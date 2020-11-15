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Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому:

Чинний президент США Дональд Трамп вперше натякнув на свій швидкий відхід з посади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це він сказав під час виступу в Білому домі з приводу можливого локдауна в країні, про який говорять у команді Джо Байдена.

"Ця адміністрація не введе локдаун. Сподіваюся, що б не трапилося в майбутньому - хто знає, яка це буде адміністрація? Я думаю, час покаже - але я можу сказати, що ця адміністрація не введе локдаун", - сказав Трамп.

Водночас, як відзначає видання, готовність Трампа допустити, що в наступному році може бути інша адміністрація, безпосередньо залежить від визнання результатів виборів, які він нині оскаржує.

Також читайте: Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP

За даними Університету Джона Хопкінса, в США після виходу на 10 мільйонів випадків коронавірусу цього понеділка до кінця тижня додалося ще понад пів мільйона нових випадків. При таких темпах приріст може перевищити 11 мільйонів у наступні чотири дні, що стане найшвидшим приростом нового мільйона випадків за весь час пандемії.
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Топ коментарі
+42
Байден заявил, что готов на уступки:
- Мелания может остаться в Белом доме)) Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 6715
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15.11.2020 10:21
+28
Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 8262
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15.11.2020 10:12
+24
Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 7461
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15.11.2020 10:20
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Коль уже заговорил ,значит скоро признает своё поражение и мир вздохнёт
с облегчением.
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15.11.2020 10:08 Відповісти
весь мир кроме рашки
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15.11.2020 10:41 Відповісти
Так рунет по Трампу воздыхает. К чему бы это?
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15.11.2020 12:06 Відповісти
А придется)
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15.11.2020 10:09 Відповісти
Сухари пусть сушит и старую жопу разминает кукурузой.
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15.11.2020 10:10 Відповісти
Хрущев одобряет.)
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15.11.2020 10:13 Відповісти
Гнилий трамп почав смердіти, американці, перший раз вибрали стару зіпсовану ковбасу.
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15.11.2020 11:04 Відповісти
Дай, БОГ, этому великому многонациональному народу США выйти на плато и неустанно снижать показатели как заболеваемости, так и смертности! КАК И НАМ, КАК И ВСЕМ!
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15.11.2020 10:10 Відповісти
Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 8262
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15.11.2020 10:12 Відповісти
А хряк як досвідчений сідєлєц інструктаж проводить як себе вести на ростові? Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 4962
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15.11.2020 11:02 Відповісти
Иди уже нах,чучело. В казематах фсб твоё место как "не оправдавшего доверие".
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15.11.2020 10:12 Відповісти
Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 7461
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15.11.2020 10:20 Відповісти
Байден заявил, что готов на уступки:
- Мелания может остаться в Белом доме)) Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 6715
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15.11.2020 10:21 Відповісти
Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 7324
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15.11.2020 10:37 Відповісти
Мы с женой долго смеялись над этой шуткой Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 3262 Стааарый, старый, а толк в женщинах понимает... Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 3262
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15.11.2020 11:00 Відповісти
...Американські вибори - не тільки боротьба двох дуже літніх людей за владу.
Ми побачили зіткнення двох моделей розвитку - націонал-консерватизму і ліберального глобалізму. Зіткнення перетворюється в соціальний, расовий, гендерний конфлікт. Америка, розгубившись, зупинилася. Разом з нею застигла і решта світу.
Іронія в тому, що Сполучені Штати Америки були згуртованим суспільством з чіткою траєкторією в період протистояння з СРСР. Після розпаду Радянського Союзу здавалося, що настає епоха американського порядку. Але раптом в зеніті своєї могутності Америка почала втрачати драйв. В останнє десятиліття США почали скидати з себе світову відповідальність, ховатися в раковину. Виявилося, що гегемонізм - важка ноша.
Трамп завершив втечу, проголосивши принцип "Америка понад усе". Що означає: "Ми плюємо на всіх і гори все вогнем!"
Поразка Трампа не означає відхід зі сцени консерватизму в націонал-популістській обгортці. Близько 70 млн американців, які проголосували за Трампа, залишаються базою для курсу "а нам плювати!" Американські спостерігачі застерігають, що новий лідер консерватизму може виявитися більш підготовленим до влади, ніж Трамп.
Америка опинилася перед вибором, який вона не може зробити. Вибір одного напряму означає поглиблення розколу. Перемога однієї сили посилить опір іншої. Тому перед Байденом стоїть завдання побудувати міст між двома ворогуючими Америками. - Л. Шевцова
https://gazeta.ua/blog/54174/amerika-likuye-vnutrishni-travmi-svit-tryastime
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15.11.2020 11:02 Відповісти
Ну да, в тюряге Меланьи не будет, придется любиться с местными ниггерами.
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15.11.2020 11:04 Відповісти
Эта Мелания после победы Трампа сразу заявила - в этом сарае (Белый Дом) я жить не буду.
Она привыкла к более раскошным апартаментам.
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15.11.2020 11:22 Відповісти
Та навіщо йому потріпана одаліска!
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15.11.2020 16:32 Відповісти
Кто знает, кто знает, -подумал спецпрокурор Роберт Мюллер.
Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 8131
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15.11.2020 10:23 Відповісти
осталось 2 месяца до истечения иммутитета любителя московских шлюшек и мокшанских щей.
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15.11.2020 11:19 Відповісти
