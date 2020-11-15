Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Чинний президент США Дональд Трамп вперше натякнув на свій швидкий відхід з посади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це він сказав під час виступу в Білому домі з приводу можливого локдауна в країні, про який говорять у команді Джо Байдена.
"Ця адміністрація не введе локдаун. Сподіваюся, що б не трапилося в майбутньому - хто знає, яка це буде адміністрація? Я думаю, час покаже - але я можу сказати, що ця адміністрація не введе локдаун", - сказав Трамп.
Водночас, як відзначає видання, готовність Трампа допустити, що в наступному році може бути інша адміністрація, безпосередньо залежить від визнання результатів виборів, які він нині оскаржує.
За даними Університету Джона Хопкінса, в США після виходу на 10 мільйонів випадків коронавірусу цього понеділка до кінця тижня додалося ще понад пів мільйона нових випадків. При таких темпах приріст може перевищити 11 мільйонів у наступні чотири дні, що стане найшвидшим приростом нового мільйона випадків за весь час пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
с облегчением.
- Мелания может остаться в Белом доме))
Ми побачили зіткнення двох моделей розвитку - націонал-консерватизму і ліберального глобалізму. Зіткнення перетворюється в соціальний, расовий, гендерний конфлікт. Америка, розгубившись, зупинилася. Разом з нею застигла і решта світу.
Іронія в тому, що Сполучені Штати Америки були згуртованим суспільством з чіткою траєкторією в період протистояння з СРСР. Після розпаду Радянського Союзу здавалося, що настає епоха американського порядку. Але раптом в зеніті своєї могутності Америка почала втрачати драйв. В останнє десятиліття США почали скидати з себе світову відповідальність, ховатися в раковину. Виявилося, що гегемонізм - важка ноша.
Трамп завершив втечу, проголосивши принцип "Америка понад усе". Що означає: "Ми плюємо на всіх і гори все вогнем!"
Поразка Трампа не означає відхід зі сцени консерватизму в націонал-популістській обгортці. Близько 70 млн американців, які проголосували за Трампа, залишаються базою для курсу "а нам плювати!" Американські спостерігачі застерігають, що новий лідер консерватизму може виявитися більш підготовленим до влади, ніж Трамп.
Америка опинилася перед вибором, який вона не може зробити. Вибір одного напряму означає поглиблення розколу. Перемога однієї сили посилить опір іншої. Тому перед Байденом стоїть завдання побудувати міст між двома ворогуючими Америками. - Л. Шевцова
https://gazeta.ua/blog/54174/amerika-likuye-vnutrishni-travmi-svit-tryastime
Она привыкла к более раскошным апартаментам.
Спитайте в понеділок у своїх кураторів 😉
ну клован **** тут...
я аж подпрыгнул...
от шо с людями делает ляпас тапком по харе....
Да и дохлую белку с его головы так и не сняли
Представляю как будут рваться Мавзолейные СкреПОНОСцы...
Даже Мелани послала своего клоуна вместе с пуйлом, выбросив звезду Героя РФ в унитаз.
Трамп уже не наш и нам полная ЖО...
Хоча, можливо, тобі й подобається. Ви ж, соєві, такі загадкові..
https://www.youtube.com/watch?v=T_NWzxEGbxs
Ітім інтрига ще залишається - Ростов чи Буцегарня.
Этого должно хватить, чтобы отменить голоса как минимум в 4-5 штатах.
"...мені згадалась ота поширювана російською пропагандою формула, що, мовляв, світ втомився від України. Так от у даному випадку, по-моєму, світ втомився від Трампа. І те, що провідні західні лідери і західні інституції - НАТО, Європейський Союз - поспішили привітати Байдена буквально за кілька годин після навіть неофіційного оголошення, що він набрав 270 голосів виборців, свідчить про те, що Трампу делікатно дали зрозуміти: дорогий друже, твій час закінчився, ми чекаємо на іншого президента, з яким ми хочемо співпрацювати за нормальних умов, без істерик, без, вибачте на слові, навіть хамства, якщо згадати, що він говорив стосовно пані Меркель. Тож мені здається, що це такий собі непрямий сигнал Трампу, що хлопче, все відбулося і треба прийняти удар долі гідно і належно".
Володимир Огризко, екс-міністр закордоних справ, з 18 грудня 2007 по 3 березня 2009р.