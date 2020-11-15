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Поліція припинила роботу ресторану на столичному Печерську: порушували карантин і побили журналіста. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Співробітники спецпідрозділу поліції Києва штурмували ресторан "Гавана", розташований на Набережному шосе, який працював попри введений карантин вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення від представників ЗМІ про те, що під час виконання редакційного завдання адміністрація закладу на вулиці Набережне шоссе перешкоджають їх журналістській діяльності. На місце події виїхали екіпажі патрульних, спецпризначенці та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

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Встановлено, що ресторан, попри карантинні обмеження, працював у звичному режимі та приймав відвідувачів. Коли до закладу приїхали журналісти, між знімальною групою та адміністрацією виник словесний конфлікт, під час якого працівник закладу вдарив кореспондента. Після цього знімальну групу зачинили в ресторані та не випускали.

На законні вимоги працівників поліції відчинити двері, припинити роботу закладу та випустити вказаних осіб, протягом години адміністрація та охорона не реагувала. В подальшому працівники спецпідрозділу відчинили двері ресторану та зафіксували правопорушення. Працівники поліції вивели усіх відвідувачів із закладу та склали на директора адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 ( перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. За скоєння цього правопорушення правоохоронці затримали двох працівників закладу - 1982 та 1989 року народження. Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру.
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Топ коментарі
+37
Украинцы постоянно ноют про отсутствие порядка, а потом ноют когда порядок есть.
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15.11.2020 14:01
+34
Ну это же не велюр, так что можно и наехать...
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15.11.2020 13:55
+30
В любой ситуации всегда кто-то будет ныть. Действия полиции в этой ситуации правильные.
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15.11.2020 14:11
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Штурмовали открытый ресторан? Или он был закрыт?
Редакционное задание облить заведение помоями. Или хотели в одной передаче показать все нелегально работающие заведения. Странная у нас журналистика.
А хозяин и охрана спасли жизнь журналисту! В зале обедал ортодоксальный мусульманин, которому вера запрещает не то что фотографироваться, а даже в зеркало смотреть. Сфоткавшего или снявшего его на камеру вера требует зарезать!
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15.11.2020 16:22 Відповісти
Вы правы, как всегда - ортодоксального мусульманина ,нарушившего карантин, логично закрыть на 15 суток со штрафом в 17000 грн...
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16.11.2020 07:09 Відповісти
Абсолютно неважно, какое было редакционное задание, и насколько оно было тенденциозно. Не нравится СМИ - просто его не смотрите, и оно разорится. Но залезть в любую дырку и там сфоткать нарушителя закона должен иметь право даже самый подлый и гадкий журналист. Даже если он мусульманин и фоткает мусульманина
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16.11.2020 10:02 Відповісти
А як там велюр поживає? Працює у карантин вихідного дня?
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15.11.2020 16:26 Відповісти
це громадська приймальня
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15.11.2020 17:33 Відповісти
Сейчас закрыт. Откроется в понедельник в 11.00. Хотите посетить? БАГТЕНЬКИЙ Буратино!
Из меню "Велюра": Лимонад клубничный, собственного производства - 356 грн. за литр Поліція припинила роботу ресторану на столичному Печерську: порушували карантин і побили журналіста - Цензор.НЕТ 1692
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15.11.2020 20:25 Відповісти
Болели все и всегда. Сейчас из здоровых сделали заразных и больных, мусора бабушек наконец то из переходов выгнало, умеет же спецназ работать
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15.11.2020 16:26 Відповісти
і не закрили жодного виборчого участка, а це є найбільше порушення
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15.11.2020 17:32 Відповісти
Ось так тупе бидло, яке кормиться з бюджету, робить з людей бидло пвд прикриттям благих намірів, які відомо куди ведуть.
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15.11.2020 17:49 Відповісти
Одно радует
73% получили то что хотели
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15.11.2020 18:23 Відповісти
Ого. Скільки "втомлених" в ресторані "відпочивають"!
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15.11.2020 19:00 Відповісти
Скандал со штурмом ресторана в Киеве получил продолжение: объявили себя заложниками

Столичный ресторатор рассказал все подробности происшествия
Скандал со штурмом полицейскими ресторана "Гавана" в Киеве, который якобы нарушал так называемый карантин выходного дня 14 ноября, обрастает новыми деталями.
Так, столичный бизнесмен и ресторатор Дмитрий Федотенков рассказал, что все события были спровоцированы членами организации "Стоп коррупция". Кроме того, при штурме ресторана правоохранители довольно жестоко обращались с сотрудниками заведения, превышая служебные полномочия. Об этом Федотенков подробно рассказал на своей странице в Facebook.
"Вчера ночью доблестная национальная полиция спасала планету. В результате антитеррористической операции был побежден коронавирус, коронопорядок, побиты все антирекорды и мужественно нейтрализованы мои мангальщик, пиццайоло и директор ресторана. Захватывали ресторан Гавана", - пишет он
Также ресторатор рассказал, что первыми в ресторан приехали представители "Стоп коррупции".
"Внутри находилась компания из 14 человек моих знакомых, вместе с директором ресторана и сотрудниками, которые обслуживали клиентов на вынос. Чтобы оценить масштаб проблемы, "Гавана" - это ресторан на 300 посадочных мест. Он был закрыт для наших целей. Мы никого не приглашали, не ждали и никому не мешали. В какой-то момент появилась группа провокаторов из "Стоп коррупция". Сегодня они называют себя "журналистами", но к этой доблестной профессии не имеют никакого отношения. Это ряженые коммерческие провокаторы, работающие под заказ. Полагаю, мы у них не первые и не последние, поэтому делюсь опытом", - рассказывает Дмитрий.
Обманным путем активисты попали на кухню ресторана и стали звонить в полицию.
"Активисты попросили снять шоу кухню и обманным путем зашли внутрь. Сели, вызвали полицию. Мы предложили им выйти. Они объявили себя заложниками и заявили, что уйдут в сопровождении полицейских - никак иначе. Рассчитывал, что они сами привяжут себя к стульям, но обошлось", - сообщает о "захвате заложников" ресторатор.
В результате штурма ресторана были и пострадавшие.
"В скором времени приехали два автобуса с полицейскими, в масках и с автоматами. Выломали дверь, вломились в ресторан, поцеловались и обнялись с провокаторами и уложили на пол четверых наших людей, в том числе директора ресторана, который не оказывал никакого сопротивления. Заломали руки, нанесли телесные повреждения", - добавил киевлянин.
Также отмечается, что сейчас проводятся следственные работы.
"Мы этого так просто не оставим. И все виновные, в том числе провокаторы, понесут ответственность за вчерашний инцидент", - подытожил ресторатор.
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15.11.2020 19:02 Відповісти
Аваков чорт,менты ********,зЕленский чмо
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15.11.2020 19:31 Відповісти
за админку мордой в пол это конечно жестковато .но может и правильно ..вы же не считаете что ресторан остаивал свободу слова или какие-то права защемили у рестораторов ?
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15.11.2020 20:20 Відповісти
вот когда тебя мордой в пол ни за х.й собачий ткнут - тогда и будешь вопросы задавать...

"мордой в пол это конечно жестковато" - это нарушения закона.
Нарушают закон преступники. Преступники издеваются над людьми. Суды, прокуроры, министерства юстиции жрут миллиарды и нихера не делают.
На.уй такое "государство".


Ошибся о "нихера не делают" - Малюська рубит бабло на ВИП-камерах, зе-шобла закатывает миллиарды в асфальт, Степанов тоже при деле - пердит с телевизора "вам п.здец, вам п.здец" ...
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16.11.2020 00:13 Відповісти
Якщо судити по тому,що ломились туди ГОшечники зі "Стоп корупції",то там,певно шо було лігво корупційонєрів.Може Свинорчуки їли ?
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16.11.2020 08:25 Відповісти
таки не ресторан коляна сраки прикрыли авакинские утырки!
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16.11.2020 03:30 Відповісти
Подивившись віде як поліція поклала на підлогу працівників одного з ресторанів. Зе далі себе закопує. Вчора на підлозі мали лежати члени дорожнього картелю Зе, ті хто розікрав ковідфонд та члени команди Зе, які довели ситуацію з коронавірусом до межі, а не ті, хто хоче вижити.
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16.11.2020 08:13 Відповісти
А можна уточнити,якого журналіста,й за завданням якого видання ?
Бо ходять чутки,що в ресторан через кухню ломились гошечники Бочкали (в минулому-журналіста),продажної організації "Стоп корупція".
Оп ! Українську громадську організацію «Стоп корупції», яка випускає однойменний проект журналістських розслідувань, виключено з Глобальної мережі журналістів розслідувачів GIJN через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів. (От з-за такої заказухи й продажності й виключили)
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16.11.2020 08:23 Відповісти
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