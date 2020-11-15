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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Кам'янець-Подільський (50) Київська область (3133) Луцьк (363) місцеві вибори (1000) порушення (432) Херсон (2346) ОПОРА (216)

У Луцьку на двох дільницях немає протоколів засідання, у Кам'янці-Подільському не вистачає виборчих скриньок, - "ОПОРА"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Луцьку на двох дільницях немає протоколів засідання, у Кам'янці-Подільському не вистачає виборчих скриньок, -

Спостерігачі громадянської мережі "ОПОРА" повідомляють про порушення на виборчих дільницях в день голосування в другому турі виборів міського голови в деяких населених пунктах України.

Інформація про порушення опублікована на сайті "ОПОРИ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, в Луцьку на двох виборчих дільницях комісії не вели протоколів ранкового засідання. На одній з дільниць комісія не оголосила кількість виборців і бюлетенів. Щодо протоколу відповіли, що оформлять його пізніше.

На виборчих дільницях в Кам'янець-Подільському не вистачає скриньок для голосування, фіксують спостерігачі "ОПОРИ". На одній з дільниць члени комісії вирішили не використовувати урну через пошкодження, тому заклеїли її скотчем, перевернули і відставили в бік.

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Брак виборчих урн і кабінок для голосування спостерігається і на трьох діляницях в Херсоні.

У місті Українка (Київська обл.) на одній з дільниць секретар комісії почала заповнювати протокол про підрахунок голосів, не дочекавшись завершення голосування, майже від початку робочого процесу.

Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в семи містах України відбувається повторне голосування на виборах міського голови. Мера обирають в Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці.

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В Луцке на двух участках нет протоколов заседания, в Каменец-Подольском не хватает избирательных урн, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6557
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15.11.2020 11:59 Відповісти
Щось той Луцьк такий популярний став після терориста.
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15.11.2020 12:10 Відповісти
В нас ще й старовинний замок Любарта є. Та багато чого іншого цікавого. У Луцьку на двох дільницях немає протоколів засідання, у Кам'янці-Подільському не вистачає виборчих скриньок, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 3881
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15.11.2020 13:12 Відповісти
Да шо ви гаварітє, а я не знав.
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15.11.2020 13:43 Відповісти
В нас, ще Палиця є, який по 500 гривень роздає. З 2013р такса не змінилась.
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15.11.2020 13:58 Відповісти
Прийшла з виборів, на дільниці пусто.
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15.11.2020 14:00 Відповісти
 
 