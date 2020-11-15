За перший "карантинний" вихідний поліцейські почали 9 кримінальних справ і склали майже 1000 адмінпротоколів. ІНФОГРАФІКА

За добу поліцейські в Україні почали 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Всього зафіксували 1029 повідомлень, пов'язаних з порушенням карантинних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"До вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучено близько 20 000 правоохоронців. Зокрема працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання. У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні: 891 закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотек та нічних клубів, 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, 6 торговельно-розважальних центрів, 3 заклади, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів)", -йдеться в повідомленні.

Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.

За виявленими порушеннями складено 990 адміністративних протоколів передбачених ст. 44-3 ( Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 9 кримінальних правопорушень.

Від початку карантинних обмежень до органів поліції надійшло 134 067 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Поліцейські склали 52 003 адміністративні протоколи та розпочали 445 кримінальних проваджень.

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