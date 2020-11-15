Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" (оновлено)

Поліція склала адмінпротокол порушила кримінальну справу стосовно київського спортивного клубу "5 елемент", який продовжував працювати, незважаючи на карантин вихідного дня.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Під час рейдів встановлено, що спортивний комплекс "5 елемент" у Подільському районі працює у звичному режимі. Поліцейські попередили адміністрацію про адміністративну та кримінальну відповідальність, однак у відповідь почули відмову припинити роботу і впустити поліцейських у приміщення", — йдеться в повідомленні.

Через це правоохоронці склали адміністративний протокол, а також порушили кримінальну справу за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Також читайте: Рада "однозначно" збереться у вівторок, попри спалах COVID-19, - "слуга народу" Кравчук

У самому клубі заявили, що поліція виконує "політичне замовлення".

"Наш комплекс має площу в 18 000 квадратних метрів тільки в будівлях і ще відкритий майданчик. Всього понад 25 000 квадратних метрів. Ситуація має політичний підтекст", - зазначила генеральний директор комплексу Наталія Щербій.

"Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров’я", – говорить юрист комплексу Валерій Ричек.

Він наголошує, що в постанові уряду про так званий "локдаун вихідного дня" немає заборони на діяльність оздоровчих закладів.

"5 елемент" планує оскаржити дії правоохоронців в судовому порядку.