Явка в другому турі місцевих виборів - на 1/3 менша, ніж у першому, - "ОПОРА"

За перші 4 години виборів явка виборців в 7 містах, де вибирають міських голів, становить 8,6%.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.

Спостерігачі "ОПОРИ" зазначають, що повторне голосування відбувається в основному з дотриманням законних процедур і в безконфліктній атмосфері.

За даними мережі, в першому турі 25 жовтня в аналогічний час явка сягнула 13,5%.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, підсумкова явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня склала 36,88%.

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Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в семи містах України відбувається повторне голосування на виборах міського голови. Мера обирають в Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці.