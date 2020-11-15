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За перший "карантинний" вихідний поліцейські почали 9 кримінальних справ і склали майже 1000 адмінпротоколів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Події

За перший

За добу поліцейські в Україні почали 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Всього зафіксували 1029 повідомлень, пов'язаних з порушенням карантинних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"До вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучено близько 20 000 правоохоронців. Зокрема працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання. У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні: 891 закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотек та нічних клубів, 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, 6 торговельно-розважальних центрів, 3 заклади, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів)", -йдеться в повідомленні.

За перший карантинний вихідний поліцейські почали 9 кримінальних справ і склали майже 1000 адмінпротоколів 01

Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.

За виявленими порушеннями складено 990 адміністративних протоколів передбачених ст. 44-3 ( Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 9 кримінальних правопорушень.

Від початку карантинних обмежень до органів поліції надійшло 134 067 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Поліцейські склали 52 003 адміністративні протоколи та розпочали 445 кримінальних проваджень.

Також дивіться: Поліція припинила роботу ресторану на столичному Печерську: порушували карантин і побили журналіста. ВIДЕО

За перший карантинний вихідний поліцейські почали 9 кримінальних справ і склали майже 1000 адмінпротоколів 02
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Топ коментарі
+8
Менты работают не щадя себя и кармана своего....
Оно и понятно..предпринимателя щимить это тебе не бандитов ловить...безопасно и прибыльно..
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15.11.2020 14:36
+7
Тупое добивание малого и среднего бизнеса
В большинстве случаев помещения, в которых находятся заведения, в аренде. А арендную плату никто не снижает, то есть заведения платят аренду но не работают, а это 8-10 дней в месяц!
Арендодатели у нас убытки не несут)
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15.11.2020 14:44
+4
Идёт тренировка и отработка диктатуры.

"Мудрый нарид" допрыгался...
За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 4562
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15.11.2020 14:51
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сейчас этот патч, будет сильно в моде..
За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 5037
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15.11.2020 14:26 Відповісти
Сьогодні зранку на вулиці було обмаль людей.
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15.11.2020 14:28 Відповісти
Зеленский наконец то взялся за корупцию !!!
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15.11.2020 15:41 Відповісти
Да, больше уголовных дел на Порошенко!
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15.11.2020 14:28 Відповісти
Начебто і погано, що клей для плитки закінчився, а купити ніде... А з іншої сторони - хоч в неділю відпочину від того ремонту. За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 5969
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15.11.2020 14:30 Відповісти
Давай к нам в порохоботы - у нас хватает зп на плиточников.
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15.11.2020 14:37 Відповісти
такая же фигня ,крепеж нужен сливной механизм на унитаз и брус.закрыто всё первое и второе подождет,а брус спилял голубую ель возле поссовета.нехай думают головой а не местом на котором сидят
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15.11.2020 14:42 Відповісти
Не поддерживаю идею никакого локдауна... НО если решение принято - надо выполнять, нравится тебе это или нет..
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15.11.2020 14:35 Відповісти
Менты работают не щадя себя и кармана своего....
Оно и понятно..предпринимателя щимить это тебе не бандитов ловить...безопасно и прибыльно..
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15.11.2020 14:36 Відповісти
мусора
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15.11.2020 21:32 Відповісти
экономику похерили - штрафы с народа восстановят надходження до бюджету.повезло шмаркле с народом,он за него голосовал -а бубочка его обдирает
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15.11.2020 14:39 Відповісти
вот что чудовкарманный штраф на месте с ментами делает какая активность За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 554
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15.11.2020 14:40 Відповісти
Тупое добивание малого и среднего бизнеса
В большинстве случаев помещения, в которых находятся заведения, в аренде. А арендную плату никто не снижает, то есть заведения платят аренду но не работают, а это 8-10 дней в месяц!
Арендодатели у нас убытки не несут)
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15.11.2020 14:44 Відповісти
Вот что пишут о действиях полисосии:

"В очень много заведений вчера врывались, закрывали, ложили лицом в пол и связывали посетителей, очень грубо себя вели спецслужбы Киева! "

"А ещё у половины из них автоматы, некоторые вообще не из полиции (якобы помошники, в коричневой форме). Очень грубые, один дятел щемил девочку и не давал ей пройти к своему парню. Тягают нас за одежду, будто бы мы какие-то отбитые преступники."

Выламывали двери и вели себя как бандиты. Это совсем не похоже на заботу о здоровье граждан!
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15.11.2020 14:45 Відповісти
Идёт тренировка и отработка диктатуры.

"Мудрый нарид" допрыгался...
За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 4562
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15.11.2020 14:51 Відповісти
каждый и любой запрет - менту в карман копейка...
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15.11.2020 14:48 Відповісти
За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 3742
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15.11.2020 14:52 Відповісти
та хоть миллион протоколов - экономику это не спасёт..
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15.11.2020 15:26 Відповісти
Зеля дал команду фас . Здровье людей ни причем нужна покрность чтоб загнать в стойло.
И все это безпредел творится с нерушением законов и конституции. Еднаться а то завтра прийдут к нам и отведут в стойло.
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15.11.2020 15:32 Відповісти
Сразу видно, что взялись за корупцию !
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15.11.2020 15:40 Відповісти
Гражданє нарушитєлі, ховайтесь в Епіцентрах!
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15.11.2020 15:40 Відповісти
Власть выполняет приказы Кремля по уничтожению экономики.
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15.11.2020 15:41 Відповісти
1542 рейдерские группы и только 1000 протоколов?
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15.11.2020 16:15 Відповісти
аренда 2400
охрана 700
есв +налог 1300
квартплата 3500
как я могу заработать ЧИСТЫМИ 8000 за 16 дней работы(в месяц) а суки жрать что я буду????? а суки что мои двое детей жрать будут?? МРАЗИ ЗЕЛЕНЫЕ
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15.11.2020 17:08 Відповісти
 
 