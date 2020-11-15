За перший "карантинний" вихідний поліцейські почали 9 кримінальних справ і склали майже 1000 адмінпротоколів. ІНФОГРАФІКА
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За добу поліцейські в Україні почали 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Всього зафіксували 1029 повідомлень, пов'язаних з порушенням карантинних заходів.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"До вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучено близько 20 000 правоохоронців. Зокрема працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання. У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні: 891 закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотек та нічних клубів, 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, 6 торговельно-розважальних центрів, 3 заклади, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів)", -йдеться в повідомленні.
Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.
За виявленими порушеннями складено 990 адміністративних протоколів передбачених ст. 44-3 ( Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 9 кримінальних правопорушень.
Від початку карантинних обмежень до органів поліції надійшло 134 067 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Поліцейські склали 52 003 адміністративні протоколи та розпочали 445 кримінальних проваджень.
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Оно и понятно..предпринимателя щимить это тебе не бандитов ловить...безопасно и прибыльно..
В большинстве случаев помещения, в которых находятся заведения, в аренде. А арендную плату никто не снижает, то есть заведения платят аренду но не работают, а это 8-10 дней в месяц!
Арендодатели у нас убытки не несут)
"В очень много заведений вчера врывались, закрывали, ложили лицом в пол и связывали посетителей, очень грубо себя вели спецслужбы Киева! "
"А ещё у половины из них автоматы, некоторые вообще не из полиции (якобы помошники, в коричневой форме). Очень грубые, один дятел щемил девочку и не давал ей пройти к своему парню. Тягают нас за одежду, будто бы мы какие-то отбитые преступники."
Выламывали двери и вели себя как бандиты. Это совсем не похоже на заботу о здоровье граждан!
"Мудрый нарид" допрыгался...
И все это безпредел творится с нерушением законов и конституции. Еднаться а то завтра прийдут к нам и отведут в стойло.
охрана 700
есв +налог 1300
квартплата 3500
как я могу заработать ЧИСТЫМИ 8000 за 16 дней работы(в месяц) а суки жрать что я буду????? а суки что мои двое детей жрать будут?? МРАЗИ ЗЕЛЕНЫЕ