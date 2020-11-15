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Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим". АУДIО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони

У соцмережах опубліковано аудіозапис, на якій чоловік, що представився Ігорем Кенюхом, начальником ізолятора тимчасового утримання на Окрестіна в Мінську просить диспетчера швидкої допомоги замінити працюючих там лікарів через їхню "неблагонадійність".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Єврорадіо".

Запис було опубліковано в соцмережах вранці 15 листопада, підтвердити або спростувати його автентичність поки не вдалося.

Наводимо фрагмент розшифровки аудіозапису.

"- Алло, швидка.

- Добридень.

- Добридень.

- А це старший лікар?

- Так, Грибок.

- Здрастуйте, моє прізвище Кенюх Ігор Григорович, я начальник ізолятора тимчасового утримання на Окрестіна. Так. Дивіться, значить, у мене зараз є, щойно були дві бригади ваші, ось. Чуєте мене?

- Так, чую.

- Я зараз ... У мене була розмова з лікарями. Я вам хочу сказати, ну, м'яко так, що це лікарі не зовсім благонадійні і вони тут не повинні бути. Якщо можна, приберіть їх, будь ласка, звідси. Вони несуть абищо і не туди, куди треба.

- Як це зрозуміти, поясніть, будь ласка? Що значить "неблагонадійні"?

- Співчувають затриманим.

- Ну це нормально, вони ж медпрацівники.

- Нормально?

- Ну медпрацівники, ну як вони можуть не співчувати?"

Також дивіться: На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Старший лікар швидкої допомоги Грибок уточнила, що її співробітники забрали з ізолятора двох хворих у важкому стані, одного з них - з судомами.

Начальник ізолятора сказав, що буде дзвонити в міністерство охорони здоров'я і вирішувати це питання там.
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Топ коментарі
+31
Лукашизм.
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15.11.2020 14:18
+15
Правда повинна бути з кулаками.
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15.11.2020 14:25
+11
Неблагонядежных и политических срочно нужно в Концлагеря определять. Хайль Гитлер!!! Пардон, Хайль Лукашеску!!!
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15.11.2020 14:23
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Лукашизм.
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15.11.2020 14:18 Відповісти
Фашизм. Гітлеризм. Сталінізм. Путінізм. Лукашизм...
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15.11.2020 16:20 Відповісти
)) щас ********* прикажет вместо клятвы Гиппократа, всем врачам приносить клятву ***********. Гиппократа же, прикажет арестовать и в окрестину его, шоб знал хто в белофашистии хозяин.
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15.11.2020 14:21 Відповісти
Клятва Руссократа.
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15.11.2020 14:26 Відповісти
тода - клятва бульбокраду, **********,.... тоже потянет )
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15.11.2020 15:20 Відповісти
Неблагонядежных и политических срочно нужно в Концлагеря определять. Хайль Гитлер!!! Пардон, Хайль Лукашеску!!!
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15.11.2020 14:23 Відповісти
За намi Прауда! Слава Украiне! Жыве Беларусь!
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15.11.2020 14:24 Відповісти
Правда повинна бути з кулаками.
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15.11.2020 14:25 Відповісти
Вопрос о том, какой тип ненасильственного протеста эффективнее - символический или действенный, некорректен. Символический протест выполняет задачу мобилизации и пропаганды, он создает нужную картинку, что для информационного общества имеет колоссальное значение. Но к политическому результату (захвату власти) приводит ТОЛЬКО действенный протест. Он работает даже без соответствующего символического оформления, что наглядно продемонстрировала последняя революция в Кыргызстане, сделанная за ночь. Можно сказать так: действенный протест - это конфета, а символический протест - красивый фантик к ней. Белорусский протест - это пока яркая упаковка практически без всякого содержания. Можно сказать - пустышка, пусть кому-то такое сравнение и покажется обидным.https://telegra.ph/SUSHCHESTVUET-LI-MIRNYJ-PROTEST-11-15
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15.11.2020 16:10 Відповісти
Так грохніть таке государство. Які проблеми?
Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным" - Цензор.НЕТ 7433
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15.11.2020 14:24 Відповісти
ну, они же не украинцы
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15.11.2020 14:26 Відповісти
А мы "грохнули" своё государство? Или ты ***********?
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15.11.2020 20:19 Відповісти
при чем тут грохнули / не грохнули свое государство?
бульбаши, как оказывается, не бойцы, а терпилы
а украинцы, как показала практика, - таки бойцы
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15.11.2020 20:23 Відповісти
Честно? Пох на бульбашей, это их выбор.
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15.11.2020 20:30 Відповісти
Білоруси не самостійно діють, а під командою центра, а центр у проросійських кураторів. До речі, хто фінансує телеканал "Бєлсат", що винаймають у Польщі? Тепер білорусів закликають до терору, підлого терору -- при чому тут жінки і діти міліціонерів, яким загрожують протестувальники?
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15.11.2020 22:26 Відповісти
да, есть такая мысль
те, кто организовывал протесты, изначально все делал через жопу... похоже, что специально
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15.11.2020 23:29 Відповісти
В моем городе горс совет простоял ровно 2 часа после того как орки яныка в 2014 для устрашения плебса упаковали и магазин одежды и ресторан.
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15.11.2020 15:16 Відповісти
Наконец то на Беларашке полным ходом заработает 58-я статья. Хотели Сталина- получите.
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15.11.2020 14:24 Відповісти
А достатньо було просто перейменувати Площу на Майдан...
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15.11.2020 14:27 Відповісти
Лучше президента поменяйте..
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15.11.2020 14:36 Відповісти
Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным" - Цензор.НЕТ 229 Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным" - Цензор.НЕТ 3367
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15.11.2020 14:36 Відповісти
Революция?Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным" - Цензор.НЕТ 3683
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15.11.2020 14:39 Відповісти
Події в Білорусі - то не є революція, події в Білорусі - то є протести вихідного дня.
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15.11.2020 14:44 Відповісти
гестапо тихо курит в стороне.....
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15.11.2020 14:47 Відповісти
лука кровавый.
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15.11.2020 14:48 Відповісти
даже не знаю что сказать, у нас после такого думаю всё это сизо уже разобрали по кирпичам, а начальник срал бы кирпичами где-то в ростове если бы успел добежать
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15.11.2020 14:54 Відповісти
"Не знаю, что сказать..." Може, вам ще випаде така нагода, коли терпець лопне від воровської влади.
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15.11.2020 22:31 Відповісти
И этих позорников белорусы верят убрать шариками и хороводами) может пора свозить покрышки и разливать по бутылкам бензин, не?
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15.11.2020 14:55 Відповісти
а если уберем?
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15.11.2020 15:14 Відповісти
Шариками и цветами? Ну, хризантемы вам в помощь...
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15.11.2020 15:19 Відповісти
Проблема вовсе не в Лукашенко. Вам нужно от рабской психологии избавляться
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15.11.2020 17:12 Відповісти
Приберете луку,буде ***** ,а з совка все одно не повилазите,бо народ який немає своєї віри і мови ніколи не буде вільним.
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15.11.2020 18:11 Відповісти
Лукашизм и Путинизм.
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15.11.2020 14:56 Відповісти
Побоище в Варшаве 11 ноября. ссылка Много фоток и видео.
Да сябры на своего "кровавого тирана" молиться должны
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15.11.2020 14:59 Відповісти
Не совсем корректное сравнение.Одно дело выступать против выборной демократической власти,а другое против диктаторского беспредела.У Польши можно перевыбрать власть,если она зверствует.А вот в Беларуси нельзя переизбрать.Разницу улавливаешь?У поляк власть имеет право на силу,а у Луки нелегитимный беспредел,который сябры не могут переизбрать,бо им тупо не дают та прессуют Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим" - Цензор.НЕТ 5404
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15.11.2020 15:20 Відповісти
полностью согласен. Вопрос в другом - почему Цензор молчит про побоища в Польше, как и про многие другие события которые на передовицах мировых СМИ, да еще и трет ссылки на них С каких пор привести ссылки на Рейтерс, Нью-Йорк Таймс или Ассошиэйтед Пресс, с новостями которые не вписываются в чернобелую-картинку мира "патриотов", стало крамолой?
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15.11.2020 15:27 Відповісти
Ну там не такое значимое событие.Польские наци дудят в мордовскую дудку.Шо там интересного? Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим" - Цензор.НЕТ 4726
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15.11.2020 15:39 Відповісти
"пьяный житель Ифано-Франковска нарушил ПДД и сбил полицейского" - конечно куда более интересное событие, чем побоища в стране которая стала домом для 2 млн. украинцев.
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15.11.2020 15:43 Відповісти
Мечта москалей поссорить нас с поляками.В ГРУ Мордовии целый отдел этим занимается.Вбухиваются большие гроши в провокации,осквернения памятников,пропаганду и перекручивание истории и пр лабуды для отчётности за потраченные гроши мордовских оброкоплательщиков Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим" - Цензор.НЕТ 6897
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15.11.2020 15:49 Відповісти
Підтримую на рахунок замішаності козломордих.
На відео послухайте з 1:06 "давай пєтарди подавай"
https://oko.press/images/2020
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15.11.2020 16:02 Відповісти
шо рома за своего агрофюрера топишь? ты такой же рома ровенский как я ван шанхайский т.е. провокатор ты кацапский... иди молись на тирана
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15.11.2020 16:30 Відповісти
Жесть... Белорусы, или вы насильственно сносите эту по настоящему, а не как типа в Украине кровавую хунту, или вас будут по одиночке уничтожать.
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15.11.2020 15:17 Відповісти
Это какое-то садо-мазо шоу, но не революция. В моем городе горс совет простоял ровно 2 часа после того как орки яныка в 2014 для устрашения плебса упаковали магазин одежды и ресторан.
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15.11.2020 15:19 Відповісти
До сих звенит в правом ухе когда вспоминаю, на голову летели сотни гранат и цистерны воды из брандспойтов, вынесли всех регионалов вместе с мебелью.
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15.11.2020 15:22 Відповісти
"Неблагонадёжный врач"... И какие ещё могут быть сомнения насчёт Лукашенко?
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15.11.2020 15:25 Відповісти
Им туда нужно врача Александра Чернова, который, если надо, готов и яд пациенту дать.
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15.11.2020 15:54 Відповісти
Куди цей Кенюх буде ховатись, коли Бацька дрисне в Рашу?
Тіхановська має починати формувати всі держструктури, включно з судами і виносити вироки. Кенюху - довічне з конфіскацією
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15.11.2020 16:01 Відповісти
Давай поради своїй жулі.
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15.11.2020 22:35 Відповісти
Свободная Беларусь, [15.11.20 13:38]Сколько копий сломано в дискуссиях о том, как надо протестовать белорусам: мирно или немирно. Споры эти совершенно беспредметны. Кто прочитает этот текст ( ), разрушающий стереотипы - тот узнает, что мирных протестов, как метода, просто не существует. Достаточно назвать вещи своими именами - и предмет для спора исчезает. Свои возражения и замечания можете высказать в комментариях. https://telegra.ph/SUSHCHESTVUET-LI-MIRNYJ-PROTEST-11-15СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МИРНЫЙ ПРОТЕСТ?

Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим" - Цензор.НЕТ 6771

Наш протест должен оставаться мирным - это заклинание за последние три месяца повторено сотни миллионов раз и превратилось в мантру. Между тем данная фраза лишена какого-либо смысла. Протест должен быть мирным, чтобы что? Кто решил, что он должен быть мирным? Чем это обосновал? Где общепризнанный список форм мирного протеста? Действительно, попробуйте задуматься, как конкретно должен выглядеть мирный протест? Дарить ментам цветочки - мирный. А швырять в них букетами роз - это уже агрессия? Допустим, в сторону карателей полетел первый кирпич. Если он не долетел до цели, протест сохраняет свой мирный характер? А если долетел, но не нанес карателю телесных повреждений? Придется открыть вам страшную тайну: такой зверь, как «мирные протесты» науке не известен. Мирным может быть лишь ХАРАКТЕР конкретной протестной акции, причем оценка ее, как мирной/немирной носит глубоко субъективный характер. Для кого-то демонстрация является мирной, если обошлось без трупов, а количество сожженных машин значения не имеет. А кто-то считает манифестацию немирной, если перевернули две урны и вытоптали газон.
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15.11.2020 16:02 Відповісти
Специалисты же делят протест на два типа - насильственный и ненасильственный. Насильственный основан на применении насилия или угрозы его применения, как способа достижения политической цели.
Методов насильственного протеста всего три - терроризм, вооруженное восстание (герилья) и военный путч.
Все остальные методы протеста квалифицируются, как НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ, и их порядка 300.
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15.11.2020 16:04 Відповісти
25 октября народ массово вышел на улицу в поддержку Народного Ультиматума. Это - символический протест. Воскресный марш выражал желание граждан, но не являлся актом принуждения. Иное дело - забастовка. Это уже эффективный метод действенного протеста. Государство терпит от забастовки весьма конкретный ущерб и это может заставить его выполнить заявленные требования. Мы можем говорить об этом лишь в гипотетическом ключе, потому что анонсированная Народным Ультиматумом общенациональная забастовка не случилась. Протесты Беларуси вообще носят почти исключительно символический характер. Потому они и не решают поставленные перед ним задачи.
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15.11.2020 16:07 Відповісти
Толстовство (рух толстовців) - релігійно-етичний суспільний рух у Росії, що виник під час політичної реакції 1880-их рр. під впливом ідей і творчості Льва Толстого. Головними принципами були 5 заповідей Толстого: не гнівайся, не перелюбствуй, не клянись, не протився злу насиллям, возлюби ворога свого, як себе самого
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15.11.2020 16:32 Відповісти
Направить в изолятор на Окрестина на усиление врача Ульяну Супрун и она несомненно всех вылечит - ходить будут все, но только под себя.
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15.11.2020 16:03 Відповісти
Врачиха протупила, нужно было этого кенюха господином оберстом назвать - его б разорвало нахер..
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15.11.2020 16:43 Відповісти
Потрібно було просто перервати розмову,сказавши,що по телефону такі справи не вирішуються...А Грибок злякалась якогось кендюха...
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15.11.2020 16:56 Відповісти
быть преданным как собака никто не апрещал. а после смены бацьки будет говорить что боялся режима и за свою семью.и если другой президент будет такой как наш. возьмет его в свою " команду"
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15.11.2020 18:37 Відповісти
Демократия. Кто сказал, что у стада есть права? Самых умных куда то девают, а тех кто по проще, дубинкой охаживают. Свою свободу придется выгрызать с кровью, а цветочками и улыбками, великие дела не делаются. Чем меньше будете хотеть крови, тем больше ее прольется.
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15.11.2020 18:56 Відповісти
обычный такой вертухай-психопат без сочувствия.
другие там не задерживаются.
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15.11.2020 19:03 Відповісти
 
 