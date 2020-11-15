ЦВК: Повторне голосування на виборах мерів почалося вчасно і відбувається у штатному режимі

Повторне голосування на виборах міського голови в семи містах України в неділю, 15 листопада, розпочалося вчасно і відбувається в штатному режимі.

Про це заявляє Центральна виборча комісія, інформує Цензор.НЕТ.

"932 виборчі дільниці з виборів міського голови в 7 регіонах відкрилися вчасно, о 8:00. Подій не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК стверджують, що члени дільничних виборчих комісій контролюють дотримання на дільницях протиепідемічних заходів.

На вході виборцям вимірюють температуру, людям з ознаками захворювання виділили окремі кабінки для голосування.

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"Нагадуємо, місцеві вибори організовують і проводять відповідні територіальні виборчі комісії. Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови повинні бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш як на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 включно", - додали в ЦВК.

Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в семи містах України відбувається повторне голосування на виборах міського голови. Мера обирають в Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці.

Також відбувається повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевих рад: 1 міський, 14 селищних та 38 сільських в територіальних громадах з кількістю виборців в 10 тис. в 17 регіонах.