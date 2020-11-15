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Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу лабораторно підтверджений 921 випадок захворювання на COVID-19. Всього підтверджених випадків захворювання в столиці 50 620.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 921.

15 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті за період пандемії померли 965 людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 50 620.

Захворіли:
-525 жінок, віком від 18 до 97 років;
-343 чоловіки, віком від 18 до 93 років;
-25 дівчаток від 11 місяців до 17 років та 28 хлопчиків від 3 років до 17.

Захворіли також 42 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 18 759 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 124, в Оболонському – 121 та в Деснянському районі – 120 випадків.

Також читайте: За добу в Києві через COVID-19 померли 12 осіб, видужали - 369, виявили 1 053 нові випадки, - Кличко

Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко 01
Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко 02
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Топ коментарі
+6
Лучше бы таких дебилов как ты "зныщувала"!
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15.11.2020 11:51
+6
0.5% за 8месяцев???? Населения города Киев????
ЭТО СУПЕРПАНДЕМИЯ!
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15.11.2020 11:53
+4
Чим дурніша влада, тим зліше коронавірус. Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко - Цензор.НЕТ 1104
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15.11.2020 12:30
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навіщо вони те роблять?
скажіть їм, щоб більше не хворіли!
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15.11.2020 11:47 Відповісти
ай, малаца!
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15.11.2020 11:50 Відповісти
Лучше бы таких дебилов как ты "зныщувала"!
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15.11.2020 11:51 Відповісти
0.5% за 8месяцев???? Населения города Киев????
ЭТО СУПЕРПАНДЕМИЯ!
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15.11.2020 11:53 Відповісти
В Киеве народ массово соблюдает карантин и носит маски. Народ более культурный, читающий, образованный, сознательный. Вместо гнобить "злочынну владу" он методично выполняет все рееоментации ВОЗ по предотвращению заражения. Меняет маски, обрабатывает руки, поверхности и продукты антисептиками. Придерживается гигиены, не живет по 5 чел в однокомнатной квартире. Часто проветривает квартиры, не сидит как рагули селяне в наглухо закрытых хатах, боясь глотнуть кислорода. Если болен - силит дома, не шастает и не трындит часами с соседями. Лечится, а не ждет пока само пройдет. Причем лечится препаратами из аптек, а не самогоном и спиртом. Алкоголь кстати сильно понижает иммунитет, но селянам главное нажраться. Киевляне в целом тратят больше сил и денег на оздоровление, спорт, разнообразную еду, витамины. А не жрут сало с картошкой. Давно замечено что в Африке, Сомали разгул Спида, гепатита и прочих болезней, по причине бедности, несоблюдения гигиены и *************.
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15.11.2020 14:19 Відповісти
Еще один Свидетель плоской Земли. А про тотальный локдаун, карантин и ограничения введенные вы не слышали?

Если бы никто ничего не предпринял, то суперпандемия была бы в Украине уже в мае. И когда все врачи в страхе за свою жизнь разбежались бы, все больницы закрылись, когда трупы людей буквально валялись бы на улице - вы бы плакались сидя у себя дома доедая последние сухари что злочынная влада обрекла всех на смерть и не предприняла никаких мер чтобы остановить болезнь, а не сидели бы здесь на цензоре и высмеивали "суперпандемию".
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15.11.2020 17:15 Відповісти
Хватит херню строчить иди делом займись!
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15.11.2020 19:58 Відповісти
Заболевшие жители левого берега могут сердечно поблагодарить своего безмозглого мера, который заблокировал мосты и отменил городскую электричку.
Стояния в часовых пробках каждый день - благоприятно сказывается на их здоровье.
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15.11.2020 12:07 Відповісти
А когда уж тупой Клячко склеит свои ласты ?
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15.11.2020 12:17 Відповісти
напевно після тебе придурка - та й то не відразу
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15.11.2020 13:09 Відповісти
Чим дурніша влада, тим зліше коронавірус. Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко - Цензор.НЕТ 1104
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15.11.2020 12:30 Відповісти
Это правда, что сейчас кличко отдыхает в Египте? Кайт-сафари? Если это не правда, то виталий должен судится с прессой, которая выкатывает эту информацию. А если это реально, то мне жаль киевлян за такого мэра. Свой город тоже оч жаль:нет достойного кандитата. Второй тур 22 ноября у нас. Эх.
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15.11.2020 12:34 Відповісти
Дык, с него, кроме вреда и показухи для приезжих, толку никакого.
Хай отдыхает, меньше украдёт.
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15.11.2020 12:41 Відповісти
Я дуже шкодую що він так рано пішов з боксу..
Міг би й досі тішити публіку тримаючи удари своєю порожньою кастрюлєю.
Українцям від того було б тільки більше користі.
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15.11.2020 13:32 Відповісти
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в моей наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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15.11.2020 13:29 Відповісти
Игорек. Если ві рагулек, не нужно остальніх так мерять. Хоча ви не рагуль, а просто жлоб.
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15.11.2020 13:45 Відповісти
Люди, ви що не розумієте, що з вас знущаються? Зніміть всі заходи!, 70% перехворіють, так багато буде померлих, але ніхто не відмінив натуральний відбір!!!
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15.11.2020 13:50 Відповісти
Чисто рагульский сельский безмозглый и безграмотный подход: "пускай все переболеют, тогда эпидемия кончится". Во Франции посчитали, что если эпидемию не сдерживать, умрет около полумиллиона французов. В Украине таких расчетов не делали, но думаю ближе к миллиону. Рагули готовы приговорить своих близких, соседей и окружающих, чтобы им, рагулям, было удобнее ходить по улицам и зарабатывать свои копейки. Кстати, иммунитет после болезни держится до полугода, потом болеют снова и гораздо тяжелее. То есть через пол-года вымрет еще миллион украинцев. Не дай Бог такого рагуля в министры здравоохранения!!!!
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15.11.2020 14:29 Відповісти
А ты больше уши для лапши раставляй, лапоть!
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15.11.2020 16:10 Відповісти
1.25% от фактического населения Киева?????? А кипеша - во время чумы в средневековье такого не было..
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15.11.2020 14:50 Відповісти
Та ти шо... !?

И шо теперь...!?
Эта цифра с комплекте с количеством умерших ЯКОБЫ от КОВИДА , только подтверждает, что угрозы надуманны !!!
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15.11.2020 16:08 Відповісти
 
 