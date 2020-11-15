Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим". АУДIО

У соцмережах опубліковано аудіозапис, на якій чоловік, що представився Ігорем Кенюхом, начальником ізолятора тимчасового утримання на Окрестіна в Мінську просить диспетчера швидкої допомоги замінити працюючих там лікарів через їхню "неблагонадійність".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Єврорадіо".

Запис було опубліковано в соцмережах вранці 15 листопада, підтвердити або спростувати його автентичність поки не вдалося.

Наводимо фрагмент розшифровки аудіозапису.

"- Алло, швидка.

- Добридень.

- Добридень.

- А це старший лікар?

- Так, Грибок.

- Здрастуйте, моє прізвище Кенюх Ігор Григорович, я начальник ізолятора тимчасового утримання на Окрестіна. Так. Дивіться, значить, у мене зараз є, щойно були дві бригади ваші, ось. Чуєте мене?

- Так, чую.

- Я зараз ... У мене була розмова з лікарями. Я вам хочу сказати, ну, м'яко так, що це лікарі не зовсім благонадійні і вони тут не повинні бути. Якщо можна, приберіть їх, будь ласка, звідси. Вони несуть абищо і не туди, куди треба.

- Як це зрозуміти, поясніть, будь ласка? Що значить "неблагонадійні"?

- Співчувають затриманим.

- Ну це нормально, вони ж медпрацівники.

- Нормально?

- Ну медпрацівники, ну як вони можуть не співчувати?"

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Старший лікар швидкої допомоги Грибок уточнила, що її співробітники забрали з ізолятора двох хворих у важкому стані, одного з них - з судомами.

Начальник ізолятора сказав, що буде дзвонити в міністерство охорони здоров'я і вирішувати це питання там.