Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу лабораторно підтверджений 921 випадок захворювання на COVID-19. Всього підтверджених випадків захворювання в столиці 50 620.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 921.



15 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті за період пандемії померли 965 людей.



Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50 620.



Захворіли:

-525 жінок, віком від 18 до 97 років;

-343 чоловіки, віком від 18 до 93 років;

-25 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 28 хлопчиків від 3 років до 17.



Захворіли також 42 медики.



До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.

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