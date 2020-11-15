Явка в другому турі місцевих виборів - на 1/3 менша, ніж у першому, - "ОПОРА"
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За перші 4 години виборів явка виборців в 7 містах, де вибирають міських голів, становить 8,6%.
Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.
Спостерігачі "ОПОРИ" зазначають, що повторне голосування відбувається в основному з дотриманням законних процедур і в безконфліктній атмосфері.
За даними мережі, в першому турі 25 жовтня в аналогічний час явка сягнула 13,5%.
Згідно з даними Центральної виборчої комісії, підсумкова явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня склала 36,88%.
Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в семи містах України відбувається повторне голосування на виборах міського голови. Мера обирають в Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці.
Будь ласка, зачекайте...
Вибори можна вважати недійсними.
І держава таки зникне якщо мудрий нарід цього не зрозуміє
Для Садового точно...
при абсолютній випадковості результату....
теоретично сьогодні за менше як 5 000 грн свій голос продавати не варто(Велике перевищення попиту над пропозицією і збільшення "ваги голосу як мінімум вп"ятеро ) )))
...за украинцев уже даже и не стыдно... -- ...скоро будет совсем наплевать.
Добровольно ползущего на кладбище, токо могила остановит...
Іноді виборцям простіше зробити вибір, керуючись емоціями від передвиборчої реклами або харизматичних виступів політиків. Проте така політична традиція призвела до того, що стан багатьох сфер в містах України є незадовільним. Хворі не отримують необхідне лікування, пенсіонери - належний соціальний захист, автомобілісти їздять по розбитих дорогах, а жителі спальних районів змушені терпіти сморід від неприбраного вчасно сміття.
Розірвати це порочне коло можна лише свідомим голосуванням на виборах і подальшим контролем влади. І почати це робити варто з вдумливого прочитання передвиборчих програм кандидатів на посаду мера, який має широкі можливості впливу на якість життя жителів громади. Адже саме на основі програм переможців місцевих виборів надалі буде формуватися стратегія розвитку міста.
https://vybory.24tv.ua/2-tur-u-sumah-lisenko-ta-akpyerov-shho-obitsyayut-kandidati_n1459061