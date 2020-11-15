Поліція через карантин припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент". Адміністрація заявляє про "політичний підтекст" (оновлено)
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Поліція склала адмінпротокол порушила кримінальну справу стосовно київського спортивного клубу "5 елемент", який продовжував працювати, незважаючи на карантин вихідного дня.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Під час рейдів встановлено, що спортивний комплекс "5 елемент" у Подільському районі працює у звичному режимі. Поліцейські попередили адміністрацію про адміністративну та кримінальну відповідальність, однак у відповідь почули відмову припинити роботу і впустити поліцейських у приміщення", — йдеться в повідомленні.
Через це правоохоронці склали адміністративний протокол, а також порушили кримінальну справу за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).
У самому клубі заявили, що поліція виконує "політичне замовлення".
"Наш комплекс має площу в 18 000 квадратних метрів тільки в будівлях і ще відкритий майданчик. Всього понад 25 000 квадратних метрів. Ситуація має політичний підтекст", - зазначила генеральний директор комплексу Наталія Щербій.
"Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров’я", – говорить юрист комплексу Валерій Ричек.
Він наголошує, що в постанові уряду про так званий "локдаун вихідного дня" немає заборони на діяльність оздоровчих закладів.
"5 елемент" планує оскаржити дії правоохоронців в судовому порядку.
Будь ласка, зачекайте...
И где больше шанс заразиться??
Які обмеження починають діяти в Італії з 4 листопада
Введена нічна комендантська година: жителям країни слід буде перебувати у своїх будинках з 22 години вечора по 5 ранку.
Закриті заклади культури, зокрема, - музеї та виставки
.Учнів старших класів шкіл перевели на дистанційне навчання.
Торгові центри не будуть працювати щовихідного.
https://news.24tv.ua/italiya-posilyuye-karantin-4-listopada-cherez-covid-novini-svitu_n1451273
Поскольку они хотели именно этого.
Хорошо бы их в базу какую-то вносить, чтобы когда орут «подключите меня к аппарату», ткнуть его в подпись и сказать: «Ты выступал против аппарата, кашляй дома».
Цинично?
Безусловно, но вы же получали СМС из своего спортклуба или подобного места, подписать такую петицию? Я уже получал. Так что - две подписи, одна под петицией, а вторая - отказ от больничной койки.
и денег ты "зарабатывателю" отвалишь сколько есть,бо твоя жизнь в его руках,а инфекционисты и терапевты-поувольнялись или в отпусках.
такие дела,стрелок...
Самое смешное, ещё до всей этой истории с ковид, печальной для нас и непечальной для определенной категории предпринимателей, я ее спросила, что она может посоветовать для поднятия иммунитета детям, так она мне сказала, что привозит своим детям heel из Германии)))
Короче, в "5 элементе" надо выделить помещения для продажи "рошенок" и слать всех к черту.
Треба дружити з владою,парєшать умєть !
читай методички "тщатєльнєй"
Ви ж проти Порошенко !!! ))
Это же вам не какой то там фитнес клуб...это товары первой необходимости...
Конкурс організував художник Максим Ходак в галереї Артсвіт. Брати участь могли діти від 6 до 14 років, а проходило це все дійство з 25 вересня по 25 жовтня. Після цього журі обирало переможців.
"Метою конкурсу є показати вдячність олігархам. Багато років ми завдячуємо їм розвитком нашої економіки, підняттям іміджу України та збереженням природних багатств! А, як відомо, дитячі очі бачать цей світ більш відкрито, їхні погляди сповнені любові та щирості, тому цікаво поглянути на малюнки дітей, які зображатимуть улюбленого олігарха, якого вони оберуть самостійно», - писав організатор у Facebook.
Переможцями в різних вікових категоріях стали портрети Ігоря Коломойського, Юлії Тимошенко та Віктора Пінчука.
Прикол можно потянуть здесь
https://nv.ua/ukr/lifestyle/portreti-ko ... 23811.html
Я думала, все прекрасно понимают, что все это игра на публику. И тема.
Это , как меценат-ахметов , как бойка, который ночи не спит все о пенсионерах думает, как Юля и дешевый газ, как Ляжко в ролексе и с вилами обнимает бабушку из села, как скорик против коррупции, как пчёлы против мёда.
Это своеобразная игра, в которой есть люди, которым можно не жить по правилам, но требовать исполнения этих правил для других. И в этом и есть проблема. Равенство перед законом есть основа основ демократии, которую мы так хотим в Украине.
Закрывают Велюр или 5й элемент- это 'політичне переслідування', а закрывают кафе- это исполнение закона.
Юристи наголосили - у постанові Кабміну не вказано жодного слова про заборону роботи реабілітологів та оздоровчих закладів.
Поліцейські вирішили перевірити, чи порушили працівники центру карантинні норми роботи у вихідний. Керівництво закладу пояснило, що вони не фітнес клуб - а оздоровчий комплекс. Туди проїжджають ті, кому, зокрема, потрібна реабілітація. А зони харчування на території комплексу - не працювали."Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів. І ми маємо право надавати послуги безпосередньо від якихось хвороб чи травм", - пояснив юрист Валерій Ричек.Правоохоронці склали адміністративний протокол. Водночас юристи "5 Елементу" зазначили, що у постанові про карантин вихідного дня не вказано жодного слова про заборону роботи оздоровчих закладів. Тож чи порушили закон працівники комплексу - вирішуватиме суд.Керівництво комплексу пов'язує активність силовиків із політичним тиском. Також наголосили - співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм.