ні Разумков, ні Стефанчук, ці обов'язки переходять до заступниці голови ВР Олені Кондратюк.
Будь ласка, зачекайте...
она в ней симпатичнее...
но носить нада по любому - тут без вопросов.
в с лучае с мадамой богуцкой ето даже бонус....
но каждое утро и вечер себе пальцы в глаза тыкать?
замените расстрелом....
https://www.youtube.com/watch?v=P-*********
митрий
@dmitriypaut
Началась спец операция - Спасти рядового Зеленскага. 36 ярдов украли все! Только не Зеленскай. Он ничего не знал!
на скользкую дорогу нога его ступила...
спасем бубу!
Асфальт как известно лучшее средство от короновируса...доказано ослом лично и его зеленым стадом..
с коронавирусом ,который ВР создала .
Почему не работает прямая линия и на ней автоответчик ?
Почему Степанов и Радуцкий врут на всех рейтинговых телепередачах ,к примеру
у Шустера ,как у нас всё хорошо ,когда у нас плохо ?
Статистику,чи пояснення "ЧОМУ ТАК " !? ((
Тимошенко на заседании ВР презентовала и ВР приняла постановление о создании
штаба по борьбе с коронавирусом ,а также программу по которой этот штаб
должен бы работать.
Цель программы разорвать цепочку между больными и здоровыми ,т.е исключить
контакт между ними.
Одним из первых пунктов программы было создать прямую
телефонную линию для людей с КЛИНИЧЕСКИМИ симптомами коронавируса .
МИНУЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА ,человек звонит по этому телефону и к нему тут же
выезжает мобильная бригада скорой помощи с комплектом бесплатных лекарств.
Эта же бригада ,если тяжёлый случай ,отвозит больного в больницу ,если нет ,
то оставляет лекарства и сообщает о больном семейному врачу.
Но эта линия так и не работает. Вызова не принимаются.
Отвечает автоответчик.
ВР постановление приняла ,а ровным счётом ничего по этой программе не делается.
имитировать бурную деятельность возможно и будут, а вот работать- нет.
у них нет ни мозгов, ни опыта, ни четких планов, нет понимания ситуации...
как могут работать дебилы?
имитировать могут, но на выходе будут дебильные решения...
Шмыгаль, Степанов - на выход, клопы вонючие.
Они обязаны пахать без выходрых
В стране катастрофа.. Она пришла уже давно.. Когда Дебилы поХерили образование медицину.. Этот коллапс должен был случиться..