Нужно отметить, что в российский подъездах Донни гадил спустя рукава.
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15.11.2020 10:26 Відповісти
На густоте запаха в этих подъездах это правда не очень сказалось. Но этот факт никак не оправдывает халатность в отношении к основным служебным обязанностям Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 5727
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15.11.2020 11:10 Відповісти
Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?" - Цензор.НЕТ 1556
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15.11.2020 10:27 Відповісти
Ожидает подельника в Ростове. Оба из сорта опарышей которые в результате демократических выборов оказавшись на вершине власти, затем прихватывают тяжелую форму паранои и духовного сифилиса, заливают мозги гноем и проказой безнаказанности, стремлением к канибаллизму. Примеров таких перевоплощений вагон и маленькая тележка. Коба Гуталин, и Адольф Алозоич самые яркие из когорты людоедов, не считая всячеськой молочи пузатой, сгубившей по несколько миллионов или сотен тысяч сограждан.
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15.11.2020 12:29 Відповісти
Тролі, а ви впевнені, що вам заплатять зарплату?
Спитайте в понеділок у своїх кураторів 😉
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15.11.2020 10:29 Відповісти
уже в пятницу чек пришел....
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15.11.2020 10:31 Відповісти
а я уже в клубе расстратил
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15.11.2020 11:10 Відповісти
та шо б тока нравилось.
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15.11.2020 11:15 Відповісти
В них не куратори,а мамки...)
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15.11.2020 13:16 Відповісти
Нарцисс кокетничает ?
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15.11.2020 10:29 Відповісти
еще не раз перекрасится - белки они такие - тут тока терпение...
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15.11.2020 10:30 Відповісти
рыжий сделался белым, видимо ето сигнал и намек.
ну клован **** тут...
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15.11.2020 10:36 Відповісти
Це в сенсі того, що "Пожалійте старого дідуся, не карайте суворо..."
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15.11.2020 10:59 Відповісти
не поверите, Яр, он когда в ящике появился после 3го - ну белый,
я аж подпрыгнул...
от шо с людями делает ляпас тапком по харе....
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15.11.2020 11:05 Відповісти
З цього приводу, та ще й у вихідний день, варто приготувать "борщ по-чоловічому"... А перед тим, як почать його їсти, варто дістать з банки квашеного помідорчика... Щоб було чим "закусить"...
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15.11.2020 11:21 Відповісти
😁
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15.11.2020 12:01 Відповісти
Яке ж воно неадекватне, за 4 роки такий хаос в світі зробив.
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15.11.2020 10:36 Відповісти
Скільки ж придурків ставляться до президента США як до Імператора Всея Землі...)))
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15.11.2020 10:49 Відповісти
доник на выносе- жалкое зрелище.....
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15.11.2020 10:53 Відповісти
Пусть ржавый радуется, что не вперед ногами
Да и дохлую белку с его головы так и не сняли
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15.11.2020 11:02 Відповісти
В Инавгурационной речи 20 января Байден скажет : РАБссия - Вампирия зла и ненависти...Террорист №1 в Мире...
Представляю как будут рваться Мавзолейные СкреПОНОСцы... Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 582
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15.11.2020 11:09 Відповісти
Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 6618 Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 7894
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15.11.2020 11:12 Відповісти
Яка різниця що він каже на камеру? 47 років в політиці - головне що він робить і робив.
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15.11.2020 11:41 Відповісти
47 років в політиції, це не не прожитих 42 роки в хіхоньках-хахоньках.
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15.11.2020 16:45 Відповісти
На паРаше стоит визг по поводу Выборов в США. Но скоро начнётся плач и истерика по поводу провала резидента ,, Трамплин,,. Пуйло уже в трауре,ужу рыдает за..........лярдами бабла, которые потратили в пустую.
Даже Мелани послала своего клоуна вместе с пуйлом, выбросив звезду Героя РФ в унитаз.Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 7992
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15.11.2020 11:13 Відповісти
Танцуй США и Европа,и плачь РАБссия
Трамп уже не наш и нам полная ЖО... Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 1858
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15.11.2020 11:16 Відповісти
скупая мужская слеза... - казлам достаточно.
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15.11.2020 11:20 Відповісти
Если бы только мужская, - то еще слеза скатилась по бедру. по бедру крутому, чьей-то пресс-секретарши.
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15.11.2020 16:52 Відповісти
Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 9149
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15.11.2020 11:17 Відповісти
А СААКА ПРИ ЧЕМ ТАМ !?)
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15.11.2020 11:49 Відповісти
Плохой художник,-он хотел додона нарисовать...
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15.11.2020 14:24 Відповісти
А он всегда при чем или при ком, таков уж южный темперамент или чутье мухи, наиболее вчероятнее два в одном.
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15.11.2020 16:56 Відповісти
А куди подівся Порошенко? Невже пішов відлити?? Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 5811
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15.11.2020 15:34 Відповісти
На тебе?
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15.11.2020 15:40 Відповісти
Та навіщо я йому? В нього ж для цього є ти. Ти ж просто ідеально підходиш для цієї ролі Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 9717
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15.11.2020 15:53 Відповісти
Я ж не знаю, де він взагалі ходить. А ти в курсі всього. Так що це тобі він в карман насрав. Подивись.
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15.11.2020 16:12 Відповісти
Те, що ти не знаєш де він ходить, не звільняє тебе, друже, від цих неприємностей. Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 3980

