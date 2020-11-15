Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим". АУДIО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У соцмережах опубліковано аудіозапис, на якій чоловік, що представився Ігорем Кенюхом, начальником ізолятора тимчасового утримання на Окрестіна в Мінську просить диспетчера швидкої допомоги замінити працюючих там лікарів через їхню "неблагонадійність".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Єврорадіо".
Запис було опубліковано в соцмережах вранці 15 листопада, підтвердити або спростувати його автентичність поки не вдалося.
Наводимо фрагмент розшифровки аудіозапису.
"- Алло, швидка.
- Добридень.
- Добридень.
- А це старший лікар?
- Так, Грибок.
- Здрастуйте, моє прізвище Кенюх Ігор Григорович, я начальник ізолятора тимчасового утримання на Окрестіна. Так. Дивіться, значить, у мене зараз є, щойно були дві бригади ваші, ось. Чуєте мене?
- Так, чую.
- Я зараз ... У мене була розмова з лікарями. Я вам хочу сказати, ну, м'яко так, що це лікарі не зовсім благонадійні і вони тут не повинні бути. Якщо можна, приберіть їх, будь ласка, звідси. Вони несуть абищо і не туди, куди треба.
- Як це зрозуміти, поясніть, будь ласка? Що значить "неблагонадійні"?
- Співчувають затриманим.
- Ну це нормально, вони ж медпрацівники.
- Нормально?
- Ну медпрацівники, ну як вони можуть не співчувати?"
Старший лікар швидкої допомоги Грибок уточнила, що її співробітники забрали з ізолятора двох хворих у важкому стані, одного з них - з судомами.
Начальник ізолятора сказав, що буде дзвонити в міністерство охорони здоров'я і вирішувати це питання там.
Будь ласка, зачекайте...
бульбаши, как оказывается, не бойцы, а терпилы
а украинцы, как показала практика, - таки бойцы
те, кто организовывал протесты, изначально все делал через жопу... похоже, что специально
Да сябры на своего "кровавого тирана" молиться должны
На відео послухайте з 1:06 "давай пєтарди подавай"
https://oko.press/images/2020
Тіхановська має починати формувати всі держструктури, включно з судами і виносити вироки. Кенюху - довічне з конфіскацією
Наш протест должен оставаться мирным - это заклинание за последние три месяца повторено сотни миллионов раз и превратилось в мантру. Между тем данная фраза лишена какого-либо смысла. Протест должен быть мирным, чтобы что? Кто решил, что он должен быть мирным? Чем это обосновал? Где общепризнанный список форм мирного протеста? Действительно, попробуйте задуматься, как конкретно должен выглядеть мирный протест? Дарить ментам цветочки - мирный. А швырять в них букетами роз - это уже агрессия? Допустим, в сторону карателей полетел первый кирпич. Если он не долетел до цели, протест сохраняет свой мирный характер? А если долетел, но не нанес карателю телесных повреждений? Придется открыть вам страшную тайну: такой зверь, как «мирные протесты» науке не известен. Мирным может быть лишь ХАРАКТЕР конкретной протестной акции, причем оценка ее, как мирной/немирной носит глубоко субъективный характер. Для кого-то демонстрация является мирной, если обошлось без трупов, а количество сожженных машин значения не имеет. А кто-то считает манифестацию немирной, если перевернули две урны и вытоптали газон.
Методов насильственного протеста всего три - терроризм, вооруженное восстание (герилья) и военный путч.
Все остальные методы протеста квалифицируются, как НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ, и их порядка 300.
другие там не задерживаются.