Хоча, можливо, тобі й подобається. Ви ж, соєві, такі загадкові.. Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 5875
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15.11.2020 16:23 Відповісти
Ти мене просто возвисив в моїх очах. Дякую. Піду в склад, виберу шоколадку.
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15.11.2020 16:27 Відповісти
То ти там, бачу, чудово прилаштувався. Час від часу я вам навіть заздрю ))
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15.11.2020 16:36 Відповісти
Переходь в наші ряди. І в тебе буде склад з шоколадом. А то фуйнею займаєшся.
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15.11.2020 20:27 Відповісти
В трампистских штатах нуна заменить доллары на беларуские тугрики или росс рубли, на собственной шкуре ощутить всю прелесть трамповской "демократии".
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15.11.2020 11:18 Відповісти
Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 6606Обнуляйтер РАБссии сделал себе апирацию,теперь он маладой чувак Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 288 до 2100 года протянет
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15.11.2020 11:21 Відповісти
по любому разгребем и ету кучу - уже ошметки разбросали...
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15.11.2020 11:37 Відповісти
Сотні тисяч американців вийшли на вулиці в протестах проти можливих маніпуляцій з підрахунком голосів. Десятки тисяч у Вашингтоні. І ще й побились з лівими антифа яки прийши вночі, коли більшість протестувальників пішли на нічь додому. Де новина про це? Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 6759

https://www.youtube.com/watch?v=T_NWzxEGbxs
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15.11.2020 11:39 Відповісти
а чому Байдена називають комуністом?
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15.11.2020 12:49 Відповісти
Є багато про це на ютюбі - інтервью, факти, і тп. Англійською.
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15.11.2020 13:35 Відповісти
Шини ж не палять.
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15.11.2020 16:48 Відповісти
Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 2256
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15.11.2020 11:47 Відповісти
Твиттер не помог. Почему не обратился в Киев, квартальную студию к чувакам которые спецы по запиливанию прикольных видосиков? В америкосии тоже очень много приколистов по...уистов которые клюют на словесные сопли и склизкую бодягу популизма....
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15.11.2020 12:36 Відповісти
Шокин и югик приготовились 😷
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15.11.2020 11:57 Відповісти
И кто же интересно донес это до глупой черепушки рыжего упыря?
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15.11.2020 12:17 Відповісти
Вже заговорив, скоро діяти почне - передавати та речі збирати.
Ітім інтрига ще залишається - Ростов чи Буцегарня. Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 5040
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15.11.2020 12:40 Відповісти
Даже если ему все простят и позволят жить в своих апартаментах (пофантазируем), то его разорвут на части кредиторы, когда он уже не сможет спрятаться под президентским иммунитетом. Покупаем попкорн и наслаждаемся зрелищем.🙂
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15.11.2020 13:11 Відповісти
Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 969Сотрудник кампании Байдена Даллас Джонс был арестован за мошенничество с избирателями.
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15.11.2020 12:54 Відповісти
Только это было два месяца назад, ага Трамп вперше заговорив про можливу зміну адміністрації Білого дому: "Хто знає?" - Цензор.НЕТ 8306
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15.11.2020 13:13 Відповісти
Фальсификации на этих выборах были повсеместными. Отчетов довольно много.
Этого должно хватить, чтобы отменить голоса как минимум в 4-5 штатах.
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15.11.2020 12:57 Відповісти
Фальсификация фальсификаций - до такого только команда Трампа могла додуматься.
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15.11.2020 13:08 Відповісти
Рыжий кОзел. Почти все иски о пересчете отклоняются, две адвокатские конторы отказались от этой аферы. Тратят бешеное бабло, чтоб наскрести титушек на протесты в столицу. Успокойся уже клоун, уйди с мизерными остатками достоинства.
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15.11.2020 13:05 Відповісти
Світ втомився від істерик та хамства Трампа
"...мені згадалась ота поширювана російською пропагандою формула, що, мовляв, світ втомився від України. Так от у даному випадку, по-моєму, світ втомився від Трампа. І те, що провідні західні лідери і західні інституції - НАТО, Європейський Союз - поспішили привітати Байдена буквально за кілька годин після навіть неофіційного оголошення, що він набрав 270 голосів виборців, свідчить про те, що Трампу делікатно дали зрозуміти: дорогий друже, твій час закінчився, ми чекаємо на іншого президента, з яким ми хочемо співпрацювати за нормальних умов, без істерик, без, вибачте на слові, навіть хамства, якщо згадати, що він говорив стосовно пані Меркель. Тож мені здається, що це такий собі непрямий сигнал Трампу, що хлопче, все відбулося і треба прийняти удар долі гідно і належно".
Володимир Огризко, екс-міністр закордоних справ, з 18 грудня 2007 по 3 березня 2009р.
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15.11.2020 13:06 Відповісти
Дональду Фредовичу Трампу хорошо бы обратиться за консультацией к Петру Алексеевичу Порошенко, который несомненно и со знанием дела просветил бы американского коллегу в вопросах маркетинга модерново-продвинутых противопендельных гаджетов, дупо-демпферных систем, амортизирующих лубков на рыхлую дупу; осветил бы последние тенденции в сфере послепендельной дупореабилитации, посоветовал бы маститых специалистов-дупореабилитологов. Ведь пущенный на самотёк вопрос грядущего грандиозного пенделя может не ограничиться глубокой вмятиной на рыхлой дупе, а привести к динамической дезинтеграции дупы, как целостного анатомического объекта, с последующим фрагментированием на отдельные полужопия.
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15.11.2020 13:32 Відповісти
Почему только "полуж...",а не и четвертож...? Считай,что поддержал твой высокоинтелектуальный комментарий.
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15.11.2020 14:21 Відповісти
Потому что четвертожопия - это слишком кровожадно. Самая привлекательная в человеке черта - это та, которая дифференцирует жопу на полужопия или, с другой точки зрения, - интегрирует (сопрягает) полужопия в целостную жопу. А чтоб были четвертожопия, надо поперёк вышеупомянутой черты рубануть шашкой.
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15.11.2020 15:55 Відповісти
Ну,зачем шашкой? Надо,просто,чтобы грядущий пендель по рыхлой дупе был еще грандиознее!
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15.11.2020 17:42 Відповісти
Не понял , что за херня
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15.11.2020 13:50 Відповісти
Судя по смакованию ,,полужопий,,- это формфактор Ольгинской спецмастерской под прокси
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15.11.2020 14:23 Відповісти
Какой здоровый мужик,а ничего мужского в нем нет!
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15.11.2020 14:18 Відповісти
ничего страшного, пока все не переболеют эпидемия не кончится, а Трамп должен помнить, что Ростов не резиновый...
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15.11.2020 15:40 Відповісти
Сегодня статья на "антиколорадос" про это рыжее недоразумение, оно оказывается постоянно мухлюет в играх в гольф. Самовлюбленный подлый нарцисс.
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15.11.2020 16:26 Відповісти
Марно сподіватися, він по-любому не піде, скоріше санітарам прийдеться виносити.
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15.11.2020 16:40 Відповісти
фэйк ньюз сиэнэн высасывает и пальца.
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15.11.2020 18:52 Відповісти
 
 